Ви відчуваєте тиск через те, що сучасний цифровий ландшафт увесь час змінюється? Багатьом паблішерам через блокувальники реклами й перенасичення інтернету контентом — значна частина якого згенерована ШІ — складно виділитися в океані контенту й ефективно монетизувати свої платформи.

Але все під контролем! У цій статті ми розглянемо деякі інноваційні стратегії монетизації для паблішерів у 2024 році. Від використання технологій до досягнення ідеального балансу між прибутком і взаємодією з користувачем — ми допоможемо на всіх етапах. Отже, пристебніть ремені й готуйтеся дізнатися, як збільшити свій дохід і не здавати позиції.

Навігація пастками в лабіринті монетизації для паблішерів

Цікавий факт: за даними eMarketer, прогнозується, що до 2024 року блокування реклами коштуватиме паблішерам аж 54 мільярди доларів у формі втрачених доходів від реклами. Це приблизно 8% від загальних глобальних витрат на цифрову рекламу, які оцінюються в 695 мільярдів доларів. Ця приголомшлива статистика наголошує на значних труднощах, з якими стикаються паблішери в сучасному цифровому середовищі.

Блокування реклами. Оскільки 30% усіх користувачів Інтернету використовують блокувальники реклами, паблішерам доводиться пристосовуватися до значної втрати потенційних доходів від реклами через зростання популярності блокувальників.

Оскільки 30% усіх користувачів Інтернету використовують блокувальники реклами, паблішерам доводиться пристосовуватися до значної втрати потенційних доходів від реклами через зростання популярності блокувальників. Зниження CPM. Паблішери спостерігають зниження CPM (ціни за тисячу показів), зокрема через зростання конкуренції.

Паблішери спостерігають зниження CPM (ціни за тисячу показів), зокрема через зростання конкуренції. Фрагментація аудиторії. Неоднорідний характер онлайн-аудиторії на різних платформах і пристроях ускладнює паблішерам ефективне охоплення та залучення цільової аудиторії.

Неоднорідний характер онлайн-аудиторії на різних платформах і пристроях ускладнює паблішерам ефективне охоплення та залучення цільової аудиторії. Вимоги до конфіденційності даних. Посилення вимог щодо конфіденційності впливає на здатність паблішерів збирати й використовувати дані користувачів для таргетованої реклами, що впливає на їхній дохід. Від 16 січня 2024 року Google зобов’язує паблішерів і розробників, які використовують AdSense, Ad Manager або AdMob у ЄС або Великій Британії, використовувати [сертифіковані CMP](https://www.mgid.com/blog/what-is-a-consent- management-platform-and-why-do-you-need-it), інтегровані з TCF від IAB.

Посилення вимог щодо конфіденційності впливає на здатність паблішерів збирати й використовувати дані користувачів для таргетованої реклами, що впливає на їхній дохід. Від 16 січня 2024 року Google зобов’язує паблішерів і розробників, які використовують AdSense, Ad Manager або AdMob у ЄС або Великій Британії, використовувати [сертифіковані CMP](https://www.mgid.com/blog/what-is-a-consent- management-platform-and-why-do-you-need-it), інтегровані з TCF від IAB. Перенасиченість контентом. Онлайн-платформи заполонили маси контенту, створеного ШІ-платформами, що підсилює проблему фрагментації уваги аудиторії та ще більше ускладнює паблішерам завдання виділитися на фоні цього шуму.

Ці труднощі підкреслюють важливість впровадження інноваційних стратегій монетизації для паблішерів, щоб подолати перешкоди та стимулювати зростання доходів. Розгляньмо деякі ефективні підходи, щоб подолати ці труднощі й покращити монетизацію.

Основні стратегії монетизації для паблішерів

У контексті монетизації ми часто чуємо про стандартні рішення: пейволи, підписки, преміум-контент тощо. Не забуваймо і про рекламу — надійний і перевірений метод заробітку для паблішерів.

Але ми хотіли б детальніше розглянути інші стратегії й тактики монетизації для паблішерів — насамперед нативну рекламу й диверсифікацію доходів. Крім того, ми надамо корисну інформацію та рекомендації на основі нашого досвіду в галузі та найкращих практик, що спостерігаються в різних сферах публікації цифрового контенту.

Нативна реклама. Ключовий спосіб монетизації

Нативна реклама залишається популярною й ефективною стратегією монетизації для паблішерів. Її незмінну популярність можна пояснити кількома важливими перевагами.

Бездоганна інтеграція. Нативна реклама ідеально поєднується з контентом платформи паблішера, відображаючись як звичайні рекомендації, що покращує взаємодію з користувачами.

Нативна реклама ідеально поєднується з контентом платформи паблішера, відображаючись як звичайні рекомендації, що покращує взаємодію з користувачами. Вищий рівень залученості. Адаптуючись до вигляду решти контенту, нативна реклама привертає більше уваги користувачів, що сприяє підвищенню залученості. За дослідженнями нативна реклама зазвичай отримує вищі показники кліків і більшу середню тривалість сеансу порівняно з традиційною дисплейною рекламою.

Адаптуючись до вигляду решти контенту, нативна реклама привертає більше уваги користувачів, що сприяє підвищенню залученості. За дослідженнями нативна реклама зазвичай отримує вищі показники кліків і більшу середню тривалість сеансу порівняно з традиційною дисплейною рекламою. Покращена доречність реклами. Нативна реклама дозволяє паблішерам показувати максимально доречний і персоналізований рекламний контент своїй аудиторії, не заважаючи користуванню сайтом. Підбираючи зміст реклами відповідно до інтересів і вподобань користувачів, паблішери можуть підвищити загальну ефективність реклами та збільшити потенціал монетизації.

Є основні рекомендації, які допоможуть вам максимізувати потенційний дохід від нативної реклами. Ось вони:

Стратегічне розміщення: Розмістіть нативну рекламу у природному потоці контенту, щоб забезпечити оптимальну видимість і залучення. Експериментуйте з різними місцями розташування та форматами, щоб визначити найефективніші поєднання для вашої аудиторії. Контекстуальна доречність. Перевірте, щоб нативна реклама цілком узгоджувалася з темою навколишнього контенту, щоб підтримувати доречність і автентичність. Показуючи рекламу, яка відповідає інтересам користувачів, паблішери можуть підвищити рівень залученості та конверсії. Прозорість і поінформованість. Будьте чесні зі своєю аудиторією й чітко позначайте нативну рекламу як платний чи рекламний контент. Щирість і автентичність — ключові чинники формування довірливих стосунків з аудиторією й підтримки репутації вашої платформи.

Експертна порада. Замість того, щоб зосереджуватися на демографічних даних, глибше розгляньте психографію своєї аудиторії. Зрозумійте її цінності, інтереси й моделі поведінки. Це дасть вам змогу створювати високоточну нативну рекламу, яка ефективніше відгукується у вашої аудиторії, збільшуючи взаємодію та рівень конверсій. Отримавши більше інформації про аудиторії, спробуйте скористатися сторітелінгом у нативній рекламі. Формуйте наративи, що стосуються вашого бренду чи продукту, які викликають емоції й відгукуються вашій аудиторії на особистому рівні. Автентичні, переконливі історії з більшою ймовірністю привернуть увагу аудиторії та спонукатимуть її до дії в порівнянні з традиційними рекламними повідомленнями.

Обмін аудиторією та синдикація. Розділяй і володарюй

Обмін аудиторією та синдикація пропонують паблішерам корисні можливості для розширення охоплення, залучення нового трафіку та застосування додаткових каналів монетизації. Ці стратегії передбачають партнерство з іншими паблішерами чи мережами контенту для обміну аудиторією чи синдикації контенту на різних платформах. Заглибмося в переваги та практичні міркування щодо використання цих варіантів.

Збільшене охоплення. Коли паблішери об’єднуються та діляться одне з одним контентом, ваш сайт зможуть знайти аудиторії, які інакше могли б його не помітити. Так вдається охопити групи людей з різних локацій і різного походження.

Коли паблішери об’єднуються та діляться одне з одним контентом, ваш сайт зможуть знайти аудиторії, які інакше могли б його не помітити. Так вдається охопити групи людей з різних локацій і різного походження. Збільшення трафіку. Поділившись своїм контентом з іншими паблішерами або обмінявшись аудиторією, ви можете побачити значне зростання кількості людей, які відвідують ваш сайт. Більше відвідувачів — це більше шансів на перегляд реклами, більше взаємодії з вашим контентом, і зрештою — вищий дохід.

Поділившись своїм контентом з іншими паблішерами або обмінявшись аудиторією, ви можете побачити значне зростання кількості людей, які відвідують ваш сайт. Більше відвідувачів — це більше шансів на перегляд реклами, більше взаємодії з вашим контентом, і зрештою — вищий дохід. Диверсифіковані канали монетизації. В обміні аудиторією та синдикації йдеться не лише про показ реклами на вашому сайті. Дохід також можна отримати з інших каналів — об'єднавшись зі спонсорами для особливого контенту, створивши партнерство з компаніями, щоб просувати їхні продукти, чи укладаючи угоди з контент-мережами, щоб ділитися доходами.

Експертна порада. Спершу створюйте чи приєднуйтеся до нішевих мереж з паблішерами, в аудиторії яких подібні демографічні характеристики чи інтереси. Співпрацюючи в певній ніші, ви можете ефективно просувати контент одне одного і залучати нову аудиторію, яка вже зацікавлена у вашій тематиці. Наприклад, група блогерів, які створюють контент про подорожі, можуть сформувати мережу для обміну й синдикування контенту, пов'язаного з різними туристичними напрямками.

A/B тестування як повсякденна рутина

Про тестування говорять скрізь, але насправді його майже завжди ігнорують, бо нема часу чи з інших причин. A/B тестування — наріжна практика для паблішерів, які прагнуть максимально збільшити свій дохід і оптимізувати залучення користувачів. Регулярно експериментуючи з новими форматами, розмірами й дизайнами реклами, паблішери можуть залишатися цікавими для своєї аудиторії й визначити найефективніші підходи на основі реальних даних. Пропонуємо дослідити важливість A/B тестування, і як паблішери можуть скористатися цим інструментом для успішної монетизації.

Рішення на основі даних. A/B-тестування допомагає ухвалити раціональне рішення на основі реальних цифр, а не припущень. Порівнюючи різні варіанти форматів, розмірів або дизайну оголошень, ви можете побачити, що найкраще підходить для вашої аудиторії та приносить найбільше грошей.

A/B-тестування допомагає ухвалити раціональне рішення на основі реальних цифр, а не припущень. Порівнюючи різні варіанти форматів, розмірів або дизайну оголошень, ви можете побачити, що найкраще підходить для вашої аудиторії та приносить найбільше грошей. Постійне вдосконалення. Онлайн-світ швидко розвивається, і те, що працює сьогодні, може вже не працювати завтра. A/B тестування дає вам змогу бути в курсі тенденцій і продовжувати вдосконалювати свою стратегію монетизації реклами, щоб іти в ногу з часом.

Онлайн-світ швидко розвивається, і те, що працює сьогодні, може вже не працювати завтра. A/B тестування дає вам змогу бути в курсі тенденцій і продовжувати вдосконалювати свою стратегію монетизації реклами, щоб іти в ногу з часом. Покращена взаємодія з користувачем. Коли ви знаходите правильний баланс між рекламою та досвідом користування сайтом, від цього виграють усі. A/B тестування допоможе вам визначити найкраще місце, де оголошення отримують кліки, не дратуючи аудиторію.

Отже, як проводити A/B тестування, як профі?

Ставте цілі. Перш ніж почати тестування, зрозумійте, чого хочете досягти. Чи то більше кліків, вищий дохід чи краще залучення — чіткі цілі допоможуть вам зосередитися на результаті. Одна зміна за раз. Не ускладнюйте — проводьте тестування одного аспекту за один раз. Таким чином ви точно знаєте, що має значення, а що ні. Використовуйте правильні інструменти. Існує безліч інструментів, які допоможуть вам з A/B тестуванням. Знайдіть інструмент, який легко використовувати, і який надає вам всі дані, потрібні для прийняття зважених рішень.

Експертна порада. Створіть на сайті окремий розділ для тестування нових рішень і пропозицій від партнерів. Уявіть, що це така собі пісочниця — безпечний простір, де можна поекспериментувати з різними форматами реклами, партнерськими програмами чи спонсорованим контентом, не впливаючи на основний контент чи взаємодію з користувачем на решті сайту. Такий розділ також може слугувати інструментом переговорів з потенційними партнерами. Ви можете продемонструвати їм пробний запуск у тестовому розділі, щоб продемонструвати потенційну цінність співпраці. Це може зміцнити вашу позицію під час обговорення умов і ставок, що зрештою принесе користь монетизації.

Додаткові потоки доходу від поточних партнерів

Вивчати додаткові джерела доходу від потенційних партнерів може бути корисною стратегією для паблішерів, які хочуть досягти максимального потенціалу в заробітку. Розгляньмо, як можна на всі сто розкрити можливості наявних партнерств.

Вивчення попиту на відео за допомогою тегів VAST

Що таке теги VAST? Теги VAST (шаблон розміщення відеореклами, Video Ad Serving Template) — це фрагменти коду, які вказують вашому відеопрогравачу, де знайти відеорекламу. Інтегрувавши теги VAST від ваших партнерів, ви можете використовувати їхній асортимент відеореклами та отримувати дохід від відео, що програються на вашому сайті.

Теги VAST (шаблон розміщення відеореклами, Video Ad Serving Template) — це фрагменти коду, які вказують вашому відеопрогравачу, де знайти відеорекламу. Інтегрувавши теги VAST від ваших партнерів, ви можете використовувати їхній асортимент відеореклами та отримувати дохід від відео, що програються на вашому сайті. Чому це корисна ідея. Відеореклама належить до топових форматів у світі реклами. Вона привертає увагу, зацікавлює глядачів і часто забезпечує вищий CPM, ніж традиційна дисплейна реклама. Додавши теги VAST до свого відеовмісту, ви зможете отримати вигідне джерело доходу, не докладаючи особливих зусиль.

Видавці можуть співпрацювати зі своїми поточними партнерами, такими як рекламні мережі або DSP, щоб отримати доступ до високоякісної відеореклами за допомогою тегів VAST. Інтегрувавши ці теги у свої відеопрогравачі, паблішери можуть монетизувати свій контент за допомогою відеореклами на початку, у середині або після відео. Це не тільки покращує взаємодію з користувачем, але й збільшує потенційний дохід внаслідок вищих CPM відеореклами порівняно з традиційною дисплейною рекламою.

Експертна порада. Спробуйте використовувати теги-обгортки для ефективного управління різними джерелами відеореклами. Організуйте теги стратегічно, щоб збільшити конкуренцію серед рекламодавців і підвищити дохід від реклами. Крім того, розгляньте можливість використання супровідних оголошень до VAST, щоб зацікавити користувачів та отримати більше доходу.

Реєстрація у програмах MCM

Що таке MCM? MCM (Multiple Customer Management; керування кількома клієнтами) — це програма, у якій паблішери співпрацюють зі сторонніми постачальниками, які спеціалізуються на управлінні різними аспектами монетизації від їхнього імені. Ці постачальники зазвичай виконують такі завдання, як оптимізація рекламного ресурсу, укладання угод з рекламодавцями та застосування технологій розміщення реклами, щоб збільшити прибуток паблішерів.

MCM (Multiple Customer Management; керування кількома клієнтами) — це програма, у якій паблішери співпрацюють зі сторонніми постачальниками, які спеціалізуються на управлінні різними аспектами монетизації від їхнього імені. Ці постачальники зазвичай виконують такі завдання, як оптимізація рекламного ресурсу, укладання угод з рекламодавцями та застосування технологій розміщення реклами, щоб збільшити прибуток паблішерів. Які переваги MCM? Ключова перевага для паблішерів — використання експертних знань і зв'язків у галузі постачальників MCM-послуг, що забезпечити кращі рекламні угоди. Це дозволить збільшити потоки доходів, і при цьому паблішерам не доводиться керувати всіма операціями самостійно.

Експертна порада. Перш ніж заглибитись у програму MCM, необхідно переконатися, що цінності та цілі постачальника таких послуг відповідають вашим. Перевірте, щоб у них був прозорий, гнучкий підхід, який дозволить вам адаптувати їхні стратегії монетизації під свій контент та аудиторію. Вибравши правильний варіант, ви зможете побудувати міцніші та ефективніші партнерські стосунки, які принесуть користь обом сторонам у довгостроковій перспективі.

Бонусна стратегія. Монетизація за допомогою Google Web Stories

Google Web Stories — функція, яка дозволяє паблішерам створювати захопливі, візуально привабливі сторіз, оптимізовані для мобільних пристроїв. Такі сторіз складаються з коротких інтерактивних слайдшоу чи відео, подібних до тих, які ви бачите в соцмережах, таких як Instagram чи Snapchat.

Чому Google Web Stories — корисний підхід до монетизації для паблішерів?

Захопливий контент. Web Stories створені для того, щоб привертати увагу аудиторії цікавими зображеннями й лаконічними оповідями. Цей інноваційний формат може допомогти паблішерам привернути й утримати увагу аудиторії на своєму сайті.

Web Stories створені для того, щоб привертати увагу аудиторії цікавими зображеннями й лаконічними оповідями. Цей інноваційний формат може допомогти паблішерам привернути й утримати увагу аудиторії на своєму сайті. Переваги для SEO. Web Stories індексуються Google і можуть відображатися в результатах пошуку та Google Discover. Це означає, що паблішери можуть використовувати їх для покращення видимості та залучення органічного трафіку на свій сайт.

Web Stories індексуються Google і можуть відображатися в результатах пошуку та Google Discover. Це означає, що паблішери можуть використовувати їх для покращення видимості та залучення органічного трафіку на свій сайт. Можливості монетизації. Паблішери можуть монетизувати Web Stories за допомогою різних методів, таких як дисплейна реклама, партнерський маркетинг або спонсорований контент. Інтегруючи у сторіз рекламу чи спонсорований контент, паблішери можуть отримати дохід, водночас показуючи аудиторії цікавий контент.

Паблішери можуть монетизувати Web Stories за допомогою різних методів, таких як дисплейна реклама, партнерський маркетинг або спонсорований контент. Інтегруючи у сторіз рекламу чи спонсорований контент, паблішери можуть отримати дохід, водночас показуючи аудиторії цікавий контент. Поширення в соцмережах. Web Stories можна ділитися на платформах соцмереж, що дозволяє паблішерам охоплювати ширшу аудиторію та знову залучати трафік на свій сайт. У кожній сторі є посилання, яке спрямовує глядачів на сайт паблішера, що сприяє подальшій взаємодії.

Web Stories можна ділитися на платформах соцмереж, що дозволяє паблішерам охоплювати ширшу аудиторію та знову залучати трафік на свій сайт. У кожній сторі є посилання, яке спрямовує глядачів на сайт паблішера, що сприяє подальшій взаємодії. Інтеграція з рекламними платформами. MGID була першою рекламною платформою, яка інтегрувалася з Google Web Stories -google-web-stories), пропонуючи паблішерам зручні варіанти монетизації. Завдяки партнерству з MGID паблішери можуть отримати доступ до широкого спектру рекламних форматів й інструментів оптимізації, щоб збільшити дохід від Web Stories.

Вам цікаво скористатися можливостями Google Web Stories, щоб зацікавити аудиторію та підвищити дохід? MGID допоможе! Ми підготували вичерпний посібник, який розкаже про все, що вам потрібно знати про створення, монетизацію та вимірювання ефективності Web Stories за допомогою MGID.

Спойлер: монетизувати свої сторіз за допомогою MGID — легко і швидко. Вам тільки потрібно з нами зв'язатися, щоб отримати персоналізований фрагмент коду на свій сайт. Щойно ви додасте цей фрагмент до HTML-коду свого сайту, ми почнемо відображати доречні оголошення у ваших сторіз. Ви отримуватимете дохід на основі кліків і показів, що дозволить вам легко монетизувати свої Web Stories.

Поширені запитання про монетизацію для паблішерів

Які інноваційні стратегії монетизації можуть застосувати паблішери у 2024 році?

Інноваційні стратегії монетизації для паблішерів у 2024 році охоплюють обмін аудиторією та синдикацію, проведення ретельного A/B тестування для оптимізації форматів реклами, вивчення потенційних додаткових джерел доходу від поточних партнерів, на зразок відеореклами через теги VAST, і використання нових форматів, як-от Google Web Stories.

Як паблішери можуть адаптуватися до зміни поведінки та вподобань споживачів, щоб максимізувати дохід?

Паблішери можуть адаптуватися до змін у поведінці споживачів, вкладаючись у дослідження аудиторії, диверсифікуючи потоки доходу, оптимізуючи контент для мобільних пристроїв та ставлячи на перше місце стратегії зацікавлення й утримання аудиторії.

Яку роль відіграють такі нові технології, як ШІ та машинне навчання, в оптимізації стратегій монетизації для паблішерів?

Нові технології, як-от штучний інтелект та машинне навчання, дозволяють паблішерам оптимізувати стратегії монетизації, пропонуючи цільову рекламу, динамічні моделі ціноутворення, персоналізацію контенту та прогнозну аналітику для підвищення активності користувачів і максимізації можливостей отримання доходу.

Як паблішерам ефективно збалансувати взаємодію з користувачем на сайті з отриманням доходу на своїх платформах?

Паблішери можуть поєднати взаємодію з користувачами з отриманням прибутку, зосередившись на ненав'язливих форматах реклами, оптимізуючи швидкість завантаження й користування сайтом, а також забезпечуючи цінний контент і пропонуючи опції преміум-підписки, щоб користуватися сайтом без реклами.

Чи є конкретні тенденції чи зміни в цифровому ландшафті, про які мають знати паблішери, продумуючи стратегії монетизації?

Паблішерам варто знати про такі тенденції, як збільшення користування мобільними пристроями та споживання відеоконтенту, посилення правил конфіденційності, перехід до алгоритмічної реклами та зростання попиту на автентичну, прозору взаємодію з контентом.

З якими типовими проблемами стикаються паблішери, намагаючись збільшити дохід, і як їх подолати?

До типових труднощів паблішерів належать блокування реклами, рекламне шахрайство, зниження доходу від реклами, фрагментація аудиторії та конкуренція з боку соцмереж. Щоб подолати ці проблеми, варто вкладатися в якість реклами, диверсифікувати джерела доходу, будувати прямі відносини з рекламодавцями та впроваджувати заходи проти шахрайства.

Чи є якісь етичні міркування чи найкращі практики, які паблішери повинні мати на увазі під час впровадження стратегій монетизації?

Паблішери повинні дотримуватися етичних міркувань, поважаючи конфіденційність користувачів, забезпечуючи прозоре зазначення, що той чи інший контент є рекламним, підтримуючи доброчесність контенту й цінуючи користувацький досвід більше за агресивні тактики монетизації. Найкращі практики включають впровадження стандартів видимості реклами, оптимізацію для мобільних пристроїв і надання цінного контенту, що відповідає інтересам аудиторії.

Підсумок. Максимізація прибутку паблішерів

Отже, що ми дізналися про рішення монетизації для паблішерів?

У пошуках успішних методів монетизації паблішери мають іти в ногу з часом і бути готовими експериментувати з різними методами, а не зациклюватися на чомусь одному. Ця адаптивність дозволяє одночасно оптимізувати потоки доходів і покращити взаємодію з користувачами.

На шляху до монетизації ключову роль у досягненні успіху відіграє вибір партнерів. MGID пропонує конкретні переваги для паблішерів, які прагнуть підвищити дохід:

Як партнер програми Google МСМ MGID може забезпечити паблішерам доступ до MCM-програм, даючи їм можливість контролювати отримання доходу.

Завдяки повній інтеграції з Web Stories MGID дозволяє легко монетизувати цей захопливий формат.

Завдяки різноманітному діапазону форматів оголошень і місць розміщення MGID дає паблішерам можливість диверсифікувати джерела доходу, забезпечуючи при цьому безперебійне користування сайтом.

Отже, якщо ви готові вивести свій дохід на наступний рівень, зареєструйтесь у MGID вже сьогодні та скористайтеся нашими перевагами!