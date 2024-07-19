Các website kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo?

Quảng cáo là một trong những chiến lược kiếm tiền chính cho các website. Nếu đang cân nhắc khởi động một website cụ thể vì khả năng kiếm tiền từ quảng cáo, có lẽ quý vị đang thắc mắc quảng cáo có khả năng kiếm tiền như thế nào. Tiếc thay, lời đáp cho câu hỏi này không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Vì vậy, chúng ta sẽ giải quyết hai câu hỏi chính: các website kiếm tiền như thế nào và có thể kiếm được bao nhiêu? Đến cuối bài viết này, quý vị sẽ có thể xác định những phương thức tốt nhất để tạo doanh thu từ quảng cáo trên web.

Doanh thu quảng cáo trên website là gì?

Doanh thu quảng cáo trên website là thu nhập được tạo ra bằng cách đặt quảng cáo trên website. Khi chúng ta xem xét cách các website kiếm tiền, luồng thu nhập này là một trong những thành phần chính. Đối với các website có lưu lượng truy cập cao, luồng thu nhập này có thể rất có lợi vì chúng có thể hiển thị nội dung của nhà quảng cáo cho nhiều khán giả.

Các website kiếm tiền thông qua quảng cáo như thế nào? Ta có thể sử dụng một số mô hình doanh thu dựa trên nền tảng website và mục tiêu của nhà quảng cáo, nhưng sau đây là một số mô hình doanh thu mà ta có thể áp dụng:

Chi phí cho mỗi ngàn lượt: là chi phí trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo;

Chi phí cho mỗi lượt click: là chi phí trả cho mỗi lượt click;

Mức phí cố định: là khoản phí cố định mà công ty trả dựa trên hợp đồng.

Quảng cáo trên website kiếm được bao nhiêu? Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong bài viết này.

Quảng cáo kiếm được bao nhiêu theo vị trí đặt quảng cáo?

Giống như bất động sản, vị trí là yếu tố vô cùng quan trọng! Các vị trí đặt quảng cáo khác nhau sẽ có tác động khác nhau đến lợi nhuận. Vậy, ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo trên website? Điều này liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm mức độ hiển thị của quảng cáo và tính phù hợp của nội dung với định dạng xung quanh.

Trong các mục dưới đây, chúng ta sẽ bàn về cách các website kiếm tiền dựa trên những vị trí đặt quảng cáo phổ biến. Chúng ta sẽ đề cập những quảng cáo thường gặp nhất, tuy nhiên, vẫn còn những quảng cáo khác nữa. Thông tin so sánh nhằm minh họa sự khác biệt giữa mọi tùy chọn, giúp quý vị hiểu rõ hơn về số tiền mà một website có thể kiếm được từ quảng cáo.

Quảng cáo Above-the-Fold vs Below-the-Fold

Quảng cáo Above-the-Fold (nửa trên website) là quảng cáo nằm trong phần trang được hiển thị trước khi cuộn. Do đó, vị trí này có thể ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của người dùng về trang. Tuy nhiên, làm sao để các website kiếm tiền hiệu quả hơn theo cách này so với cách dùng quảng cáo below-the-fold (ở dưới màn hình)? Các yếu tố sau đây có thể có tác động:

Đảm bảo mức độ hiển thị cao nhất, ngay cả khi người dùng quay lại kết quả tìm kiếm;

Người dùng đọc theo kiểu hình chữ F, do đó phần trên cùng của trang là tài sản chính. Điều này ảnh hưởng đến việc các website kiếm tiền bằng những quảng cáo này như thế nào;

Bất kỳ thông tin gì được hiển thị đầu tiên đều được coi là quan trọng hơn.

Tuy không thể trả lời chính xác về số tiền có thể kiếm được từ một website nhưng nhìn chung, quảng cáo above-the-fold được cho là hoạt động tốt nhất.

Quảng cáo thanh bên vs. quảng cáo banner vs. quảng cáo toàn màn hình

Mặc dù quảng cáo below-the-fold không hiệu quả bằng above-the-fold nhưng vẫn quan trọng đối với khả năng kiếm tiền của website. Suy cho cùng, nếu nội dung đủ hay, một số người dùng vẫn sẽ cuộn xuống và thấy các quảng cáo khác trên trang. Những vị trí này có thể đóng góp vào doanh thu như thế nào? Ba quảng cáo below-the-fold phổ biến nhất là thanh bên, banner và quảng cáo toàn màn hình. Trong các mục dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin có liên quan nhất về việc sử dụng các loại quảng cáo này để kiếm tiền.

Quảng cáo thanh bên

Quảng cáo thanh bên nằm dọc theo hai bên của trang, thường có hình dạng cao và hẹp. Các website kiếm tiền bằng quảng cáo thanh bên như thế nào? Khi người dùng cuộn xuống, họ vẫn nhìn thấy những quảng cáo này. Điều này giúp thu hút các nhà quảng cáo muốn quảng cáo hiển thị lâu. Tuy nhiên, có lẽ điều đáng suy xét hơn chính là các website kiếm tiền bằng phương pháp này như thế nào.

Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào mô hình định giá. Nếu được trả tiền cho mỗi lượt click thì trung bình, các nhà quảng cáo sẽ trả nhiều tiền hơn. Ngay cả như vậy, phần lớn doanh thu vẫn phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn của quảng cáo. Nếu người dùng trang liên tục làm lơ các vị trí đặt quảng cáo phổ biến như thanh bên, ta có thể cần cân nhắc các phương pháp khác và tiếp tục nghiên cứu các website kiếm tiền như thế nào.

Quảng cáo banner

Quảng cáo banner là loại quảng cáo đầu tiên được đặt trên các website. Các quảng cáo này có thể được đặt trong nội dung hoặc ở chân trang, cung cấp cho công ty hoặc nhà quảng cáo nhiều lựa chọn vị trí và đóng vai trò quan trọng trong việc kiếm tiền của các website. Tùy vào nội dung quảng cáo, các vị trí này có nguy cơ gây khó chịu và điều này có thể khiến người dùng không gắn kết. Tuy nhiên, bất chấp vấn đề tiềm ẩn này, quảng cáo banner vẫn là lựa chọn khả thi nếu ta muốn tạo doanh thu quảng cáo trên website vì chúng hỗ trợ cho rich media (đa phương tiện). Với dạng quảng cáo này, nhà quảng cáo có thể giới thiệu video, GIF, audio và các yếu tố khác có thể giúp tạo ra doanh thu đáng kể. Làm sao các website kiếm tiền (và rất nhiều tiền!) bằng quảng cáo banner? Bằng cách làm việc với những nhà quảng cáo có thể cung cấp quảng cáo có liên quan đến trải nghiệm duyệt web của người dùng.

Quảng cáo toàn màn hình

Quảng cáo toàn màn hình ngày càng phổ biến đối với người dùng thiết bị di động. Loại quảng cáo này chiếm toàn bộ màn hình khi ta cuộn xuống bài đăng. Các website có thể kiếm tiền từ vị trí đặt quảng cáo này bằng cách tạo nội dung thu hút độc giả. Tuy nhiên, yếu tố gây khó chịu chính là quảng cáo này tạo lớp phủ toàn màn hình. Như vậy, khi đánh giá thu nhập của website, hãy cân nhắc rằng điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận quảng cáo trên các mô hình định giá dựa trên lượt click. Hy vọng rằng cảm giác khó chịu có thể có đối với lớp phủ sẽ được bù đắp bằng sự nhiệt tình dành cho nội dung.

Các website kiếm tiền như thế nào dựa trên vị trí đặt quảng cáo? Không đủ thông tin để giải đáp thắc mắc này

Vị trí đặt quảng cáo rất quan trọng, nhưng ngữ cảnh cũng quan trọng không kém. Khả năng kiếm tiền của các website không lệ thuộc vào một yếu tố duy nhất nào bởi vì cần có rất nhiều thứ chuyển động kết hợp. Ví dụ như quảng cáo dạng carousel có thể không hiệu quả đối với thiết bị di động nếu đặt ở nửa trên màn hình vì đơn giản là không có đủ không gian. Nếu muốn có doanh thu quảng cáo bằng website của mình, hãy nhớ rằng đừng chỉ tập trung vào một yếu tố.

Để biết thêm thông tin về cách các website kiếm tiền dựa trên vị trí phù hợp, chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn cơ bản này. Hãy tìm hiểu cách chọn vị trí phù hợp dựa trên mục đích và nội dung của quảng cáo.

Các website kiếm tiền như thế nào? Xem xét quảng cáo tự nhiên và quảng cáo video

Quảng cáo tự nhiên là dạng quảng cáo được hiển thị mà không làm giảm trải nghiệm duyệt web của người dùng. Trong khi đó, quảng cáo video thì thu hút họ. Đây là tin vui cho những ai vẫn đang thắc mắc các website kiếm tiền như thế nào. Cả hai mô hình quảng cáo này đều rất hiệu quả trong việc đạt được KPI – là điều sẽ khuyến khích các công ty đầu tư vào quảng cáo có trả phí. Như vậy, nhu cầu về không gian quảng cáo sẽ cao hơn. Và để có được doanh thu từ quảng cáo video, sẽ rất hữu ích nếu website của quý vị đã có nội dung đa phương tiện. Tuy nhiên, các website sẽ kiếm tiền từ video như thế nào nếu họ ưu tiên nội dung chữ? Ngay cả các website chuyên về nội dung chữ cũng có thể đặt quảng cáo đa phương tiện giữa các bức tường nội dung chữ.

Website kiếm tiền như thế nào? Ad Networks và Direct Ad Sales là những cách kiếm được rất nhiều tiền!

Nếu quý vị là chủ sở hữu website, có hai cách để kiếm tiền. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, chúng ta hãy nói về những cách tạo thu nhập phổ biến của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình: bằng cách bán trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho thị trường mục tiêu hoặc bằng cách tuyển dụng các nhà tiếp thị hay bên liên kết. Các website cũng kiếm tiền theo cách rất tương tự. Trong các mục dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về các phương án bán không gian quảng cáo. Hãy đọc qua những yếu tố cần cân nhắc để tạo doanh thu.

Direct Ad Sales

Với phương pháp này, ta chốt giao dịch với các công ty và nhà quảng cáo mà không cần bên thứ ba. Chúng ta hãy quay lại câu hỏi về cách các website kiếm tiền. Đối với direct ad sales, trọng tâm là xây dựng mối quan hệ với các nhà quảng cáo và quyết định sẽ bán không gian quảng cáo nào. Nếu quý vị có website với lưu lượng truy cập cao, chúng tôi rất khuyên nên xem xét yếu tố này khi khám phá cách các website kiếm tiền. Làm như vậy, quý vị có thể có được những lợi ích sau:

Nhiều quyền kiểm soát vị trí đặt quảng cáo hơn;

Không có các trung gian, nghĩa là doanh thu quảng cáo cao hơn;

Cơ hội chạy các chiến dịch thiết kế riêng cho khách hàng quảng cáo;

Có thể có thu nhập ổn định hơn với các hợp đồng dài hạn hoặc cố định;

Nhiều quyền kiểm soát trong việc chọn những quảng cáo được hiển thị.

Tất cả các yếu tố này đều quan trọng trong việc hiểu cách các website kiếm tiền bằng quảng cáo.

Ad Networks

Ad Networks (mạng quảng cáo) như Google Adsense giúp ta có doanh thu quảng cáo mà không cần tốn nhiều công sức, cho ta nhiều thời gian và nguồn lực hơn để khám phá các website kiếm tiền như thế nào. Thông qua các mạng quảng cáo, ta sẽ có thể có được những lợi thế sau:

Nhiều nhà quảng cáo tiềm năng hơn;

Quy trình liền mạch giúp loại bỏ khả năng xảy ra lỗi hoặc tình trạng kém hiệu quả có thể làm giảm tiềm năng doanh thu;

Khả năng theo dõi hiệu suất giúp ta có thêm thông tin chuyên sâu về việc các website kiếm tiền hiệu quả hơn bằng cách dùng quảng cáo như thế nào.

Đạt được giá trị cao nhất bằng cách dùng Google Adsense với MGID để có được người quản lý cá nhân là chuyên gia về việc kiếm tiền trên website. Họ được trang bị kiến thức và kinh nghiệm để giúp quý vị thực hiện bước tiếp theo.

Hiệu quả của việc sử dụng nhiều phương pháp kiếm tiền

Các website tạo ra doanh thu như thế nào? Như chúng ta đã thấy, không có phương pháp đơn nhất nào cả. Cả hai cách tiếp cận nêu trên đều có những ưu điểm giúp mang lại lợi ích rất lớn cho các chủ website. Vậy thì sao không sử dụng cả hai để tối đa hóa doanh thu quảng cáo? Ta có thể tận dụng tối đa cả hai bằng cách xây dựng mối quan hệ với các nhà quảng cáo danh giá đồng thời vẫn hiệu quả trong các chiến lược kiếm tiền của mình. Mạng quảng cáo là một lựa chọn tuyệt vời nếu ta muốn giảm khối lượng công việc để có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tạo thu nhập khác.

Các website kiếm tiền từ quảng cáo như thế nào? Những bí quyết thành công

Liên quan đến lợi nhuận của website, có nhiều yếu tố chúng ta không thể kiểm soát, chẳng hạn như tình trạng sử dụng ad blockers và tình hình thị trường hiện tại. Vậy thì làm sao để ta vẫn có thể tạo ra doanh thu từ quảng cáo bất chấp những vấn đề này? Hãy tập trung vào những điều mà ta có thể kiểm soát.

Mở rộng nội dung chủ đề của website. Thường xuyên khám phá các chiến lược kiếm tiền mới, ngoài những chiến lược đang thực hiện, và triển khai các ý tưởng đó. Cân nhắc sử dụng quảng cáo trả phí để thu hút nhiều khán giả có lợi hơn. Nhận biết rằng trải nghiệm người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu. Đừng nhồi nhét quá nhiều quảng cáo vào các trang.

Không phải cứ tối ưu hóa chiến dịch là được, bởi vì chất lượng website cũng rất quan trọng!

Các website kiếm được bao nhiêu tiền từ quảng cáo?

Tiếc thay, không có lời giải đáp đơn giản cho thắc mắc này, bởi số lượng website khổng lồ — hơn một tỷ! Đối với một trang blog mới tạo và một trang có hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày, ta thấy rõ rằng các giải pháp để tạo ra doanh thu rất khác nhau. Áp dụng logic tương tự khi xem xét lợi nhuận. Cũng giống như không có lời giải đáp duy nhất về thắc mắc liên quan đến cách các website tạo ra thu nhập, không có con số duy nhất nào có thể xác định tuyệt đối mức thu nhập trung bình của một website cả. Nói về doanh thu quảng cáo, ta có rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, trong các mục dưới đây, ta sẽ tìm hiểu thêm về cách đo lường và đánh giá khả năng kiếm tiền của website.

Tính doanh thu quảng cáo của website như thế nào?

Nếu muốn tính chính xác số tiền sẽ kiếm được từ website, ta cần cân nhắc những yếu tố sau:

Xác định những cách kiếm tiền nào trên website là phù hợp với mình. Làm như vậy để xác định phải tính những gì.

Làm như vậy để xác định phải tính những gì. Thiết lập các công cụ và nền tảng theo dõi. Chúng tôi khuyên nên sử dụng Google Analytics, Google AdSense và MGID để có được thông tin chuyên sâu liên quan đến cách các website kiếm tiền, chẳng hạn như dữ liệu lưu lượng truy cập, hành vi của người dùng, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều nữa.

Chúng tôi khuyên nên sử dụng Google Analytics, Google AdSense và MGID để có được thông tin chuyên sâu liên quan đến cách các website kiếm tiền, chẳng hạn như dữ liệu lưu lượng truy cập, hành vi của người dùng, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều nữa. Tính toán. Đây chỉ là tính cơ bản. Nếu ta muốn kiểm tra xem một website kiếm được bao nhiêu, hãy nhân mức giá đặt quảng cáo với số liệu có liên quan. Ví dụ như với mười ngàn lượt hiển thị, ta sẽ kiếm được gấp mười lần tỷ lệ CPM.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến số tiền kiếm được từ quảng cáo trên website?

Những yếu tố chính yếu sau đây quyết định lợi nhuận từ quảng cáo trên website.

Lưu lượng truy cập website: Một website cần bao nhiêu khách truy cập thì mới có thể kiếm tiền? Về mặt kỹ thuật thì không có yêu cầu tối thiểu, mà quan trọng nhất là chất lượng của lưu lượng truy cập.

Một website cần bao nhiêu khách truy cập thì mới có thể kiếm tiền? Về mặt kỹ thuật thì không có yêu cầu tối thiểu, mà quan trọng nhất là chất lượng của lưu lượng truy cập. Định dạng quảng cáo: Làm thế nào để có thể ước tính định dạng quảng cáo nào kiếm được doanh thu nhiều nhất? Không cần phải ước tính! Các định dạng rich thường có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và thường có chi phí đặt quảng cáo cao hơn.

Làm thế nào để có thể ước tính định dạng quảng cáo nào kiếm được doanh thu nhiều nhất? Không cần phải ước tính! Các định dạng rich thường có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn và thường có chi phí đặt quảng cáo cao hơn. Thông tin nhân khẩu học về khán giả: Các website kiếm tiền như thế nào? Đối tượng khán giả phải thật phù hợp với quảng cáo của nhà quảng cáo. Nếu họ thật sự phù hợp, nhu cầu về vị trí quảng cáo sẽ cao hơn.

Trung bình thì các quảng cáo kiếm được bao nhiêu tiền?

Như chúng tôi đã đề cập, không có mức trung bình cố định bởi vì có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thu nhập. Tuy nhiên, để có thông tin chuyên sâu hơn, đây là một vài số liệu thống kê từ Wordstreams:

Các doanh nghiệp có lợi nhuận trung bình là 200% trên khoản chi tiêu quảng cáo;

CTR trung bình đối với quảng cáo hiển thị là 0,46% đối với Google Ads;

CPC trung bình của Google Ads là $0,63 cho mạng hiển thị.

Những con số này chỉ đưa ra ý tưởng chung, bởi vì các định dạng hoặc vị trí quảng cáo cụ thể có thể dẫn đến những kết quả khác nhau rất nhiều.

Doanh thu quảng cáo trên website theo lượt xem trang hàng tháng

Lưu lượng truy cập website đáng giá như thế nào? Thông thường, 500 ngàn lượt xem có thể mang lại cho ta từ 1.000 đến 5.000 đô một tháng. Cách kiếm tiền của các website cũng phụ thuộc vào ngành, và điều này giải thích tại sao tiềm năng kiếm tiền là rất lớn. Đối với các nhà quảng cáo, một số trang sẽ có giá trị hơn so với những trang khác.

Và doanh thu quảng cáo trên website trên mỗi người dùng của một website là bao nhiêu? Ta chỉ cần chia tổng doanh thu cho số lượng người dùng độc nhất. Hãy đặt ra một đường cơ sở để xác định các website kiếm tiền như thế nào. Nếu số lượng kết quả giảm thì có nghĩa là lưu lượng truy cập mới mà ta đang thu hút không phù hợp với các nhà quảng cáo.

Các quảng cáo trả bao nhiêu trên các website dựa trên thị trường ngách?

Nếu chúng ta tính chi phí trên cơ sở mỗi lượt click thì các tiêu chuẩn ngành đối với Google Display Network không thay đổi nhiều. Ngoại trừ các trang hẹn hò và cá nhân, chi phí trung bình cho mỗi lượt click là dưới $1. Vì vậy, tạo ra số lượng truy cập đáng kể là điều rất quan trọng đối với doanh thu. Theo các tiêu chuẩn này, mức trung bình cho dịch vụ khách sạn là $0.44, theo sát là mức $0.45 cho thương mại điện tử. Số tiền mà một website có thể kiếm được cũng phụ thuộc vào các số liệu khác, chẳng hạn như chi phí cho mỗi hành động.

Các website kiếm tiền như thế nào? Nâng cao giá trị của website là điều quan trọng nhất

Đúng là một số thị trường ngách có lợi nhuận cao hơn những thị trường ngách khác, nhưng ta không nên vì lý do này mà đặt ra niềm tin hạn chế trong đầu. Quá trình tìm hiểu cách các website kiếm tiền bắt đầu bằng việc có một sản phẩm tốt (website!) để có thể bán chạy như tôm tươi cho các nhà quảng cáo. Hãy tập trung thu hút lưu lượng truy cập chất lượng đến website của mình và sau đó, thu nhập quảng cáo sẽ đi theo chiều hướng tốt.

Như vậy, bạn đã biết cách thiết lập mọi thứ, từ chọn định dạng quảng cáo phù hợp nhất đến đo lường mức độ thành công. Tuy nhiên, các website làm thế nào để kiếm tiền đều đặn? Họ được các chuyên gia như MGID trợ giúp. Hãy đăng ký trên nền tảng của chúng tôi để sử dụng nhiều nguồn lực được thiết kế nhằm có được doanh thu quảng cáo website cao nhất.