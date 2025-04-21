การจัดการแคมเปญโฆษณาต้องอาศัยความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีงบประมาณจำกัดและกำหนดเวลาที่เข้มงวด สำหรับแบรนด์และเอเจนซีที่ดำเนินแคมเปญที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำให้มั่นใจว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างประสิทธิภาพและงบประมาณนี้นำเราไปสู่นวัตกรรมล่าสุดของ MGID: ตัวชี้การแสดงผล ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แคมเปญดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดการแสดงผลคืออะไร

ตัวชี้วัดการแสดงผลคือคอลัมน์ใหม่ในแดชบอร์ด MGID ที่ช่วยให้คุณเห็นสถานะการดำเนินงานของแคมเปญได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว คอลัมน์นี้จะเปรียบเทียบการใช้งบประมาณกับความคืบหน้าของเวลา ช่วยให้คุณทราบว่าทุกอย่างราบรื่นดีหรือไม่ หรือถึงเวลาต้องแก้ไข

ลองนึกถึงการตรวจสอบสุขภาพแคมเปญที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะเห็นตัวชี้วัดสีต่าง ๆ ที่บอกคุณว่าแคมเปญของคุณเป็นไปตามแผนหรือกำลังล่าช้า

🟢 เป็นไปตามแผน

🟡 ล่าช้าเล็กน้อย/ใช้จ่ายเกินตัว

🟠 ต้องให้ความสนใจ

🔴 ล่าช้ามาก

ประโยชน์ของตัวชี้วัดการแสดงผล

ฟีเจอร์นี้ช่วยผู้โฆษณาโดยตรง:

ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอเจนซีและแบรนด์หลายแห่งใช้งบประมาณแคมเปญคงที่ และความคาดหวังในการแสดงผลที่ชัดเจน ฟีเจอร์ตัวชี้วัดการแสดงผลจะแสดงให้คุณเห็นเมื่อแคมเปญมีความเสี่ยงที่จะส่งมอบน้อยหรือใช้จ่ายมากเกินไป คุณจึงสามารถเข้ามาจัดสรร เพิ่มประสิทธิภาพ หรือปรับจังหวะการดำเนินงานได้ทันท่วงที

ประหยัดเวลาในการตรวจสอบด้วยตนเอง

ไม่ต้องดึงรายงานงบประมาณและกำหนดเวลาแยกกันอีกต่อไป ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าแคมเปญมีประสิทธิภาพเพียงใด ตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เดียว ซึ่งได้รับการคำนวณโดยอัตโนมัติและอ่านง่าย

สร้างมาตรฐานการตรวจสอบแคมเปญ

เมื่อคุณใช้งานหลายแคมเปญพร้อมกัน ครอบคลุมทุกภูมิภาคหรือทุกผลิตภัณฑ์ ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ ตัวชี้วัดการส่งมอบจะใช้ตรรกะมาตรฐานกับทุกแคมเปญ ขจัดการคาดเดา และให้คุณตรวจสอบทุกอย่างด้วยกรอบการทำงานเดียวกัน

ปรับปรุงผลลัพธ์ของแคมเปญ

การระบุปัญหาเรื่องจังหวะตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยป้องกันการเร่งรีบหรือประสิทธิภาพที่ต่ำในนาทีสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าแคมเปญต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้นและงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายก็ลดลง

##วิธีการทำงาน

เพื่อทำความเข้าใจเรื่องจังหวะของแคมเปญ เราจะเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผ่านไปกับงบประมาณที่ใช้ไป ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้จะบอกเราว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ใช้จ่ายมากเกินไป หรือล้าหลัง

Diff = ความคืบหน้าของเวลา – ความคืบหน้าของงบประมาณ

สถานะ ความแตกต่าง % ความหมาย
🟢 เป็นไปตามแผน ≤ 2% ทุกอย่างสอดคล้องกัน
🟡 ล่าช้าเล็กน้อย 2%–5% ล่าช้าเล็กน้อย อาจต้องได้รับการดูแล
🟠 ต้องการการดูแล 5%–10% ความไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ
🔴 ต้องให้ความสนใจ > 10% เร่งด่วน — แคมเปญมีความเสี่ยง
🟡 เร็วกว่ากำหนด ≤ -2% ใช้จ่ายเร็วเกินไปสำหรับระยะเวลาที่กำหนด

วิธีค้นหาตัวชี้วัดการแสดงผลและวิธีใช้

คุณจะเห็นตัวชี้วัดการแสดงผลเป็นคอลัมน์ใหม่ในแดชบอร์ดแคมเปญ MGID ของคุณ

วางเมาส์เหนือไอคอนสถานะเพื่อดูคำแนะนำเครื่องมือที่แสดง:

  • งบประมาณที่ใช้ไป
  • เวลาที่ผ่านไป
  • คำอธิบายสถานะ

จากนั้นใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อ:

  • ปรับจังหวะงบประมาณ
  • แก้ไขราคาเสนอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา
  • หรือกำหนดค่าการตั้งค่าแคมเปญใหม่เพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น

สิ่งพิเศษที่เป็นประโยชน์

หากแคมเปญกำลังตกหล่น เราขอแนะนำให้:

  • ตรวจสอบการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาสำหรับตำแหน่งโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
  • ตรวจสอบReach Meter (มิเตอร์วัดการเข้าชม) เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณการเข้าชมเพียงพอ
  • การประเมินบัญชีดำ/บัญชีขาวอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดที่มากเกินไป
  • ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อขอคำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ

ข้อคิดเห็นสุดท้าย

ผู้โฆษณามีการมองเห็นจังหวะแคมเปญอย่างครบถ้วน ด้วยตัวชี้วัดการแสดงผลปัญหาจุดบอดจะหมดไป ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป

สำหรับเอเจนซี่ที่ทำงานในหลายแคมเปญหรือหลายแบรนด์ที่มีกำหนดเวลางบประมาณที่เข้มงวด ฟีเจอร์นี้หมายความว่า:

  • การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • และแคมเปญที่แสดงผลได้จริง

อยากเห็นวิธีการใช้งานจริงไหม เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด MGID ของคุณ และตรวจสอบคอลัมน์ตัวชี้วัดการแสดงผลใหม่ งบประมาณของคุณจะคุ้มค่าอย่างแน่นอน

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