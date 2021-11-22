Компанія домоглась зняття безпідставних звинувачень у фінансуванні вебсайтів з піратським контентом.

29 квітня 2021 року суд відмовив у продовженні термінів досудового слідства проти IT-компанії MGID з огляду на те, що не знайшов законних підстав для його подальшого проведення. Йдеться про розслідування причетності платформи до розміщення реклами на ресурсах із піратським контентом.

Нагадаємо, що 27 лютого 2020 року в українському офісі MGID слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України (ГСУ НПУ) було проведено обшук у межах розслідування кримінального провадження (КП) №12019000000000666 за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу (КК) України. Під час обшуку було вилучено техніку, документи й інше майно компанії та її співробітників.

Із огляду на те, що в передбачений законом строк досудового розслідування слідчі ГСУ НПУ не змогли знайти докази кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 2 ст. 200 КК України у діяльності компанії MGID та її керівництва, нікому не було оголошено підозру, тому 29 квітня 2021 року кримінальне провадження №12019000000000666 було закрите на підставі ч.1 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу України.

«Ми виконали обіцянку, дану клієнтам та партнерам, і відновили свою репутацію. Після майже двох років судових процесів, MGID вдалося довести безпідставність висунутих проти неї звинувачень, – прокоментував Сергій Денисенко, CEO в MGD. – Сподіваємось, що задекларовані найвищим керівництвом вектори розвитку ІТ-індустрії в Україні виллються у чіткі кроки на законодавчому рівні. А IT-бізнес нарешті почне бачити у державі надійного партнера» – додав Сергій.

Попри рішення суду і закриття кримінального провадження, майно компанії та її співробітників досі не повернуто в повному обсязі. Враховуючи це та факт зловживанням службовими обов’язками посадовими особами ГСУ НПУ, MGID ініціювала досудове розслідування щодо їхньої діяльності у КП No12019000000000666, що наразі триває.