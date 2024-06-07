การทดสอบครีเอทีฟโฆษณาเป็นงานที่ยากลำบากและต้องอาศัยความอุตสาหะมาโดยตลอด ซึ่งจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก การทำโฆษณาใหม่ทุกครั้งกจะทำให้คุณต้องเริ่มต้นทำทุกสิ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่โดนใจผู้ชมของคุณและสิ่งใดที่ไม่โดนใจ กระบวนการที่ละเอียดนี้มักจะส่งผลให้เสียเวลา และกลายเป็นค่าเสียโอกาสโดยตรง
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการที่ยากลำบากนี้ให้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ ขอแนะนำฟีเจอร์การสร้างภาพด้วยภาพจาก AI โดย MGID ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการสร้างและทดสอบโฆษณาของคุณอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีนี้ คุณจะสามารถสร้างโฆษณาคุณภาพสูงจำนวนมากได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง งานที่ก่อนหน้านี้ใช้เวลาหลายวันกว่าจะสำเร็จ ไม่ต้องรอให้แผนกโฆษณาสร้างตัวเลือกโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายกันอีกต่อไป คุณสามารถทำเองได้ภายใน 7 นาที
ลองจินตนาการถึงการปรับแต่งพื้นหลัง ปรับสี ปรับเปลี่ยนวัตถุ และแม้แต่เปลี่ยนหัวข้อในโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องมือนี้ไม่เพียงแค่ช่วยคุณประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ที่สร้างสรรค์อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
อยากรู้ว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไร เรามาลงลึกและดูการทำงานกัน!
สร้างตัวเลือกโฆษณาที่หลากหลายใน 7 นาที: ตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง
ที่มาของภาพ
นี่คือที่มาของภาพที่สร้างโดย AI ด้วยข้อความสั้น: ผู้หญิงไทยในชุดประจำชาติพร้อมกับสมุนไพรและเครื่องเทศ
ตัวอย่างที่ 1: การปรับตัวสำหรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
สมมติว่าผู้หญิงไทยคนเดิมไม่สอดคล้องกับข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมายและภูมิศาสตร์ใหม่ของคุณ ด้วยเครื่องมือสร้างภาพด้วยภาพและข้อความสั้นแบบง่าย ๆ เพียงสองคำว่า "ผู้หญิงอิตาลี" คุณจะได้รับแนวคิดเรื่องภาพแบบเดียวกันสามตัวเลือกแต่จะใช้มุมมองของชาวยุโรป เวลารวมในการปรับตัว: 75 วินาที
ตัวอย่างที่ 2: การทดสอบกลุ่มอายุและเพศต่าง ๆ
ในกรณีที่คุณต้องการทดสอบกลุ่มอายุต่าง ๆ คุณสามารถปรับภาพแบบเดียวกันได้โดยใช้ข้อความสั้น ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่ม "ผู้หญิงวัยกลางคน" คุณสามารถสร้างรูปแบบต่าง ๆ ที่ดึงดูดกลุ่มประชากรที่มีอายุต่าง ๆ กันได้
เครื่องมือนี้ยังใช้กับเพศได้อีกด้วย การเขียนคำว่า "ผู้ชายที่มีความสุข" แทนคำว่า "ผู้หญิง" ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ทันทีเพื่อทดสอบว่ารูปร่างของผู้ชายนั้นโดนใจผู้ชมของคุณอย่างไร เวลาทั้งหมดในการสร้างภาพ: 69 วินาที
ตัวอย่างที่ 3: การปรับปรุงพื้นหลัง
หากคุณพบว่าพื้นหลังน่าเบื่อหรือไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ ให้ลองเพิ่มสิ่งที่ทำให้ดูมีชีวิตชีวาโดยไม่ทำให้ธีมโดยรวมเสียหาย การใช้ข้อความสั้นว่า "ทะเลและเรือในพื้นหลัง" ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงฉากได้อย่างรวดเร็ว หลังจาก 80 วินาที เราได้รับภาพดังนี้:
ตัวอย่างที่ 4: การขยายโทนกระตุ้นอารมณ์
มาเล่นกับโทนสีของภาพกันดีกว่า ด้วยการพิมพ์ข้อความสั้นที่แสดงถึงอารมณ์ใดก็ตามที่คุณต้องการเห็นในภาพ เช่น "ตกใจ" "ประหลาดใจ" หรือ "เศร้า" คุณสามารถปรับการแสดงออกของวัตถุเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ที่ต้องการได้ทันที เวลาทั้งหมดที่ใช้: 60 วินาที
ตัวอย่างที่ 5: การเพิ่มวัตถุสำหรับการโต้ตอบของตัวละคร
ต้องการเพิ่มบริบทให้กับฉากใช่ไหม ทำได้โดยพิมพ์ข้อความสั้นว่า "โดยมีขวดน้ำมันมะกอกอยู่ในมือ"...
… หรือ "ถือแท่งไม้ไว้ในมือ" คุณสามารถดูได้ทันทีว่าวัตถุต่าง ๆ ช่วยเสริมองค์ประกอบภาพได้อย่างไร เวลาทั้งหมดที่ใช้: 59 วินาที
ตัวอย่างที่ 6: การเพิ่มวัตถุลงในภาพถ่าย
ขยายการเล่าเรื่องด้วยการผสมผสานวัตถุต่าง ๆ เข้ากับฉาก:
- "ผู้หญิงกับแมว"
- "ผู้หญิงกับลิง"
- "ผู้หญิงสวมอัญมณี"
- "ผู้หญิงกับใบไม้ร่วง"
บทสรุป: ปฏิวัติกระบวนการทดสอบโฆษณาของคุณ
เพียงไม่กี่คลิก ฟีเจอร์การสร้างภาพด้วยภาพจาก AI โดย MGID สามารถเปลี่ยนวิธีทดสอบโฆษณาของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการใช้พลังของ AI คุณไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่าเท่านั้น แต่ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกของสิ่งที่โดนใจผู้ชมของคุณแบบไม่มีใครเทียบได้อีกด้วย ด้วยฟีเจอร์การสร้างภาพด้วยภาพจาก AI ของ MGID คุณจะสามารถปรับแต่งโฆษณาของคุณได้อย่างความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำโฆษณาทุกครั้งจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
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