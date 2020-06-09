ความปลอดภัยของแบรนด์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาแบบเนทีฟเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับโฆษณาที่แสดง แบบวิดีโอในสตรีมและวิดีโอนอกสตรีมและรูปแบบอื่น ๆ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับทุกชั้นในระบบนิเวศการโฆษณาเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ สามารถทำลายความไว้วางใจของนักการตลาดในช่องทางที่เลือกได้อย่างรวดเร็วและทำให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคแย่ลงโดยสิ้นเชิง
เมื่อมีรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นและผู้บริโภคเปลี่ยนการรับรู้เมื่อเวลาผ่านไป ความคาดหวังของนักการตลาดต่อความปลอดภัยของแบรนด์ก็มีวิวัฒนาการ ปัจจุบันผู้เผยแพร่โฆษณายังใช้คำนี้โดยอ้างถึงการควบคุมที่ไม่เพียงพอภายในห่วงโซ่อุปทานการโฆษณา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อแบรนด์สื่อของตนเอง
ในบทความนี้เราจะพูดถึงแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของแบรนด์ที่สะท้อนถึงความท้าทายของตลาดโฆษณาในปัจจุบัน กลยุทธ์ของ MGID ในเรื่องนี้และวิธีที่เรารับมือกับความท้าทายเหล่านี้อยู่ในระดับระบบ
นิยามเต็นท์ขนาดใหญ่
คำนี้กำหนดไว้แบบแคบ ๆ หมายถึงการป้องกันไม่ให้โฆษณาปรากฏต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับค่านิยมหรือการวางตำแหน่งของแบรนด์ ซึ่งนั่นคือความสอดคล้องของเนื้อหา อย่างไรก็ตามเมื่อมองในมุมมองที่กว้างขึ้น ความปลอดภัยของแบรนด์เป็นคำที่ครอบคลุมความกังวลด้านชื่อเสียงและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์
คำจำกัดความที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้รับการระบุโดยสถาบันความปลอดภัยของแบรนด์และ TAG มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงของผู้บริโภคต่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางประเภท เช่น กิจกรรมทางอาญาและ/หรือการสูญเสียผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้อง กระบวนทัศน์นี้แสดงให้เห็นว่าประเด็นของความปลอดภัยของแบรนด์และ ROI มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งและสามารถรวมเข้ากับแนวคิดเดี่ยวของความเหมาะสมของแบรนด์
เมื่อคำนึงถึงมุมมองนี้ ปัญหาความปลอดภัยของแบรนด์สามารถแบ่งออกเป็นที่เก็บข้อมูลประเภทกว้าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้:
- การเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา (การฉ้อโกง มัลแวร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าลอกเลียนแบบ)
- สื่อในด้านลบ
- การวางโฆษณา (การปรับเนื้อหา ข่าวปลอม คำพูดแสดงความเกลียดชัง ฯลฯ)
- พันธมิตรของแบรนด์
- การกำกับดูแลข้อมูล (ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การตรวจสอบผู้ชม)
- ประสบการณ์ใช้งานโฆษณา (คุณภาพของโฆษณาและเวลาในการตอบสนอง)
- ความสามารถในการดู
วิธีการเชิงระบบ MGID
ประการแรก ที่ MGID เราไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีพื้นฐานและการพัฒนาโซลูชันภายในของเราเองเพื่อความปลอดภัยของแบรนด์ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถควบคุมกลยุทธ์และการกำกับดูแลของกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ประการที่สอง ด้วยการควบคุมแบบรวมศูนย์ในประเด็นความปลอดภัยของแบรนด์ เราต้องแน่ใจว่าแนวทางของเราสอดคล้องกันในทุกแผนกและภูมิภาคที่อยู่ ตามคำแนะนำที่พัฒนาโดย TAG เราได้ระบุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของแบรนด์ภายในองค์กรของเราและจัดให้มีการฝึกอบรม - โปรแกรมการศึกษาของ BSI และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อตอบสนองหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
โซลูชันความปลอดภัยของแบรนด์ของเราปกป้องทุกด้านของห่วงโซ่อุปทานโฆษณาดิจิทัลและช่วยให้ผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่สามารถทำธุรกรรมในตลาดได้อย่างปลอดภัย เราตรวจสอบพันธมิตรที่เป็นไปได้ทุกรายและไม่อนุญาตให้มีการร่วมมือเพิ่มเติมกับแพลตฟอร์มที่มีปัญหาด้านความโปร่งใสหรือเนื้อหาประเภทที่อาจมีความเสี่ยงต่อแบรนด์ (ข่าวปลอม คำพูดแสดงความเกลียดชัง การเมืองที่ทำให้แตกแยก ฯลฯ)
จากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับแบรนด์ เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจในด้านความเข้าใจของแบรนด์เกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงประเภทเนื้อหาที่ต้องการผู้ชมและข้อมูลประชากร จากนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในเพื่อนำเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับแบรนด์สำหรับพันธมิตรแต่ละราย
ในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการปรับเนื้อหา เราได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหน้าเว็บและเนื้อหาการโฆษณา เทคโนโลยีของเราใช้ตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติและอนุกรมวิธานโดยละเอียด โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และติดป้ายกำกับเนื้อหาได้ทุกที่ ดังนั้นตการวางหรือเนื้อหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสมจึงสามารถกรองออกได้
ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายในภูมิภาคอินโดนีเซียมองว่ามีความไม่ปลอดภัยสำหรับแบรนด์ของตนที่จะแสดงภาพผู้หญิงที่ไม่มีฮิญาบ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้เราได้พัฒนาตัวกรองเนื้อหาโดยเฉพาะเพื่อรองรับคำขอนี้ สำหรับผู้โฆษณาที่ต้องการยกเว้นการเชื่อมโยงกับเนื้อหา Covid-19 เราได้สร้างระบบอัจฉริยะตามบริบทโซลูชันเพื่อจับหน้าเหล่านั้นและแยกออกจากวงล้อของแคมเปญ
บทสรุป
ที่ MGID การรับรองปริมาณการใช้งานที่มีคุณภาพสูงและการเปิดใช้การควบคุมความปลอดภัยของแบรนด์อย่างละเอียดถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดย MRC, IAB และ TAG อย่างเคร่งครัดและพร้อมที่จะปรับแต่งโซลูชันของเราเพื่อตอบสนองความจำเป็นที่แน่นอนของลูกค้า สุดท้ายนี้เราใช้กลยุทธ์การจ้างงานเพื่อเป็นบุคลากรภายในระยะยาวมากกว่าการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส และแผนกความปลอดภัยของแบรนด์แบบรวมศูนย์ของเรามีการดำเนินการเพื่อตอบสนองกระบวนการควบคุมคุณภาพขั้นสูง