โฆษณาแบบเนทีฟได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาดั้งเดิมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยช่วยให้โฆษณาเหล่านี้ดูไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้ หลีกเลี่ยงตัวบล็อกโฆษณาและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ผู้ชมจึงสามารถค้นพบข้อเสนอพิเศษที่โฆษณาและมีอัตรา CTR เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแคมเปญที่คล้ายกันซึ่งเป็นโฆษณาแบบดิสเพลย์
ในฐานะนักการตลาดที่เชี่ยวชาญ คุณอาจกำลังมองหาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อขยายแคมเปญของคุณและพิจารณาโฆษณาแบบแบบเนทีฟเป็นตัวเลือก เราพร้อมที่จะช่วยคุณเข้าสู่การโฆษณาเนทีฟและย่นระยะเส้นทางสู่ความสำเร็จลง
อ่านต่อหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแคมเปญโฆษณาแบบเนทีฟของคุณเอง รวมถึงดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือเฉพาะและคุณลักษณะใหม่ ๆ ของแพลตฟอร์มแบบบริการตนเองของเรา
คุณประโยชน์ของแพลตฟอร์ม MGIDที่ MGID เราใช้โซลูชันป้องกันการฉ้อโกงที่ได้รับการรับรองโดย TAG and ด้วย Anura เครื่องมือตรวจจับการฉ้อโกง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการรับส่งข้อมูลที่ยั่งยืน นอกจากนี้เรายังมีทีมวิเคราะห์ภายในซึ่งตรวจสอบการเข้าชมด้วยตนเองเป็นประจำ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรับประกันได้ว่า 96% ของการรับส่งข้อมูล MGID ปราศจากการฉ้อโกง
เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณลักษณะใหม่ ๆ และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มของเรา ภายในแดชบอร์ดของคุณ คุณจะพบเครื่องมือระดับทองคำจริง ๆ สองสามอย่าง เช่น ข้อมูลเชิงลึกด้านการเข้าชมและการเสนอราคาแบบเลือก เครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึกในการรับส่งข้อมูลเป็นปูมในการรับส่งข้อมูลของ MGID ด้วยวิธีนี้คุณสามารถประเมินล่วงหน้าได้ว่า MGID สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างและมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
การเสนอราคาแบบเลือก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตัวที่สองของเราที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลดราคาเสนอของคุณสำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถกำหนดราคาเสนอสำหรับการวางโฆษณาต่าง ๆ ตามประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณในระดับที่ละเอียด นอกจากนี้ยังคำนวณจำนวนการเข้าชมที่คุณจะได้รับหากคุณเพิ่มราคาเสนอและช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดแคมเปญได้อย่างถูกต้อง
เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เพิ่มคุณลักษณะใหม่สองอย่างให้กับแพลตฟอร์มของเรานั่นคือการประมาณการเข้าถึงผู้ชมที่เป็นไปได้ และ เครื่องมือแนะนำการคาดการณ์ราคา เครื่องมือแรกจะช่วยให้คุณสามารถดูจำนวนการแสดงผลการเข้าชมโดยประมาณที่แคมเปญของคุณสามารถทำได้ (พร้อมการอัปเดตแบบไดนามิก) และอย่างหลังนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบศักยภาพของครีเอทีฟโฆษณาและแนะนำการเสนอราคาก่อนเปิดตัวแคมเปญ
การใช้งานแคมเปญของคุณเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายและประมาณการงบประมาณแล้วคุณจะต้องฝากเงินเข้าในบัญชีอย่างเหมาะสมและเลือกชื่อเฉพาะสำหรับแคมเปญ เพื่อให้คุณสามารถติดตามและสำรวจแคมเปญต่าง ๆ ในอนาคตได้ ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกประเภทแคมเปญซึ่งจะเป็นการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหา โปรดระมัดระวังกับการเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากจะช่วยในปรับปรุงกระบวนการกลั่นกรองเพิ่มเติมได้
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมาย เราได้กล่าวถึงคุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพของ MGID ที่คุณสามารถใช้ได้ในกระบวนการนี้แล้ว เช่น ข้อมูลเชิงลึกด้านการเข้าชม การเสนอราคาแบบเลือก การเข้าถึงผู้ชม และเครื่องมือแนะนำราคา เมื่อใช้เครื่องมือข้อมูลเชิงลึกด้านการเข้าชมคุณจะเห็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนระดับการแข่งขันในแต่ละพื้นที่
ด้วยค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับการเข้าชมจากบางพื้นที่ ประเทศ เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ เราขอแนะนำให้ทดสอบหลาย ๆ วิธีก่อนที่จะตั้งค่าการเข้าถึงอย่างจริงจังภายในแพลตฟอร์มของเรา แนวทางเหล่านี้ควรเปิดตัวเป็นแคมเปญแยกกันและสร้างความแตกต่างตามลักษณะสำคัญของการเข้าชม ตัวอย่างเช่นการเข้าชมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป
ต่อไป คุณควรกำหนดระยะเวลาแคมเปญ ในตอนเริ่มต้นเราขอแนะนำให้ตั้งค่าอย่างน้อยหลาย ๆ วันเป็นช่วงทดสอบสำหรับแคมเปญของคุณ เพื่อให้คุณสามารถประเมินชั่วโมงที่ทำงานได้ดีที่สุดของวันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคุณก็จะสามารถกำหนดกรอบเวลาตามสถิติที่คุณได้รวบรวมไว้ในตอนแรก
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ของคุณ คุณจะสามารถกำหนดขีดจำกัดสำหรับแคมเปญของคุณได้ - ตามงบประมาณที่ใช้ไป จำนวนการแปลงหรือการคลิก คุณยังสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์การแปลงหรือใช้ลิงก์ UTM เพื่อติดตามจำนวนผู้ชมที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม MGID
เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณเสร็จแล้ว คุณจะต้องดำเนินการต่อเพื่อสร้างโฆษณาและผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองเนื้อหา องค์ประกอบหลักของโฆษณาคือสำเนาหรือหัวเรื่อง ภาพขนาดย่อ และลิงก์ โดยจะต้องรวมเข้าด้วยกันอย่างสมดุลและน่าติดตามและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สร้างสรรค์ คุณสามารถดูข้อกำหนดเหล่านี้ได้ในแดชบอร์ดของคุณ
โฆษณาที่เป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณทำการอัปโหลดไปที่แพลตฟอร์มในขณะที่การกลั่นกรองเนื้อหาในภาษาอื่น ๆ อาจใช้เวลาถึงสามวันทำการ ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหาหากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการและขจัดความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธแคมเปญ
ผลสุดท้ายโฆษณาแบบเนทีฟอาจเป็นช่องทางและแหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และเป้าหมายทางการตลาดของคุณ เมื่อใช้แพลตฟอร์ม MGID คุณสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยการการเสนอราคาแบบเลือกและเครื่องมือข้อมูลเชิงลึก การลงโฆษณากับผู้เผยแพร่โฆษณาระดับพรีเมียม และรับการเข้าชมคุณภาพสูงในภูมิภาคใดก็ได้ที่คุณเลือก
ดังที่คุณเห็นจากคู่มือนี้ การเปิดตัวแคมเปญและเริ่มการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเรานั้นง่ายมาก อย่าลังเลที่จะถามผู้จัดการบัญชีหรือผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแดชบอร์ด การกำหนดเป้าหมายหรือการสร้างโฆษณาสำหรับแคมเปญของคุณ