การเขียนคำโฆษณาที่ดีไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถขาดได้ เพราะการเขียนคำโฆษณามีความสำคัญต่อความสำเร็จของแคมเปญต่าง ๆ เพราะคำที่ใช่นั้นมีพลังมหาศาล สำหรับธุรกิจและแบรนด์ต่าง ๆ การเขียนคำโฆษณาเป็นช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาได้ การเขียนคำโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความไว้วางใจ การสร้างตัวตนของคุณ และที่สำคัญที่สุดคือการขายผลิตภัณฑ์ของคุณ
ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องรู้วิธีเขียนคำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ! มุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อธุรกิจของคุณอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ ในบทความนี้ เราจะอธิบายทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการเขียนข้อความโฆษณาที่มีประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ
คำโฆษณาในโฆษณาคืออะไร
ก่อนที่คุณจะสร้างคำโฆษณาที่ดีได้ คุณจะต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันคืออะไร คำ ๆ นี้ไม่มีนิยามที่แน่นอน แต่คุณสามารถเข้าใจได้แบบง่าย ๆ ว่ามันคือข้อความที่ใช้เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ พูดง่าย ๆ ก็คือคำโฆษณาที่ดีคือข้อความที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์
แน่นอนว่าการเขียนคำโฆษณาที่โดดเด่นนั้นต้องใช้ความรู้มากกว่าแค่การรู้ว่าคำโฆษณาคืออะไร ดังนั้นโปรดอ่านบทความให้จบเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกอันมีค่ามากมายที่จะช่วยให้คุณสามารถเขียนคำโฆษณาสำหรับแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้
ลักษณะของคำโฆษณาที่ดีมีอะไรบ้าง
เราได้อธิบายถึงคำนิยามไปแล้ว ตอนนี้เรามาพูดเรื่องรายละเอียดกันต่อเลยดีกว่า ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของคำโฆษณาของคุณจะเป็นอย่างไรหรือคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด คำโฆษณาที่ยอดเยี่ยมจะมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ดังที่คุณสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วไป ลักษณะเหล่านี้มักจะทับซ้อนกับสิ่งที่ถือว่าเป็นงานเขียนที่ดี ดังนั้น นอกเหนือจากคำนิยามหรือความเข้าใจทั่วไปของคำโฆษณาแล้ว คุณจะต้องรู้ว่าส่วนผสมใดที่ทำให้คำโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพด้วย
คำโฆษณาที่ดีจะมีหัวเรื่องที่น่าสนใจ
มีสิ่งรบกวนมากมายบนอินเทอร์เน็ตและคุณอาจมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการนำเสนอประเด็นของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คำโฆษณาที่ดีทั้งหมดควรมีหัวเรื่องที่ยอดเยี่ยม ลองนึกภาพว่าธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณคือหนังสือที่ถูกตัดสินด้วยหน้าปกที่เป็นแบบเชิงเปรียบเทียบ ในที่นี้ คำเพียงไม่กี่คำที่ประกอบกันเป็นหัวเรื่องก็คือหน้าปก! คำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ทันที เพราะโดยเฉลี่ยแล้วมีเพียง 2 ใน 10 คนที่อ่านมากกว่าแค่หัวเรื่อง ดังนั้น ให้บรรจงเขียนส่วนหัวเรื่องของคุณให้ดี เพราะหัวเรื่องจะกำหนดความสำเร็จส่วนใหญ่ของโฆษณาของคุณ
คำโฆษณาที่ดีจะต้องสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์
หากคุณได้พบกับใครสักคนที่ดูเป็นมิตรและทำตัวผ่อนคลายในการแนะนำตัวครั้งแรก แล้วจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นคนที่ดูเป็นทางการในชั่วข้ามคืน คุณจะรู้สึกสับสนไหม คำโฆษณาก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ และนั่นคือเหตุผลที่ตัวอย่างคำโฆษณาที่ดีที่สุดจึงฟังดูเหมือนลักษณะของแบรนด์ที่พวกเขานำเสนอ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากความสอดคล้องแล้ว ทำไมการรักษาเสียงของแบรนด์จึงมีความสำคัญ
- ทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือและสามารถส่งมอบคุณภาพในระดับเดียวกันได้ทุกครั้ง
- คำโฆษณาที่ดีจะหลีกเลี่ยงข้อความที่ทำให้สับสน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญโดยรวมของคุณ
- แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณสมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในระดับสูง
ไม่ว่าคุณจะเขียนได้ดีเพียงใด คำโฆษณาก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของคุณในการส่งเสริมและรักษาแบรนด์ให้ยั่งยืน ดังนั้น คุณควรเขียนให้สอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์
คำโฆษณาที่ดีจะเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่ง
หากคุณเป็นผู้ให้บริการในตลาด คุณก็จะมีคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตาม คำถามคือ คุณจะดึงดูดตลาดเป้าหมายให้สนใจข้อเสนอของคุณแทนที่จะเป็นข้อเสนอของผู้อื่นได้อย่างไร คำโฆษณาที่มีคุณภาพจะใช้จุดขายเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร (USP) เพื่อให้ข้อเสนอมีความโดดเด่น ข้อผิดพลาดประการหนึ่งที่เราเห็นนักเขียนคำโฆษณาทำคือการคิดว่ามี USP เพียงจุดเดียวสำหรับผู้ชม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คำโฆษณาที่ดีมีประสิทธิผลคือการใช้ข้อความให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ใช้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหนึ่งอาจจะต้องการประโยชน์ที่แตกต่างจากอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง
คำโฆษณาที่ดีต้องสามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านได้
ไม่ เราไม่ได้หมายถึงคำโฆษณาที่เขียนโอเวอร์ไปซะทุกอย่างเพื่อดึงอารมณ์ของผู้อ่านออกมา อย่างไรก็ตาม คำโฆษณาไม่ควรดูเย็นชาหรือเหมือนหุ่นยนต์ด้วยเช่นกัน การกระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านในที่นี้หมายถึงการหาวิธีทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณพูด แล้วคุณจะทำแบบนั้นได้อย่างไร คำโฆษณาที่ดีต้องสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้:
- พูดถึงปัญหาที่ผู้ชมกำลังประสบอยู่
- สำรวจวิธีที่ข้อเสนอของคุณสามารถทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นและดีขึ้นได้
- บอกเล่าเรื่องราวที่จะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกร่วม
คำโฆษณาที่ดีนั้นจะเขียนขึ้นสำหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม การพยายามกระตุ้นอารมณ์ถือเป็นส่วนสำคัญของการเขียน แต่หากคุณเขียนโอเวอร์เกินไป ผู้อ่านอาจมองว่าคุณไม่จริงใจ
คำโฆษณาที่ดีต้องกระชับและชัดเจน
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณมักจะไม่มีเวลามานั่งอ่านหรือฟังโฆษณาของทุกคนหรือทุกแบรนด์บนอินเทอร์เน็ตที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากพวกเขา ดังนั้น คำโฆษณาที่ดีจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อย่าเข้าใจผิดว่าข้อความที่กระชับคือการเขียนข้อความสั้น ๆ โปรดจำไว้ว่าจะต้องใช้หลักการ KISS:
- เขียน (Keep)
- ให้ (It)
- สั้นและ (Short and)
- กระชับ (Simple)
โดยพื้นฐานแล้ว คำโฆษณาที่ดีที่สุดจะสื่อสารทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องพูด (ไม่ที่อยากจะพูด!) และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะต้องการให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมทั้งหมดโดยไม่ทำให้ผู้ชมเบื่อกับเรื่องไร้สาระ คำโฆษณาที่ดีจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถประมวลผลคำโฆษณาของคุณและตัดสินใจได้เร็วขึ้น จึงช่วยเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้าได้
ประเภทของคำโฆษณาต่าง ๆ ในวงการโฆษณาที่คุณสามารถเขียนให้กับผู้ชมของคุณได้
เมื่อเข้าใจคำนิยามและลักษณะเฉพาะแล้ว คุณก็เข้าใกล้การเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการเขียนคำโฆษณาที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณมากขึ้นอีกนิดแล้ว เยี่ยมมาก! แต่เราลองเจาะลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเขียนควรมีจุดประสงค์ และนั่นไม่ได้หมายความถึงแค่การผลักดันยอดขายเท่านั้น จำไว้ว่าคำโฆษณาที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดประสงค์ ไม่ว่าจุดประสงค์นั้นจะเป็นอะไรก็ตาม
ดังนั้น คำโฆษณาของคุณมีจุดประสงค์อะไร การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยกำหนดประเภทของคำโฆษณา ซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ โปรดทราบว่าประเภทของคำโฆษณาเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกจากกันทั้งหมด ดังนั้น คำโฆษณาจึงสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลและยังเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
คำโฆษณาแบบให้ข้อมูล
คำโฆษณาแบบให้ข้อมูลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ชม ธุรกิจหลายแห่งลงทุนในคำโฆษณาประเภทนี้ผ่านเนื้อหาบนเว็บ แล้วคุณจะสามารถระบุคำโฆษณาที่ดีภายใต้หมวดหมู่นี้ได้อย่างไร คำตอบคือคำโฆษณาจะต้องทำอย่างน้อยหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:
- พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้โซลูชันบางอย่างที่ธุรกิจนำเสนอ
- นำเสนอโซลูชันที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาของผู้อ่าน
- ตอบคำถามที่สำคัญสำหรับตลาดเป้าหมาย
โดยพื้นฐานแล้ว คำโฆษณาที่ให้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในบางรูปแบบ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับความคิดของผู้อ่านว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้นเป็นโซลูชันที่เหมาะสม
คำโฆษณาแบบชักจูง
คำโฆษณาแบบชักจูงมักถือเป็นเนื้อหาที่ดี เนื่องจากผู้คนชอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ เป้าหมายของคำโฆษณาประเภทนี้คือการชักจูงผู้อ่านให้ดำเนินการบางอย่าง คำโฆษณาที่ดีที่สุดจะต้องบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านี้ได้:
- ทำให้ผู้อ่านสมัครรับข่าวทางอีเมลหรือ SMS
- โน้มน้าวผู้อ่านให้ซื้อผลิตภัณฑ์
- กระตุ้นให้ผู้คนคลิกโฆษณาที่ส่งไปยังเว็บไซต์
เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าคำโฆษณาที่ดีจะสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างไร แต่ในที่นี้ อารมณ์จะถูกขยายให้ไปถึงจุดเจ็บปวดที่ชักจูงให้ผู้อ่านดำเนินการ โดยปกติคุณจะเห็นคำโฆษณาประเภทนี้ในหน้าแลนดิ้งเพจและอีเมลส่งเสริมการขาย ซึ่งการวัดผลคำโฆษณาที่ยอดเยี่ยมนั้นขึ้นอยู่กับว่าข้อความนั้นสามารถสร้างลูกค้าได้ดีเพียงใด
คำโฆษณาแบบบรรยาย
วัตถุประสงค์หลักของคำโฆษณาแบบบรรยายก็คือการบรรยาย ซึ่งมีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่คุณต้องการพาผู้อ่านเข้าใกล้กกับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง:
- การระบุข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
- การเปรียบเทียบสินค้าที่แข่งขันกันอยู่ เช่น โทรศัพท์สองรุ่น
- การทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำไปกับประสบการณ์โดยดึงดูดความสนใจจากประสาทสัมผัสอื่น ๆ ผ่านคำพูด
คำโฆษณาที่ดีมีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ควรมีคำอธิบายในระดับหนึ่ง การทำเช่นนี้จะส่งเสริมความโปร่งใสได้มาก ขณะเดียวกันก็อาจสื่อสารประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้อ่านได้ด้วย
คำโฆษณา SEO
คุณรู้หรือไม่ว่าคำโฆษณาสามารถทำให้คุณอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหาได้ ถ้าคุณเขียนคำโฆษณาโดยคำนึงถึงการทำ SEO สำหรับธุรกิจต่าง ๆ คุณอาจพบการเขียนคำโฆษณาสำหรับ SEO ในสถานที่เหล่านี้:
- ภายในเว็บไซต์ธุรกิจ: คำโฆษณาที่ดีทั้งหมดจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพบนหน้า โดยใช้คำสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบเนื้อหาเพื่อปรับปรุงอันดับของหน้าและเว็บไซต์
- ภายนอกเว็บไซต์ธุรกิจ: ส่วนหนึ่งของการเขียนคำโฆษณาสำหรับ SEO คือการสร้างลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือภายในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านบทความเหล่านั้นต้องการคลิกลิงก์ย้อนกลับเหล่านั้นด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแง่มุมเกี่ยวกับ SEO แล้ว คำโฆษณาประเภทนี้ยังให้สามารถข้อมูลหรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อีกด้วย
คำโฆษณาแบบสร้างการมีส่วนร่วม
โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงความคิดเห็นของผู้ชมด้วย ดังนั้นการมีตัวตนที่แข็งแกร่งในช่องทางเหล่านี้จึงมีความสำคัญ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ผ่านการมีส่วนร่วม ดังที่คุณจะเห็นได้จากตัวอย่างคำโฆษณาด้านการตลาดโซเชียลมีเดียของเรา แล้วคำโฆษณาแบบสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะ ให้ดูที่ตัวชี้วัด เช่น ปฏิกิริยา การแชร์ ความคิดเห็น และการแสดงผล
เราขออธิบายความเข้าใจผิดประการหนึ่ง: การที่โฆษณาไวรัลอย่างรวดเร็วนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะคุณเขียนคำโฆษณาที่ดีเสมอไป แบรนด์สามารถดึงดูดความสนใจด้วยเหตุผลที่ผิดได้อย่างง่ายดายและความสำเร็จระยะสั้นในเชิงตัวเลขอาจนำมาซึ่งหายนะในระยะยาวต่อชื่อเสียงของบริษัท
คำโฆษณาแบบสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์
สคำโฆษณาควรช่วยกระจายการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่บริษัทยังคงพยายามหาจุดยืนในตลาด อย่างไรก็ตาม คำโฆษณาไม่ได้มีไว้แค่สร้างตัวตนให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วย:
- สื่อถึงบุคลิกของแบรนด์เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้มากขึ้น
- เพิ่มความคุ้นเคยกับแบรนด์ผ่านคำโฆษณาที่ดีของบริษัทอยู่เรื่อย ๆ
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทในแง่ที่บริษัทต้องการ
หน้าเกี่ยวกับเราเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุดของทุกเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้คำโฆษณาที่ดีจึงส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ถึงแบรนด์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหาคำโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ได้แทบทุกที่
วิธีเขียนคำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ: เคล็ดลับดี ๆ ในการคำโฆษณาที่ดี
อย่างที่คุณได้เห็นในหัวข้อก่อนหน้านี้ การรู้ว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายใดด้วยคำโฆษณาของคุณจะทำให้ความพยายามในการเขียนของคุณสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ชัดเจน คำโฆษณาอาจมีลักษณะหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและรูปแบบโฆษณาที่ใช้ในการเขียนคำโฆษณา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเขียนที่ไหนและใช้รูปแบบใด สิ่งที่ทำให้คำโฆษณาดีนั้นขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกัน ดังนั้น โปรดจำเคล็ดลับดี ๆ เหล่านี้ไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำโฆษณาของธุรกิจของคุณให้สูงที่สุด
เขียนหัวเรื่องของคำโฆษณาไว้หลาย ๆ แบบ
คุณจำได้ไหมว่าเราเคยบอกข้อเท็จจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านเลยหัวเรื่องไปได้เลย หากคุณต้องการเขียนคำโฆษณาที่มีคุณภาพ การเขียนหัวเรื่องของคำโฆษณาไว้หลาย ๆ แบบนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้คุณ:
- สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้
- หลีกเลี่ยงความเบื่อโฆษณาจากผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณซ้ำหลายครั้ง
- ดูว่าหัวเรื่องใดที่ผู้ชมชอบมากที่สุด
- แสดงมุมมองที่หลากหลายให้กับข้อเสนอเดียวกัน
- จัดการความเสี่ยงที่หัวเรื่องแบบเดียวอาจล้มเหลว
คุณควรมีรูปแบบคำโฆษณากี่แบบ แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขที่แน่นอน แต่คุณควรพิจารณาขอบเขตของแคมเปญ แพลตฟอร์มที่คุณจะใช้ และการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ค้นคว้าข้อมูล
คุณไม่สามารถเขียนคำโฆษณาที่ดีจากอากาศธาตุได้ การค้นคว้าถือเป็น 50% ของงานที่ทำ เพราะในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเขียนข้อความที่มีประสิทธิภาพ แล้วคุณต้องทำอะไรก่อนที่จะเริ่มเขียนคำโฆษณา เรามาดูกัน
- คิดถึงหัวอกของลูกค้า: วิธีนี้จะทำให้ทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณราวกับว่าพวกเขาเป็นคน ๆ เดียว คุณควรเขียนคำโฆษณาโดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าคนนี้!
- การศึกษาคู่แข่ง: คู่แข่งสามารถเขียนคำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันได้หรือไม่ ใช้สิ่งที่คุณรู้และเริ่มเขียนจากข้อมูลนั้น
- การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด: ตลาดของคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ นักเขียนคำโฆษณาชั้นนำใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อความมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
ยึดประโยชน์ของผู้อ่านเป็นหลัก
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่เราพบว่าแบรนด์มักจะทำคือการทำให้ทุกอย่างหมุนรอบตัวเอง คำโฆษณาที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของบริษัทมากนัก แต่ควรทำให้ผู้อ่านรู้สึกสำคัญ โดยเน้นย้ำถึงวิธีที่บริษัทสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาได้ คุณจะเปลี่ยนโฟกัสของคำโฆษณาจากแบรนด์ไปสู่ลูกค้าได้อย่างไร ต่อไปนี้คือวิธีการบางประการ:
- เขียนในฐานะบุคคลที่สองโดยใช้คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ"
- สร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
- เปลี่ยนฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
- ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง
คำโฆษณาไม่ควรแบ่งแยกผู้คน พูดคุยกับผู้อ่านของคุณเสมือนกับเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการใดเหมาะสม
รวมหลักฐานทางสังคมเอาไว้ด้วยหากทำได้
เราขอชวนให้คุณลองนึกถึงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อใครมากกว่ากัน: ใครสักคนพูดถึงความเก่งกาจของตัวเขาเองหรือคนอื่น ๆ อีกห้าคนที่ให้การรับรองบุคคลนั้น ผู้เขียนคำโฆษณาที่ดีจะต้องถามว่า ทำไมไม่ทำทั้งสองอย่างเลยล่ะ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณได้โดยการมอบประโยชน์ให้กับผู้ชมของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถเสริมความแข็งแกร่งของคำกล่าวอ้างทั้งหมดในคำโฆษณาของคุณได้ด้วยหลักฐานทางสังคม แต่คุณควรใช้อะไรเป็นหลักฐานทางสังคมเมื่อคุณเขียนคำโฆษณา ต่อไปนี้คือแนวคิดบางประการ:
- กล่าวถึงคำรับรองโดยตรง
- ใช้ตัวเลขยอดขายที่โดดเด่น
- กล่าวถึงชื่อลูกค้าที่มีชื่อเสียง
- กล่าวถึงรางวัล
คำโฆษณาที่ดีจะใช้หลักฐานทางสังคมที่ได้ผลดีที่สุดโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพโดยทั่วไปและรูปแบบของตัวโฆษณาเอง
อย่ากลัวที่จะใช้เทมเพลตเขียนคำโฆษณา
คำโฆษณาไม่จำเป็นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสิ้นเชิง สามารถนำรูปแบบเดียวไปใช้กับข้อความอื่น ๆ ได้ การเขียนข้อความโฆษณาจากเทมเพลตมีประโยชน์อย่างมาก โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ทำให้ผู้ชมอ่านโฆษณาของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น
- ใช้โครงสร้างที่เหมาะกับแพลตฟอร์มอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คำโฆษณาทั่วไปกลายเป็นคำโฆษณาที่ดีก็คือการที่มันเป็นมากกว่าแค่เทมเพลต ดังนั้น อย่าลังเลที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดว่าช่วยเน้นย้ำถึงประโยชน์และปรับปรุงการอ่านให้ผู้ใช้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเขียนคำโฆษณาและกลยุทธ์
คำโฆษณาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร หากย้อนกลับไปที่ทุกสิ่งที่เราพูดถึง คำโฆษณาที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- อ้างอิงตามการวิจัย
- เน้นที่ผู้อ่าน
- ชัดเจนและกระชับ
- เป็นตัวแทนของแบรนด์หรือธุรกิจ
ที่สำคัญที่สุด คำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะต้องช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ หากคุณเขียนเพื่อเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าให้กลายเป็นยอดขาย KPI ที่กำหนดไว้จะต้องสะท้อนถึงสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกัน หากคุณเขียนเพื่อปรับปรุงอันดับ SEO คุณควรเห็นการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าคำโฆษณาที่ยอดเยี่ยมควรมีลักษณะอย่างไร เราจึงได้รวบรวมรายการโปรดของเราเอาไว้ที่ด้านล่าง
Xero
Xero คือแพ็คเกจซอฟต์แวร์บัญชีที่ผู้ใช้มากกว่าสามล้านคนใช้งาน จนถึงตอนนี้ Xero ยังได้สร้างตัวอย่างโฆษณา Google ที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นอีกด้วย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโฆษณาไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เพียงแค่ทำงานให้สำเร็จก็พอ Xero เน้นย้ำว่าคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการใหม่ได้ภายในสามชั่วโมง และคุณสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี โฆษณาที่สามารถแข่งขันได้นี้ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายโดยไม่มีความเสี่ยง ใครจะไม่ชอบล่ะ
Burrow
Burrow จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้านของคุณ สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับข้อความโฆษณา Google AdWords นี้คือความตรงไปตรงมา พวกเขาแสดงจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนได้อย่างรวดเร็ว (ส่วนลด 60%) พร้อมทั้งแสดงลิงก์ที่เกี่ยวข้องตามการค้นหา การทำเช่นนี้ทำให้ Burrow สามารถนำผู้เข้าชมไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถดึงดูดตลาดที่ใหญ่ขึ้นผ่านข้อความโฆษณานี้ เนื่องจากทุกคนชอบที่จะได้รับข้อเสนอดี ๆ
Duo Security
Duo Security ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กรด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ มากมาย จึงสามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวได้ สิ่งที่ทำให้ข้อความโฆษณานี้ดีก็คือการที่มันสามารถส่งสัญญาณเตือนได้ในขณะเดียวกันก็แสดงข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีคู่มือที่ดาวน์โหลดได้สำหรับการเปรียบเทียบโซลูชัน MFA ที่ทำหน้าที่ดึงดูดลูกค้า แล้ว Duo Security จะได้อะไรตอบแทนล่ะ พวกเขาสามารถเข้าถึงความเป็นไปได้เหล่านี้:
- เพิ่มการมีส่วนร่วมผ่านการกดไลก์ แสดงความคิดเห็น และแชร์
- เพิ่มจำนวนการแสดงโฆษณาซึ่งอาจช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ได้ด้วย
- เพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์
- ข้อมูลลูกค้าผ่านตัวดึงดูดลูกค้า
อย่าประเมินพลังของคำโฆษณาที่ดีต่อความสำเร็จของแบรนด์ต่ำเกินไป
หากคุณต้องการสร้างชื่อเสียงทางธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม คุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างยอดขายได้ คำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะทำประโยชน์ให้กับคุณหลายอย่าง ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายหลักประการเดียว นั่นก็คือ เพิ่มผลกำไรของคุณ ในบทความนี้ เราได้พูดถึงวิธีการใช้คำโฆษณาต่าง ๆ มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแบรนด์และทำการตลาดได้ คุณควรกระจายงบประมาณของคุณและลงทุนในโฆษณาแบบเนทีฟควบคู่ไปด้วย แล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีมากกว่าพลังของคำโฆษณาที่ยอดเยี่ยมอยู่เคียงข้างคุณ ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม MGID เพื่อเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัย แผนกโฆษณาที่มีความเชี่ยวชาญและมีผู้จัดการส่วนตัวคอยให้การดูแล เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำโฆษณาอันยอดเยี่ยมที่คุณเขียนจะประสบความสำเร็จ!