ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ไม่ได้คลิกอ่านบทความอื่น แต่จะปิดแท็บทิ้งแล้วไปทำอย่างอื่นแทน ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้เวลาและเงินจำนวนมากในการดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังเว็บไซต์ แต่ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ผู้เข้าชมจะจากไปมักจะสูญเปล่า
Exit Story คือคำตอบสำหรับปัญหานี้ของ MGID ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ตรวจจับได้ว่าเมื่อใดที่ผู้เข้าชมกำลังจะจากไป และแสดงฟีดแบบเต็มหน้าจอให้พวกเขาเห็นในขณะนั้น พร้อมเนื้อหาหรือโฆษณาที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับการเข้าชมครั้งนั้นอีกครั้ง
ทำไมช่วงเวลาสุดท้ายของการเข้าชมจึงสำคัญ
การสร้างรายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้คนกำลังเรียกดูเว็บไซต์อย่างจริงจัง เช่น การอ่านบทความ การคลิกไปมา หรือการเปลี่ยนหน้า น่าเสียดายที่ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่เคยไปถึงจุดนั้น
ผู้เข้าชมที่มาจาก Google Discover การค้นหา หรือโซเชียลมีเดีย มักจะอ่านบทความเพียงบทความเดียวแล้วก็จากไป พวกเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้ว และนั่นก็คือทั้งหมด: ไม่มีการดูหน้าเว็บเพิ่มเติม ไม่มีโอกาสครั้งที่สอง
ถึงแม้คุณจะไม่สามารถยืดเวลาการใช้งานของทุกการเข้าชมได้ แต่คุณก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ผู้เข้าชมจะจากไปได้ หากคุณสังเกตสัญญาณได้เร็วพอและแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้อง คุณจะมีโอกาสอีกครั้งในการรักษาช่วงเวลาการใช้งานที่อาจจะจบลงไปแล้ว
Exit Story คืออะไร
ความแตกต่างจากรูปแบบ MGID Story แบบคลาสสิกของเราคือเงื่อนไขการเปิดทำงาน โดย MGID Story จะตอบสนองก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์เท่านั้น Exit Story จะตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น การอยู่เฉย ๆ การเลื่อนกลับขึ้นไปส่วนบนของหน้า หรือการเปลี่ยนแท็บ ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถตรวจจับคนที่กำลังจะออกจากเว็บไซต์ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยแตะปุ่มย้อนกลับเลยก็ตาม
ภายใต้ระบบการทำงานนั้น มันถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีที่คุณอาจคุ้นเคยอยู่แล้ว: Smart Widget สำหรับการจัดการความต้องการโฆษณาและการออกแบบ, Swipe Up สำหรับวิธีการเปิดรูปแบบ และเงื่อนไขการเปิดทำงานตามพฤติกรรมของผู้ใช้ของเราจะทำการตรวจจับเมื่อผู้ใช้กำลังจะออกจากเว็บไซต์ เราเพียงแค่รวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นรูปแบบการสร้างรายได้จากการออกจากเว็บไซต์
สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ Exit Story โดดเด่น:
- ถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับวิธีการท่องเว็บของผู้คนในปัจจุบัน
- เป็นรูปแบบเต็มหน้าจอที่ดึงดูดใจ แต่ผู้ใช้สามารถปิดได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
- จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว
วิธีการทำงานของ Exit Story
นี่คือขั้นตอนการทำงานในทางปฏิบัติ:
- ผู้เข้าชมเข้ามาที่หน้าเว็บของคุณ และเริ่มอ่านเนื้อหาของคุณ
- Exit Story ตรวจสอบความตั้งใจที่จะออกจากเว็บไซต์ โดยใช้สัญญาณพฤติกรรมอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
- เมื่อตรวจพบเงื่อนไขการเปิดทำงาน Story จะเปิดขึ้นพร้อมคำแนะนำหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้สามารถสำรวจเนื้อหา ปิดรูปแบบ หรือเรียกดูต่อได้ตามที่ต้องการ
อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าใครบางคนกำลังจะออกจากหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น:
- พวกเขาหยุดโต้ตอบกับหน้าเว็บไปสักพัก
- พวกเขาเลื่อนหน้าจอกลับขึ้นไปด้านบนหลังจากอ่านจบ เหมือนกำลังมองหาทางออก
- พวกเขาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างถึงระดับหนึ่ง
- พวกเขาเปลี่ยนไปใช้งานแท็บอื่น
คุณสามารถเปิดหรือปิดสัญญาณเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมของคุณ
ทำไม Exit Story ถึงมีแนวทางที่แตกต่างออกไป
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่รูปแบบการออกจากเว็บไซต์ที่นิยมใช้กันนั้นอาศัยปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์ มันใช้งานได้ดี แต่ก็หมายความว่ารูปแบบทั้งหมดจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่า Google จะจัดการกับปุ่มนั้นอย่างไร
และนั่นกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ในเดือนเมษายน 2026 Google ประกาศว่าการแทรกแซงปุ่มย้อนกลับจะถือเป็นการละเมิดนโยบายสแปมของ Google โดยจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2026 เว็บไซต์ที่อาศัยเทคนิคนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินการด้วยตนเองหรือถูกลดอันดับในผลการค้นหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นปริมาณการเข้าชมที่คุณไม่ต้องการให้ตกอยู่ในความเสี่ยง
นี่คือจุดที่ Exit Story มีคุณค่าอย่างยิ่ง มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวปุ่มย้อนกลับ นั่นหมายความว่ามันจะยังคงทำงานได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับรูปแบบที่ใช้ปุ่มย้อนกลับ และมันให้วิธีการที่ถูกต้องในการตรวจจับความตั้งใจที่จะออกจากเว็บไซต์โดยไม่ผูกติดกับเหตุการณ์ของเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ
|รูปแบบการออกจากเว็บไซต์แบบดั้งเดิม
|Exit Story
|ทำงานโดยการดำเนินการเฉพาะของเบราว์เซอร์
|ทำงานโดยพฤติกรรมของผู้ใช้
|ตัวเลือกการเปิดใช้งานที่จำกัด
|ตัวกระตุ้นที่กำหนดค่าได้หลายแบบ
|สถานการณ์การออกจากเว็บไซต์หนึ่งแบบ
|ปรับให้เข้ากับรูปแบบการท่องเว็บที่แตกต่างกัน
ด้วยการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ใช้แทนที่จะเป็นการดำเนินการำของเบราว์เซอร์เพียงอย่างเดียว Exit Story ช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณามีวิธีดึงดูดผู้เข้าชมได้มากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์
กรณีศึกษา: ผู้เผยแพร่โฆษณาชั้นนำของโปแลนด์เพิ่มรายได้ 11%
หนึ่งในผู้เผยแพร่โฆษณาของเรา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวและสื่อขนาดใหญ่ของโปแลนด์ ใช้รูปแบบ Story แบบคลาสสิก และคิดเป็นเกือบ 30% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อนโยบายของ Google เปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องทยอยเลิกใช้รูปแบบนี้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ด้วยความช่วยเหลือของเรา ผู้เผยแพร่โฆษณาได้เปลี่ยนมาใช้ Exit Story แทนที่รูปแบบเดิมโดยตรง การเปลี่ยนมาใช้ Exit Story เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาทางเทคนิค ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ และอัตราการเลิกใช้ไม่เพิ่มขึ้น และแทนที่จะรักษาผลกำไรของผู้เผยแพร่โฆษณาเอาไว้ Exit Story กลับช่วยเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น **รายได้เพิ่มขึ้น 11% และ RPM เพิ่มขึ้น 5.6%**ในขณะที่ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเพียง 5% ในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการปรับปรุงรูปแบบมากกว่าปริมาณผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้น
เหตุผลที่ผู้เผยแพร่โฆษณาจะชื่นชอบ Exit Story
เหตุผลที่ชัดเจนบางประการที่ทำให้ Exit Story คุ้มค่าแก่การติดตั้ง
- สร้างรายได้จากการเข้าชมที่อาจจบลงโดยเปล่าประโยชน์: ผู้เข้าชมส่วนใหญ่จะไม่เปิดบทความที่สองหรือคลิกโฆษณาอื่น พวกเขาใกล้จะออกจากเว็บไซต์แล้ว และ Exit Story จะมอบโอกาสอีกครั้งในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นให้เพื่อสร้างมูลค่า
- ดึงประโยชน์จากการเข้าชมจากผลการค้นหาและโซเชียลมีเดียออกมาได้มากขึ้น: ผู้ที่เข้าชมจากผลการค้นหาและโซเชียลมีเดียมักจะอ่านเพียงสิ่งเดียวแล้วจากไป Exit Story ไม่จำเป็นต้องให้พวกเขาอยู่ต่อหรือดูหน้าอื่น ๆ: มันทำงานได้ด้วยการเข้าชมเพียงหน้าเดียว
- ช่วยเพิ่ม RPM โดยไม่ต้องเพิ่มความรกให้กับหน้าเว็บ: แทนที่จะเพิ่มวิดเจ็ตอีกตัวเข้าไปในเนื้อหา คุณกำลังเพิ่มช่วงเวลาการสร้างรายได้เมื่อผู้ใช้กำลังจะออกจากหน้าเว็บ จากการทดสอบเบื้องต้น ผู้เผยแพร่โฆษณาพบว่า RPM เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 5%
ใครได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Exit Story
MGID สร้าง Exit Story โดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำลังจะออกจากหน้าเว็บ ไม่ใช่สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มันคุ้มค่าที่จะลองใช้งานหาก:
- การเข้าชมส่วนใหญ่ของคุณมาจาก Google Discover, การค้นหา หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งการเข้าชมแบบหน้าเดียวเป็นเรื่องปกติ
- คุณดำเนินเว็บไซต์ข่าวสาร ความบันเทิง หรือเนื้อหาที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
- คุณกำลังใช้ MGID Story อยู่แล้วและต้องการเพิ่มการสร้างรายได้เมื่อผู้ใช้กำลังจะออกจากหน้าเว็บอีกชั้นหนึ่ง
สรุปแล้ว หากการเข้าชมของคุณมักจะเข้ามาอ่านเพียงสิ่งเดียวแล้วจากไป Exit Story ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะ
เริ่มต้นใช้งาน Exit Story
การตั้งค่า Exit Story นั้นง่ายและไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมใด ๆ จากฝั่งของคุณ:
- ติดต่อผู้จัดการความสำเร็จหรือทีมสนับสนุนของ MGID เพื่อสร้างวิดเจ็ตอัจฉริยะ Exit Story สำหรับบัญชีของคุณ
- ทำงานร่วมกับตัวแทนของ MGID เพื่อกำหนดค่าโหมด Swipe Up, เริ่มทำงานเมื่อมีการออกจากเว็บไซต์ และการออกแบบวิดเจ็ต
- เพิ่มวิดเจ็ตลงในเว็บไซต์ของคุณโดยใช้การใช้งาน Single JS ของ MGID
เมื่อใช้งานแล้ว Exit Story จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดค่าไว้
ข้อคิดเห็นสุดท้าย
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดหน้าเว็บที่สอง แต่ไม่ได้หมายความว่าการเข้าชมครั้งนั้นจะหมดคุณค่าไป Exit Story เพียงแค่ให้โอกาสคุณอีกครั้งก่อนที่ผู้ใช้จะจากไป
ต้องการทดลองใช้งานหรือไม่ ติดต่อผู้จัดการบัญชี MGID ของคุณ และพวกเขาจะช่วยเหลือคุณในการตั้งค่า