เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผู้เผยแพร่โฆษณารายต่าง ๆ พึ่งพา Google Search เป็นเครื่องมือหลักในการดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ พวกเขาเขียนเรื่องราวดี ๆ ปรับแต่งหัวเรื่อง อาจจะถึงขั้นไต่ขึ้นไปอยู่บนสุดของหน้าผลการค้นหา (SERP) แล้วก็หวังว่าจะมีคนคลิกเข้ามาดู
แต่โชคร้ายที่กฎต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปแล้ว
คำตอบที่สร้างขึ้นโดย AI กระทู้ใน Reddit และบทสรุปที่ไม่ต้องคลิกดูก็ได้ กำลังกัดกินปริมาณการเข้าชมจาก Search แม้ว่าคุณจะติดอันดับสูง แต่จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจริง ๆ กลับน้อยลง การอัปเดตหลัก ๆ มาแล้วก็ไป และสิ่งที่เคยได้ผลเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะค่อย ๆ หายไปในเดือนถัดไป
หากคุณรู้สึกว่าปริมาณการเข้าชมจาก Search ลดลงและกำลังสงสัยว่า “ทุกคนหายไปไหนกันหมด” คุณไม่ได้ตัวคนเดียว Search ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผู้เผยแพร่โฆษณาอีกต่อไปแล้ว ในขณะที่ทุกคนกำลังแย่งชิงเศษซากภายใต้คำตอบของ AI และกระทู้ใน Reddit มีที่หนึ่งที่กำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเงียบ ๆ นั่นคือการส่งผู้คนจริง ๆ ที่มีความตั้งใจจริง ตรงไปยังผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าใจกลยุทธ์นี้แล้ว
นี่ไม่ใช่เทคนิคพิเศษหรือการปรับปรุงทางเทคนิคอะไรหรอก มันเป็นเพียงการเรียนรู้วิธีที่จะชนะในที่เดียวที่ยังคงให้ความสำคัญกับการดึงดูดความสนใจ นั่นก็คือ Google Discover
ปัญหา: การค้นหากำลังสูญเสียจำนวนคลิก
เป็นเรื่องยากที่จะไม่สังเกตว่าการค้นหาไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นมา
การเปิดตัว AI Overviews และ AI Mode ใหม่ของ Google นั้นยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคำตอบทันที แต่ไม่ดีนักสำหรับผู้เผยแพร่ที่สร้างเนื้อหานั้น ข้อมูลเบื้องต้นจาก Chartbeat แสดงให้เห็นว่าจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บจากการค้นหาลดลง 9% ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2025 ในขณะที่การเข้าชม Discover เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่ไม่ใช่แค่ AI Snippets เท่านั้นที่ทำให้เกิดการลดลงนี้ เว็บไซต์ฟอรัมอย่าง Reddit และ Quora กำลังได้รับการจัดอันดับสูงกว่าในผลการค้นหา แม้แต่ผู้เผยแพร่โฆษณาขนาดใหญ่ก็ยังเห็นอันดับการค้นหาของตนเองลดลงเนื่องจากบทสนทนาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสนใจกำลังเปลี่ยนไป และกลยุทธ์ของคุณก็ควรเปลี่ยนไปด้วย
ทางออก: Discover กำลังส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างเงียบ ๆ
หาก Search คือที่ที่ผู้คนถาม Discover ก็คือที่ที่ผู้คน ค้นพบ สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการ
Discover คือฟีดส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นในแอป Google และตอนนี้กำลังเปิดตัวบนเดสก์ท็อปโดยไม่ต้องกดแป้นพิมพ์แม้แต่ครั้งเดียว Google จะแสดงบทความ คู่มือ และวิดีโอที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ โดยอิงจากสิ่งที่พวกเขาค้นหา ดู หรืออ่าน
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นี่คือการตั้งค่าในฝัน
- ไม่มีบทสรุปจาก AIมาขวางกั้นระหว่างคุณกับผู้อ่าน
- อัตราการคลิกผ่านสูงกว่าผลการค้นหามาตรฐานถึง 4 เท่า (8% เทียบกับประมาณ 2%)
- ไม่มีขั้นตอนการอนุมัติ — ตราบใดที่เว็บไซต์ของคุณตรงตามเกณฑ์คุณภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคของ Google
- เนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่ใช้ได้ตลอดกาล ที่ช่วยดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเนื้อหาที่คุณเขียนไว้เมื่อหลายเดือนก่อน
กล่าวโดยสรุป ในขณะที่การค้นหาทั่วไปกำลังมีข้อมูลมากขึ้น Discover คือที่ที่เนื้อหาของคุณสามารถทำงานได้อย่างเงียบ ๆ และสร้างรายได้
ตรวจสอบความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว: นโยบายเนื้อหาของ Discover
Discover จะคัดกรองเนื้อหาที่ดูเหมือนเป็นการชักจูง น่าตกใจ หรือสร้างความตื่นเต้นเกินจริง และลดอันดับเนื้อหาที่ใช้กลลวงคลิก เพื่อให้ยังคงมีสิทธิ์:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หัวข้อข่าวของคุณสะท้อนถึงเนื้อหาจริง: ห้ามหลอกล่อให้คลิก การกล่าวเกินจริง หรือการปกปิดข้อมูล
- หลีกเลี่ยงหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นการชักจูง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและรูปภาพของคุณเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของเนื้อหา Discover: ความซื่อสัตย์และความชัดเจนมักจะทำงานได้ดีกว่ากลอุบาย
- ตรวจสอบ Search Console → การดำเนินการด้วยตนเองเป็นประจำเพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์ของคุณอยู่ในสถานะที่ดี
ทำไม Discover ถึงคุ้มค่า
การเข้าชมจาก Discover อาจฟังดูไม่แน่นอน แต่เป็นเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายรายงานว่ามีการเข้าชมจาก Discover เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการค้นหาจะลดลง บางรายพบว่า Discover กลายเป็นแหล่งที่มาอันดับ 1 ของการเข้าชมจาก Google โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาไลฟ์สไตล์ ความบันเทิง และเนื้อหา "วิธีทำ" ที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ
Google เองก็ได้รับประโยชน์จากการทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาพึงพอใจ นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการค้นหา บริษัทจึงดูเหมือนจะเพิ่มการมองเห็นของ Discover เพื่อสร้างความสมดุล ดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีการของ Google ในการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่
สำคัญ: การเข้าชมจาก Discover มีความผันผวนโดยธรรมชาติ มันขับเคลื่อนโดยความสนใจของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปและการอัปเดตของ Google อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจงมองว่ามันเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและช่องทางการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่สูงและฐานผู้ชมที่ขยายตัวทำให้มันเป็นเสาหลักที่สำคัญในส่วนผสมของผู้ชมในยุคปัจจุบัน
วิธีการชนะใน Google Discover
ข้อดีอย่างหนึ่งของ Discover คือมันให้รางวัลกับนิสัยการเขียนที่ดี: การเขียนที่ชัดเจน หน้าเว็บโหลดเร็ว และเรื่องราวที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง นี่คือสิ่งที่ได้ผลจริง
0. เริ่มต้นด้วยโดเมนที่น่าเชื่อถือ (ไม่มีอำนาจ = ไม่มี Discover)
ก่อนที่จะพูดถึงกลยุทธ์ มีความจริงที่น่าอึดอัดใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ Discover: มันให้ความสำคัญกับโดเมนที่มีความน่าเชื่อถือและมองเห็นได้ใน Google Search อยู่แล้ว
Discover ไม่ใช่จุดเริ่มต้นสำหรับโดเมนใหม่หรือโดเมนที่อ่อนแอ หากเว็บไซต์ของคุณยังไม่ติดอันดับสำหรับชุดคำค้นหาที่มีความหมาย เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ และแสดงสัญญาณการมีส่วนร่วมที่คงที่ โอกาสที่จะได้รับการเผยแพร่ใน Discover นั้นยากมาก
ในทางปฏิบัติ หมายความว่า:
- โดเมนของคุณควรติดอันดับหน้าแรกถึงหน้าที่ 2 สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
- เนื้อหาของคุณควรได้รับการจัดทำดัชนีอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
- คุณควรมีประวัติ Search Console ที่สะอาด โดยไม่มีการดำเนินการด้วยตนเองหรือปัญหาด้านความน่าเชื่อถือ
เมื่อมีพื้นฐานนั้นแล้ว ปริมาณจะกลายเป็นตัวเร่ง
ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ชนะใน Discover จะเผยแพร่เนื้อหาทุกวัน การโพสต์บทความที่ทันสมัยหรือตรงกับความสนใจ 3-5 บทความต่อวัน จะเพิ่มโอกาสที่ Discover จะทดสอบเนื้อหาของคุณอย่างมาก ยิ่งคุณเผยแพร่บ่อยเท่าไหร่ Google ก็ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ไม่ใช่ทุกโพสต์จะได้รับความสนใจ แต่ Discover ทำงานบนพื้นฐานของความน่าจะเป็น ลองนึกถึง Discover เหมือนกับเครื่องสล็อตแมชชีนที่ขับเคลื่อนด้วยความน่าเชื่อถือและความสดใหม่ ความน่าเชื่อถือช่วยให้คุณเล่นได้ และปริมาณการเผยแพร่จะเพิ่มโอกาสในการชนะของคุณ
1. เขียนหัวเรื่องที่คนเข้าใจและเชื่อถือได้
ลืมเรื่องคลิกเบตไปได้เลย Discover ชอบหัวข้อข่าวที่ซื่อสัตย์และละเอียดตรงกับเนื้อเรื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องน่าเบื่อ เป้าหมายคือความชัดเจนควบคู่ไปกับความอยากรู้
ลองใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น:
- “10 วิธีง่าย ๆ ในการลดค่าเช่า (ที่ได้ผลจริง)”
- “iPhone 17 เทียบกับ 16: ต่างกันอย่างไร”
- “วิธีทำขนมปังซาวร์โดว์ใน 3 ขั้นตอน (ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องหัวเชื้อ)”
ควรเขียนหัวเรื่องให้สั้น (โดยควรมี 40-60 ตัวอักษร) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องนั้นมีความหมายแม้จะอยู่นอกบริบทก็ตาม ในฟีด Discover หัวข้อของคุณมักจะทำหน้าที่ในการดึงดูดความสนใจเป็นหลัก
2. ใช้ภาพที่โดดเด่นและไม่ซ้ำใคร
Discover เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นภาพ และภาพที่ยอดเยี่ยมมักจะดึงดูดการคลิกมากกว่าหัวข้อ ใช้ภาพหลักที่มีความกว้างอย่างน้อย 1200 พิกเซลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มแท็ก <max-image-preview: large> เพื่อให้ Google แสดงภาพได้อย่างเต็มที่
หลีกเลี่ยงภาพสต็อกที่จืดชืด ใช้ภาพที่ตรงกับหัวข้ออย่างชัดเจน หรือดีกว่านั้นคือภาพถ่ายต้นฉบับหรือกราฟิกที่กำหนดเอง ภาพจริงบอกผู้อ่านว่ามีเนื้อหาจริงอยู่เบื้องหลังการคลิก
3. สร้างเนื้อหาที่อ่านง่ายและเป็นมิตรกับมนุษย์
โครงสร้างมีความสำคัญ ผู้คนบน Discover กำลังอ่านแบบคร่าว ๆ บนมือถือ ดังนั้นทำให้เนื้อหาของคุณอ่านง่าย:
- เขียนบทนำให้สั้นและตรงประเด็นอย่างรวดเร็ว
- ใช้หัวข้อย่อย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และรายการเพื่อแบ่งข้อความ
- เริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญหรือข้อมูลเชิงลึกของคุณ
การอัปเดตโพสต์เก่า ๆ ก็ช่วยได้เช่นกัน เมื่อคุณอัปเดตบทความที่ยังคงได้รับความนิยม (สถิติใหม่ รูปภาพใหม่ รูปแบบใหม่) บทความนั้นจะมีสิทธิ์ปรากฏใน Discover อีกครั้ง
4. แสดงความเชี่ยวชาญที่แท้จริง (E-E-A-T ช่วยให้ง่ายขึ้น)
Google ต้องการเห็นว่ามีผู้คนที่มีประสบการณ์จริงอยู่เบื้องหลังเรื่องราวของคุณ
นี่คือสิ่งที่จะช่วยได้:
- เพิ่มชื่อผู้เขียนที่ชัดเจนพร้อมประวัติย่อที่เน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและใส่ลิงก์จากโซเชียลหรือลิงก์มืออาชีพไว้ด้วยหากทำได้
- ให้ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญของตน: การนำเอานักข่าวเกี่ยวกับยานยนต์มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเกี่ยวกับเรา นโยบายบรรณาธิการ และติดต่อเราหาได้ง่าย ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ และความไว้วางใจช่วยเพิ่มการมองเห็น
| โบนัส: ใช้กรอบ "ใคร/อย่างไร/ทำไม" ของ Google |
|---|
|✔️ ใคร เป็นผู้สร้างสิ่งนี้ ทำให้ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังเนื้อหา: แสดงชื่อผู้เขียนและรวมประวัติผู้เขียนเพื่อให้บริบท |
|✔️ สร้างขึ้นอย่างไร หากคุณใช้การทดสอบ การวิจัยดั้งเดิม หรือความช่วยเหลือจาก AI โปรดเปิดเผยกระบวนการโดยย่อ |
|✔️ ทำไมถึงมีเนื้อหานี้อยู่ ทำให้ประโยชน์ของผู้ใช้ชัดเจน (สอน เปรียบเทียบ ช่วยเหลือ การตัดสินใจ) |
สัญญาณความน่าเชื่อถือง่าย ๆ เหล่านี้ส่งสัญญาณที่ถูกต้องไปยังทั้งผู้อ่านและ Discover แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของคุณเป็นของจริงและคุ้มค่าที่จะแสดง
5. ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับมือถือและโหลดเร็วทันใจ
การเข้าชม Discover ส่วนใหญ่มาจากอุปกรณ์มือถือ หากหน้าเว็บของคุณโหลดช้ามาก คุณก็จะมองไม่เห็น แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้ AMP อีกต่อไปแล้ว แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณตรงตามเกณฑ์ Core Web Vitals
- โหลดเร็ว (LCP < 2.5 วินาที)
- เสถียร (CLS ใกล้เคียง 0)
- ตอบสนองทันที (INP < 200 มิลลิวินาที)
เค้าโครงหน้าที่เรียบง่าย สคริปต์ที่โหลดเร็ว และการตั้งค่าโฆษณาที่เบา จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ประสบการณ์ที่รวดเร็วและสะอาดตาจะช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและผู้โฆษณาพึงพอใจ
ประเภทเนื้อหาใดที่ได้ผลดีที่สุด
บางรูปแบบนั้นดึงดูดใจใน Discover ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วและทำให้ผู้ใช้กลับมาอีกครั้ง
- อัปเดตทันเวลา: การอัปเดตอาจเป็นการเปิดตัว เทรนด์ใหม่ หรือการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ใหม่ หากเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึง Discover ก็ต้องการเช่นกัน
- คำอธิบายที่ยั่งยืน: หัวข้อต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การเงิน เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ มักจะได้รับความนิยมเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอธิบายอย่างชัดเจนและอัปเดตอยู่เสมอ บทความเหล่านี้จะสร้างปริมาณการเข้าชมอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
- คู่มือและรายการวิธีการใช้งาน: รูปแบบที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริง เช่น คู่มือวิธีการใช้งานและบทความ 5 อันดับแรก ได้ผลดีเยี่ยม สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานบนมือถือ ซึ่ง Discover ชื่นชอบ
- การเปรียบเทียบและการรวบรวม: บทความเช่น “A เทียบกับ B” “X ที่ดีที่สุดสำหรับ Y” หรือ “10 อันดับแรกราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์” ดึงดูดผู้อ่านที่อยากรู้และกำลังจะตัดสินใจ ความตั้งใจนั้นจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมและมูลค่าโฆษณาที่สูง
หากบทความใดได้รับความนิยมใน Search หรือสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีบนโซเชียลมีเดีย ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับความนิยมใน Discover เช่นกัน
อีกสิ่งหนึ่งที่รูปแบบเหล่านี้มีเหมือนกันคือพวกมันสามารถปรับขนาดได้ดีเมื่อมีการใช้งานบ่อย
Google Discover ให้รางวัลแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ป้อนเนื้อหาที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ การเผยแพร่บทความคุณภาพสูงหลายชิ้นต่อวันในรูปแบบเหล่านี้จะทำให้ Google มีโอกาสมากขึ้นในการจับคู่เนื้อหาของคุณกับความสนใจของผู้ใช้ และมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โบนัส: Google Discover เทียบกับ Google News (เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว)
เพื่อวางแผนการผสมผสานเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจว่า Discover เหมาะสมกับ Google News อย่างไรจึงเป็นประโยชน์ นี่คือการเปรียบเทียบโดยสังเขป
|แง่มุม
|Google Discover
|Google News
|ขอบเขตเนื้อหา
|ผสมผสานระหว่างข่าวสาร เรื่องราวที่คงอยู่ตลอด บทความอธิบาย บทวิจารณ์ วิธีการ และวิดีโอ
|ส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวที่ทันเวลาและข่าวฉุกเฉิน
|การเข้าถึง/การตั้งค่า
|ไม่มีการสมัครอย่างเป็นทางการ การมองเห็นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเว็บไซต์ E-E-A-T และการมีส่วนร่วม
|ต้องตั้งค่าใน Publisher Center และรวมด้วยตนเองเพื่อให้มองเห็นได้อย่างเต็มที่
|การปรับแต่งส่วนบุคคล
|ปรับแต่งได้สูง ขับเคลื่อนด้วยความสนใจ ประวัติ และพฤติกรรมของผู้ใช้
|เน้นหัวข้อมากขึ้น ให้ความสำคัญกับความใหม่ ความเกี่ยวข้อง และความน่าเชื่อถือ
|อายุการใช้งาน
|สั้น ๆ มีอัตราการคลิกสูง เนื้อหาอาจติดเทรนด์ได้หลายวัน
|การมองเห็นคงที่มากขึ้นในขณะที่เรื่องราวกำลังพัฒนาหรืออัปเดต
|คุณค่าในการรีเฟรช
|บทความที่อัปเดตแล้วสามารถกลับเข้าสู่ฟีด Discover ได้
|การอัปเดตส่วนใหญ่มีความสำคัญสำหรับการรายงานข่าวที่กำลังดำเนินอยู่
|ภาพ
|ภาพที่ทรงพลัง (1200px ขึ้นไป) หัวข้อข่าวตัวหนา และเค้าโครงหน้าที่เน้นมือถือเป็นหลักมีประสิทธิภาพดีที่สุด
|ภาพขนาดย่อและหัวเรื่องที่มีโครงสร้าง เน้นภาพน้อยกว่า
|รูปแบบการเข้าชม
|ผันผวน: พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก จากนั้นลดลง ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณการมีส่วนร่วม
|การเข้าชมที่คาดการณ์ได้มากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับวงจรข่าวและการจัดทำดัชนี
|สัญญาณการจัดอันดับหลัก
|ความสนใจของผู้ใช้ การมีส่วนร่วม ความสดใหม่ สัญญาณความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของเว็บไซต์
|ความน่าเชื่อถือของหัวข้อ ความใหม่ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง และชื่อเสียงของผู้เผยแพร่โฆษณา
|เหมาะสำหรับ
|ไลฟ์สไตล์ บทวิจารณ์ คำอธิบาย บทสรุปผลิตภัณฑ์ บทความที่คงอยู่ตลอด
|ข่าวหนัก การอัปเดตทันเวลา นโยบาย การเงิน เหตุการณ์โลก
|เป้าหมาย
|ดึงดูดผู้ใช้ด้วยการค้นหาข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ตรงกับความสนใจ
|ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ด้วยข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบและทันสมัย
แผนการโปรโมท 2 สัปดาห์
อยากรู้ว่าเนื้อหาของคุณจะดึงดูดความสนใจใน Discover ได้เร็วแค่ไหน นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อทดสอบว่าอะไรได้ผล
|สัปดาห์ที่ 1: เตรียมความพร้อม
|✔️ เลือกเรื่องราว 5-10 เรื่องที่คุณรู้ว่ามีประสิทธิภาพดีใน Search อยู่แล้ว
|✔️ อัปเดต: รูปภาพใหม่ หัวข้อกระชับขึ้น บทนำใหม่
|✔️ เผยแพร่บทความ 2-3 ชิ้นที่ทันสมัยตามเทรนด์ในสัปดาห์นี้ (ตรวจสอบ Google Trends)
เคล็ดลับมือโปร: เมื่อคุณอัปเดตบทความเก่า ให้อัปเดตรูปภาพหลัก (1200px ขึ้นไป) กระชับบทนำ และจัดหัวข้อให้ตรงกับเนื้อหาของบทความ การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในด้านความชัดเจนและภาพมักจะช่วยเพิ่ม CTR ใน Discover ได้
|สัปดาห์ที่ 2: สังเกตและเรียนรู้
|✔️ ติดตามประสิทธิภาพ Discover ใน Search Console
|✔️ จดบันทึกว่าหัวข้อและหัวข้อใดได้รับการแสดงผลและ CTR มากที่สุด
|✔️ ทำซ้ำรูปแบบที่ประสบความสำเร็จและเลิกใช้รูปแบบที่ล้มเหลว
เคล็ดลับมือโปร: ใน Search Console อย่ามองแค่จำนวนคลิก ให้ความสนใจกับจำนวนการแสดงผลที่พุ่งสูงขึ้นใน Discover: สิ่งเหล่านี้มักเป็นสัญญาณว่า Google กำลังทดสอบหัวข้อกับกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เมื่อคุณเห็นจำนวนการแสดงผลที่พุ่งสูงขึ้นแต่มี CTR ต่ำ ให้ลองใช้หัวข้อที่ชัดเจนกว่าหรือรูปภาพที่ทรงพลังกว่าในชิ้นงานที่คล้ายกันในอนาคต แทนที่จะเปลี่ยนชิ้นงานที่เผยแพร่ไปแล้ว
แค่นั้นเอง: ไม่ต้องใช้กระบวนการ SEO ที่ยาวนาน ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ที่ซับซ้อน เพียงแค่ทดสอบ วัดผล และปรับปรุง การปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดเพียงเล็กน้อยและการเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า Discover (และกลุ่มเป้าหมายของคุณ) ชอบอะไร
การสร้างรายได้: ทำให้ง่ายเข้าไว้
Discover สามารถส่งทราฟฟิกที่มีความตั้งใจสูงได้ แต่คุณค่าเหล่านั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วหากหน้าเว็บของคุณดูหนักหรือรก เป้าหมายคือความสมดุล: สร้างรายได้ แต่การสร้างรายได้ไม่ควรทำลายประสบการณ์ของผู้ใช้
นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณจัดการโฆษณาของคุณให้เรียบร้อย:
- ตรวจสอบ SPO (Supply Path Optimization) และตัดผู้ขายต่อที่ไม่จำเป็นออก
- เก็บเฉพาะพาร์ทเนอร์โฆษณาที่เพิ่มมูลค่าให้เท่านั้น
- ตรวจสอบความหนาแน่นของโฆษณา: จำนวนโฆษณาที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อ Core Web Vitals
หน้าเว็บที่อ่านง่ายและรวดเร็วจะได้รับ CPM ที่ดีกว่าและทำให้คุณอยู่ในสายตาที่ดีของ Discover
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
- หัวข้อที่ไม่ตรงประเด็น: หัวข้อที่ดึงดูดใจนั้นดี แต่ถ้าหัวข้อสัญญาในสิ่งที่บทความไม่ได้กล่าวถึงจริง ๆ ผู้อ่านจะออกจากเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว ความไม่สอดคล้องกันแบบนี้ทำลายความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
- ภาพประกอบที่อ่อนแอหรือน่าเบื่อ: Discover เน้นภาพเป็นหลัก ภาพสต็อกคุณภาพต่ำหรือภาพทั่วไปทำให้เนื้อหาของคุณถูกข้ามไปได้ง่าย ใช้ภาพประกอบที่คมชัดและตรงประเด็นที่จะกระตุ้นให้คนคลิก
- นักเขียนที่เขียนครอบคลุมทุกเรื่อง: เมื่อนักเขียนเปลี่ยนไปเขียนในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกัน Discover จะเข้าใจความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้ยาก ควรยึดติดกับหัวข้อหลักที่ชัดเจนและสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มเฉพาะ
- ลืมเนื้อหาเก่า: เรื่องราวที่ดีจะคงความสดใหม่ได้หากคุณอัปเดตอยู่เสมอ อัปเดตบทความที่ดีเมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ ออกมา เพราะ Discover มักจะแสดงบทความที่ยังคงทันสมัยอยู่
- ไม่ปฏิบัติตามกฎ: Discover จะกรองเนื้อหาที่ดูน่าตกใจ บิดเบือน หรือเกินจริงออกไป รักษาโทนการเขียนให้น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- ขาดสัญญาณบ่งบอกตัวตนของนักเขียน: หน้าเพจนักเขียนที่ไม่ระบุชื่อหรือมีข้อมูลน้อยเกินไปจะไม่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนว่า_ใคร_อยู่เบื้องหลังงานของคุณและ_ทำไม_พวกเขาถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
สร้างรายได้จากการเข้าชม Discover ด้วย MGID
หาก Discover สร้างการเข้าชมที่มีความหมายให้กับเว็บไซต์ของคุณอยู่แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้คือขั้นตอนต่อไป MGID ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเปลี่ยนการเข้าชมที่มีอัตราการคลิกสูง (CTR) เหล่านั้นให้กลายเป็นรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้หรือคุณสมบัติในการรับโฆษณา Discover
ทำไม MGID จึงได้ผลดีสำหรับการเข้าชมจาก Discover
เทคโนโลยีโฆษณาแบบเนทีฟของ MGID สร้างขึ้นโดยเน้นประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ Google Discover ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความชัดเจน ความน่าเชื่อถือ และการมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มนี้ผสานรวม รูปแบบโฆษณาอัจฉริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแมชชีนเลิร์นนิง และการผสานรวมความต้องการของ Google MCM เพื่อส่งมอบการแสดงผลที่มีคุณค่าสูงด้วยความหน่วงต่ำที่สุด
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- โหลดเร็วขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้ดีขึ้น: วิดเจ็ตของ MGID มีน้ำหนักเบาและได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Core Web Vitals ทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับ Discover เสมอ
- รูปแบบโฆษณาที่เข้ากันได้กับ Discover: วิดเจ็ตทุกชิ้นได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับการไหลของบทความและรักษาความสามารถในการอ่านโดยไม่มีป๊อปอัพที่รบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง
- การเพิ่มประสิทธิภาพตามประสิทธิภาพ: AI ของเราทดสอบครีเอทีฟ ตำแหน่ง และกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม CTR และ eCPM ให้สูงสุดโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
- ความโปร่งใสเต็มที่: การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ข้อมูล RPM ที่ชัดเจน และการแบ่งรายได้โดยตรงโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแอบแฝง
รูปแบบโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับผู้เข้าชมจาก Discover
วิดเจ็ตอัจฉริยะ
วิดเจ็ตอัจฉริยะเป็นตำแหน่งโฆษณาแบบตอบสนองใต้บทความที่สอดคล้องกับโทนการเขียนบทความอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม CTR ได้สูงสุด +40%, รายได้ +30% และการมองเห็น +167% เมื่อเทียบกับรูปแบบการแสดงผลมาตรฐาน
วิดเจ็ตแบบผลกระทบ
ออกแบบมาสำหรับการวางในบทความ เหมาะสำหรับผู้ใช้มือถือที่เลื่อนดูบทความยาว ๆ วิดเจ็ตแบบผลกระทบช่วยเพิ่มการมองเห็นโฆษณาในขณะที่ยังคงรักษาประสบการณ์ผู้ใช้ไว้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำลายประสบการณ์ผู้ใช้หรือคุณสมบัติ Discover:
- วางวิดเจ็ตแบบผลกระทบหนึ่งอันทุกๆ 3-4 ย่อหน้า โดยขึ้นอยู่กับความยาวของบทความ
- จำกัดการวางวิดเจ็ตแบบผลกระทบไว้ที่สูงสุด 3 อันต่อบทความ
- หลีกเลี่ยงการวางวิดเจ็ตใกล้กับรูปภาพหรือหัวข้อข่าวมากเกินไปเพื่อป้องกันความรกตา
MGID Story
MGID Story ดึงดูดผู้ใช้ที่คลิกปุ่ม "ย้อนกลับ" ในเบราว์เซอร์ โดยแสดงการ์ดเรื่องราวสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มระยะเวลาการใช้งานและรายได้สูงสุดถึง 60%
โฆษณาระหว่างหน้าพร้อม Google MCM Demand
โฆษณาระหว่างหน้าแสดงหน่วยโฆษณาแบบเนทีฟระหว่างการดูหน้าเว็บหรือส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหา การผสานรวม Google MCM (Multiple Customer Management) นำมาซึ่งความต้องการระดับพรีเมียมและสามารถเพิ่มรายได้รวมได้ 14% หรือมากกว่า
การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ลงทะเบียน: ผู้จัดการบัญชีของคุณสามารถตั้งค่าการทดสอบได้ภายในไม่กี่นาที
- เพิ่มโค้ด JS ขนาดเล็ก: โดยปกติจะเป็นโค้ดเพียงบรรทัดเดียวที่สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้ในส่วน
- ใช้งานได้ภายในสองชั่วโมง: วิดเจ็ตจะได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับเค้าโครงหน้าและประเภทอุปกรณ์
- ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ด้วยแดชบอร์ด MGID คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพแบบนาทีต่อนาทีและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
นอกเหนือจากโฆษณา: ค้นพบเครื่องมือการเติบโต
- โมดูลตรวจสอบ SEO: เครื่องมือในตัวนี้จะวิเคราะห์ Core Web Vitals, ความเร็วบนมือถือ และความสดใหม่ของเนื้อหา เพื่อช่วยปรับปรุงการมองเห็นใน Discover
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์: เข้าถึงข้อมูลหัวข้อระดับภูมิภาคและรายงานคำสำคัญยอดนิยมที่คัดสรรจากฟีด Google Discover
- เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบรรณาธิการ: รับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายรูปภาพ สัญญาณ E-E-A-T และการปรับปรุงอัตราการคลิกผ่าน
บทสรุป
การค้นหากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และอาจไม่ใช่ในทางที่ดีสำหรับคุณเสมอไป อย่างไรก็ตาม Discover คือเครื่องมือถ่วงดุลในตัวของ Google: แหล่งที่มาของการเข้าชมที่มีอัตราการคลิกผ่านสูงและกำลังเติบโต ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินโฆษณาหรือกลอุบายของ AI
ในขณะที่เราอยู่ในโลกใหม่ที่ AI ขโมยการคลิก แต่ Discover คือผู้ที่คืนการคลิกเหล่านั้นกลับมา และสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นั่นคือชัยชนะที่ง่ายที่สุดที่มีอยู่