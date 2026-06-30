ผู้โฆษณาแต่ละรายมีมุมมองต่อประสิทธิภาพแคมเปญแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ตัวชี้วัดที่สำคัญอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

จนถึงตอนนี้ แต่ละหน้าใน MGID Ads ใช้การตั้งค่าแบบคอลัมน์เดียว หากคุณต้องการเปลี่ยนจากการตรวจสอบ CPA และการสร้างลูกค้าไปเป็นการตรวจสอบคุณภาพการเข้าชมหรือการเข้าถึง คุณต้องกำหนดค่าตัวชี้วัดใหม่ด้วยตนเอง และกำหนดค่าใหม่อีกครั้งเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนกลับ ยิ่งคุณใช้มุมมองในการประเมินประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งใช้เวลาในการสร้างการตั้งค่าคอลัมน์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากขึ้นเท่านั้น

เพื่อให้ MGID Ads สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของผู้โฆษณาได้เร็วขึ้น เราได้อัปเดตประสบการณ์การปรับแต่งคอลัมน์ใน MGID Ads แล้ว การอัปเดตนี้มาพร้อมกับหมวดหมู่ตัวชี้วัดที่เป็นระเบียบ อินเตอร์เฟซตัวเลือกที่สะอาดตาขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการบันทึกและนำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของตัวชี้วัดของคุณเองมาใช้ซ้ำได้

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ประสบการณ์การใช้งานที่ได้รับการอัปเดตนี้พร้อมใช้งานแล้วในส่วนต่าง ๆ ดังนี้:

  • แดชบอร์ดหลัก
  • ส่วนติดต่อโฆษณา
  • สถิติแคมเปญ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา
  • การเพิ่มประสิทธิภาพวิดเจ็ต

ด้วยการจัดระเบียบตามหมวดหมู่ คุณสามารถค้นหา เลือก และจัดการข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้แล้ว
ด้วยการจัดระเบียบตามหมวดหมู่ คุณสามารถค้นหา เลือก และจัดการข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้แล้ว

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงที่สำคัญสามประการ:

  1. ตอนนี้ตัวชี้วัดถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นหาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  2. ตัวเลือกได้รับการออกแบบใหม่เพื่อการนำทางที่เร็วขึ้นและการจัดการคอลัมน์ที่สะอาดตาขึ้น
  3. ตอนนี้คุณสามารถบันทึกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองและสลับไปมาระหว่างค่าเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ค้นหาตัวชี้วัดได้เร็วขึ้นด้วยหมวดหมู่

ก่อนหน้านี้ ตัวชี้วัดจะปรากฏเป็นรายการแบบแบน ตอนนี้มีการจัดกลุ่มตัวชี้วัดต่าง ๆ ไว้ในหมวดหมู่ที่เป็นระบบตามสิ่งที่วัดได้ ดังนี้:

  • การตั้งค่า
  • ประสิทธิภาพ
  • การสร้างลูกค้า
  • การเข้าถึง
  • สื่อมัลติมีเดีย
  • วิดีโอ
  • การมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์

แทนที่จะเลื่อนดูรายการแบบแบน ๆ คุณสามารถไปยังหมวดหมู่ที่ต้องการได้โดยตรง หรือใช้การค้นหาในตัวเพื่อค้นหาตัวชี้วัดเฉพาะตามชื่อ

วิธีการจัดการคอลัมน์ให้สะอาดตาขึ้น

แผงปรับแต่งคอลัมน์ตอนนี้มีสามส่วนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน:

  1. หมวดหมู่สำหรับเรียกดูกลุ่มตัวชี้วัด
  2. คลังตัวชี้วัดสำหรับค้นหาและเลือกภายในหมวดหมู่
  3. แผงตัวชี้วัดที่เลือกที่คุณสามารถตรวจสอบคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่และสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากหรือลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

ลำดับในแผงตัวชี้วัดที่เลือกจะกำหนดลำดับคอลัมน์ในตารางของคุณโดยตรง

บันทึกและสลับระหว่างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

การปรับปรุงที่สำคัญอีกอย่างคือการแนะนำค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวชี้วัดแบบกำหนดเอง แทนที่จะใช้การตั้งค่าคอลัมน์แบบตายตัวเพียงคอลัมน์เดียวต่อหน้า ตอนนี้คุณสามารถสร้างพรีเซ็ตที่มีชื่อได้หลายแบบและสลับไปมาระหว่างกันได้ทันที

นี่คือวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ สมมติว่าคุณจัดการแคมเปญและจำเป็นต้องดูประสิทธิภาพจากมุมมองต่าง ๆ เป็นประจำ

  • สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพรายวัน คุณอาจต้องการเน้นที่จำนวนคลิก, CPC, การสร้างลูกค้า และ CPA
  • สำหรับการตรวจสอบคุณภาพการเข้าชม คุณอาจต้องการจำนวนการแสดงผล, การมองเห็น และ CTR
  • สำหรับการรายงานลูกค้ารายเดือน คุณอาจต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย, รายได้, การสร้างลูกค้า และ ROAS

ด้วยพรีเซ็ตแบบกำหนดเอง คุณสามารถบันทึกชุดค่าผสมของตัวชี้วัดเหล่านี้และสลับไปมาระหว่างกันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ทำให้การย้ายไปมาระหว่างขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพ การรายงาน และการตรวจสอบประสิทธิภาพทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนการวิเคราะห์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องสร้างคอลัมน์ใหม่หรือค้นหาตัวชี้วัด เพียงแค่เลือกมุมมองที่คุณต้องการและเริ่มทำงานได้เลย

หมายเหตุ: ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกจัดเก็บแยกกันสำหรับแต่ละอินเตอร์เฟซ ทำให้คุณสามารถสร้างมุมมองตัวชี้วัดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถิติแคมเปญ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา โฆษณา และส่วนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มได้

วิธีการทำงานของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

การสร้างและจัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านั้นทำได้ง่าย เปิดปรับแต่งคอลัมน์กำหนดค่าตัวชี้วัดที่คุณต้องการ และบันทึกการตั้งค่าของคุณเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่มีชื่อ จากนั้น คุณจะสามารถใช้งานได้ในเมนูแบบดรอปดาวน์ของหน้าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

สลับระหว่างการกำหนดค่าตัวชี้วัดที่บันทึกไว้หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่ได้โดยตรงจากแดชบอร์ด
สลับระหว่างการกำหนดค่าตัวชี้วัดที่บันทึกไว้หรือสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่ได้โดยตรงจากแดชบอร์ด

สิ่งที่ควรทราบ:

  • ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกกำหนดค่าต่ออินเตอร์เฟซ ดังนั้นสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาจะอยู่ที่นั่นและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าอื่น ๆ
  • ทุกอินเตอร์เฟซมีค่าเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้แล้ว ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้งานได้เสมอ และจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบโดยไม่ตั้งใจได้
  • คุณสามารถมีค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 10 ค่าต่ออินเตอร์เฟซ รวมถึงค่าเริ่มต้นด้วย
  • ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองสามารถเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้ตลอดเวลา

จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองของคุณโดยการเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองของคุณโดยการเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

ลองใช้เลยวันนี้

ตัวเลือกตัวชี้วัดที่ได้รับการอัปเดตใหม่สามารถใช้งานได้แล้วในทุกอินเตอร์เฟซของ MGID Ads ที่รองรับ เปิดตารางใดก็ได้ คลิก ปรับแต่งคอลัมน์ และสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองแรกของคุณเพื่อสร้างมุมมองตัวชี้วัดที่ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ

ต้องการสำรวจตัวชี้วัดและตัวเลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีอยู่ใช่ไหม โปรดไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์การตั้งค่าพรีเซ็ตตัวชี้วัด

ข่าวสินค้า
Ad Creation
Optimization Tips
MGID
แพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟ