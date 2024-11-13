เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า MGID กำลังเปิดตัวการสร้างภาพโมเดลใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับแดชบอร์ด MGID Ads โดยเฉพาะ การอัปเดตครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ของเราสามารถเข้าถึงเครื่องมือล้ำสมัยที่ให้คุณภาพที่ดีกว่า สมจริงกว่า และมีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์มากกว่า ทั้งหมดนี้เราทำให้ฟรี ตอนนี้ คุณสามารถสร้างภาพที่สวยงามและมีคุณภาพสูงได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มของเรา ทดลองใช้คำแนะนำต่าง ๆ และทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
การอัปเดตโมเดลครั้งนี้มีอะไรใหม่บ้าง
โมเดลใหม่ของเรานำเสนอความสมจริงและความแม่นยำในระดับสูง พร้อมการตีความข้อความคำสั่งที่รายละเอียดและบริบทได้รับการปรับปรุง ซึ่งหมายความว่ารูปภาพจะดูคมชัดขึ้น เป็นธรรมชาติมากขึ้น และปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ เช่น การตลาดและการสร้างแบรนด์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างภาพสำหรับแคมเปญโฆษณาหรือกำลังทดลองใช้แนวคิดใหม่ ๆ โมเดลที่ได้รับการอัปเดตของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำแบบนั้นได้อย่างง่ายดาย คุณจะสามารถสร้างภาพที่ดูเหมือนภาพถ่ายมืออาชีพได้ โดยมีรายละเอียดที่แม่นยำ สีสันที่สมจริง และโครงสร้างที่สมจริง
ทำไมโมเดลใหม่จึงถือเป็นตัวพลิกโฉมโฆษณาของคุณ
โมเดลที่ได้รับการอัปเกรดนี้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการสร้างภาพของเราได้อย่างมาก
- ความสมจริงและรายละเอียดที่มากขึ้น: โมเดลนี้ทำให้ภาพดูเหมือนภาพถ่ายคุณภาพสูงมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่คมชัดและสีสันที่สมจริง
- ข้อผิดพลาดน้อยลง: บอกลาท่าทางที่ดูแปลก ๆ ได้เลย มือ ใบหน้า และแขนขาถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณได้ภาพที่ดูสวยงามได้อย่างง่ายดาย
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน: ผู้ใช้แดชบอร์ด MGID Ads ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ได้รับการอัปเดตนี้ได้ฟรี ช่วยให้คุณสร้างภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการ ทดลองใช้สไตล์ต่าง ๆ ปรับแต่งคำแนะนำของคุณ และสัมผัสกับเครื่องมือที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณที่สุด
การเปรียบเทียบเวอร์ชันก่อนหน้ากับเวอร์ชันใหม่: ความแตกต่างในการใช้งาน
นี่คือการเปรียบเทียบแบบรวดเร็วเพื่อแสดงให้เห็นว่ารุ่นอัปเดตนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ของเราได้มากเพียงใด
คำสั่ง (ข้อความสั้น)
ภาพระยะใกล้ของผู้หญิงที่กำลังทาครีมอย่างอ่อนโยนที่ใต้ตาเพื่อลดริ้วรอย
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คำสั่ง
คนกำลังนั่งทาเจลบรรเทาอาการที่หัวเข่า โดยหัวเข่าบวมเล็กน้อย
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คำสั่ง
ภาพระยะใกล้ของเท้าของคนที่มีอาการบวมที่โคนนิ้วหัวแม่เท้าเล็กน้อย โดยที่มือกำลังลูบเจลใสบรรเทาอาการจากหลอดเล็ก ๆ
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และนี่คือตัวเลือกพร้อมคำสั่งโดยละเอียดเพิ่มเติม
คำสั่ง
หญิงสาวอายุ 20 ปีต้น ๆ สวมชุดสีแดงลายจุดสีดำ ถือไพ่เอซไว้แนบหน้าอก มีท่าทางจริงจัง นั่งอยู่ที่โต๊ะโป๊กเกอร์โดยมีชิปและไพ่วางเรียงไว้ คาสิโนมีแสงไฟสลัว พื้นหลังมีแสงจากเครื่องสล็อต เป็นลุคภาพยนตร์โดยมีโฟกัสนุ่มนวล
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คำสั่ง
ภาพถ่ายมือสมัครเล่น คุณภาพแย่ แสงน้อย แสงไม่ดี ภาพกลางคืนความละเอียดต่ำของหญิงสาวอายุ 20 ปีต้น ๆ ผิวขาว ใบหน้าของเธอถูกปกคลุมด้วยแป้งสีขาว เธอหลับตาและปัดแป้งสีขาวบาง ๆ บนขนตาที่ยาวของเธออย่างอ่อนโยน ในขณะที่คิ้วของเธอยังคงคมชัดภายใต้แป้งที่เคลือบอยู่ ริมฝีปากของเธอแยกออกจากกันเล็กน้อย เผยให้เห็นสีชมพูอ่อนตามธรรมชาติของริมฝีปากของเธอซึ่งไม่ได้ถูกแป้ง ทำให้ผิวของเธอดูอ่อนหวานราวกับน้ำแข็ง พื้นหลังเป็นห้องน้ำ ซึ่งโฟกัสไปที่พื้นผิวที่ละเอียดอ่อนบนใบหน้าของเธอได้อย่างเต็มที่ มีแสงที่สว่างเกินไป มืด และสลัว เธอสวมเสื้อครอปท็อปสีขาว
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คำสั่ง
รูปถ่ายมือสมัครเล่น คุณภาพแย่ ภาพกลางคืนความละเอียดต่ำของหญิงสาวอายุ 20 ปีต้น ๆ ผิวขาว สวมแว่นตากรอบโลหะบาง ใส่หูฟังครอบหูสีดำขนาดใหญ่และเสื้อครอปท็อปแขนกุดสีขาว เธอมีผมสีบลอนด์ตรงยาวมีรากผมสีเข้มเล็กน้อย แสกข้างเล็กน้อย เธอยิ้มให้กล้องขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะที่มีแป้นพิมพ์สีดำและแดง ยืนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่แสดงแผนภูมิการซื้อขายหุ้นหรือการเงินโดยละเอียดพร้อมตัวชี้วัดและเส้นสีสันสดใส ฉากได้รับแสงจากไฟ LED สีม่วงใต้โต๊ะซึ่งส่องแสงอ่อน ๆ ห้องมีการออกแบบที่เรียบง่ายโดยมีผนังสีขาวเรียบ ๆ เป็นพื้นหลัง แสงสลัว มีแสงที่สว่างเกินไป
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คำสั่ง
ผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมแล็บสีขาว มีเคราสีเทา และผมสีเทาสั้นที่จัดแต่งอย่างเรียบร้อย กำลังพูดกับกล้อง เขาน่าจะมีอายุราว ๆ ปลาย 40 หรือต้น 50 มีท่าทางสงบและเป็นมืออาชีพ เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มใต้เสื้อคลุม และมีไมโครโฟนติดอยู่ที่ด้านหน้าเสื้อเชิ้ต ซึ่งบ่งบอกถึงสถานที่เป็นทางการ ซึ่งน่าจะเป็นการนำเสนอทางการแพทย์หรือวิชาชีพ พื้นหลังเป็นผนังสีอ่อนเรียบ ๆ มีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านขวาซึ่งนำไปสู่ห้องที่มีแสงสลัว ๆ มีไอคอนปุ่มเล่นสีแดงขนาดใหญ่ทับอยู่บนภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่คือภาพนิ่งจากวิดีโอ แสงนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ และภาพมีโฟกัสที่คมชัด โดยมีพื้นหลังเบลอเล็กน้อยเพื่อให้โฟกัสที่วัตถุได้
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าโมเดลใหม่นี้มีข้อดีอย่างชัดเจน นั่นคือสามารถสร้างภาพที่คมชัดและสมจริงได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ข้อความสั้น ๆ หรือแบบละเอียดก็ตาม ข้อความสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และหากคุณต้องการรายละเอียดที่เจาะจงมากขึ้น เพียงแค่เพิ่มคำอธิบายอีกเล็กน้อย โมเดลนี้จะปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ทำให้สร้างภาพคุณภาพสูงที่ช่วยเสริมแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดาย
บทสรุป
การอัปเกรดนี้ทำให้ MGID ช่วยให้นักโฆษณาสามารถสร้างภาพที่สวยงามและทรงพลังได้อย่างง่ายดาย เข้าสู่แดชบอร์ดของเรา ทดลองใช้งานได้อย่างอิสระ และสัมผัสกับพลังของการสร้างภาพด้วย AI ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งออกแบบมาเพื่อความสำเร็จในการโฆษณาของคุณ เราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์อันน่าทึ่งที่คุณจะสร้าง!