เรากลับมาอีกครั้งพร้อมข่าวสารล่าสุดในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ขั้นสูงที่จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งาน MGID ที่ดีขึ้น ในคราวนี้ เราจะมาแบ่งปันการอัปเดตอันน่าตื่นเต้นที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานของแพลตฟอร์มของเราสำหรับทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณา มาสำรวจกันว่ามีอะไรใหม่บ้าง และการปรับปรุงเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไร!
สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
ขอแนะนำ MGID+: โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับภูมิทัศน์การเผยแพร่โฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงต้องการเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการสร้างรายได้แบบเดิม ๆ เพื่อให้นำหน้าคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้ MGID จึงได้เปิดตัว MGID+ ซึ่งเป็นชุดการบริการครบวงจรที่ก้าวไปไกลกว่าการสร้างรายได้ โดยผสานเครื่องมือการสร้างรายได้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย MGID+ คุณจะได้รับมุมมองแบบครบถ้วนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโฆษณา เว็บไซต์ และเนื้อหา เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ประโยชน์หลักของ MGID+
- การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน: ตั้งแต่ความต้องการของ Google ไปจนถึงการแสดงแบบโปรแกรมและวิดีโอ MGID+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดช่องทางการสร้างรายได้หลากหลายทาง นอกจากนี้ Campaign Studio ยังช่วยให้คุณสามารถเปิดตัวแคมเปญโฆษณาเนทีฟได้โดยตรง ทำให้คุณควบคุมโฆษณาได้ทั้งหมด ในขณะที่ Contextual Intelligence จะคอยช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายโดยไม่ใช้คุกกี้เพื่อรักษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ปลอดภัย
- การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย: MGID+ ช่วยขยายฐานผู้อ่านของคุณด้วยการเผยแพร่เนื้อหาและเครื่องมือแลกเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายภายนอก ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มการค้นหาและโซเชียล SEO และคำแนะนำของ Core Web Vital จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าไซต์ของคุณได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการเข้าชมแบบออร์แกนิกมากขึ้น
- การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน: คำแนะนำเนื้อหาที่ปรับแต่งได้และ Audience Hub ที่ช่วยให้ผู้อ่านอยู่บนไซต์ของคุณนานขึ้นและดึงดูดพวกเขากลับมา ด้วย Analytics Hub คุณสามารถติดตามทุกตัวชี้วัดที่สำคัญได้ ทำให้ปรับแต่งเนื้อหาและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วย MGID+ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับชุดเครื่องมืออันแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการเผยแพร่โฆษณาในปัจจุบัน ช่วยให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและความภักดีของกลุ่มเป้าหมายที่แข็งแกร่ง
การรายงานขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่โฆษณาของคุณด้วยฟีเจอร์ใหม่ของเรา: การรายงานขั้นสูง การอัปเดตนี้มาพร้อมกับเครื่องมือการรายงานขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญ แก้ไขปัญหา และเจาะลึกพฤติกรรมของผู้ชม ด้วยตัวกรองที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถระบุแนวโน้มและปรับเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ การรายงานขั้นสูงเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของไซต์ที่โปร่งใสและมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มผลกระทบของการรายงานขั้นสูง โปรดดูบล็อกโพสต์ล่าสุดของเรา
สำหรับผู้โฆษณา
การรายงานแบบละเอียด: ฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์แคมเปญเชิงลึก
สำหรับผู้โฆษณา เราได้เปิดตัวการรายงานแบบละเอียด ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่รวบรวมข้อมูลแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ขณะนี้ คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเอง ใช้การวิเคราะห์แบบหลายมิติ และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในระดับบัญชีสำหรับแคมเปญทั้งหมดได้ การรายงานแบบละเอียดมีประโยชน์ที่สำคัญหลายประการ:
- การติดตามแคมเปญรายวันตามวันที่ แหล่งที่มา หรือแม้แต่ชั่วโมง เพื่อค้นหาแนวโน้มและปรับตารางเวลาให้เหมาะสม
- การแยกย่อยทางภูมิศาสตร์เพื่อช่วยปรับแต่งการกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาค
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่สร้างสรรค์ เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนข้อความของคุณได้อย่างมีกลยุทธ์
นี่คือการแยกย่อยของรายงานสำคัญที่มีให้บริการและข้อมูลเชิงลึกที่รายงานเหล่านี้ให้มา
- ภาพรวมแคมเปญตามวันที่: ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพรายวันในแคมเปญต่าง ๆ ช่วยระบุวันที่มีประสิทธิภาพสูงและต่ำ
- ประสิทธิภาพของแคมเปญตามวิดเจ็ต/แหล่งที่มา: วิเคราะห์ว่าแหล่งที่มาหรือวิดเจ็ตใดมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของแคมเปญมากที่สุด ซึ่งช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญตามชั่วโมง: แสดงประสิทธิภาพของแคมเปญในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน ช่วยสนับสนุนการกำหนดตารางเวลาและกลยุทธ์การเสนอราคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การแยกย่อยแคมเปญตามประเทศ: ระบุภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญตามประเทศ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการปรับแต่งการกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์
- ประสิทธิภาพตามความคิดสร้างสรรค์: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณาต่าง ๆ ช่วยให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ตามข้อมูลได้
- ความสำเร็จของแคมเปญตามแพลตฟอร์ม: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพตามแพลตฟอร์ม (เช่น มือถือหรือเดสก์ท็อป) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายตามอุปกรณ์
- รายงานเฉพาะวิดเจ็ตและแคมเปญ: ให้มุมมองโดยละเอียดว่าวิดเจ็ตแต่ละตัวมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จของแคมเปญอย่างไร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
รายงานเหล่านี้ช่วยให้นักโฆษณาสามารถติดตามการคลิก การแสดงผล การสร้างลูกค้า และอื่น ๆ ด้วยตัวกรองที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับแต่งมุมมองข้อมูล หากต้องการภาพรวมทั้งหมดว่าการรายงานแบบละเอียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์แคมเปญของคุณได้อย่างไร โปรดอ่านบล็อกโพสต์ฉบับเต็มของเรา
ความโปร่งใสของแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโฆษณาที่ดีขึ้น
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้เราตื่นเต้นคือการอัปเดตล่าสุดของเราสำหรับอินเตอร์เฟซการเสนอราคาแบบเลือก ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสด้วยการแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชม (โดเมน ชื่อแอป และตัวระบุอื่น ๆ) แทน UID ของวิดเจ็ต ทำให้ผู้โฆษณาเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าการเข้าชมมาจากที่ใดและโฆษณาเข้าถึงใคร
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มา ผู้โฆษณาจะสามารถ:
- ดูประสิทธิภาพตามแหล่งที่มา: ติดตามประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของการเข้าชมแต่ละแห่ง รวมถึงเว็บไซต์และแอปเฉพาะ
- ปรับตัวคูณ CPC: กำหนดราคาเสนอตามประสิทธิภาพแหล่งที่มาของการเข้าชมแต่ละแห่งเพื่อการใช้จ่ายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแหล่งที่มา: รับการควบคุมแบบละเอียดโดยการจัดการแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางโฆษณา
การอัปเดตนี้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายแคมเปญมากยิ่งขึ้นได้ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและ ROI
To simplify tracking and improve accuracy, MGID introduces Native Integration — a straightforward way to track conversions directly in the MGID Ads dashboard. No more manual setups or complex coding; with Native Integration, you can link MGID campaigns to third-party platforms in just a few clicks.
การติดตามการสร้างลูกค่าแบบใหม่พร้อมการผสานรวมแบบเนทีฟ
เพื่อลดความซับซ้อนในการติดตามและปรับปรุงความแม่นยำ MGID จึงขอแนะนำ การผสานรวมแบบเนทีฟ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการติดตามการแปลงโดยตรงในแดชบอร์ดโฆษณา MGID ไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือเขียนโค้ดที่ซับซ้อนอีกต่อไป ด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟ คุณสามารถเชื่อมโยงแคมเปญ MGID กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
เรายินดีที่จะประกาศว่าพันธมิตรการผสานรวมแบบเนทีฟรายแรกของเราคือ Voluum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการติดตามชั้นนำ ความร่วมมือนี้ทำให้การติดตามราบรื่นและแม่นยำ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญแทนที่จะต้องจัดการกับรายละเอียดทางเทคนิค
หากต้องการลองใช้การผสานรวมแบบเนทีฟให้ไปที่ส่วนการสร้างแคมเปญใน MGID Ads แล้วทำตามคำแนะนำการตั้งค่าแบบง่าย ๆ เพื่อเริ่มติดตามอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้
บทสรุป
การอัปเดตล่าสุดของเรานั้นเสร็จสิ้นแล้ว! ด้วยการอัปเดตอันทรงพลังเหล่านี้ MGID ยังคงกำหนดนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณา ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญให้สูงที่สุด เครื่องมือและฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของเราก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ เจาะลึก สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ มาสัมผัสด้วยตัวเองว่านวัตกรรมของ MGID สามารถเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของคุณได้อย่างไร ใช้เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายของคุณ โดยที่ทุกการคลิกมีค่า!