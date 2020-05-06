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Brand Marketing
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ตัวชี้วัดสุขภาพของแบรนด์คืออะไรและโฆษณาแบบเนทีฟจะส่งผลต่อตัว...
คุณทราบหรือไม่ว่าแคมเปญหนึ่งอาจมียอดคลิกเป็นศูนย์ แต่ยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนนับพันท...
7 ก.ย. 2569 • 4 อ่านขั้นต่ำ
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คู่มือ
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KPI ในการตลาด: การวัดสิ่งที่สำคัญ
ในการทำการตลาด การกำหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้และการวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายนั้นถือเป็นส...
20 มี.ค. 2568 • 1 อ่านขั้นต่ำ
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4P ของการตลาด: คู่มือสำหรับการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลฉบั...
กลยุทธ์การตลาดเป็นตัวกำหนดแนวทางความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ ในความเป็นจริง หากดำเนินการอย...
4 มี.ค. 2568 • 4 อ่านขั้นต่ำ
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วิธีวัดการรับรู้ถึงแบรนด์: จากการเข้าชมไปสู่การรับรู้
ในโลกปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรานึกถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่...
31 ส.ค. 2566 • 3 อ่านขั้นต่ำ
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Brandformance: มุมมองใหม่เกี่ยวกับความตึงเครียดของ "แบรนด์เท...
ในหลายปีที่ผ่านมา แนวทางหลักสองประการในการทำโฆษณาดิจิทัล นั่นคือการสร้างแบรนด์และประสิทธิภาพ -...
15 ก.ย. 2563 • 2 อ่านขั้นต่ำ
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งานด้านความปลอดภัยของแบรนด์ที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น
ความปลอดภัยของแบรนด์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด ไม่เพียงแต่เกี่ย...
9 มิ.ย. 2563 • 1 อ่านขั้นต่ำ
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โฆษณาสื่อสมบูรณ์คืออะไร: คู่มือฉบับสมบูรณ์ในปี 2023
หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบรนด์จะถามคือ "ฉันจะแก้ปัญหาการโดนกลุ่มเ...
9 ม.ค. 2563 • 3 อ่านขั้นต่ำ