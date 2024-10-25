ในโลกของการเผยแพร่ทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การก้าวไปข้างหน้าหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลที่แม่นยำ ด้วยการเปิดตัวอินเตอร์เฟซการรายงานขั้นสูงใหม่ของ MGID บนแดชบอร์ดของผู้เผยแพร่โฆษณา ทำให้เจ้าของสื่อมีเครื่องมืออันทรงพลังอยู่ในมือ ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขปัญหาเรื่องค่าตัวชี้วัดการลดลงอย่างกะทันหันหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนหน้า นี่คือวิธีที่คุณจะใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรายงานเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณให้ได้มากที่สุด
1. การตรวจสุขภาพประจำวัน: ตรวจสอบค่าตัวชี้วัดหลักเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของบัญชีของคุณ เช่น RPM/eRPM (รายได้ต่อ 1,000 ล้านครั้ง) ในกรณีที่ RPM/eRPM ผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดวิดเจ็ตที่สำคัญ เช่น CPM (ต้นทุนต่อ 1,000 ล้านครั้ง) และ CTR (อัตราการคลิกผ่าน) ให้ไปที่การรายงานระดับวิดเจ็ต และใช้มิติวันที่เพื่อดูประสิทธิภาพรายวัน หากคุณสังเกตเห็นว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ:
- กรองตามประเภทอุปกรณ์และประเทศ: ระบุว่าปัญหาถูกแยกออกเฉพาะกลุ่มผู้ชมหรือไม่ หากสัดส่วน GEO เปลี่ยนไปและคุณเริ่มส่งปริมาณการเข้าชมจากประเทศที่มี CPC ต่ำกว่า CPC เฉลี่ยจะลดลง
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของปริมาณการเข้าชม: ใช้ตัวกรองแหล่งที่มาของปริมาณการเข้าชมเพื่อดูว่ามีช่องทางใดที่ประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ ตรวจสอบว่าปริมาณการเข้าชมโดยตรง การแนะนำ หรือออร์แกนิกมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนหรือไม่
- ตรวจสอบการแยกย่อยอุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ/ประเภทของปริมาณการเข้าชม: ผู้โฆษณาจะจ่ายราคาที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และประเภทของปริมาณการเข้าชมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง CPC ได้
- ปรับให้เหมาะสม: พิจารณาปรับแต่งเนื้อหาหรือตำแหน่งโฆษณาของคุณสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
2. การแก้ไขปัญหาความผันผวนของปริมาณการรับส่งข้อมูล: ระบุและแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมอย่างกะทันหันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ เพื่อวินิจฉัยปัญหาให้คุณทำตามดังนี้:
- ใช้ตัวกรองระดับเว็บไซต์: ใช้ตัวกรอง เช่น ระบบปฏิบัติการ ประเภทการเข้าชม และเว็บไซต์ เพื่อจำกัดสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- วิเคราะห์การเข้าชมเพจและอัตราการมองเห็น: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอัตราการมองเห็นอาจส่งผลต่อ CTR ของโฆษณา MGID ได้ เหตุผลทั่วไปของความผันผวนของอัตราการมองเห็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของการเข้าชม ปัญหาทางเทคนิค หรือการส่งการเข้าชมไปยังบทความที่ยาวขึ้นซึ่งมีองค์ประกอบมากขึ้นบนเพจ
- วิเคราะห์การแยกย่อยประเทศ/อุปกรณ์/ระบบปฏิบัติการ/ประเภทการเข้าชม: คล้ายกับการวิเคราะห์ CPC การแยกย่อยสามารถเผยให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของการเข้าชมส่งผลกระทบต่อ CTR หรือไม่
- ดำเนินการ: แก้ไขปัญหาทางเทคนิคใด ๆ หรือปรับกลยุทธ์ SEO ของคุณเพื่อกู้คืนการเข้าชมที่สูญเสียไป การใช้เครื่องมือการตรวจสอบ SEO ของ MGID จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
3. การทดลอง: เพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่ง รูปแบบ การออกแบบ และ/หรือองค์ประกอบของวิดเจ็ตเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
การทดสอบตำแหน่ง รูปแบบ การออกแบบ และ/หรือองค์ประกอบของวิดเจ็ตที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่การมีส่วนร่วมและรายได้ที่สูงขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ:
- ใช้ประโยชน์จากมิติ SubID: ในระดับวิดเจ็ต ให้ใช้พารามิเตอร์ SubID เพื่อแท็กการทดลองการออกแบบต่าง ๆ ทดลองกับเค้าโครงหน้า ตำแหน่ง และแหล่งที่มาของการเข้าชม
- เปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ดู CTR ของโฆษณา อัตราการมองเห็น และvCTR ใน SubID ต่าง ๆ
- กรองตามประเภทตำแหน่งวิดเจ็ต: ทำความเข้าใจว่าตำแหน่งใดให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
- ใช้รูปแบบที่ชนะ: เปิดตัวการออกแบบที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทั่วทั้งไซต์
4. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย: ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของคุณ
การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณถือเป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายโดย:
- การกรองตามประเทศและประเภทอุปกรณ์: ในระดับเว็บไซต์และวิดเจ็ต ดูว่ากลุ่มต่าง ๆ โต้ตอบกับเนื้อหาของคุณอย่างไร
- การประเมินการคลิกและ CTR ออร์แกนิก: การมีส่วนร่วมแบบออร์แกนิกที่สูงบ่งบอกถึงการมีเนื้อหาที่ตรงใจผู้ชม
- การจัดกลุ่มตามระบบปฏิบัติการและแหล่งที่มาของการเข้าชม: ปรับแต่งความเข้ากันได้ของไซต์และการตลาดสำหรับกลุ่มผู้ใช้หลัก
- ปรับแต่งเนื้อหา: ปรับกลยุทธ์ด้านบรรณาธิการของคุณให้เหมาะกับผู้ชมที่มีคุณค่าที่สุดของคุณ
5. การทบทวนกลยุทธ์: ผลการดำเนินงานรายเดือนและการวางแผนในอนาคต
ในช่วงสิ้นเดือนของทุกเดือน สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนล่วงหน้า:
- รวบรวมรายงานรายเดือน: ใช้มิติวันที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดทั้งเดือน
- ประเมินตัวชี้วัดรายได้จากโฆษณา: เน้นที่ RPM โฆษณา รายได้จากโฆษณา และ CPC โฆษณา เพื่อประเมินประสิทธิภาพการสร้างรายได้
- ระบุแนวโน้ม: มองหารูปแบบในประเภทการเข้าชม และแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อสร้างกลยุทธ์ในอนาคต
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพระดับวิดเจ็ต: หากมีเว็บไซต์หลายแห่งในบัญชีของคุณ ให้ระบุเว็บไซต์ที่มีผลกระทบสูงสุดต่อประสิทธิภาพ เมื่อระบุได้แล้ว ให้ตรวจสอบระดับวิดเจ็ต โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่สุดคือ CPM/eCPM ขั้นตอนการวิเคราะห์ระดับวิดเจ็ตจะคล้ายกับ RPM/eRPM
- กำหนดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายสำหรับเดือนที่จะมาถึงและร่างแผนปฏิบัติการโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึก
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของการรายงานขั้นสูง
อินเตอร์เฟซการรายงานขั้นสูงนั้นไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการตรวจสอบรายงานเหล่านี้เป็นประจำและใช้ตัวกรอง ชี้วัด และมิติที่มีอยู่ คุณจะสามารถทำความเข้าใจกับประสิทธิภาพของไซต์และพฤติกรรมของผู้เข้าชมได้อย่างครอบคลุม
อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ หากไม่สามารถระบุปัญหาที่ชัดเจนได้ โปรดติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของคุณเพื่อขอการวิเคราะห์โดยละเอียด
โปรดจำไว้ว่ากุญแจสำคัญของความสำเร็จในการโฆษณาอยู่ที่การติดตาม ทดลอง และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ให้เจาะลึกข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และเฝ้าดูธุรกิจของคุณเติบโต