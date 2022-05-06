Немає нічого привабливішого, ніж вдало розміщений візуальний елемент на сторінці, де переважає текстовий контент. Те саме можна сказати і про рекламу: якщо ви хочете, щоб ваша реклама виділялася, немає кращого способу досягти цього, ніж використати переконливі візуальні ефекти та унікальні зображення. Реклама, яка зачаровує та надихає глядача, – це реклама, яка конвертує.

Дізнайтеся про деякі з найкращих прийомів візуального сторітеллінгу в 2022 році.

Що таке візуальний сторітлінг?

Візуальний сторітлінг – це стратегія контент-маркетингу, яка фокусується на зображеннях та відео замість більш традиційних засобів, таких як статичний текст, і використовує їх, щоб розповісти історію.

Привабливість цього методу є цілком очевидна — в епоху перенасичення контентом і зменшення уваги просто тексту вже недостатньо. У рекламодавців є лічені секунди, щоб справити враження на свою аудиторію і залишити незабутнє враження, і немає нічого кращого, ніж емоційні візуальні ефекти, що змушують глядача замислитися.

Не дозволяйте слову "сторітлінг" обдурити вас. Вам більше не потрібні слова, щоб розповісти історію, особливо в Інтернеті. Насправді, більш ефективно показувати, ніж розповідати аудиторії, що ви робите.

Що можна і чого не можна робити при візуальному сторителлінгу

Візуальний сторітлінг – ідеальний спосіб викликати емоційний відгук, але це не означає, що потрібно втискати кожне цікаве зображення, яке вам трапиться, у свою рекламу.

Є кілька речей, про які слід пам'ятати під час використання методу візуального сторителлінгу у своїй маркетинговій стратегії. Насамперед, не захаращуйте свої креативи великою кількістю візуальних елементів. Чим більше деталей у вашій рекламі, тим менша ймовірність того, що глядач їх помітить, і ваш основний меседж буде втрачено. Все має бути просто та акуратно.

Ще однією важливою забороною у візуальному сторітеллінгу є використання стокових фотографій. Стокові фото мають тенденцію об'єднувати аудиторію в одну купу, розглядаючи людей як щось спільне та взаємозамінне. Ставтеся до своєї аудиторії як до унікальної групи людей, якою вони є. Тільки використовуючи конкретні продумані образи, що стосуються вашої цільової аудиторії, ви зможете встановити з ними емоційний зв'язок.

Отже, необхідно встановити зв'язок з аудиторією та створити у них почуття, що ваш візуальний сторітлінг відноситься до них особисто. Він повинен викликати почуття довіри, конфіденційності та близькості. Ось чому ваша реклама повинна зображати людей, схожих на те, як, на вашу думку, має виглядати ваша аудиторія, які займаються тим, що відповідає їхнім інтересам.

Проте візуальний сторітлінг також має бути реалістичним, а це означає, що дії та сценарії, які ви зображаєте у своїй рекламі, можуть не завжди бути приємними. Використання конфлікту, драми або дилеми у якості прийомів ведення оповіді може викликати настільки ж сильний емоційний відгук у ваших глядачів.

Зрештою, не забудьте підкреслити свою унікальну перевагу. Візуальний сторітлінг не може бути ефективним, якщо ви забудете вказати основні якості вашого продукту або послуги та вивести їх на передній план і наголосити на них.

Тепер давайте перейдемо до візуальних ефектів: ось кілька прийомів візуального сторителлінгу, які ви можете використати у рекламних кампаніях у 2022 році.

1. Колір vs. контекстний контраст

Щоб виділити ваші унікальні переваги, можна використовувати найстаріший візуальний прийом у книзі – контраст.

Використовуючи колірні або контекстні контрасти, ви можете окреслити різні частини реклами та виділити їх окремо. Колірні контрасти працюють найкраще, якщо ви не використовуєте надто багато кольорів у зображенні. Чим їх менше, тим краще контраст.

Джерело: webdesignledger.com

Контекстний контраст має таку саму мету: підкреслити меседж реклами. Однак, замість того, щоб стратегічно використовувати кольори, він грає з нашим сприйняттям зображення.

Джерело: twitter.com/ibmeurope

Грати з контрастами не лише візуально актуально та корисно, а й досить цікаво!

2. Емоції

Коли справа доходить до отримання емоційного відгуку від вашої аудиторії, краще спрацює відображення емоцій у рекламі за допомогою візуальних ефектів. Продемонструйте любов, співчуття, гнів чи будь-які інші емоції, які доповнюють основний меседж вашої реклами.

Джерело: blog.emojics.com

3. Композиція

Ви колись чули про правило однієї третини? У ньому йдеться, що очі глядачів завжди звернені до певних точок на зображенні. Розділивши зображення за допомогою двох горизонтальних та двох вертикальних ліній, ви отримаєте точку композиції, на якій глядачі несвідомо фокусуються.

4. Символи та метафори

Приховані повідомлення, які ховаються десь на поверхні, дадуть аудиторії їжу для роздумів. Більшості людей подобаються хороші загадки, але якщо вони можуть вирішити їх досить швидко. Іншими словами, дайте вашій аудиторії завдання, але не надто складне.

Джерело: creitive.com

5. Ілюстрації персонажів, коміксів та мультфільмів

Ілюстрації та мультиплікаційний дизайн дадуть вам можливість виділитися серед інших. Це чудовий спосіб заповнити порожній простір, а також продемонструвати свій унікальний стиль.

Джерело: adweek.com

6. Меми

У наші дні меми присутні скрізь, тому не дивно, що вони часто з'являються у рекламі та формують візуальні ефекти. Візуальні ефекти, створені з посиланням на культуру мемів, найкраще працюють на платформах, де багато мемів, і багато молодій аудиторії. Меми дозволяють глядачам відчути, що вони розуміють жарт і, отже, ваш продукт чи послугу.

Джерело: nogood.io

7. Секретні повідомлення

Великодні яйця часто використовуються у телешоу, фільмах, відеоіграх і навіть у рекламі. Пошук секретних повідомлень та прихованого контенту або задуму в будь-якій формі – це корисний процес, у якому користувачі люблять брати участь.

Джерело: cleriti.com

8. Динамічні фото

Так само, як статичний текст, статичні зображення не викликають у глядача особливих емоцій, тому що їм не вистачає динаміки.

Передбачувані зображення не викликають у користувачів інтересу. Подивіться на наступний креатив. Є велика різниця між рекламою, що показує завершену дію, і динамічною фотографією, яка показує дію, що відбувається.

Висновок

Картинка варта тисячі слів і тисячі доларів доходу від реклами, якщо ви все зробите правильно. Використовуючи прийоми візуального сторітелінгу, які ми сьогодні виклали для вас, ви зможете створювати рекламні креативи, які не залишаться непоміченими.

Розповідати історію за найкоротший час, викликаючи емоції, це вже мистецтво. На його освоєння потрібен час, але коли ви це зробите, ви створюватимете рекламні візуальні ефекти, які будуть справляти незабутнє враження на глядачів.