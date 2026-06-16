ผู้ซื้อสื่อทุกคนต่างหวาดกลัวเดือนกรกฎาคม เพราะต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) เริ่มสูงขึ้น อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ลดลงอย่างฮวบฮาบ สัญชาตญาณแรกคือการตื่นตระหนก โทษเครือข่ายพันธมิตร หรือลบระบบติดตามทั้งหมด แต่ความจริงที่โหดร้ายมักจะง่ายกว่านั้นมาก: เนื้อหาโฆษณาของคุณถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิง
ความสนใจของมนุษย์ลดลงในช่วงฤดูร้อน ผู้คนไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศที่มืดและมีเครื่องปรับอากาศ แล้วนั่งดูจอคอมพิวเตอร์ขนาด 27 นิ้วอย่างสบาย ๆ อีกต่อไป พวกเขาอยู่ข้างนอก พวกเขากำลังเลื่อนดูฟีดข่าวด้วยมือข้างเดียว ขณะที่ต้องเพ่งสายตาผ่านแสงสะท้อนจากหน้าจอที่ชายหาด พวกเขาตรวจสอบโทรศัพท์อย่างรวดเร็วและกระวนกระวายขณะรอคิวซื้อกาแฟเย็น
คุณมีเวลาประมาณครึ่งวินาทีในการหยุดนิ้วโป้งของพวกเขา หากคุณยังคงใช้ภาพสต็อกที่ตกแต่งอย่างสวยงามและจัดแสงอย่างดี คุณก็กำลังเผาผลาญงบประมาณรายวันของคุณ ผู้บริโภคเหนื่อยหน่ายกับความสมบูรณ์แบบ และที่สำคัญกว่านั้น พวกเขากำลังต่อต้านปัญญาประดิษฐ์อย่างแข็งขัน
เพื่อเอาตัวรอดจากช่วงซบเซาในฤดูร้อน คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาพของคุณทั้งหมด โฆษณาที่ได้ผลดีที่สุดในตอนนี้คือโฆษณาที่ดูไม่เหมือนโฆษณาเลย พวกมันดูยุ่งเหยิง แต่เป็นธรรมชาติ มาดูกันว่าเทรนด์โฆษณา 3 อย่างที่กำลังมาแรงในสื่อเนทีฟและโซเชียลมีเดียช่วงฤดูร้อนนี้คืออะไร และคุณจะใช้ประโยชน์จากเทรนด์เหล่านี้เพื่อลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ได้อย่างไร
ความจริงที่ตรงข้ามกับโฆษณา: ทำไมผู้ชมในฤดูร้อนถึงปฏิเสธความสมบูรณ์แบบ
ก่อนที่เราจะไปดูเทรนด์ด้านภาพที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคก่อน เรามาถึงจุดสูงสุดของความเบื่อจาก AI แล้ว
เปิดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ข่าวใดก็ได้ในวันนี้ คุณจะถูกโจมตีด้วยภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ที่สมจริงเกินไปทันที ทุกภาพมีแสงที่สมบูรณ์แบบ นางแบบทุกคนมีผิวที่ไร้ที่ติ ทุกพื้นหลังดูสมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้ได้พัฒนาเรดาร์ในจิตใต้สำนึกสำหรับความสมบูรณ์แบบเทียมนี้ และปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือการเลื่อนดูต่อไป ความสมบูรณ์แบบบ่งบอกถึงโฆษณา และไม่มีใครล็อกอินเข้ามาในออนไลน์โดยหวังว่าจะได้ดูโฆษณาหรอก
เพื่อดึงดูดความสนใจเมื่อผู้คนกำลังใช้เวลากับกิจกรรมในฤดูร้อน โฆษณาของคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณต้องนำเสนอภาพที่ให้ความรู้สึกที่จับต้องได้ ดูไม่สมบูรณ์แบบ และชัดเจนว่าเป็นภาพของมนุษย์ นี่ไม่ใช่แค่ทางเลือกทางศิลปะ แต่เป็นกลยุทธ์การตอบสนองโดยตรง เมื่อภาพดูเหมือนความทรงจำจริง ๆ มากกว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นระหว่างทาง ผู้ใช้จะหยุดคิดเพื่อพิจารณาว่าพวกเขากำลังดูอะไรอยู่ การหยุดคิดนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ได้คลิก
เทรนด์ที่ 1: กลับสู่ยุคอนาล็อก (การต่อต้านก่อนยุค AI)
ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับภาวะภาพหลอนครั้งใหญ่ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ไทม์ไลน์เต็มไปด้วยภาพที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ คุณคงรู้จักภาพนั้นดี: ผิวเปล่งปลั่ง ความสมมาตรที่ไม่เป็นธรรมชาติ และการที่นางแบบมีนิ้วมือหกนิ้วหากมองดูใกล้ ๆ ผู้บริโภครู้สึกเบื่อหน่ายกับมันแล้ว
เทรนด์ "กลับสู่ยุคอนาล็อก" คือการต่อต้านต่อความสมบูรณ์แบบของอัลกอริทึมนี้โดยตรง มันไม่ใช่แค่กับดักความคิดถึงยุค 90 ราคาถูก แต่เป็นความปรารถนาพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อกับยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยมือของมนุษย์ เมื่อภาพถ่ายบันทึกช่วงเวลาจริง ๆ แทนที่จะเป็นข้อความที่พิมพ์ลงในช่องว่างของซอฟต์แวร์
สำหรับผู้ซื้อสื่อ เทรนด์นี้คือขุมทรัพย์ ความสวยงามแบบอนาล็อกสื่อถึงความแท้จริง มันบอกสมองโดยไม่รู้ตัวว่า “มนุษย์จริง ๆ เป็นคนสร้างสิ่งนี้ ซึ่งหมายความว่านี่คือประสบการณ์จริง” มันกระตุ้นความทรงจำในวัยเด็ก สร้างความไว้วางใจในทันที และเตือนผู้คนถึงช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดความเบื่อจากโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
หากคุณต้องการหยุดการเลื่อนดูฟีดข่าวในช่วงฤดูร้อน คุณต้องทำให้โฆษณาของคุณดูเหมือนถูกดึงออกมาจากกล่องรองเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นในห้องใต้หลังคา นี่คือรายละเอียดเชิงภาพของวิธีการทำเช่นนั้น
เลเยอร์พื้นผิว
โฆษณาดิจิทัลนั้นแบนราบ โฆษณาอนาล็อกมีน้ำหนักทางกายภาพ คุณต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนพวกเขาสามารถลูบไล้หน้าจอด้วยนิ้วได้
หยุดการส่งออกไฟล์ PNG ที่คมชัดและมีความละเอียดสูง เริ่มสร้างเลเยอร์ให้กับงานโฆษณาของคุณด้วยเกรนฟิล์มที่หนักแน่น เพิ่มพื้นผิวของกระดาษหยาบลงในพื้นหลัง ใส่ความไม่สมบูรณ์ของการพิมพ์ สี CMYK ที่ไม่ตรงกัน หรือลักษณะที่ดูสกปรกและมีความคมชัดสูงของสำเนาเอกสารราคาถูก มันทำให้โฆษณาดูดิบและไม่ปรุงแต่ง
โทนสี
โฆษณาช่วงฤดูร้อนมักจะตะโกนใส่ผู้ใช้ด้วยสีชมพูสะท้อนแสงและสีเหลืองจัดจ้าน ลองทำตรงกันข้ามดู
ลดความสดใสของสีลง คุณควรใช้สีส้มเข้ม ๆ สีกลาง ๆ ที่ดูซีดจาง และสีฟ้าอมเขียวที่ดูนุ่มนวล สีเหล่านี้ช่วยลดอาการปวดตา ซึ่งสำคัญมากเมื่อใครบางคนต้องหรี่ตาดูโทรศัพท์กลางแดดจัด และยังปลุกความรู้สึกคิดถึงอดีตได้ทันที
กลไกด้านสุนทรียศาสตร์
คุณกำลังพยายามจำลองความรู้สึกของกล้องแบบใช้แล้วทิ้งที่ซื้อจากปั๊มน้ำมัน เพื่อให้ได้ลุคนี้ ให้ใช้:
- การถ่ายภาพด้วยแฟลชที่สว่างจ้าและแสบตา (โดยเฉพาะในที่แสงน้อย)
- กรอบรูปโพลารอยด์แบบคลาสสิกที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือชุ่ย ๆ อยู่ด้านล่าง
- แสงรั่วและการเปิดรับแสงมากเกินไปเล็กน้อยที่ขอบของกรอบ
- การจัดองค์ประกอบแบบสมุดภาพที่ภาพดูเหมือนถูกตัดและติดเทปเข้าด้วยกัน
การนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง: 2 ตัวอย่างแบบอนาล็อก
ตัวอย่างที่ 1: รูปกองไฟที่ถ่ายด้วยกล้องใช้แล้วทิ้ง (มุมมองไลฟ์สไตล์/แอปโซเชียล)
โฆษณามาตรฐานของคุณอาจแสดงภาพกลุ่มนางแบบที่จัดแสงได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถือเครื่องดื่มแบรนด์เนมบนชายหาดที่สวยงาม ลบภาพนั้นทิ้งไป แล้วใช้ภาพที่ดูเหมือนถูกค้นพบในกล่องรองเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นจากยุค 90 แทน ภาพโฆษณาเป็นภาพที่ดูหยาบ ๆ ในที่แสงน้อยของกลุ่มเพื่อนที่กำลังหัวเราะรอบกองไฟบนชายหาด เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ลองเพิ่มแสงรั่วสีส้มขนาดใหญ่ที่ขอบด้านซ้าย และบันทึกเวลาดิจิทัลสีแดงเรืองแสงที่มุมล่าง จับคู่กับหัวเรื่องอย่างเช่น "เมื่อภาพถ่ายบันทึกช่วงเวลา ไม่ใช่การกระตุ้นเตือน" มันจะไม่ให้ความรู้สึกเหมือนแบรนด์พยายามขายอะไรบางอย่าง แต่จะให้ความรู้สึกเหมือนความทรงจำที่แท้จริงที่ถูกขโมยมาในค่ำคืนฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้สึกอยากคลิก
ตัวอย่างที่ 2: ภาพถ่ายโพลารอยด์ในตลาดวินเทจ (มุมมองการท่องเที่ยว/ประสบการณ์)
ลืมภาพถ่ายสต็อกที่ถูกตกแต่งอย่างหนักหน่วงและมันวาวของนักท่องเที่ยวที่โพสท่าอยู่หน้าสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงไปได้เลย หากคุณกำลังโปรโมทข้อเสนอการท่องเที่ยว แอปเรียนภาษา หรือประสบการณ์ท้องถิ่น ลองใช้แนวทางแบบสมุดภาพดู ภาพถ่ายที่ดูซีดจางเล็กน้อยของหญิงสาวที่มองข้ามไหล่ไปยังตลาดผลไม้กลางแจ้งที่คึกคัก ถูกวางไว้ในกรอบโพลารอยด์แบบคลาสสิกบนพื้นหลังกระดาษที่ดูสกปรก ใต้ภาพ ให้เพิ่มรอยขีดเขียนด้วยปากกาเมจิกสีดำแบบไม่เรียบร้อยว่า "มาร์เซย์ กรกฎาคม '04" ใช้หัวเรื่องให้ตรงจุดซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ AI จะเขียนโดยตรง: "จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนสิ่งต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ไม่สมบูรณ์แบบ มนุษย์ ของจริง" นี่เป็นการขายความรู้สึกที่แท้จริงของการสำรวจเมืองใหม่ได้อย่างทันที และทำลายความเบื่อแบนเนอร์โฆษณาไปเลย
เทรนด์ที่ 2: "เซลฟี่โดยบังเอิญ" (การสร้างความสมจริง)
หากเทรนด์อนาล็อกคือการฟื้นคืนชีพสื่อแบบเก่า ๆ กลยุทธ์ต่อไปนี้คือการจับภาพช่วงเวลาดิบ ๆ เรากำลังเห็นการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของตารางรูปภาพใน Instagram ผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนการค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ต่างหลงใหลกับการโพสต์รูปภาพรายสัปดาห์ พวกเขาเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิง ไม่ปรุงแต่ง และสุ่ม ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างกระตือรือร้น
สำหรับนักการตลาดที่เน้นผลลัพธ์ "การเซลฟี่โดยบังเอิญ" คืออาวุธโฆษณาแฝงที่ดีที่สุด ทั้งเทรนด์นี้และเทรนด์อนาล็อกมีกลไกทางจิตวิทยาเดียวกัน นั่นคือ ความสมจริง เมื่อภาพปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่ดูเหมือนภาพเบลอ ๆ ที่เพื่อนถ่ายโดยบังเอิญขณะเดินออกจากร้านกาแฟ ตัวบล็อกโฆษณาภายในของสมองจะไม่ทำงาน
เป้าหมายในที่นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ภาพดูไม่สวย เป้าหมายคือการทำให้มันดูน่าเชื่อถืออย่างปฏิเสธไม่ได้ ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์นี้ ผู้คนส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้ง เดินทาง และสร้างความทรงจำ โฆษณาของคุณต้องจับเอาบรรยากาศแบบนั้นมาใช้ให้ได้ แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่า ความสวยงามที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียจะเสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็ว นี่เป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้สูงในระยะสั้น คุณต้องใช้ประโยชน์จากความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมนี้ให้คุ้มค่าก่อนที่ความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นและตลาดจะเปลี่ยนไป
กลไกของภาพถ่าย "แย่ ๆ" ที่ทำกำไรได้
การไม่ทำตามพฤติกรรมด้านการตลาดที่คุณถูกสอนมานั้นอาจทำให้รู้สึกผิด คุณใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้วิธีจัดวางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ตรงกลางและจัดแสงให้ใบหน้า จงทิ้งทั้งหมดนั้นไป เพื่อสร้างภาพถ่ายโดยบังเอิญที่สมบูรณ์แบบ คุณจะต้องทำลายกฎพื้นฐานของการถ่ายภาพโดยเจตนา
คิดใหม่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพ:
- หยุดจัดวางตัวแบบไว้ตรงกลาง จัดตัวแบบไว้ที่สุดขอบของเฟรม
- ตัดส่วนครึ่งหน้าของบุคคลออก หรือตัดแขนขาในมุมที่ดูไม่เป็นธรรมชาติออกไป
- เอียงเฟรมกล้องทั้งหมด ปล่อยให้เส้นขอบฟ้าอยู่เฉียงข้ามหน้าจอ
- ปล่อยให้วัตถุที่ไม่คาดคิดและสุ่มอยู่ในภาพ ผ้าเช็ดปากที่ดูสกปรก แซนด์วิชที่กินไม่หมด หรือคนแปลกหน้าที่เดินผ่านไปมาในฉากหลัง จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อย่างมาก
เลิกใช้ฉากสตูดิโอ: ไม่มีใครอาศัยอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าสีขาว ลองนำสินค้าหรือตัวแบบของคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูธรรมดา ๆ ถ่ายในห้องนอนรก ๆ ที่มีเตียงที่ไม่ได้จัด ห้องครัวแคบ ๆ ที่นั่งของคนขับในรถยนต์ สนามบินที่แออัด หรือพื้นที่สาธารณะที่มีเสียงดัง ยิ่งฉากหลังดูธรรมดามากเท่าไหร่ โฆษณาก็ยิ่งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างการใช้งานจริง: 2 ตัวอย่างที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ตัวอย่างที่ 1: อาหารเช้าแบบเบลอ ๆ (ไลฟ์สไตล์/อาหารและเครื่องดื่ม)
ลืมภาพถ่ายอาหารที่จัดแต่งอย่างสมบูรณ์แบบไปได้เลย หากคุณกำลังโปรโมทแอปส่งอาหารในพื้นที่ บริการหาคู่ หรือแบรนด์ไลฟ์สไตล์ ทำให้ภาพดูเหมือนถ่ายอย่างรวดเร็วก่อนรับประทานอาหาร ภาพนั้นเป็นภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ดูยุ่งเหยิง ถ่ายจากโต๊ะในร้านกาแฟที่แออัด แขนที่เบลอมาก ๆ ยื่นเข้ามาในเฟรมเพื่อหยิบครัวซองต์ คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะกำลังยิ้ม แต่ครึ่งบนของใบหน้าถูกตัดออกไปจากภาพอย่างสิ้นเชิง มันขัดกับกฎเกณฑ์มาตรฐานของการจัดเฟรมภาพบุคคลทุกประการ ลองนึกภาพว่าถ้ามีหัวเรื่องแบบง่าย ๆ อย่างเช่น "ช่วงเช้าในวันดี ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดฉาก แต่มันเกิดขึ้นเอง" มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการอัปเดตโซเชียลมีเดียอย่างรีบร้อนและมีความสุขจากเพื่อน ทำให้ผู้ใช้ต้องหยุดเลื่อนดูทันที
ตัวอย่างที่ 2: การตัดภาพขณะกำลังก้าวเดิน (มุมมองด้านเสื้อผ้า/ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง)
สมมติว่าคุณกำลังขายเสื้อผ้าลำลองสำหรับฤดูร้อน แอปพลิเคชันสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง หรือผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง แทนที่จะใช้ภาพนางแบบที่โพสท่าและยิ้มตรงไปที่กล้อง ให้ใช้ภาพที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเคลื่อนไหว ภาพนั้นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนทางเท้าในวันที่แดดจ้า แต่ศีรษะของเขาถูกตัดออกไปที่ด้านบนของเฟรม คุณจะเห็นเพียงเสื้อเชิ้ตผ้าลินินที่ยับย่นและมือของเขาที่กำลังขยับอยู่กลางอากาศ หางของสุนัขขนสีทองที่ดูเบลอ ๆ กำลังสะบัดผ่านขอบด้านล่างของภาพ ในขณะที่คนเดินเท้าคนอื่น ๆ เดินไปมาอย่างไม่ชัดเจนในฉากหลัง ข้อความประกอบภาพสื่อถึงบรรยากาศนั้นได้อย่างลงตัว: "ไม่มีการถ่ายซ้ำ มีเพียงชีวิตจริงที่กำลังเคลื่อนไหว" มันดูยุ่งเหยิง เป็นธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการบล็อกโฆษณาในความคิดของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมันดูเหมือนภาพถ่ายในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
H2: เทรนด์ที่ 3: การพักผ่อนเล็ก ๆ (การสิ้นสุดของโฆษณาการท่องเที่ยวสุดหรู)
มาพูดถึงโฆษณาการท่องเที่ยวฤดูร้อนแบบดั้งเดิมกัน คุณรู้ดีว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไร มือที่ได้รับการดูแลอย่างดีถือบัตรรถโดยสารอยู่ หมวกฟางที่สะอาดสะอ้านวางอยู่บนกระเป๋าเดินทางหนัง เท้าคู่หนึ่งห้อยออกมาจากหน้าต่างรถจี๊ปหรือวางอยู่บนแผงหน้าปัดรถ
เราต้องกำจัดภาพลักษณ์แบบนี้ออกไปทันที มันซ้ำซาก น่าเบื่อ และที่แย่ที่สุดคือ มันทำให้คนมองข้ามโฆษณาไปในทันที
ฤดูร้อนไม่ได้ถูกนิยามด้วยการท่องเที่ยวสุดหรูสามสัปดาห์ที่ใหญ่โตและแพงอีกต่อไปแล้ว ความเป็นจริงในปี 2026 นั้นแตกต่างออกไป ผู้คนทำงานจากระยะไกลจากร้านกาแฟ ลาพักร้อนสั้น ๆ และบีบเวลาว่างของพวกเขาให้เหลือเพียงช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่เข้มข้น พวกเขาสร้างฤดูร้อนของพวกเขาขึ้นมาจากความสุขเล็ก ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น การเดินทางด้วยรถยนต์หนึ่งวัน ปาร์ตี้บนระเบียงบ้านกับเพื่อน ๆ การตั้งแคมป์ช่วงสุดสัปดาห์สั้น ๆ หรือเพียงแค่นั่งในสวนสาธารณะใกล้บ้าน
การเคลื่อนไหวไปมาพร้อมกับตอบข้อความ Slack บนโทรศัพท์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตไปแล้ว การ "พักผ่อน" ที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการบินไปไกลถึง 5,000 ไมล์ แต่หมายถึงการได้โอกาสอันหายากที่จะหยุดพัก หายใจเข้าลึก ๆ และมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง
เมื่อคุณสร้างแคมเปญโดยใช้แนวคิดนี้ คุณกำลังกระตุ้นกลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญสองอย่าง ข้อความที่ซ่อนอยู่คือ:
- “ฤดูร้อนของฉันไม่จำเป็นต้องแพงถึงจะน่าจดจำ”
- “ฉันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อพักผ่อน”
มุมมองนี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเทรนด์ "กลับสู่ยุคอนาล็อก" ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ เมื่อคุณผสมผสานแนวคิดของการพักผ่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในท้องถิ่นราคาประหยัดเข้ากับสุนทรียภาพแบบฮิปปี้วินเทจ คุณจะสร้างโฆษณาที่ให้ความรู้สึกส่วนตัวอย่างลึกซึ้งและเข้าถึงได้ง่าย
H3: การนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง: 2 ตัวอย่าง "การพักผ่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ"
ลืมภาพรีสอร์ทหรูหราไปได้เลย หากคุณต้องการดึงดูดคลิกราคาประหยัดสำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเงิน หรือไลฟ์สไตล์ ให้ลดขนาดของชิ้นงานโฆษณาของคุณลง
ตัวอย่างที่ 1: ใบเสร็จที่กระจัดกระจาย (มุมมองการท่องเที่ยว/ฟินเทค)
คุณกำลังโปรโมทแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวแบบประหยัด บัตรฟินเทค หรือไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น แทนที่จะแสดงภาพปีกเครื่องบินหรือพระอาทิตย์ตกดิน ลองแสดงภาพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหลังจากการเดินทาง ภาพนั้นเป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายโต๊ะไม้สีเข้มซึ่งเต็มไปด้วยใบเสร็จร้านกาแฟที่ยับยู่ยี่และเปื้อนคราบ ไม่มีใบหน้า ไม่มีหนังสือเดินทาง และไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงความหรูหราใด ๆ มันเป็นเพียงแค่กระดาษ แต่เมื่อคุณจับคู่ภาพดิบ ๆ นี้กับหัวเรื่องว่า "ฤดูร้อนของฉันไม่จำเป็นต้องแพงถึงจะน่าจดจำ" มันจะบอกเล่าเรื่องราวได้ทันที มันไม่ได้ดูเหมือนการโฆษณาทางการเงิน มันดูเหมือนหลักฐานที่จับต้องได้และเข้าถึงได้ของการผจญภัยที่รวดเร็วและประหยัด มันจุดประกายความอยากรู้โดยไม่ทำให้เกิดการมองข้ามแบนเนอร์
ตัวอย่างที่ 2: มุมมองการปิกนิกในสวนสาธารณะ (มุมมองด้านสุขภาพ/ไลฟ์สไตล์)
สมมติว่าคุณกำลังโปรโมทแอปเกี่ยวกับสุขภาพจิต บริการสมัครสมาชิกหนังสือเสียง หรือแบรนด์สินค้ากลางแจ้งในท้องถิ่น ภาพประกอบต้องเรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อ เป็นภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งของเท้าเปล่าที่เหยียดออกบนผ้าปิกนิกสีฟ้าลายตารางหมากรุกใต้ร่มเงาของต้นไม้ ข้าง ๆ เท้ามีเพียงหนังสือสีเขียวเก่า ๆ และขวดน้ำโลหะ ไม่มีนางแบบโพสท่า ไม่มีแบรนด์สินค้า มีเพียงสนามหญ้าที่เงียบสงบ ร่มรื่น และบรรยากาศยามบ่ายที่ผ่อนคลาย หัวเรื่องตรงกับความเบื่อหน่ายของผู้ใช้: "คุณไม่จำเป็นต้องออกไปไหนเพื่อพักผ่อน หายใจเข้าลึก ๆ ตรงนี้เลย" มันบังคับให้ผู้คนหยุดเลื่อนดู เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการพักผ่อนทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสจากฟีดโซเชียลที่วุ่นวาย มันขายไอเดียของการหลีกหนีเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงไม่กี่ช่วงตึกจากบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ
H2: สรุป: ลดความประณีตลงเพื่อรักษาผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ
ช่วงที่ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ลดลงในฤดูร้อนจะเป็นหายนะก็ต่อเมื่อคุณปฏิเสธที่จะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกออฟไลน์ คุณไม่สามารถบังคับให้ผู้ชมที่กำลังเพลิดเพลินแสงแดดและเสียสมาธิสนใจกับแผนธุรกิจที่ขัดเกลามาอย่างสมบูรณ์แบบได้ พวกเขาไม่มีอารมณ์ที่จะทำเช่นนั้น
ตอนนี้ กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือการต่อต้านการโฆษณาอย่างจริงจัง
ลองดูแคมเปญที่ใช้เงินมากที่สุดของคุณ หากภาพของคุณดูเหมือนว่าทีมกราฟิกดีไซเนอร์ใช้เวลาสามสัปดาห์ในการสร้าง หรือหากมันดูเหมือน "คำแนะนำระหว่างทาง #45" คุณกำลังสูญเสียเงินไปเปล่า ๆ คุณต้องลดคุณภาพการผลิตลงเพื่อเพิ่มอัตราการสร้างลูกค้า มันอาจฟังดูขัดกับสามัญสำนึก และอาจรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในครั้งแรกที่คุณอัปโหลดภาพใบเสร็จกาแฟที่เบลอและเอียงลงในบัญชีโฆษณาของคุณ แต่ก็จงทำไปเถอะ
หยุดพยายามสร้างความหรูหราปลอม ๆ หยุดหมกมุ่นกับกฎสามส่วน เริ่มกลมกลืนไปกับความเป็นจริงที่ยุ่งเหยิงและไม่ปรุงแต่งของฟีดโซเชียลของผู้ใช้ หยิบสมาร์ทโฟนของคุณ เปิดแฟลชแรง ๆ วางสินค้าของคุณลงบนโต๊ะครัวที่รก ๆ แล้วถ่ายรูป ทดสอบการเข้าชมด้วยงบ 50 ดอลลาร์
เมื่อคุณเห็นว่าโฆษณาแบบดิบ ๆ "โดยบังเอิญ" นั้นดึงดูดอัตราการคลิก (CTR) ที่สูงกว่าภาพถ่ายในสตูดิโอราคาแพงของคุณถึงสามเท่า คุณจะมองโฆษณาในช่วงฤดูร้อนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ชมต้องการความจริง จงมอบมันให้พวกเขา แล้วรับผลกำไรไป