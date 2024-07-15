Chào mừng quý vị đến với thông tin cập nhật sản phẩm mới nhất! Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu một chuyên mục thường kỳ mới, chuyên chia sẻ về những cải tiến và tính năng mới của MGID. Những bản cập nhật này được thiết kế để liền mạch hóa trải nghiệm của quý vị, tăng năng suất và nâng cao chức năng tổng thể của nền tảng. Chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu những cải tiến mới nhất và xem chúng có thể nâng tầm trải nghiệm của quý vị với MGID như thế nào.

Dành cho Nhà Phát hành

Các cơ hội nâng cao với mã widget mới Simple JS

Giới thiệu phiên bản mới nhất của mã tích hợp — Simple JS. Giải pháp JavaScript đơn giản, liền mạch này giúp đơn giản hóa quy trình triển khai cho các nhà phát hành, cung cấp thời gian tải nhanh hơn và hiệu quả kỹ thuật được nâng cao.

Mã Simple JS thay thế Mã Short trước đó, giúp các nhà phát hành cài đặt widget dễ dàng hơn. Khi đặt mã Simple JS vào phần head của trang, quý vị có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của website.

Lợi ích của Simple JS

Triển khai dễ dàng: Thêm Simple JS vào phần head và để mã tự động tải mọi widget đã thỏa thuận. Đối với các vị trí cụ thể, quý vị có thể thêm một dòng mã bổ sung vào phần body để đảm bảo hiệu suất liền mạch.

Thêm Simple JS vào phần head và để mã tự động tải mọi widget đã thỏa thuận. Đối với các vị trí cụ thể, quý vị có thể thêm một dòng mã bổ sung vào phần body để đảm bảo hiệu suất liền mạch. Quản lý linh hoạt: MGID xử lý các cài đặt widget trên nền tảng để tổ kỹ thuật của quý vị tập trung vào các dự án khác.

MGID xử lý các cài đặt widget trên nền tảng để tổ kỹ thuật của quý vị tập trung vào các dự án khác. Hiệu suất được cải thiện: Việc tải widget tập trung từ một file JS duy nhất giúp giảm thời gian tải trang và cải thiện hiệu suất, đặc biệt là đối với các ứng dụng trang đơn (SPA).

Simple JS đảm bảo quảng cáo của quý vị vẫn phù hợp ngay cả khi chúng ta hướng tới tương lai không cookie, sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu dựa trên danh mục bài viết để duy trì sự gắn kết của người dùng và khả năng kiếm tiền.

Giao diện báo cáo được cải thiện để nâng cao phân tích

Việc có được thông tin chuyên sâu về hoạt động kiếm tiền của website là rất quan trọng đối với doanh nghiệp phát hành. Đây là lý do tại sao MGID rất vui mừng giới thiệu giao diện báo cáo mới, được cải tiến và hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Công cụ hiệu quả này được thiết kế để nâng cao khả năng phân tích của quý vị.

Khám phá danh sách báo cáo được MGID chuẩn bị cẩn thận để đáp ứng các nhu cầu phân tích phổ biến nhất của nhà phát hành. Danh sách này giúp quý vị tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách loại bỏ nhu cầu lập báo cáo theo cách thủ công hoặc phải lập từ đầu.

Sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau để phân tích thông tin, phát hiện các mối tương quan ẩn. Mọi thử nghiệm hay sự tùy chỉnh mà quý vị thực hiện đều có thể được lưu dưới dạng báo cáo mới, đảm bảo quyền truy cập trong tương lai chỉ bằng một cú click. Hãy khai phóng tiềm năng dữ liệu với giao diện báo cáo của MGID!

Tích hợp MCM

MGID tự hào là đối tác chương trình Google MCM. Chúng tôi có thể mời các nhà phát hành tham gia chương trình Google Multiple Customer Management (MCM). Google MCM, một tính năng của Google Ad Manager (GAM) 360, tạo điều kiện cho các nhà phát hành liên kết kho lưu trữ của họ với Google Ad Exchange (AdX) thông qua các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy như MGID.

Google MCM tạo mối quan hệ mẹ-con giữa các mạng, với MGID là nhà phát hành mẹ và nhà phát hành được mời thì là nhà phát hành con. Cách thiết lập này giúp đơn giản hóa việc quản lý nhiều tài khoản quảng cáo, cung cấp cho nhà phát hành quyền truy cập hiệu quả vào AdX và cho phép các đối tác cung cấp hướng dẫn cũng như hỗ trợ chuyên môn. Sự hợp tác này giúp tối ưu hóa mạng và kho quảng cáo để đạt được những kết quả tốt hơn.

Lợi ích của Google MCM

Tăng doanh thu: Tăng CPM và doanh thu thông qua nhu cầu và sự cạnh tranh mở rộng đối với các vị trí đặt quảng cáo.

Tăng CPM và doanh thu thông qua nhu cầu và sự cạnh tranh mở rộng đối với các vị trí đặt quảng cáo. Quản lý hiệu quả: Đơn giản hóa việc quản lý tài khoản quảng cáo với quyền truy cập liền mạch vào AdX.

Đơn giản hóa việc quản lý tài khoản quảng cáo với quyền truy cập liền mạch vào AdX. Sự hỗ trợ của chuyên gia: Tận dụng hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của MGID để tối ưu hóa không gian quảng cáo.

Là đối tác của Google MCM, MGID có thể mời quý vị tham gia chương trình. Bằng cách chấp nhận lời mời, quý vị cho phép MGID kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của mình thông qua nền tảng Google, làm tăng nhu cầu dành cho không gian quảng cáo của quý vị, tăng CPM và doanh thu. Để tham gia, quý vị chỉ cần chia sẻ GAM Network ID và email với MGID, đặt dòng MGID MCM ads.txt trên website của quý vị và chấp nhận lời mời của chúng tôi trong tài khoản GAM. Đội ngũ Hoạt động Quảng cáo của chúng tôi sẽ đảm trách những việc còn lại, đảm bảo tích hợp liền mạch và tăng cơ hội kiếm tiền.

Dành cho Nhà Quảng cáo

Làm việc với nội dung sáng tạo

Các tính năng AI mới: Dự đoán hiệu suất quảng cáo

Tính năng tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu là công cụ AI dự đoán hiệu suất quảng cáo do chúng tôi hợp tác phát triển với Memorable AI. Tính năng mới này trong bảng điều khiển quảng cáo MGID giúp quý vị phân tích hiệu suất của quảng cáo, từ đó dễ dàng quyết định nên sử dụng phiên bản quảng cáo nào và hiểu tác động của các yếu tố sáng tạo đến hiệu suất.

Ngoài ra, MGID cung cấp một bộ công cụ AI để làm việc với nội dung quảng cáo, bao gồm:

AI tạo hình ảnh từ nội dung chữ: Sử dụng gợi ý dạng chữ để tạo ra những hình ảnh độc đáo, có tác động mạnh nhằm thu hút sự chú ý của khán giả và thúc đẩy sự gắn kết. Tùy chỉnh cảm xúc, góc độ, điều kiện ánh sáng và phong cách một cách dễ dàng.

Sử dụng gợi ý dạng chữ để tạo ra những hình ảnh độc đáo, có tác động mạnh nhằm thu hút sự chú ý của khán giả và thúc đẩy sự gắn kết. Tùy chỉnh cảm xúc, góc độ, điều kiện ánh sáng và phong cách một cách dễ dàng. AI tạo hình ảnh từ hình ảnh: Biến ý tưởng thành hình ảnh tuyệt đẹp bằng cách chuyển tải các phong cách, kết cấu và yếu tố mới vào những hình ảnh hiện có, giúp quảng cáo của mình thật nổi bật.

Biến ý tưởng thành hình ảnh tuyệt đẹp bằng cách chuyển tải các phong cách, kết cấu và yếu tố mới vào những hình ảnh hiện có, giúp quảng cáo của mình thật nổi bật. AI tạo tiêu đề và mô tả quảng cáo: Tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn, có tác động cao bằng cách dùng thuật toán AI tiên tiến để tạo tiêu đề và mô tả hấp dẫn, phù hợp với đối tượng khán giả mục tiêu.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn dạng video về các tính năng này, hãy xem YouTube playlist của chúng tôi.

Limits for Creatives

Tính năng mới Limits for Creatives tạo điều kiện cho ta đặt giới hạn ngân sách hoặc giới hạn click cho từng quảng cáo trong chiến dịch. Tính năng này giải quyết thử thách thử nghiệm các quảng cáo mới khi lợi ích còn chưa chắc chắn, cho phép ta thử nghiệm mà không lo vượt quá ngân sách. Ngoài ra, tính năng này còn tạo điều kiện phân bổ ngân sách rõ ràng hơn giữa các quảng cáo trong một chiến dịch duy nhất.

Cách hoạt động:

Trên Bảng điều khiển MGID Ads, ta sẽ thấy một cột mới ghi là Limits Daily/Overall (Giới hạn hàng ngày/Tổng thể) trong danh sách quảng cáo sáng tạo. Khi click vào một giá trị trong cột này, ta sẽ thấy một bảng điều khiển bên có phần setting. Theo mặc định, mọi quảng cáo sáng tạo đều được tạo mà không có giới hạn và được đánh dấu là Unlimited (Không giới hạn). Từ đó, ta có thể linh hoạt chọn giới hạn Budget (ngân sách) hay giới hạn Click. Bây giờ, hãy đặt ngân sách hàng ngày và ngân sách tổng riêng biệt hoặc đồng thời sao cho phù hợp với yêu cầu chiến dịch.

Quảng cáo hết tác dụng

Khi thực hiện ra mắt hàng loạt quảng cáo, ta có thể dễ dàng bao gồm cả những quảng cáo không còn mang lại kết quả tốt. Để ngăn chặn điều này và giúp quý vị phân tích hàng ngày dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị báo cáo thường xuyên về những quảng cáo sắp hết tác dụng. Trong báo cáo này, quý vị sẽ thấy các quảng cáo đã được luân chuyển trong 10 ngày trở lên và có CTR giảm 15% trở lên trong vòng 3 ngày qua. Báo cáo này sẽ giúp quý vị đưa ra quyết định kịp thời và thay thế các quảng cáo hết tác dụng bằng các quảng cáo mới.

Theo dõi việc chuyển đổi

Theo dõi các chuyển đổi không duy nhất qua Postback

Giờ đây, ta có thể theo dõi các chuyển đổi không duy nhất qua Postback, tương tự như Pixel. Cải tiến này đặc biệt hữu ích khi ta có nhiều chuyển đổi cần được xem như các sự kiện riêng biệt, ngay cả khi chúng có cùng click_id.

Khi nào thì tính năng này trở nên hữu ích? Hãy xem xét trường hợp kênh của quý vị bao gồm cả chuyển đổi đơn hàng ban đầu lẫn chuyển đổi upsell trong cùng một luồng. Cả hai loại chuyển đổi này đều phải được tính vào tổng số lượt mua, mặc dù có cùng click_id.

Theo mặc định, hệ thống của chúng tôi sẽ tính các chuyển đổi độc nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã thêm một switcher trong phần cài đặt nâng cao trong Conversion Tracking > Conversion Goal, tạo điều kiện cho quý vị đếm mọi chuyển đổi. Quý vị chỉ việc tắt switcher để bật tính năng này.

Postback Templates

Postback Templates là một tính năng sẽ làm tăng tốc đáng kể quy trình thiết lập theo dõi. Quý vị có thể đã sử dụng công cụ này trong bảng điều khiển cũ; tuy nhiên, thiết kế mới cung cấp trải nghiệm người dùng được cải tiến hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Vấn đề: Để hoàn tất thiết lập theo dõi chuyển đổi postback, ta phải biết nơi truyền dữ liệu {click_id} từ MGID đến hệ thống bên ngoài và nơi lưu trữ macro click_id. Tuy nhiên, các thông tin này ở mỗi nền tảng mỗi khác, cũng như macro cho tham số doanh thu.

Giải pháp: Với các postback templates, tất cả các dữ liệu này được thêm liền mạch vào các khối có liên quan trong quy trình thiết lập theo dõi. Chúng tôi tự động tạo ba mục tiêu chuyển đổi với tên mặc định, mang đến cho quý vị sự linh hoạt để có thể giữ nguyên hoặc sửa đổi dựa trên nhu cầu cụ thể.

Với mẫu postback, quá trình thiết lập theo dõi mất khoảng 1 phút và mọi dữ liệu tùy chỉnh được bao gồm tự động.

Postback templates trong MGID Ads hiện có cho các nền tảng như Voluum, Binom, AdCombo và nhiều nền tảng khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể thêm template theo yêu cầu của quý vị — bất kỳ điều gì để cải thiện hiệu quả.

Kết luận

Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về sản phẩm của chúng tôi! Chúng tôi liên tục nỗ lực cải thiện nền tảng và hiện đang có một số bản cập nhật thú vị đang trong quá trình phát triển. Chúng tôi rất mong được sớm chia sẻ với quý vị. Hãy theo dõi để biết thêm nhiều cải tiến và tính năng sắp ra mắt. Cảm ơn quý vị đã tham gia cộng đồng MGID và chúng tôi mong muốn giúp quý vị đạt được nhiều thành công hơn nữa với các công cụ và dịch vụ của chúng tôi.