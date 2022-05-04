MGID, глобальна рекламна платформа, сьогодні оголосила про те, що вона відповідає суворим стандартам, необхідним для приєднання до Trustworthy Accountability Group (TAG), Глобальної програми сертифікації безпеки бренду.

Сертифікація TAG підтверджує прихильність MGID до розробки та впровадження процесів безпеки бренду, які сприяють мінімізації ризику неправильного розміщення реклами для клієнтів-рекламодавців бренду. Ці процеси включають прозору модерацію контенту - як ручну, так і автоматичну - сторонню перевірку, ранжування безпеки для визначення того, які елементи і кампанії є прийнятними в мережі рекламних паблішерів MGID, та інструмент Контекстний аналіз.

TAG Brand Safety Certified - це найбільша та найширша глобальна програма сертифікації безпеки бренду в рекламній індустрії. Програма була розроблена для значного зниження ризику неправильного розміщення реклами на електронних ресурсах усіх типів, та сприяє спрямуванню рекламних бюджетів у ті компанії, які встановлюють високі стандарти та підтримують галузеві рамки безпеки бренду.

Компанія MGID знову отримала сертифікат TAG Certified Against Fraud Seal за свою прихильність до скорочення шахрайського трафіку по всьому ланцюжку поставок онлайн-реклами.

"TAG рада повідомити, що компанія MGID отримала знак сертифікації безпеки бренду після того, як незалежний аудит показав, що компанія дотримується суворих стандартів програми", - сказав Майк Занейс, генеральний директор TAG. «Ми дякуємо MGID за незмінну відданість встановленню та підтримці найкращих у своєму класі світових стандартів, які захищають гравців галузі від потенційних ризиків, пов'язаних з шахрайством та безпекою бренду, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з ними як з компанією, що робить свій внесок у зміцнення всієї екосистеми реклами».

Сергій Денисенко, генеральний директор MGID, сказав: «Після ретельної оцінки ми раді не тільки знову отримати сертифікацію від TAG за нашу відданість захисту від шахрайства, але й отримати сертифікацію за нашу відданість забезпеченню безпеки бренду. Впевненість у тому, що реклама показується разом із контентом, що заслуговує на довіру, є головним пріоритетом для маркетологів. Щоб підтримати наших клієнтів у цьому, MGID впровадив суворі процеси та рішення, щоб захистити клієнтів від потенційних загроз безпеці бренду та надати їм впевненість у тому, що їхня реклама буде розміщена у безпечному та відповідному середовищі».