Google займається інформуванням клієнтів найбільш відповідних результатів на їх запити. Суть компанії Google в тому, щоб надавати точні результати, які відповідають намірам шукача. Ось чому спостерігаємо часті зміни алгоритму пошуку — він завжди покращується, показуючи саме те, що ми шукаємо.

Однак алгоритми пошуку Google не є досконалими. По-перше, вони неймовірно неефективні у виявленні плагіату. Крім того, ставлять високий рейтинг плагіату контенту на чужій вебсторінці, ніж на вашій з оригінальним контентом. За відсутністю найкращого слова алгоритми пошуку не мають «мотивації» виявляти та штрафувати плагіат — вони запрограмовані на виставлення рейтингу високоякісних сторінок з відмінним контентом.

Це не означає, що компанію Google не хвилює плагіат. Вони неодноразово заявляли, що унікальний контент має значення і це основа успішних вебсайтів. Якщо ви надасте їм достатньо доказів того, що хтось скопіював ваш контент, займає з ним вище місце, вони вживатимуть проти них заходів. Просто не роблять цього завчасно.

Довідатись, що хтось вкрав контент не тільки неприємно, але це може мати серйозні наслідки для вашого вебсайту. Дізнайтеся більше про те, чому Google ставить найкращий рейтинг сторінкам із плагіатом, і що ви можете зробити, щоб зупинити це.

Чому Google ставить найкращий рейтинг сторінкам із плагіатом

Оскільки Google займається наданням високоякісних результатів користувачам, вони покладаються на алгоритми пошуку, коли вирішують, що таке відповідний результат. Проблема в тому, що алгоритми не розпізнають плагіат, бо він їх не хвилює. Якщо вони помітять однаковий контент на двох різних сторінках, виберуть найкращий і поставлять його вище.

Якість вебсайту є визначальним фактором того, чому плагіат контенту іноді займає вище місце. Алгоритми пошуку просто надають пріоритет вебсайтам з плагіатом, бо вони якісніші за сайт з оригінальним контентом.

Що ж погіршує вебсайт в очах ботів Google?

За словами аналітика Google Джона Мюллера, вебсайт, який постійно займає нижчі позиції у порівнянні з копією, страждає від поганої якості. Одна з найпоширеніших причин цього — неясний контент, але ми можемо сміливо ігнорувати цей фактор, бо обговорюємо плагіат контенту. Обидві сторінки мають однаковий контент, тому можна з упевненістю припустити, що проблема не в цьому.

Ще одна поширена причина того, що боти вважають ваш вебсайт низькоякісним — це відсутність вхідних посилань. Зовнішні та внутрішні посилання теж є важливими сигналами, вхідні говорять про надійність та авторитет. Якщо на вашій вебсторінці вони відсутні — у ботів Google можуть виникнути проблеми з оцінюванням її якості.

Можливо, настав час розглянути стратегії створення посилань, щоб підвищити впізнаваність бренду і показати Google, що ваш вебсайт є авторитетним.

Певно, причиною низької якості вашого сайту є вхідні посилання. Після того, як Google запустив оновлення Panda у 2011 році, значна частина Інтернету поринула у хаос; мета оновлення полягала в усуненні неякісних вебсайтів та ферм контенту, надавши пріоритет вхідним посиланням та пошуковим запитам бренду сайту. Це означало, що сайт з більшою кількістю вхідних посилань і впізнаванішим брендом міг просто вкрасти контент і отримати значно вищий рейтинг. Після виходу Panda форуми Google були заповнені скаргами на плагіаторів контенту та порушення авторських прав. Знадобилися роки, щоб виправити всі недоліки Panda, але Google пройшов цей шлях до кінця.

Крім слабких (або відсутніх) вхідних посилань, ще одна причина постійних проблем із якістю сайту може критися в неправильно використаних доменах. Якщо домен, власником якого ви зараз є, був залучений до тактик та схем розсилки спаму, ваш сайт може постраждати від застарілого штрафу за нього. Це рідкість, але може бути причиною того, що виникають проблеми з якістю сайту.

Як повідомити Google про вкрадений контент

Якщо ви вирішите щось робити щодо вкраденого контенту, обов’язково все задокументуйте. Зробіть скріншоти своєї сторінки та будь-якого вкраденого вмісту. Задокументуйте всі URL-адреси.

По-перше, ви можете звернутися до власника вебсайту, який копіює ваш контент. Дайте їм можливість зробити все простим способом, якщо вони розумні — задовольнять ваше прохання. Будете здивовані тим, скільки разів звернення до власників рятує всіх від купи неприємностей. Якщо вони не захочуть бути розумними, час вживати більш радикальних заходів. Ваш оригінальний контент охороняється Законом про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA). Можете ініціювати видалення вебсторінки згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA), перейшовши на сторінку юридичної довідки Google.

Надайте Google всю інформацію, яку вони запитують. Скажіть, чому вимагаєте видалення контенту, надайте всі зібрані докази. Вам доведеться заповнити форму, де надасте всі URL-адреси сайтів, винних у плагіаті контенту.

Щоб видалити скопійований контент, може знадобитися від кількох днів до двох тижнів.

Будьте пильними

Слідкуйте за плагіатом контенту. Якщо ви дозволите плагіату контенту залишатися в мережі занадто довго, штраф можете отримати і ви, якщо сторінка з викраденим контентом має вищий рейтинг, ніж ваша.

Будьте пильними та підтримуйте якість свого вебсайту на високому рівні. Отримання таких посилань з інших вебсайтів є найкращим способом відлякати копіювальників контенту.