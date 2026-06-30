ผู้โฆษณาแต่ละรายมีมุมมองต่อประสิทธิภาพแคมเปญแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ตัวชี้วัดที่สำคัญอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
จนถึงตอนนี้ แต่ละหน้าใน MGID Ads ใช้การตั้งค่าแบบคอลัมน์เดียว หากคุณต้องการเปลี่ยนจากการตรวจสอบ CPA และการสร้างลูกค้าไปเป็นการตรวจสอบคุณภาพการเข้าชมหรือการเข้าถึง คุณต้องกำหนดค่าตัวชี้วัดใหม่ด้วยตนเอง และกำหนดค่าใหม่อีกครั้งเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนกลับ ยิ่งคุณใช้มุมมองในการประเมินประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งใช้เวลาในการสร้างการตั้งค่าคอลัมน์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากขึ้นเท่านั้น
เพื่อให้ MGID Ads สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของผู้โฆษณาได้เร็วขึ้น เราได้อัปเดตประสบการณ์การปรับแต่งคอลัมน์ใน MGID Ads แล้ว การอัปเดตนี้มาพร้อมกับหมวดหมู่ตัวชี้วัดที่เป็นระเบียบ อินเตอร์เฟซตัวเลือกที่สะอาดตาขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการบันทึกและนำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของตัวชี้วัดของคุณเองมาใช้ซ้ำได้
มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ประสบการณ์การใช้งานที่ได้รับการอัปเดตนี้พร้อมใช้งานแล้วในส่วนต่าง ๆ ดังนี้:
- แดชบอร์ดหลัก
- ส่วนติดต่อโฆษณา
- สถิติแคมเปญ
- การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ต
การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงที่สำคัญสามประการ:
- ตอนนี้ตัวชี้วัดถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นหาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- ตัวเลือกได้รับการออกแบบใหม่เพื่อการนำทางที่เร็วขึ้นและการจัดการคอลัมน์ที่สะอาดตาขึ้น
- ตอนนี้คุณสามารถบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองและสลับไปมาระหว่างค่าเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ค้นหาตัวชี้วัดได้เร็วขึ้นด้วยหมวดหมู่
ก่อนหน้านี้ ตัวชี้วัดจะปรากฏเป็นรายการแบบแบน ตอนนี้มีการจัดกลุ่มตัวชี้วัดต่าง ๆ ไว้ในหมวดหมู่ที่เป็นระบบตามสิ่งที่วัดได้ ดังนี้:
- การตั้งค่า
- ประสิทธิภาพ
- การสร้างลูกค้า
- การเข้าถึง
- สื่อมัลติมีเดีย
- วิดีโอ
- การมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์
แทนที่จะเลื่อนดูรายการแบบแบน ๆ คุณสามารถไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการได้โดยตรง หรือใช้การค้นหาในตัวเพื่อค้นหาตัวชี้วัดเฉพาะตามชื่อ
วิธีการจัดการคอลัมน์ให้สะอาดตาขึ้น
แผงปรับแต่งคอลัมน์ตอนนี้มีสามส่วนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน:
- หมวดหมู่สำหรับเรียกดูกลุ่มตัวชี้วัด
- คลังตัวชี้วัดสำหรับค้นหาและเลือกภายในหมวดหมู่
- แผงตัวชี้วัดที่เลือกที่คุณสามารถตรวจสอบคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่และสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากหรือลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการ
ลำดับในแผงตัวชี้วัดที่เลือกจะกำหนดลำดับคอลัมน์ในตารางของคุณโดยตรง
บันทึกและสลับระหว่างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
การปรับปรุงที่สำคัญอีกอย่างคือการแนะนำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวชี้วัดแบบกำหนดเอง แทนที่จะใช้การตั้งค่าคอลัมน์แบบตายตัวเพียงคอลัมน์เดียวต่อหน้า ตอนนี้คุณสามารถสร้างพรีเซ็ตที่มีชื่อได้หลายแบบและสลับไปมาระหว่างกันได้ทันที
นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ สมมติว่าคุณจัดการแคมเปญและจำเป็นต้องดูประสิทธิภาพจากมุมมองต่าง ๆ เป็นประจำ
- สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพรายวัน คุณอาจต้องการเน้นที่จำนวนคลิก, CPC, การสร้างลูกค้า และ CPA
- สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการเข้าชม คุณอาจต้องการจำนวนการแสดงผล, การมองเห็น และ CTR
- สำหรับการรายงานลูกค้ารายเดือน คุณอาจต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย, รายได้, การสร้างลูกค้า และ ROAS
ด้วยพรีเซ็ตแบบกำหนดเอง คุณสามารถบันทึกชุดค่าผสมของตัวชี้วัดเหล่านี้และสลับไปมาระหว่างกันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ทำให้การย้ายไปมาระหว่างขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพ การรายงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนการวิเคราะห์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องสร้างคอลัมน์ใหม่หรือค้นหาตัวชี้วัด เพียงแค่เลือกมุมมองที่คุณต้องการและเริ่มทำงานได้เลย
หมายเหตุ: ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกจัดเก็บแยกกันสำหรับแต่ละอินเตอร์เฟซ ทำให้คุณสามารถสร้างมุมมองตัวชี้วัดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถิติแคมเปญ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา โฆษณา และส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มได้
วิธีการทำงานของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
การสร้างและจัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นทำได้ง่าย เปิดปรับแต่งคอลัมน์กำหนดค่าตัวชี้วัดที่คุณต้องการ และบันทึกการตั้งค่าของคุณเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีชื่อ จากนั้น คุณจะสามารถใช้งานได้ในเมนูแบบดรอปดาวน์ของหน้าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
สิ่งที่ควรทราบ:
- ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกกำหนดค่าต่ออินเตอร์เฟซ ดังนั้นสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาจะอยู่ที่นั่นและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าอื่น ๆ
- ทุกอินเตอร์เฟซมีค่าเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้แล้ว ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้งานได้เสมอ และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบโดยไม่ตั้งใจได้
- คุณสามารถมีค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 10 ค่าต่ออินเตอร์เฟซ รวมถึงค่าเริ่มต้นด้วย
- ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองสามารถเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้ตลอดเวลา
ลองใช้เลยวันนี้
ตัวเลือกตัวชี้วัดที่ได้รับการอัปเดตใหม่สามารถใช้งานได้แล้วในทุกอินเตอร์เฟซของ MGID Ads ที่รองรับ เปิดตารางใดก็ได้ คลิก ปรับแต่งคอลัมน์ และสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองแรกของคุณเพื่อสร้างมุมมองตัวชี้วัดที่ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
ต้องการสำรวจตัวชี้วัดและตัวเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีอยู่ใช่ไหม โปรดไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์การตั้งค่าพรีเซ็ตตัวชี้วัด