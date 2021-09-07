Пошук нових джерел доходу: платний доступ до інформації та електронна комерція — розумний крок для паблішерів, але вони не повинні забувати про оптимізацію вже наявних джерел. Оскільки прогноз витрат на цифрову рекламу збільшився на більш ніж 25%, і перевищив 191 млрд доларів цього року, реклама має залишатися невід’ємною частиною способів монетизації. Тому паблішерам варто прагнути вдосконалити свої методи та отримати частку витрат на рекламу.

Для досягнення цієї мети особливе значення матиме урізноманітнення рекламних рішень. Зосередившись на таргетингу та використовуючи різні формати оголошень, паблішери можуть гарантувати, що у них не залишиться незадіяних рекламних грошей.

Як заробити на контекстній рекламі

97% споживачів стурбовані конфіденційністю даних, а сторонні файли cookie виходять на пенсію наступного року, тому паблішери і рекламодавці повинні переглянути свої стратегії таргетингу. Хоча завдяки затримці Google цифрова екосистема має тривалий період часу для пошуку та випробування працездатних альтернатив, але зараз паблішери мають зробити ключовим пріоритетом пошук 100% безпечних методів таргетингу. Контекстуальні рішення дозволяють паблішерам націлювати оголошення, орієнтуючись на контент сторінки, а не на дані третіх сторін. Переконавшись, що оголошення мають високу релевантність до поточних намірів користувачів та контенту, який споживає аудиторія, паблішери переконаються, що вони максимально збільшують рівень залучення.

Наприклад, оголошення B2B є найбільш релевантним, коли користувачі читають новини про бізнес. Якщо бачать це саме оголошення під час перегляду відгуків про ресторан чи відпустку, його вплив значно зменшується — або навіть втрачається. Охоплення аудиторії через її конкретні інтереси, що визначається контентом, який вони споживають, створює більш суттєві результати для рекламодавців. Понад дві третини (69%) аудиторії заявляють, що вони, ймовірно, реагуватимуть на контекстно релевантне рекламне оголошення. Паблішери, які зможуть досягти цього, отримають найбільші інвестиції від покупців реклами.

Орієнтація на формати

Ще одна тенденція, яку паблішери мають врахувати, — щораз більша диверсифікація використання цифрових носіїв. Сучасна аудиторія використовує багато цифрових носіїв, щоб привернути до себе їх увагу на конкурентному ринку, паблішери повинні пропонувати рекламні ресурси для різних форматів, від медійних та відео до нативних. Паблішери можуть задовольнити потреби рекламодавців та аудиторії, що збільшує дохід за сесію.

Крім того, замість обмеження оголошень одним форматом, паблішери можуть використовувати технології, які дозволяють їм обслуговувати різні варіанти в одному плейсменті. Вони можуть використовувати передові методи оптимізації доходу для визначення формату реклами, який генеруватиме найвищий прибуток на основі конкретних умов.

Ця гнучкість різко мінімізує ризики, пов'язані з покладанням на одне джерело попиту. До 2020 року популярність відео зростала через його ефективність як носія доходу, так і через високі ціни за тисячу показів за умови впровадження мінімальних розмірів програвача та показників видимості. Однак після скорочення бюджетів на рекламу та інвестицій у цифрове відео це негативно вплинуло на паблішерів, які залежали від цього формату. Забезпечуючи адаптивність рекламного ресурсу, паблішери можуть захиститись від цього та вибирати найкращі формати за будь-яких обставин.

Пріоритет преміальних ринків

Разом із підвищенням гнучкості інвентарю, паблішери також повинні зосередитися на покращенні його доступності. Щоб максимізувати доходи від цифрової реклами, вони мають дозволити рекламодавцям купувати покази за допомогою улюблених засобів здійснення транзакції — проста, але ефективна тактика для збільшення доходу — програматик канали часто є найкращим методом для покупців.

Прогнози галузі на 2021 рік показують, що рекламні витрати на програматик цифровий дисплей наближаються до 97 млрд доларів, тобто це становитиме більше 89% усіх інвестицій у цифровий дисплей. Збільшуючи інвентар за допомогою програматику, паблішерам потрібно шукати попит на приватних ринках, а не занадто сильно покладатися на відкриті біржі. Учасники закупівель та умови угод більш ретельно контролюються у PMP, що дозволяє паблішерам співпрацювати з авторитетними брендами та залучати покупців реклами, які все більше шукають преміальний, безпечний для бренду інвентар за допомогою програматик каналів.

Оскільки 94% паблішерів спостерігають відновлення доходів, перспективи на майбутнє здаються багатонадійними. Однак це не означає, що все повернеться до колишнього стану. Попри те, що зараз цифрова реклама підтверджує себе домінантним потоком доходу, паблішери повинні скористатися можливістю вивести свої стратегії монетизації на новий рівень. Використання ефективних альтернатив таргетингу, що відповідають конфіденційності, пропозиції гнучких плейсментів реклами та збільшення доступності рекламного інвентаря надзвичайно важливі для того, щоб максимально ефективно скористатись відновленням доходів від реклами. Паблішерам потрібно рухатись вперед і оптимізувати кожний елемент комбінації монетизації, щоб покращити свій прибуток і підтримати якісний редакційний контент.