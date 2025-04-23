เรามีข่าวใหญ่สำหรับพันธมิตรแบบบริการตนเองของเรา MGID ได้เปิดตัวแดชบอร์ดผู้เผยแพร่โฆษณา (Publisher Dashboard) เวอร์ชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก นั่นคืออินเตอร์เฟซการสร้างวิดเจ็ต ตอนนี้คุณสามารถสร้างและจัดการวิดเจ็ตได้โดยตรงในแดชบอร์ดใหม่ พร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและใช้งานง่ายกว่าที่เคย
นี่คือก้าวสำคัญสู่การใช้งานเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มเวอร์ชันอัปเดต ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน การใช้งาน และดีไซน์ อ่านต่อเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ และวิธีใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เฟซการสร้างวิดเจ็ตให้คุ้มค่าที่สุด
มีอะไรใหม่ในอินเตอร์เฟซการสร้างวิดเจ็ต
MGID ได้ปรับปรุงประสบการณ์การตั้งค่าวิดเจ็ตใหม่ทั้งหมด โดยเน้นที่ความเรียบง่าย ชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง:
- การอธิบายขั้นตอนที่ชัดเจนและทีละขั้นตอน: คุณจะรู้ขั้นตอนต่อไปเสมอเมื่อตั้งค่าวิดเจ็ตใหม่
- คำอธิบายรูปแบบโดยละเอียด: รับคำแนะนำที่ดีขึ้นในการเลือกประเภทวิดเจ็ตที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การสร้างรายได้ของคุณ
- แนวทางที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก: ไม่ว่าคุณจะทำงานจากโทรศัพท์หรือดูตัวอย่างเลย์เอาต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทุกอย่างก็ทำงานได้อย่างราบรื่น
- การดูตัวอย่างวิดเจ็ตที่ได้รับการปรับปรุง: ดูรูปลักษณ์และความรู้สึกของวิดเจ็ตของคุณก่อนที่จะเผยแพร่ได้
การอัปเกรดนี้มาช่วยเติมเต็มฟีเจอร์หลัก ๆ ของแดชบอร์ดใหม่ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการการควบคุมเต็มรูปแบบ การจัดการที่ง่ายดาย และโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีขึ้น
ต้องการคำเตือนใช่ไหม นี่คือรูปแบบวิดเจ็ตหลักที่ MGID
หากคุณกำลังวางแผนการจัดวางหรือทดสอบกลยุทธ์การสร้างรายได้ใหม่ ๆ นี่คือรายละเอียดโดยย่อของประเภทวิดเจ็ตหลักของเราและวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด:
- วิดเจ็ตอัจฉริยะ: เลย์เอาต์แบบปรับได้พร้อมการเลื่อนแบบไม่จำกัด เหมาะสำหรับรายได้สูงสุด
- วิดเจ็ตใต้บทความ: เหมาะสำหรับการวางไว้หลังเนื้อหา โดยเฉพาะในบทความแบบยาว
- วิดเจ็ตในบทความ (แบบผลกระทบ, แบบหลัก, แบบหมุน): เหมาะสำหรับการคั่นเนื้อหาและรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ตลอดทั้งบทความ
- วิดเจ็ตส่วนหัว: การมองเห็นที่ด้านบนของหน้า ซึ่งมักมีประโยชน์สำหรับการสร้างแบรนด์หรือการมีส่วนร่วมอีกครั้ง
เคล็ดลับการจัดวางที่เน้นการสร้างรายได้
นี่คือวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากวิดเจ็ตของคุณ โดยอ้างอิงจากข้อมูลประสิทธิภาพจริงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีรายได้สูงสุด
โซนตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้
ใต้บทความ (วิดเจ็ตอัจฉริยะหรือใต้บทความ)
นี่คือแหล่งรายได้หลักของคุณ ดังนั้นอย่ามองข้าม!
- ใช้รูปแบบที่แสดงโฆษณาให้ได้มากที่สุด ควรใช้วิดเจ็ตอัจฉริยะที่มีการเลื่อนแบบไม่จำกัด
- วางไว้หลังบทความโดยตรง ก่อนความคิดเห็นหรือบล็อก เช่น Internal Exchange
- เลือกขนาดงานสร้างสรรค์ที่ใหญ่ขึ้น: งานสร้างสรรค์เหล่านี้จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า
- คอยสังเกตอัตราการมองเห็น ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ใช้เห็นวิดเจ็ตของคุณกี่เปอร์เซ็นต์ หากต่ำ (เช่น เนื่องจากการอ่านเป็นเวลานาน) ให้กดปุ่ม "อ่านเพิ่มเติม" เพื่อปรับปรุง
ใต้บทความ (แบบผลกระทบ, แบบหลัก, แบบหมุน)
เหมาะสำหรับบทความที่ยาวขึ้น เนื่องจากช่วยให้การมีส่วนร่วมสูงตลอดการเลื่อน
- รูปแบบ แบบผลกระทบและแบบหลักมักจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีเนื้อหาแบบยาวหรือไม่ ใช้วิดเจ็ตในบทความหลายรายการโดยเว้นระยะห่างระหว่างข้อความเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
ตำแหน่งหัวเรื่อง
วิดเจ็ตที่ด้านบนของหน้าจะดีมากหากวางไว้อย่างถูกต้อง
- ปรับตำแหน่งให้อยู่ใกล้ (แต่ไม่ใช่ที่) กับด้านบนของหน้า (ก่อนหรือหลังหัวเรื่อง) ผู้ใช้มักจะเลื่อนผ่านด้านบนสุดทันที
- เมื่อใช้รูปแบบ Sticky โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดเจ็ตยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกอุปกรณ์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานวิดเจ็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการให้วิดเจ็ตของคุณทำงานได้หนักขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกการแสดงผล
ตรวจสอบลักษณะการแสดงผลของวิดเจ็ตบนอุปกรณ์และแหล่งที่มาต่าง ๆ
วิดเจ็ตต้องดูดีและทำงานได้อย่างถูกต้องทุกที่
- ทดสอบบทความของคุณบนทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ
- ลองเปิดผ่านการค้นหาด้วย Google, Facebook, การเข้าชมโดยตรง และการอ้างอิงจากบุคคลที่สาม บางแหล่งที่มาอาจส่งผลต่อเค้าโครงหรือพฤติกรรมได้
- เค้าโครงที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลเสียต่ออัตราการเข้าชม (CTR) และประสบการณ์ผู้ใช้ ดังนั้นควรให้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเป็นประจำ
ใส่ใจเค้าโครง: ระยะห่าง ความลื่นไหล และตำแหน่ง
ตำแหน่งและวิธีที่คุณวางวิดเจ็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง
- ควรเว้นวรรคข้อความอย่างน้อยหนึ่งย่อหน้าระหว่างวิดเจ็ต หากคุณวางวิดเจ็ตติดต่อกัน อัตราการเข้าชมมักจะลดลง
- หลีกเลี่ยงการวางวิดเจ็ตหลังภาพส่วนหัวเรื่อง เนื่องจากผู้อ่านมักจะเลื่อนผ่าน การวางวิดเจ็ตหลังเนื้อหาจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกบทความมีวิดเจ็ต: นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะดึงดูดผู้เข้าชมได้อย่างเต็มที่
ใช้รหัสแยกกันสำหรับแต่ละวิดเจ็ต
แม้ว่าคุณจะใช้รูปแบบเดียวกัน อย่าคัดลอกรหัสเดียวกัน
- คุณต้องการวิดเจ็ตใต้บทความสองอันใช่ไหม สร้างวิดเจ็ตแยกกันสองอันในแดชบอร์ดของคุณ และใช้รหัสเฉพาะของวิดเจ็ตเหล่านั้น
- วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพ จัดการตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย และหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งทางเทคนิค
คุณภาพการเข้าชมสำคัญ
ไม่ว่าคุณจะวางวิดเจ็ตได้ดีเพียงใด การเข้าชมที่มีคุณภาพต่ำก็อาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของคุณ
- มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้ใช้จริงที่มีความสนใจอย่างแท้จริงในเนื้อหาของคุณ
- บอท การเข้าชมที่มีการมีส่วนร่วมต่ำ หรือแคมเปญแบบชำระเงินที่เข้มข้น อาจให้ตัวเลข แต่ไม่ได้สร้างรายได้
ใช้ชื่อเรื่องที่ชาญฉลาดและสอดคล้องกับนโยบาย
ชื่อเรื่องวิดเจ็ตกำหนดโทน: ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ
- ชื่อเรื่องเช่น “คุณอาจชอบ”, “แนะนำสำหรับคุณ”หรือ“อ่านสิ่งที่น่าสนใจ”กระตุ้นความอยากรู้
- หลีกเลี่ยงข้อความอย่างเช่น “คลิกที่นี่”, "คลิกสองครั้ง" หรือข้อความกระตุ้นการตัดสินใจโดยตรง การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดนโยบาย และอาจนำไปสู่ปัญหาการสร้างรายได้
พร้อมทดลองใช้หรือยัง
ไปที่แดชบอร์ด MGID ของคุณ แล้วทดสอบอินเตอร์เฟซการสร้างวิดเจ็ตใหม่วันนี้ รวดเร็ว ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับรายได้มากขึ้นจากการเข้าชมแต่ละครั้ง