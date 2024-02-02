Sức hấp dẫn của nội dung video là không thể phủ nhận trong lĩnh vực quảng cáo. Bởi tính chất năng động, quảng cáo video thường có lợi thế thu hút sự chú ý hơn so với các quảng cáo tĩnh.

Tuy nhiên, nếu chiến lược tiếp thị hiện tại của quý vị đã mang lại kết quả mong muốn thì tại sao lại cần thử quảng cáo video tự nhiên? Zipdo cung cấp những thông tin chuyên sâu hấp dẫn sau:

Quảng cáo video tự nhiên chiếm 56% chi tiêu quảng cáo video;

Quảng cáo tự nhiên có lượng người xem cao hơn 52%;

54% thế hệ Millennials click vào quảng cáo tự nhiên.

Trước khi kiểm tra tính hiệu quả của quảng cáo video tự nhiên, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về dạng quảng cáo này trong cẩm nang toàn diện sau đây, nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về quảng cáo video tự nhiên.

Quảng cáo video tự nhiên: Tạo các quảng cáo hấp dẫn cho quảng cáo tự nhiên

Hòa vào để nổi bật – đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của quảng cáo tự nhiên. Tính chất này khác với quảng cáo banner, là loại thường bị bỏ qua do cố gắng quá mức để được chú ý, và đây chính là điều mà quảng cáo video tự nhiên đang cố gắng đi ngược lại. Trong hai phần phụ tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn để biết quảng cáo video tự nhiên là gì và tìm hiểu các loại quảng cáo mà ta có thể chọn. Chúng tôi biết quý vị rất nóng lòng muốn xem các ví dụ về video quảng cáo tự nhiên để truyền cảm hứng cho quảng cáo của mình, nhưng đừng bỏ qua phần này! Mọi kiến thức cơ bản ở đây sẽ giúp ta tận dụng tối đa ngân sách quảng cáo tự nhiên của mình.

Quảng cáo video tự nhiên là gì?

Đây là một hình thức quảng cáo tự nhiên sử dụng video làm phương tiện truyền thông chính. Bất kể mục tiêu là gì, video luôn tạo được tác động nhiều hơn các dạng nội dung khác vì nó giới hạn công việc mà khán giả phải làm để tiêu thụ. Do vậy, quảng cáo video tự nhiên kết hợp hai thành phần hiệu quả để tiếp thị thành công. Ngoài ra, quảng cáo tự nhiên cũng cung cấp một lá chắn chống lại tình trạng mù banner. Trong khi đó, video cũng thu hút sự chú ý của người xem để có được nhiều lượt click, lượt hiển thị và mức độ gắn kết cao hơn.

Nếu quý vị thấy khó hình dung quảng cáo video tự nhiên là như thế nào, hãy xem [ví dụ] về quảng cáo video của MGID. Khi hoạt động với quảng cáo video của chúng tôi, quý vị có thể chọn để cho quảng cáo video được phát trước, trong hay sau nội dung tùy ý.

Các loại quảng cáo có thể được sử dụng cho quảng cáo video tự nhiên

Gần như hiển nhiên: ta có thể tìm một vị trí cho video quảng cáo tự nhiên ở khắp nơi trên internet! Với sự phổ biến của các nền tảng dựa trên video như TikTok, mọi người đã trở nên thoải mái hơn khi bắt gặp các clip đa phương tiện, đặc biệt là trong quảng cáo online.

Vậy, ta có thể triển khai quảng cáo video tự nhiên bằng những cách nào? Câu trả lời là không có danh sách danh mục chính thức, bởi vì vì ranh giới giữa các danh mục thậm chí có thể bị phai mờ hoặc không khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, để có cái nhìn rõ ràng hơn về các khả năng có thể xảy ra, chúng ta có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu (feed) là nơi hiển thị những nội dung mới nhất liên quan đến mọi thứ ta theo dõi trong nền tảng. Đối với một số người, đây thậm chí có thể bao gồm nội dung được đề xuất dựa trên hoạt động của họ. Trên thực tế, ta có thể thấy định dạng quảng cáo video tự nhiên cụ thể này trong khi cuộn. Đối với các nền tảng chia sẻ video, loại quảng cáo này cũng có thể được hiển thị dưới dạng:

Một trong những video trong kết quả tìm kiếm;

Video được phát tiếp theo.

Hình thức quảng cáo video tự nhiên này rất phù hợp khi người xem chưa quan tâm đến một thương hiệu hoặc sản phẩm cụ thể, do đó đáng được dùng thử.

Quảng cáo video instream

Quảng cáo instream đại diện cho một dạng quảng cáo video tự nhiên phổ biến, chủ yếu có trong nội dung video online, chẳng hạn như nền tảng phát trực tuyến và các website chia sẻ video. Nói cách khác, chúng được chèn trực tiếp vào nội dung video mà người dùng sắp xem. Chúng có thể xuất hiện trước (pre-roll/đầu), trong (mid-roll/giữa) hoặc sau (post-roll/cuối) nội dung chính. Đối với những quảng cáo này, người xem có thể bỏ qua hoặc không thể bỏ qua. Với loại quảng cáo có thể bỏ qua, người xem có thể bỏ qua quảng cáo sau vài giây, còn với quảng cáo không thể bỏ qua thì người xem phải xem toàn bộ quảng cáo trước khi vào nội dung chính của video.

Quảng cáo video outstream

Khi đang cuộn xem một trang nào đó, quý vị đã bao giờ thấy video tự động phát giữa các đoạn chữ chưa? Hoặc quý vị có bao giờ thấy một video như vậy dạng pop-up chưa? Đó là những ví dụ về quảng cáo video outstream. Đối với hình thức quảng cáo video tự nhiên này, quảng cáo được đặt trên nền tảng không xuất bản video. Quảng cáo sẽ xuất hiện cùng với dòng tiêu đề để cung cấp chút ngữ cảnh cho nội dung được hiển thị. Lưu ý nhanh: những quảng cáo này chỉ khả dụng trên thiết bị di động. Vì vậy, nếu thị trường mục tiêu của ta chủ yếu sử dụng điện thoại để duyệt web, thì việc thử dạng quảng cáo này như một phần nỗ lực quảng cáo video tự nhiên có thể sẽ mang lại tác động rất lớn.

Quảng cáo video trong banner

Quảng cáo video trong banner được nhúng vào quảng cáo banner. Giống như các banner truyền thống, ta cũng có thể thấy nhiều yếu tố liên kết khác nhau, chẳng hạn như nội dung chữ và hình ảnh. Quý vị có nhớ chúng tôi đã đề cập đến tình trạng mù banner? Bởi vì loại quảng cáo video tự nhiên này khác với định dạng quảng cáo tĩnh nên giúp khắc phục tình trạng mù banner và tăng mức độ gắn kết với quảng cáo. Mặc dù không bắt buộc phải có phụ đề nhưng chúng tôi khuyên nên sử dụng nếu phù hợp. Điều này sẽ giúp bổ sung cho ngữ cảnh của thông điệp.

Quảng cáo trong game

Khi chơi game trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, ta cũng có thể thấy một hoặc hai ví dụ về quảng cáo video tự nhiên. Giống như quảng cáo video outstream, quảng cáo trong game chỉ dành riêng cho hoạt động giải trí được phát trên thiết bị di động - tức là nếu một game nào đó cũng có trên laptop thì sẽ quảng cáo sẽ không xuất hiện ở đó. Khi nào thì ta sẽ thấy quảng cáo video tự nhiên ở đây? Chúng tôi đã phân loại các khả năng dưới đây.

Không tự nguyện: Khi đạt đến một cột mốc nhất định trong game, một quảng cáo video sẽ tự động xuất hiện.

Khi đạt đến một cột mốc nhất định trong game, một quảng cáo video sẽ tự động xuất hiện. Tự nguyện: Nếu muốn nhận thưởng, chẳng hạn như tiền hoặc vật phẩm trong game, ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ nhắc ta xem video để nhận được vật phẩm mong muốn.

Vì người dùng đã chơi game rồi nên quảng cáo thường quảng bá các game khác. Hãy cân nhắc cách này nếu bạn đang cố gắng có được nhiều lượt cài đặt hơn trên một ứng dụng game.

Quảng cáo video trên mạng xã hội

Quảng cáo video tự nhiên cũng được sử dụng nhiều trên mạng xã hội và trông khá giống với loại ta thấy trên video trong nguồn cấp dữ liệu (in-feed). Tuy nhiên, vì những quảng cáo video này nằm trên nền tảng truyền thông xã hội nên có nhiều cách gắn kết hơn. Thông thường, mọi người có thể để lại cảm xúc hoặc bình luận và thậm chí chia sẻ quảng cáo đó. Nếu cần trợ giúp cải thiện phạm vi tiếp cận, ta có thể khiến các con số tăng lên bằng cách tăng khoản chi cho quảng cáo video tự nhiên. Hãy đảm bảo ghép clip với lời chú thích hay, và ngoài ra, nếu tính năng tự động phát video của nền tảng bị tắt, ta sẽ cần có được lượt click để người dùng xem video.

Lợi ích của quảng cáo video tự nhiên

Sử dụng quảng cáo tự nhiên không phải chỉ là mốt nhất thời mà là điều đã giúp nhiều nhà quảng cáo tiếp cận thị trường mục tiêu và đạt được kết quả. Quảng cáo video tự nhiên cũng rất linh hoạt, có nghĩa là ta có thể sử dụng dạng quảng cáo này trên các nền tảng chính. Bất kể đối tượng khán giả mục tiêu thế nào, việc tiết kiệm một phần ngân sách tiếp thị cho quảng cáo video tự nhiên có thể sẽ mang lại lợi ích. Nếu quý vị vẫn chưa tin hẳn thì những lợi ích sau đây có thể sẽ thuyết phục được quý vị.

Quảng cáo video tự nhiên có được số lượt hiển thị và mức độ gắn kết tốt hơn

Nếu chúng ta khách quan và chỉ nhìn vào các con số thì quảng cáo tự nhiên luôn chiến thắng. Dưới đây là một số kết quả về việc sử dụng quảng cáo video tự nhiên trên nền tảng MGID.

Mức độ xem đặc biệt cao: Quảng cáo video tự nhiên trên MGID đạt tỷ lệ xem ấn tượng là 83%, đảm bảo phần lớn người xem đều có cơ hội gắn kết với nội dung quảng cáo theo cách hiệu quả.

Quảng cáo video tự nhiên trên MGID đạt tỷ lệ xem ấn tượng là 83%, đảm bảo phần lớn người xem đều có cơ hội gắn kết với nội dung quảng cáo theo cách hiệu quả. Nhận thức về thương hiệu được nâng cao: Với quảng cáo video tự nhiên trên MGID, các thương hiệu đã có được mức độ nhận thức thương hiệu tăng đáng kể, với mức tăng trung bình là 75% xét về khả năng người xem nhớ đến thương hiệu.

Với quảng cáo video tự nhiên trên MGID, các thương hiệu đã có được mức độ nhận thức thương hiệu tăng đáng kể, với mức tăng trung bình là 75% xét về khả năng người xem nhớ đến thương hiệu. Tỷ lệ gắn kết được nâng cao: Quảng cáo video tự nhiên trên MGID hoạt động tốt hơn quảng cáo hiển thị hình ảnh truyền thống, dẫn đến số liệu về mức độ gắn kết của người dùng như tỷ lệ click và thời gian dành cho nội dung quảng cáo tăng đáng kể ở mức 60%.

Quảng cáo video tự nhiên trên MGID hoạt động tốt hơn quảng cáo hiển thị hình ảnh truyền thống, dẫn đến số liệu về mức độ gắn kết của người dùng như tỷ lệ click và thời gian dành cho nội dung quảng cáo tăng đáng kể ở mức 60%. Tỷ lệ chuyển đổi tăng: Các thương hiệu tận dụng quảng cáo video tự nhiên trên MGID đã có được ​​tỷ lệ chuyển đổi tăng đáng kể, với mức tăng trung bình là 50% xết về số lượt chuyển đổi so với các định dạng quảng cáo khác.

Các thương hiệu tận dụng quảng cáo video tự nhiên trên MGID đã có được ​​tỷ lệ chuyển đổi tăng đáng kể, với mức tăng trung bình là 50% xết về số lượt chuyển đổi so với các định dạng quảng cáo khác. Nhận thức tích cực từ khán giả: Quảng cáo video tự nhiên trên MGID giúp các thương hiệu trau dồi nhận thức tích cực từ khán giả, với 8 trên 10 người xem bày tỏ cảm xúc tích cực đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Quảng cáo video tự nhiên trên MGID giúp các thương hiệu trau dồi nhận thức tích cực từ khán giả, với 8 trên 10 người xem bày tỏ cảm xúc tích cực đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Ý định mua hàng được cải thiện: Quảng cáo video tự nhiên trên MGID giúp ý định mua hàng của người xem tăng 55%, qua đó chứng tỏ tác động thuyết phục của nội dung video hay đến hành vi của người tiêu dùng.

Quảng cáo video tự nhiên trên MGID giúp ý định mua hàng của người xem tăng 55%, qua đó chứng tỏ tác động thuyết phục của nội dung video hay đến hành vi của người tiêu dùng. Tỷ lệ hoàn thành cao: Với tỷ lệ hoàn thành 78%, quảng cáo video tự nhiên trên MGID thu hút được khán giả cho đến cuối video, tối đa hóa khả năng hiển thị thông điệp và giữ chân.

Những số liệu thống kê này càng nhấn mạnh tính hiệu quả của quảng cáo video tự nhiên trên nền tảng MGID, nêu bật khả năng tăng mức độ gắn kết, tác động đến hành vi mua hàng và để lại ấn tượng lâu dài cho người xem.

Quảng cáo video tự nhiên thân thiện với thiết bị di động

Gen Z đang phát triển nhanh chóng, và sức mua của họ cũng phát triển theo. Đã đến lúc cần lấy lòng họ bằng cách xây dựng những sự kết nối đích thực với họ ngay từ bây giờ. Với quảng cáo video tự nhiên, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong mọi hoạt động trực tuyến, Gen Z có xu hướng thích điện thoại hơn máy tính bàn hoặc laptop. Bởi quảng cáo video tự nhiên dành cho thiết bị di động có nhiều tùy chọn hơn, ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận đối tượng khán giả này hơn. Quảng cáo video outstream và trong game đều là những lựa chọn tuyệt vời chỉ có trên thiết bị di động.

Quảng cáo video tự nhiên khiến việc kể chuyện thật dễ dàng

Các nhà quảng cáo có được những con số cao hơn với quảng cáo tự nhiên không đơn thuần là vì mọi người đã chán banner. Mọi người đang tìm kiếm những kết nối đích thực mà quảng cáo video tự nhiên có thể mang lại. Dạng quảng cáo này hoàn hảo để tạo nhiều hướng dẫn, đánh giá và nội dung khác nhau - nơi ta có thể tích hợp thương hiệu hoặc sản phẩm theo cách tinh tế. Quảng cáo video tự nhiên cũng giúp ta dễ dàng truyền tải nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là ta sẽ có thể giao tiếp nhiều hơn trước khi họ chuyển sang tập trung vào điều tiếp theo.

Các số liệu chính để theo dõi hiệu suất quảng cáo video tự nhiên

Để đánh giá mức độ thành công của bất kỳ loại quảng cáo nào, ta cần phải có mục tiêu rõ ràng để từ đó có thể theo dõi các số liệu phù hợp cho chiến dịch quảng cáo video tự nhiên của mình, chẳng hạn như:

Mức độ gắn kết: Được đo bằng số lượt chia sẻ, bình luận và phản ứng;

Được đo bằng số lượt chia sẻ, bình luận và phản ứng; Tỷ lệ click: Phần trăm người dùng đã click vào quảng cáo;

Phần trăm người dùng đã click vào quảng cáo; Lượt hiển thị: Số lượt xem mà quảng cáo có được;

Số lượt xem mà quảng cáo có được; Phạm vi tiếp cận: Số lượng người xem độc nhất đã xem quảng cáo của ta ít nhất một lần;

Số lượng người xem độc nhất đã xem quảng cáo của ta ít nhất một lần; Tỷ lệ thoát: Phần trăm người dùng rời khỏi trang đích mà không thực hiện hành động.

Những sai lầm cần tránh trong quảng cáo video tự nhiên

Dù là quảng cáo tự nhiên hay bất kỳ loại quảng cáo nào, ta chỉ có được hiệu quả khi thực hiện đúng. Tiếc thay, chúng tôi đã thấy rất nhiều nhà quảng cáo mắc lỗi những lỗi giống nhau với chiến thuật quảng cáo video tự nhiên của họ. Dưới đây là một số điều mà họ không biết đang gây tổn hại cho chiến dịch.

Sử dụng hoạt ảnh không cần thiết: Những hoạt ảnh này có thể khiến khán giả rối mắt.

Những hoạt ảnh này có thể khiến khán giả rối mắt. Chọn sai KPI: Nếu ta đang muốn quảng bá thương hiệu bằng cách sử dụng quảng cáo video tự nhiên thì tỷ lệ click có thể không quan trọng lắm.

Nếu ta đang muốn quảng bá thương hiệu bằng cách sử dụng quảng cáo video tự nhiên thì tỷ lệ click có thể không quan trọng lắm. Coi dạng quảng cáo này như quảng cáo truyền thống: Quảng cáo truyền thống liên quan đến việc đảm bảo bán hàng thông qua hard selling. Ngược lại, video tự nhiên thì tập trung cung cấp giá trị để tăng con số.

Bí quyết tạo quảng cáo video tự nhiên gắn kết và phù hợp

Nếu muốn tạo ra kết quả mong muốn từ video tự nhiên, chỉ biết những điều cần tránh thôi thì chưa đủ. Giống như bất cứ lĩnh vực gì trong tiếp thị, hãy đảm bảo nghiên cứu kỹ trước khi khởi chạy chiến dịch quảng cáo video tự nhiên. Đây là điều rất cần thiết nếu ta muốn đảm bảo quảng cáo của mình sẽ thực sự thu hút được đối tượng khán giả mục tiêu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm sau khi đã nghiên cứu. Vì vậy, hãy xem những lời khuyên của chúng tôi để tạo chiến dịch quảng cáo video tự nhiên thành công. Quý vị sẽ thấy rằng nhiều bí quyết ở đây cũng có thể áp dụng cho các định dạng quảng cáo khác!

Tạo nội dung video có ý định rõ ràng

Chúng ta biết rằng quảng cáo video lý tưởng để thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng biết như vậy. Mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, vì vậy hãy tận dụng từng giây. Nội dung quảng cáo video tự nhiên phải phù hợp với một mục tiêu, và mọi yếu tố của video phải giúp đạt được mục tiêu này. Bất cứ điều gì không tạo thêm giá trị thì đều cần được loại bỏ để tránh khả năng gây phân tâm. Và trước khi chạy quảng cáo, hãy tự hỏi: “Nội dung quảng cáo video tự nhiên này có đáp ứng được các mục tiêu dự kiến không?”

Bao gồm lời chú thích

Tùy vào nền tảng mà ta đang sử dụng, lời chú thích thường có dạng tiêu đề hoặc mô tả.

Tiêu đề: Tiêu đề bao gồm chỉ một vài ký tự, vì vậy hãy đảm bảo mỗi chữ đều xứng đáng! Tiêu đề phải kích thích tò mò mà không gây hiểu lầm.

Tiêu đề bao gồm chỉ một vài ký tự, vì vậy hãy đảm bảo mỗi chữ đều xứng đáng! Tiêu đề phải kích thích tò mò mà không gây hiểu lầm. Mô tả: Mô tả là yếu tố phổ biến hơn cho quảng cáo video tự nhiên trên nền tảng truyền thông xã hội. Đoạn mô tả có thể được sử dụng để tiết lộ thêm ngữ cảnh hoặc thông tin chi tiết về quảng cáo. Chúng ta chỉ cần đảm bảo không lạm dụng mô tả để video vẫn còn kích thích tò mò.

Cân nhắc dùng thêm phụ đề

Đối với quảng cáo video tự nhiên, chút nội dung chữ đơn giản có thể đã đủ để truyền tải thông điệp của video. Tuy nhiên, đối với các hình thức quảng cáo video tự nhiên phức tạp hơn thì kết hợp nội dung chữ vào hình ảnh có thể vẫn không đủ. Khi có thêm phụ đề, người xem sẽ hiểu được điều gì đang diễn ra ngay cả khi video bị tắt tiếng. Và xét đến việc 75% người dùng xem video trên thiết bị di động ở chế độ tắt tiếng, phụ đề trở thành một yếu tố bắt buộc phải có.

Liên hệ với chuyên gia

Nếu định dạng quảng cáo video tự nhiên khiến ta cảm thấy không quen thuộc hoặc khó chịu thì đây là lúc tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia. MGID hiểu rõ các khía cạnh của quảng cáo video tự nhiên và vượt trội trong việc tạo ra các chiến dịch hấp dẫn, hiệu quả. Đội ngũ của chúng tôi tận tâm giúp khách hàng sử dụng định dạng động này, đảm bảo quảng cáo video của họ phù hợp với khán giả và mang lại kết quả. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong suốt quá trình, từ lên ý tưởng đến thực hiện và nâng chiến lược quảng cáo video của quý vị lên tầm cao thành công mới.

Ví dụ về quảng cáo video tự nhiên: Xem thực tế ba quảng cáo vừa vượt trội vừa hiệu quả

Một video tự nhiên thành công trông như thế nào? Về mặt này, chúng tôi chọn ra ba ví dụ để kiểm tra và đối với mỗi ví dụ về quảng cáo video tự nhiên, chúng ta sẽ thảo luận:

Mục tiêu: Video tự nhiên này đang cố gắng đạt được điều gì?

Video tự nhiên này đang cố gắng đạt được điều gì? Nội dung: Điều gì khiến nội dung trở nên hấp dẫn trong việc chuyển tải thông điệp và đạt được mục tiêu?

Điều gì khiến nội dung trở nên hấp dẫn trong việc chuyển tải thông điệp và đạt được mục tiêu? Mô tả đi kèm: Làm cách nào để đoạn mô tả giúp cải thiện sự quan tâm và hiểu biết về nội dung của quảng cáo video tự nhiên?

Các thương hiệu lớn này thực sự biết cách thực hiện hiệu quả! Tuy nhiên, đừng lo lắng vì tạo video tự nhiên chất lượng là điều có thể thực hiện được bất kể quy mô của doanh nghiệp.

Adobe Photoshop

Thể hiện những gì sản phẩm có thể làm là một cách sử dụng quảng cáo video tự nhiên rất hay và đây chính là điều clip này thể hiện. Trong quảng cáo Adobe Photoshop này, ta thấy một hình ảnh núi non tuyệt đẹp nhưng bị kém hoàn hảo do một chiếc máy bay phản lực 747 gây mất tập trung. Khi xem nội dung quảng cáo video tự nhiên này, ta biết rằng có thể dễ dàng xóa vật gây mất tập trung bằng một trong các công cụ của Photoshop. Và chính xác thì đó là công cụ nào? Spot Healing Brush! Ta có được thông tin này từ phần mô tả và nhờ vậy càng hiểu sâu về video.

Starbucks

Nội dung chính của quảng cáo video tự nhiên ở đây đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: cà phê miễn phí! Quảng cáo tích hợp nhiều chữ và sử dụng ít hoạt ảnh nhưng có thể giới thiệu ưu đãi cũng như các sản phẩm mà ta có thể nhận được. Trong khi đó, phần mô tả của quảng cáo video tự nhiên cho ta biết cách nhận phần thưởng này. Quảng cáo này được thực hiện rất tốt, giúp tạo động lực để download ứng dụng Starbucks - nơi áp dụng khuyến mãi. Ngoài ra, nút kêu gọi hành động (CTA) được đặt ở trái cherry phía trên giúp kết nối mọi thứ lại với nhau.

Coca-Cola

Coca-Cola muốn dùng quảng cáo video tự nhiên để nói với cả thế giới rằng họ đang hướng tới sản phẩm gốc thực vật. Để làm như vậy, họ đã sử dụng một loạt hoạt ảnh bắt đầu bằng cảnh những chiếc lá bay để tiết lộ thông điệp 100% gốc thực vật. Quảng cáo thậm chí còn hiển thị bao bì chai mới được làm từ thực vật. Không giống như hai ví dụ đầu, phần mô tả ở đây khá dài. Giọng điệu theo lối PR mà Coca-Cola sử dụng cho quảng cáo video tự nhiên này giúp nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của họ. Đây là một ví dụ hay về việc hình ảnh và chữ có thể bổ sung cho nhau như thế nào.

Các câu hỏi thường gặp về quảng cáo video tự nhiên

Quảng cáo video tự nhiên là gì và khác với quảng cáo video truyền thống như thế nào?

Quảng cáo video truyền thống được cho là mang tính xâm phạm nhiều hơn vì không dựa trên nền tảng phát quảng cáo. Quảng cáo video tự nhiên thì chèn quảng cáo video vào nền tảng theo cách liền mạch mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Lợi ích chính của việc tích hợp video tự nhiên vào chiến lược tiếp thị kỹ thuật số là gì?

Video tự nhiên nên được thêm vào chiến lược tiếp thị kỹ thuật số vì:

Chúng giúp cải thiện số lượt hiển thị và tỷ lệ gắn kết;

Có nhiều tùy chọn quảng cáo video tự nhiên hơn trên thiết bị di động;

Chúng rẻ hơn so với các quảng cáo truyền thống;

Chúng có thể được sử dụng trên hầu hết (hay tất cả) các nền tảng mà thị trường mục tiêu đang sử dụng.

Các video tự nhiên trong nguồn cấp dữ liệu (in-feed) góp phần mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội như thế nào?

Các video này trông như một phần của nội dung mới nhất trên nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội. Điều này có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng click và gắn kết với video quảng cáo giống như với nội dung video thông thường.

Quảng cáo video tự nhiên outstream là gì và ta thường thấy chúng ở đâu?

Quảng cáo video tự nhiên outstream là một loại định dạng quảng cáo video tự nhiên ở bên ngoài nội dung video. Không giống như quảng cáo in-stream, quảng cáo outstream là quảng cáo video độc lập xuất hiện trong các bài viết, trang feed mạng xã hội hay các nội dung phi video khác.

Nền tảng nào hỗ trợ quảng cáo video tự nhiên?

Nhiều nền tảng khác nhau hỗ trợ quảng cáo video tự nhiên, bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram và X, cũng như các nền tảng quảng cáo tự nhiên như MGID. Các nền tảng này mang đến cho nhà quảng cáo nhiều cơ hội tiếp cận đối tượng khán giả mục tiêu bằng nội dung video tự nhiên.

Các nhà quảng cáo làm thế nào để có thể tận dụng quảng cáo video tự nhiên mang tính tương tác để gắn kết với đối tượng khán giả mục tiêu hiệu quả hơn?

Nhà quảng cáo có thể sử dụng yếu tố tương tác của quảng cáo để:

Hiển thị các sản phẩm khác nhau của thương hiệu;

Cho người dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ;

Thể hiện những thay đổi khả thi mà thương hiệu có thể thực hiện.

Nhà quảng cáo nên theo dõi những số liệu nào để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo video tự nhiên?

Nhà quảng cáo nên theo dõi các số liệu khác nhau để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo video tự nhiên, bao gồm lượt xem video, tỷ lệ gắn kết, tỷ lệ click, tỷ lệ chuyển đổi và lợi tức đầu tư (return on investment - ROI). Khi phân tích các số liệu này, nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa chiến dịch để có hiệu suất và kết quả tốt hơn.

Quảng cáo video tự nhiên: Quảng cáo cần có trong chiến lược tiếp thị

Video là một hình thức truyền thông có sức hấp dẫn cao vì khán giả có thể xem nội dung qua video thật dễ dàng. Để thu hút sự chú ý của thị trường, ta không thể không dùng quảng cáo video tự nhiên. Quảng cáo tự nhiên liên quan đến việc tạo ra sự chuyển đổi liền mạch từ nội dung phi quảng cáo đang được tiêu thụ. Hãy nhớ bao gồm lời kêu gọi hành động thật hiệu quả cho quảng cáo video tự nhiên để người dùng biết phải làm gì tiếp theo.

Hãy nhận mọi sự trợ giúp cần thiết để tạo một chiến lược thành công và đăng ký trên MGID. Được hỗ trợ bởi các công cụ nâng cao, người quản lý cá nhân và đội ngũ chuyên gia sáng tạo, quý vị có thể đạt được mọi KPI quảng cáo video tự nhiên mong muốn ngay lập tức!