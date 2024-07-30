คุณกำลังสงสัยว่าจะขายโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณอย่างไร นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่ดีที่สุดเพราะไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ เลย ลองนึกภาพดูว่าคุณสามารถสร้างรายได้หลายพันดอลลาร์ได้จากการโฆษณาบนหน้าเว็บของคุณ นี่เป็นข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นที่คุ้มค่าแก่การศึกษา! หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีขายโฆษณาและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากโฆษณา โปรดอ่านต่อไป เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการขายโฆษณาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ก่อนที่จะสำรวจวิธีขายโฆษณา มาดูกันก่อนว่าพื้นที่โฆษณาคืออะไร
พื้นที่โฆษณาหมายถึงตำแหน่งที่สามารถวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณได้ พูดตามตรงแล้ว หากพื้นที่ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับโฆษณา พื้นที่ดังกล่าวจะถือว่าเป็นพื้นที่โฆษณา (ใช่แล้ว มันเรียกแบบนั้น!) การระบุพื้นที่ที่คุณต้องการใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพิจารณาถึงวิธีการขายโฆษณา พื้นที่ดังกล่าวสามารถกำหนดศักยภาพในการสร้างรายได้ของเว็บไซต์ของคุณได้ รวมถึงรูปแบบโฆษณาที่คุณสามารถรองรับได้ ดังนั้น ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิธีการขายโฆษณาในที่สุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการคลิกให้สูงที่สุด
การวางโฆษณาเชิงกลยุทธ์หมายถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการกำหนดตำแหน่งที่จะวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มการมองเห็นและการคลิกโฆษณาที่วางไว้ให้สูงที่สุด คุณควรมีโฆษณาแบบแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ แต่การรู้วิธีขายโฆษณาไม่ได้หมายถึงแค่การตัดสินใจว่าโฆษณาแบบใดจะสร้างรายได้ให้สูงสุด คุณควร:
- ลองคิดดูว่าโฆษณาจะส่งผลต่อภาพรวมของเว็บไซต์อย่างไร
- ค้นหาจุดสมดุลของขนาดโฆษณา ไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไป
- ตัดสินใจว่าจะขายโฆษณาอย่างไร โดยคำนึงว่าโฆษณาจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้คนที่มีต่อแพลตฟอร์มของคุณอย่างไร
ลองคิดแบบนี้ดู: หากคุณมุ่งเน้นแต่เรื่องการมองเห็นเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ก็อาจจะเบื่อกับโฆษณาที่อยู่บนหน้าเว็บและออกจากเว็บไซต์ทันที
รูปแบบโฆษณาประเภทใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในตำแหน่งต่าง ๆ
การรู้วิธีขายโฆษณาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่ารูปแบบใดจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพันธมิตรของคุณ ดังนั้น ต่อไปนี้คือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากตำแหน่ง
- โฆษณาแบบแถบด้านบน: แบนเนอร์ขนาดใหญ่หรือโฆษณาวิดีโอสั้นช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับโฆษณา
- โฆษณาส่วนหัวเรื่องและแถบด้านข้าง: โฆษณาแบบแสดงผลขนาดเล็กใช้ได้ผลในกรณีนี้ เนื่องจากยังคงได้รับความสนใจโดยไม่บดบังเนื้อหา
- โฆษณาภายในเนื้อหา: ต้องการเรียนรู้วิธีขายโฆษณาที่ไม่รบกวนประสบการณ์การเรียกดูของผู้ใช้หรือไม่ โฆษณาแบบเนทีฟเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำ และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณารูปแบบของคุณและสรุปจากข้อมูลของคุณเอง วิธีนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าจะดำเนินการอย่างไรกับไซต์ของคุณ
การขายพื้นที่โฆษณา: ทำงานอย่างไร
ไม่ว่าคุณต้องการเลือกเส้นทางใดในการขายโฆษณา กระบวนการนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมา นี่คือวิธีการขายโฆษณาแบบย่อ ๆ
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการรองรับตำแหน่งโฆษณาใด
- ดึงดูดความสนใจจากผู้โฆษณา
- ลงโฆษณาจากผู้โฆษณารายใดรายหนึ่ง
- รับเงินตามรูปแบบการกำหนดราคาที่ใช้
อย่างไรก็ตาม อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะขายโฆษณาอย่างไร โดยทั่วไป คุณมีสองตัวเลือก: การขายโฆษณาโดยตรงหรือเครือข่ายโฆษณา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูว่าตัวเลือกใดเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
การขายโฆษณาโดยตรง
จากคำศัพท์แล้ว การขายโฆษณาโดยตรงหมายถึงรูปแบบการขายที่ไม่มีตัวกลางระหว่างคุณกับผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายชอบวิธีการนี้เนื่องจากมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ควบคุมการโฆษณาได้อย่างเต็มที่
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้โฆษณาซึ่งสามารถเป็นแหล่งรายได้ที่พึ่งพาได้
- รับเงินมากขึ้นเนื่องจากคุณสามารถเจรจาอัตราค่าบริการกับผู้โฆษณาได้
- รันแคมเปญที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มได้
หากเว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชมจำนวนมาก การขายโฆษณาโดยตรงอาจเป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะหากคุณต้องการจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาผู้โฆษณาทั้งหมด ดังนั้นเตรียมฝึกฝนทักษะการขายและการเจรจาของคุณได้เลย!
วิธีเข้าหาผู้โฆษณา
กำลังเรียนรู้วิธีขายโฆษณาด้วยวิธีนี้หรือไม่ กระบวนการที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นก็คล้าย ๆ กัน แต่ตอนนี้ คุณจะต้องเข้าหาผู้โฆษณาแทนการที่พวกเขามาหาคุณ หากต้องการสร้างข้อโต้แย้งที่น่าสนใจสำหรับการซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ คุณจะต้อง:
- เน้นที่วิธีการขายโฆษณาให้กับผู้โฆษณาที่มีตลาดเป้าหมายเดียวกัน
- ร่างข้อเสนอที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ
- ตอบสนองเพื่อแสดงให้ผู้โฆษณาเห็นว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากคุณได้
- เปิดใจในการสร้างแพ็กเกจแบบกำหนดเองแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไว้เมื่อพิจารณาวิธีขายโฆษณาก็ตาม
- เน้นการบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จและอธิบายว่าผู้โฆษณาจะได้รับผลลัพธ์เดียวกันได้อย่างไร
เมื่อเรียนรู้วิธีขายโฆษณาแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบ "ครอบคลุมทุกกรณี" ปรับแต่งข้อเสนอแต่ละข้อเพื่อให้เข้าถึงผู้รับได้ดีขึ้น
การใช้เครือข่ายโฆษณา
การขายโฆษณาโดยตรงนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก คุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ตั้งแต่การหาผู้โฆษณาไปจนถึงการปิดการขาย หากคุณไม่อยากทำทุกอย่าง เครือข่ายโฆษณา เช่น Google AdSense และ MGID สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขายโฆษณาได้ การใช้ MGID เป็นเครือข่ายโฆษณาจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- เข้าถึงผู้โฆษณาได้หลายพันราย
- ได้รับอัตราการส่งโฆษณา 100% สำหรับโฆษณาประเภทต่าง ๆ
- ประหยัดเวลาได้มากเพราะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีขายโฆษณา
- เครื่องมือวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุด
นอกจากนี้ เรายังออกแบบแพลตฟอร์มของเราเพื่อขจัดข้อเสียที่มักเกิดขึ้นจากการใช้เครือข่ายโฆษณา เมื่อเลือกใช้บริการ MGID คุณจะสามารถควบคุมการจัดวางและเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังรับประกันว่าโฆษณาที่วางบนเว็บไซต์ของคุณจะมีคุณภาพสูงและมีความเกี่ยวข้องเสมอ
ขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งานเครือข่ายโฆษณา
ต้องการเลิกเรียนรู้วิธีขายโฆษณาและมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้หรือไม่ นี่คือวิธีการดำเนินการด้วย MGID
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่
- สร้างบัญชีกับ MGID
- ตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ
- เพิ่มเว็บไซต์และรอการอนุมัติจาก MGID
- เริ่มรับเงินผ่านโฆษณาที่วางไว้บนเว็บไซต์ของคุณ
แทนที่จะเจาะลึกถึงวิธีการขายโฆษณา คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมและผลกำไรของคุณได้ คุณยังสามารถตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติได้อีกด้วย ดังนั้นรายได้ของคุณจะถูกโอนไปยังวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเมื่อคุณผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อกำหนดพื้นฐานในการขายโฆษณา
เราทราบดีว่าเจ้าของเว็บไซต์จำนวนมากเปิดตัวเว็บไซต์ของตนเนื่องจากศักยภาพในการสร้างรายได้ แต่ถึงแม้คุณอาจจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้วิธีขายโฆษณา แต่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ทำกำไรจากการเช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณได้ คุณยังมีเวลาที่จะสำรวจวิธีการขายโฆษณาได้ในภายหลัง แต่ตอนนี้เรามาเน้นที่การทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ผู้โฆษณาจำนวนมากจะเสนอราคาและแย่งชิงพื้นที่โฆษณากัน
มีระดับการเข้าชมที่เพียงพอ
กำลังพยายามหาวิธีขายโฆษณาอยู่รึเปล่า ลองคิดดูสิว่าการขายไม่ได้มีแค่พื้นที่โฆษณาเท่านั้น แต่คุณยังให้เช่าพื้นที่แก่ผู้ใช้ที่คุณทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจอีกด้วย ดังนั้น การรู้วิธีขายโฆษณาจึงควรต้องแน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณสร้างปริมาณการเข้าชมได้มากเพียงพอ สำหรับ Google Ads นั้นไม่มีข้อกำหนดปริมาณการเข้าชมขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจำนวนเงินจ่ายขั้นต่ำ จึงอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลจากความพยายามของคุณ ที่ MGID เรามีผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อย 3,000 รายต่อวัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาของเราจะได้รับประสบการณ์การโฆษณาที่น่าพอใจ
ผู้ชมที่มีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม การมีผู้ชมจำนวนมากนนั้นไม่ได้มีความหมายมากนัก หากพวกเขาเพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไป ใครก็ตามที่รู้วิธีขายโฆษณาอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมด้วย หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้วิธีขายโฆษณาในราคาที่สูง ผู้ชมที่มีส่วนร่วมอาจเป็นทางออกของคุณ แม้จะมีผู้ชมจำนวนน้อย แต่ผู้โฆษณาก็อาจเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้น เนื่องจากผู้ชมที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะดำเนินการมากขึ้น ตรวจสอบสัญญาณโต้ตอบอื่น ๆ เช่น อัตราการเปิดอีเมลหรืออัตราการตอบกลับ ตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของเว็บไซต์ของคุณต่อผู้โฆษณาเท่านั้น
เว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิธีขายโฆษณาคือการสร้างอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมเว็บไซต์สามารถรับชมเนื้อหาที่นำเสนอบนหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ในบริบทของเว็บไซต์ การเป็นมิตรกับผู้ใช้ไม่ได้หมายถึงแค่การออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการขายโฆษณาออนไลน์ ให้พิจารณารายการตรวจสอบสั้น ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก:
- ความเร็วในการโหลดที่รวดเร็ว
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนมือถือ
- รูปแบบหน้าเว็บที่สม่ำเสมอ
- ลิงก์ที่ใช้งานได้
- การนำทางที่ง่ายดาย
เว็บไซต์ของคุณจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะได้รับการยอมรับเข้าสู่แพลตฟอร์มโฆษณา ดังนั้น โปรดพิจารณาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการขายโฆษณาและสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือทำให้เว็บไซต์ของคุณใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
เนื้อหาที่มีคุณภาพ
ส่วนหนึ่งของการรู้วิธีขายโฆษณาคือการทำความเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรจึงจะผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตลาดเป้าหมายของคุณจะสนใจได้ อย่างน้อยที่สุด เนื้อหานั้นยังต้องเป็นต้นฉบับและมีความเกี่ยวข้อง โดยมอบคุณค่าให้กับผู้อ่านในทางใดทางหนึ่ง แล้วเนื้อหาที่มีคุณภาพควรมีลักษณะอย่างไร เนื้อหาควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- กระตุ้นความสนใจของผู้ชม
- ให้ข้อมูลเชิงลึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริง
- จัดโครงสร้างให้สามารถอ่านได้ง่าย
- จัดเตรียมวิดีโอ รูปภาพ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประกอบประเด็นของคุณ
- ถ่ายทอดประเด็นของคุณอย่างชัดเจน
เนื้อหาของคุณคือสิ่งที่ดึงดูดผู้ชม เมื่อเรียนรู้วิธีขายโฆษณา ให้รับประกันกับผู้โฆษณาว่าผู้ชมจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยรักษาระดับคุณภาพของเนื้อหาของคุณไว้
ความโปร่งใส
การเรียนรู้วิธีขายโฆษณาเกี่ยวข้องกับการคิดหาวิธีต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งอาจรวมถึงสองสิ่งต่อไปนี้:
- การสร้างชุดสื่อ: เนื่องจากผู้โฆษณาจะลงทุนในไซต์ของคุณผ่านการโฆษณา พวกเขาจึงมีคำถามมากมาย สำหรับเรื่องนี้ คุณสามารถพัฒนาชุดสื่อที่ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณช่วยให้ประสบความสำเร็จบนเว็บไซต์ของคุณได้
- การเผยแพร่มาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณ: หากบริษัทมีการโฆษณาในไซต์ โฆษณานั้นจะเชื่อมโยงกับคุณ ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการขายโฆษณาจึงเกี่ยวข้องกับการทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่คุณใช้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้โฆษณา
การมีความโปร่งใสคือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้โฆษณา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการขายโฆษณา เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสามารถนำไปสู่ผลกำไรในระยะยาวได้
ขั้นตอนแรกในการขายโฆษณา: การตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณสำหรับการขายโฆษณา
หากคุณต้องการสร้างรายได้จากโฆษณา คุณต้องทำให้เว็บไซต์ของคุณน่าดึงดูดใจต่อผู้โฆษณาที่มีศักยภาพเสียก่อน ก่อนจะเจาะลึกถึงวิธีการขายโฆษณา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ ซึ่งเราได้กล่าวถึงรายละเอียดเหล่านี้ไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้า แต่เพื่อเป็นการสรุปโดยย่อ นี่คือสิ่งที่คุณต้องมีในการขายโฆษณา:
- ระดับการเข้าชม
- การออกแบบไซต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- เนื้อหาที่มีคุณภาพ
- ผู้ชมที่มีส่วนร่วม
- มาตรการความโปร่งใส
- เซิร์ฟเวอร์โฆษณา
ระบุพื้นที่ที่คุณยังต้องดำเนินการ แง่มุมที่สำคัญที่สุดในการขายพื้นที่โฆษณาคือการเสนอข้อเสนอที่น่าดึงดูด ดังนั้น แม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำแล้ว ทำไมไม่ลองทำอะไรที่ท้าทายและไปไกลกว่านั้นล่ะ
วิธีขายโฆษณาและเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุด: กลยุทธ์ด้านราคาสำหรับพื้นที่โฆษณา
เมื่อขายโฆษณาบนเว็บไซต์หรืออะไรก็ตาม การหาจุดสมดุลระหว่างผลกำไรและราคาที่แข่งขันได้อาจเป็นเรื่องยาก แต่หากคุณต้องการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาออนไลน์ คุณจะต้องคิดกลยุทธ์ด้านราคาที่ดีให้ได้ คุณควรเรียกเก็บเงินจากบริษัทหรือผู้โฆษณาเท่าใดในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากคุณต้องการทราบข้อมูลที่ดีขึ้นว่าจะขายโฆษณาอย่างไรให้มีกำไร เศรษฐศาสตร์พื้นฐานกล่าวว่านั่นคือจุดที่อุปทานและอุปสงค์มาบรรจบกัน แต่สิ่งนี้หมายถึงอะไร ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงข้อควรพิจารณาหลักบางประการเพื่อช่วยให้คุณได้รับคุณค่าทางการเงินสูงสุดจากเว็บไซต์ของคุณ
ในการกำหนดราคาคุณควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
ต้องการทราบวิธีการขายโฆษณาในราคาที่สามารถแข่งขันได้หรือไม่ ก่อนอื่น คุณต้องแน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นของการโฆษณา เจ้าของเว็บไซต์ไม่มีทางทำได้เลยหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์โฆษณาและความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม วิธีขายโฆษณาอาจแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
- ปริมาณผู้เข้าชม: ไม่ใช่แค่จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้นที่สำคัญ คุณยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของผู้เข้าชมด้วย
- การมีส่วนร่วมของผู้ชม: ผู้ชมที่มีส่วนร่วมสูงสามารถทดแทนปริมาณผู้เข้าชมที่ลดลงได้ และมากกว่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถเรียกราคาได้มากขึ้น
- ตำแหน่งโฆษณา: การขายโฆษณาแถบด้านบนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้มีความต้องการที่สูง
หากต้องการข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการขายโฆษณา ให้ลองค้นหาคู่แข่งในตลาดเฉพาะที่มีปริมาณการเข้าชมและการมีส่วนร่วมที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ข้อเสนอของคุณแข่งขันได้
วิธีขายโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด: การกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้สำหรับการโฆษณา
การกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยอิงตามการลงโฆษณานั้นง่ายมาก! คุณเพียงแค่ต้องกำหนดความเกี่ยวข้องและความต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิธีขายโฆษณา โปรดดูข้อมูลด้านล่าง
- โฆษณาแถบด้านบน: โฆษณาแถบด้านบนหมายถึงโฆษณาใดก็ตามที่คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องเลื่อนลงมา
- โฆษณาแถบด้านล่าง: หมายถึงโฆษณาทั้งหมดที่คุณต้องเลื่อนลงมาเพื่อดู การคิดหาวิธีขายโฆษณาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่า เนื่องจากความต้องการไม่มากเท่ากับโฆษณาแบบแรก
- ตำแหน่งโฆษณาแบบพิเศษ: โฆษณาแบบป๊อปอัปและวิดีโอไม่เข้าข่ายสองหมวดหมู่แรก
นอกจากการดูคู่แข่งเพื่อตัดสินใจว่าจะขายโฆษณาในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างไรแล้ว ให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มหลักเพื่อดูว่าพวกเขาเสนออะไร ตรวจสอบรูปแบบการกำหนดราคาที่ใช้ด้วย
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อขายพื้นที่โฆษณา
เซิร์ฟเวอร์โฆษณามีความจำเป็นสำหรับการอำนวยความสะดวกในการโฆษณาออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้วิธีขายโฆษณาโดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ เซิร์ฟเวอร์ของคุณคือที่ที่ผู้โฆษณาจะ:
- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในแคมเปญโฆษณาของคุณ เช่น จำนวนการแสดงผลและการคลิก
- จัดการสื่อโฆษณาที่ใช้สำหรับโฆษณา
- ตัดสินใจว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพิ่มเติมอย่างไร
สิ่งนี้ไม่จำเป็นเฉพาะเมื่อเรียนรู้วิธีขายโฆษณาเท่านั้น เมื่อใช้ SSP (แพลตฟอร์มด้านอุปทาน) คุณสามารถทำให้การขายตำแหน่งโฆษณาเป็นแบบอัตโนมัติได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับตลาดโฆษณาแบบโปรแกรมที่กว้างขึ้นได้ ดังนั้นแพลตฟอร์มของคุณจึงจับคู่กับเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดได้ ซึ่งนั่นหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น!
กรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จในการขายโฆษณา
มีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเผยแพร่โฆษณาที่ประสบความสำเร็จอยู่มากมาย ตัวอย่างความรู้ที่เราชื่นชอบคือการขายโฆษณาออนไลน์และการสร้างกำไรจากโฆษณาได้อย่างยั่งยืน
- The New York Times: The New York Times ใช้สตูดิโอแบรนด์ภายในบริษัทเพื่อสร้างเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีโฆษณาแบบโปรแกรม พวกเขาจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการขายโฆษณาแบบแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของคุณในขณะที่ยังคงสถานะเป็นผู้มีอำนาจในพื้นที่การเผยแพร่
- Kiplinger: Kiplinger ใช้โฆษณาแบนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ด้านบนและด้านข้างของหน้า ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะยังคงได้รับรายได้ที่ดีโดยไม่ต้องแยกเนื้อหาหลักด้วยโฆษณา
- Buzzfeed: ถ้าคุณสงสัยว่าจะขายโฆษณาและรักษาระดับการมีส่วนร่วมที่สูงได้อย่างไร Buzzfeed ใช้โฆษณาแบบเนทีฟเพื่อให้แน่ใจว่าโปรโมชันตรงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในหน้า
สิ่งที่เราเรียนรู้จากผู้เผยแพร่โฆษณาชั้นนำ
คุณสังเกตหรือไม่ว่าผู้เผยแพร่โฆษณาชั้นนำเหล่านี้มีจุดร่วมอย่างไรในแง่ของกลยุทธ์การขายโฆษณา ประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้ยังคงมีความสำคัญสูงสุด พวกเขาสามารถรักษาความน่าเชื่อถือของตนเองได้โดยการไม่โฆษณามากเกินไป นี่คือความสมดุลที่ดีระหว่างความต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและการรักษาชื่อเสียงให้คงอยู่ เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะขายโฆษณาอย่างไร ดูเหมือนพวกเขาจะพิจารณาด้วยว่าจะทำให้เนื้อหาเหมาะสมกับแพลตฟอร์มของตนได้อย่างไร หากย้อนกลับไปที่ The New York Times คุณจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ใช้การวางโฆษณาในส่วนหัวเรื่อง แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทำกำไรได้มากที่สุดก็ตาม พวกเขาพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวของการตัดสินใจขายโฆษณาอย่างรอบคอบ
ต้องการทราบวิธีการขายโฆษณาออนไลน์และรับรายได้งาม ๆ หรือไม่ ลองพัฒนาเว็บไซต์ของคุณเองดูสิ!
ปริมาณการเข้าชม การมีส่วนร่วม และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณน่าสนใจ หลังจากนั้น คุณสามารถดำเนินการต่อไปโดยคิดหาวิธีขายโฆษณา เป้าหมายของคุณคือเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดโดยที่มั่นใจว่าราคาของคุณจะแข่งขันกับตลาดได้
อย่างไรก็ตาม จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ต้องการรบกวนประสบการณ์การเข้าชมของผู้ใช้ การโฆษณาแบบเนทีฟช่วยให้โฆษณาสามารถผสานรวมกับเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อรักษาคุณภาพการเข้าชมในขณะที่ยังคงได้รับรายได้จากโปรโมชัน หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการขายโฆษณา คุณสามารถวางใจให้ทีมงานของเราที่ MGID ช่วยค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ ลงทะเบียนเลยวันนี้เพื่อเข้าถึงการผสานรวมประเภทต่าง ๆ ความเข้ากันได้ของ AMP และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่จะขยายโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณ