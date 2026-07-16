ลองนึกภาพดู: มีแคมเปญหยุดการใช้จ่ายกะทันหัน ครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธ ประสิทธิภาพลดลงโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ผู้โฆษณาของ MGID ทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ และนั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำ MIA (MGID Intelligent Assistant) ผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม MGID
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่นั่นแล้ว ในรายงาน การตั้งค่าแคมเปญ และศูนย์ช่วยเหลือ แต่การหาคำตอบมักใช้เวลานานกว่าการตัดสินใจเสียอีก ดังนั้น แทนที่จะต้องค้นหาในแดชบอร์ด เปรียบเทียบรายงาน หรือค้นหาเอกสาร คุณเพียงแค่ถามคำถามกับ MIA เธอจะอ่านข้อมูลบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์ ใช้ความเชี่ยวชาญของ MGID และให้คำตอบที่ชัดเจนพร้อมขั้นตอนต่อไปที่ใช้งานได้จริง เธอสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในบทสนทนาเดียว
MIA หาคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไร
ทุกคำถามเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ
MIA ไม่ได้ใช้คำตอบสำเร็จรูปทั่วไป ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถาม เธออาจตรวจสอบการตั้งค่าแคมเปญ เปรียบเทียบรายงานประสิทธิภาพ ตรวจสอบสถานะการกลั่นกรอง หรือดึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ของ MGID ขึ้นมา หรือบางครั้งเธออาจทำงานหลายอย่างพร้อม ๆ กัน
เบื้องหลังการทำงาน MIA สามารถ:
- วิเคราะห์ข้อมูลบัญชีและแคมเปญของคุณในแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบการตั้งค่าแคมเปญและรายงานประสิทธิภาพ
- นำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MGID และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการวินิจฉัยที่เป็นระบบสำหรับสถานการณ์ทั่วไปของผู้โฆษณา
ลองดูตัวอย่างจริง: "ทำไมแคมเปญของฉันถึงไม่มีการใช้จ่าย"
คุณ: ทำไมแคมเปญของฉันถึงไม่มีการใช้จ่าย
MIA: แคมเปญของคุณมีการใช้งานอยู่ โฆษณาของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว และกำหนดการของคุณถูกต้องแล้ว ราคาเสนอปัจจุบันของคุณดูเหมือนจะต่ำกว่าเกณฑ์การประมูล ซึ่งอาจจำกัดการแสดงผล ลองพิจารณาตรวจสอบราคาเสนอของคุณหรือตรวจสอบช่วงราคาเสนอที่แนะนำเพื่อช่วยฟื้นฟูการเข้าชม
แทนที่จะตรวจสอบเพียงตัวชี้วัดเดียว MIA จะตรวจสอบสถานะ การอนุมัติโฆษณา ยอดคงเหลือ กำหนดการ ราคาเสนอ และการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน จากนั้นจะช่วยระบุว่าอะไรอาจจำกัดการแสดงผลและควรตรวจสอบอะไรต่อไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณจะทำกับผลการตรวจสอบของ MIA นั้นขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด ในขณะที่เธอให้การวินิจฉัยและคำแนะนำแก่คุณ การตัดสินใจที่จะดำเนินการยังคงเป็นของคุณ
คำถามที่ MIA สามารถตอบได้ในวันนี้
นี่คือคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้โฆษณาถาม MIA
ทำไมแคมเปญของฉันถึงไม่มีการใช้จ่ายเงิน
MIA จะตรวจสอบสถานะแคมเปญ การอนุมัติโฆษณา การเสนอราคา การกำหนดเวลา การกำหนดเป้าหมาย และยอดคงเหลือในบัญชี เพื่อค้นหาสิ่งที่ขัดขวางการส่งมอบโฆษณา และชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรค
ทำไมโฆษณาของฉันถึงถูกปฏิเสธ
MIA อธิบายว่าอะไรที่ไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเฉพาะเจาะจง และช่วยคุณเตรียมการส่งใหม่
บัญชีของฉันมีสุขภาพดีแค่ไหน
MIA ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของบัญชี ระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และชี้ให้คุณเห็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจก่อน
ฉันจะปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPA Tune ได้อย่างไร
ด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ ระยะการเรียนรู้ งบประมาณ CPA เป้าหมาย และการกำหนดค่า MIA จะให้คำแนะนำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของแคมเปญของคุณ
อะไรทำให้ MIA แตกต่าง
ผู้ช่วย AI ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลสาธารณะหรือคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ MIA ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ทุกคำตอบจะประกอบด้วยสามสิ่ง:
- ข้อมูลบัญชีแบบเรียลไทม์: MIA จะเคราะห์แคมเปญ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การตั้งค่า สถานะการตรวจสอบ และรายงานของคุณ เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณในขณะนี้
- ความเชี่ยวชาญของ MGID: MIA ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเฉพาะแพลตฟอร์มและขั้นตอนการวินิจฉัยที่มีโครงสร้างซึ่งพัฒนาโดยทีมผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของ MGID
- ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: MIA จะอ้างอิงเนื้อหาล่าสุดจากศูนย์ช่วยเหลือของ MGID เพื่ออธิบายคุณสมบัติ นโยบาย และเครื่องมือของแพลตฟอร์มในบริบทของแคมเปญของคุณ
MIA แตกต่างจากแชทบอทที่มีคำตอบที่เขียนไว้ล่วงหน้าตรงที่ MIA จะตัดสินใจว่าจะดึงข้อมูลใดมา เปรียบเทียบกับรายงานใด และเลือกใช้ขั้นตอนใด จากนั้น MIA จะนำทุกอย่างมารวมกันเป็นคำตอบเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีของคุณ
อนาคตของ MIA
MIA จะเก่งขึ้นด้วยคำติชมจากผู้ใช้และกรณีการใช้งานจริงของผู้โฆษณา คำติชมทุกชิ้นจะช่วยให้เราปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำของเธอได้
MIA เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เรากำลังขยายขอบเขตความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการอธิบายของเธออย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์ม MGID จากคำถามและคำติชมจริงของผู้โฆษณา เมื่อเวลาผ่านไป MIA จะเติบโตเป็นผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์แคมเปญ ข้อมูลเชิงลึกของบัญชี คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ และการตัดสินใจของผู้โฆษณาในแต่ละวัน
พบกับ MIA ในแดชบอร์ด MGID
ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขปัญหาแคมเปญ เรียนรู้วิธีการทำงานของฟีเจอร์ หรือกำลังวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพครั้งต่อไป MIA พร้อมให้ความช่วยเหลือในแดชบอร์ด MGID ของคุณ
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