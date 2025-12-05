จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนบอกให้คุณ “กดตะกร้าเลย” แล้วคุณก็ทำตาม ยุคนั้นกำลังจะหมดไปแล้ว
ผู้ชมฉลาดขึ้น ขี้สงสัยมากขึ้น และเริ่มเบื่อหน่ายกับการถูกขายของ นี่คือยุคของการลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ การขายสินค้าที่สร้างขึ้นบนความซื่อสัตย์มากกว่าการโฆษณาเกินจริง แทนที่จะผลักดันให้คนซื้อ ผู้ที่ใช้กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์จะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าอะไรที่ไม่คุ้มค่าที่จะซื้อและเพราะอะไร
อาจฟังดูเหมือนข่าวร้ายสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตร แต่จริง ๆ แล้วตรงกันข้าม ท่ามกลางเสียงต่าง ๆ ของแบรนด์และการเป็นพันธมิตรที่ได้รับค่าตอบแทน ความจริงใจคือสกุลเงินใหม่ของความไว้วางใจ นักการตลาดแบบพันธมิตรที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์สามารถเปลี่ยนความโปร่งใสให้เป็นการสร้างลูกค้าได้
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าการลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์เริ่มต้นอย่างไร ทำไมถึงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมในปัจจุบัน และนักการตลาดแบบพันธมิตรสามารถใช้มันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและผลกำไรในระยะยาวโดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงได้อย่างไร
การลดการใช้อิทธิพลเทียบกับการใช่อิทธิพล
หลายปีที่ผ่านมา การใช้อิทธิพลนั้นมุ่งเน้นไปที่ความปรารถนา: ฟีดที่ดูดี รายการ "ของมันต้องมี" และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดหย่อน ข้อความนั้นเรียบง่าย: ซื้อสิ่งนี้ แล้วคุณจะเป็นเหมือนฉัน
การลดการใช้อิทธิพลจะพลิกบทบาทนั้น แทนที่จะบอกผู้คนว่าควรซื้ออะไร แต่เป็นช่วยให้พวกเขาคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าทำไมพวกเขาถึงซื้อ ผู้ที่ใช้กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลอาจพูดว่า “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ครีมบำรุงผิวราคา 80 ดอลลาร์หรอก นี่คือตัวราคา 20 ดอลลาร์ที่ใช้ได้ผลดีไม่แพ้กัน” นี่ไม่ใช่การต่อต้านการตลาด แต่เป็นการตลาดแบบที่ชาญฉลาดกว่า
ความแตกต่างอยู่ที่เจตนา:
|การใช้อิทธิพล
|การลดการใช้อิทธิพล
|ส่งเสริมความปรารถนาและสถานะ
|ส่งเสริมความไว้วางใจและการพิจารณา
|เน้นการขายผลิตภัณฑ์
|เน้นการแบ่งปันประสบการณ์
|ใช้กระแสเพื่อกระตุ้นการซื้อแบบเร่งรีบ
|ใช้ความซื่อสัตย์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
|วัดความสำเร็จจากจำนวนคลิกและยอดขาย
|วัดความสำเร็จจากความมีส่วนร่วมและความน่าเชื่อถือ
สำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตร กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลจะเปลี่ยนกรอบการบริโภคจาก “ซื้อสิ่งนี้เดี๋ยวนี้” เป็น “ซื้ออย่างตั้งใจ” เมื่อคุณนำเสนอเนื้อหาด้วยความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรก ผู้ชมจะมองคุณเป็นผู้แนะนำมากกว่าเป็นพนักงานขาย ความไว้วางใจนั้นเองที่จะเปลี่ยนการคลิกเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นยอดขายระยะยาว
เหตุผลที่กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลได้ผลสำหรับนักการตลาดแบบพันธมิตร
มองเผิน ๆ การบอกคนอื่นว่าอย่าซื้อสินค้าอาจฟังดูเหมือนกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรที่แย่ที่สุด แต่ความจริงแล้วมันกลับสร้างความไว้วางใจและยอดขายได้มากขึ้นในระยะยาว
- กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ: ผู้ชมสามารถมองออกได้ทันทีว่าเป็นการโปรโมทแบบฝืน ๆ เมื่อคุณกล่าวอย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ได้ผล หรือเมื่อมีทางเลือกที่ถูกกว่า คุณจะโดดเด่นขึ้นมาทันที ความซื่อสัตย์นั้นทำให้คำแนะนำครั้งต่อไปของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น
- กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลช่วยดึงดูดผู้ชมที่เบื่อหน่ายกับการขายที่มากเกินไป: โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการเสนอขาย กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลเป็นเหมือนลมหายใจแห่งความสดชื่นและตัดผ่านเสียงรบกวนทั้งหมด นั่นเป็นเหตุผลที่วิดีโอและโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลของผู้อื่นมักจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว พวกมันมีความเป็นธรรมชาติและสดใหม่
- กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลกระตุ้นการมีส่วนร่วม: การเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา เช่น โพสต์ "ฉันเสียใจที่ซื้อสิ่งนี้" และให้คำแนะนำที่เป็นมิตรกับงบประมาณ จะเชิญชวนให้เกิดการสนทนา ผู้คนแสดงความคิดเห็น แชร์ และบันทึก ไม่ใช่เพราะถูกขายของ แต่เพราะพวกเขาเชื่อถือในมุมมองนั้น
- กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาว: เมื่อผู้ติดตามเชื่อว่าคุณกำลังช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริงในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งที่คุณแนะนำและกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น นั่นคือการเติบโตของพันธมิตรที่ยั่งยืน
หลักการสำคัญของกลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลจะได้ผลก็ต่อเมื่อมันดูจริงใจ ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่า "ความซื่อสัตย์" เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นการรักษาความจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นี่คือหลักการสำคัญที่พันธมิตรทุกคนควรยึดถือ
1. ความโปร่งใส
เปิดเผยความสัมพันธ์กับพันธมิตรของคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ YouTube หรือบทความในบล็อก ให้ผู้คนรู้ว่าคุณได้รับค่าคอมมิชชั่น ความโปร่งใสจะไม่ทำลายความไว้วางใจ แต่การปกปิดสิ่งต่าง ๆ ต่างหากที่ทำลายความไว้วางใจ
2. ความจริงใจ
พูดจากประสบการณ์ หากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความคาดหวัง ให้บอกไปตรง ๆ หากใช้งานได้ดีอย่างน่าประหลาดใจ ให้อธิบายว่าทำไม ผู้คนให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์มากกว่าความสมบูรณ์แบบ
3. การสื่อสารที่เน้นคุณค่าเป็นหลัก
มุ่งเน้นการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างรอบคอบ นั่นอาจหมายถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางเลือก การอธิบายกรณีการใช้งาน หรือการเตือนเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาเกินจริง วางความต้องการของกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นศูนย์กลางของการตลาดแบบพันธมิตรของคุณ
4. ความสมดุล
ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดสมบูรณ์แบบ ควรกล่าวถึงทั้งข้อดีและข้อเสียในรีวิวของคุณ การแสดงทั้งสองด้านจะสร้างความน่าเชื่อถือ และในทางกลับกัน มันมักจะทำให้คำแนะนำของคุณโน้มน้าวใจได้มากขึ้น
สรุป: กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลจะได้ผลก็ต่อเมื่อสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ และความเคารพต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ หากผู้ติดตามของคุณเชื่อมั่นในวิจารณญาณของคุณ พวกเขาจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ แม้ว่ามันจะนำไปสู่ลิงก์พันธมิตรอื่นก็ตาม
วิธีการนำกลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลลมาใช้ในการตลาดแบบพันธมิตร
แล้วคุณจะใช้กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลในการตลาดแบบพันธมิตรของคุณได้อย่างไรโดยไม่ทำให้ค่าคอมมิชชั่นของคุณลดลง
กุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการขายไปเป็นการให้คำแนะนำ นี่คือวิธีการทำอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สร้างเนื้อหา “ทำไมคุณถึงไม่ต้องการสิ่งนี้”
รีวิวที่ตรงไปตรงมาว่า “อย่าซื้อผลิตภัณฑ์นี้” นั้นทรงพลัง เพราะมันทำลายรูปแบบการขายแบบเดิม ๆ เมื่อคุณอธิบายว่าทำไมบางสิ่งถึงไม่คุ้มค่า และอะไรคือสิ่งที่คุ้มค่า คุณจะได้รับความน่าเชื่อถือในทันที และใช่ คุณยังสามารถใส่ลิงก์ไปยังตัวเลือกที่ดีกว่าโดยใช้ลิงก์พันธมิตรของคุณได้
2. แนะนำทางเลือกที่ดีกว่าหรือราคาประหยัดกว่า
แนะนำกลุ่มเป้าหมายของคุณไปยังตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า ตัวอย่างเช่น: “คุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคา 200 ดอลลาร์นี้: ทางเลือกราคา 80 ดอลลาร์นี้ก็ทำได้เหมือนกัน”
ความซื่อสัตย์แบบนั้นจะสร้างความภักดีและการสร้างลูกค้าในระยะยาว
3. ใช้รีวิวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
สนับสนุนความคิดเห็นของคุณด้วยการทดสอบจริง ภาพหน้าจอ หรือการเปรียบเทียบ แสดงผลลัพธ์ แล้วผู้ชมของคุณจะมองคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ
4. ส่งเสริมการซื้ออย่างมีสติ
คุณไม่จำเป็นต้องห้ามปรามไม่ให้คนซื้อ เพียงแค่ช่วยให้พวกเขาชะลอการตัดสินใจลง วลีอย่าง “ซื้อสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อ…” หรือ “มันคุ้มค่าสำหรับผู้ใช้ประเภท X” จะทำให้คำแนะนำของคุณดูจริงใจและคำนึงถึงผู้ชมเป็นหลัก
5. ผสมผสานการเล่าเรื่อง
แบ่งปันความผิดพลาดหรือความเสียใจในการซื้อของคุณเอง ผู้คนจะเข้าใจความซื่อสัตย์ และมันจะให้บริบทกับคำแนะนำของคุณ
รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับแนวทางกลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพล
สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การลดการใช้อิทธิพลแตกต่างออกไปคือความรู้สึก: ซื่อสัตย์มากกว่าการเสนอขายที่ถูกปรุงแต่ง คุณสามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกที่: YouTube, TikTok, บล็อก และแม้แต่ในอีเมล กุญแจสำคัญคือการรักษาความจริงใจและประโยชน์เอาไว้
นี่คือรูปแบบบางส่วนที่เหมาะสมกับแนวคิดการลดการใช้อิทธิพลโดยธรรมชาติ
YouTube & TikTok: รีวิววิดีโอที่ซื่อสัตย์
สร้างวิดีโอ “ฉันเสียใจที่ซื้อสิ่งนี้” หรือ “อย่าเสียเงินไปกับ…” วิดีโอเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะผู้คนต้องการฟังเรื่องราวที่แท้จริง ควรนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าหรือถูกกว่าเสมอ เพราะข้อความของคุณควรเน้นที่การให้ความช่วยเหลือมากกว่าการตำหนิ
บทความในบล็อก: การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์อย่างละเอียด
เขียนการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน เช่น “สินค้าที่โฆษณาเกินจริงกับสินค้าที่ใช้งานได้จริง” หรือ “ประหยัดกับฟุ่มเฟือย” ใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน (ความสะดวกสบาย ความทนทาน อัตราส่วนราคาต่อคุณภาพ) และเพิ่มลิงก์พันธมิตรเฉพาะในกรณีที่เหมาะสมเท่านั้น
เนื้อหาโซเชียลแบบสั้น (รีล, วิดิโอสั้น, TikTok)
วิดีโอสั้น ๆ ที่หักล้างความเชื่อผิด ๆ หรือคลิปที่เปิดเผยความเข้าใจผิด (เช่น “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนี้”) ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว ควรมีความยาวไม่เกิน 30 วินาที และเริ่มต้นด้วยความอยากรู้หรือความประหลาดใจ
จดหมายข่าวทางอีเมล: คำแนะนที่ซื่อสัตย์
ส่ง “สินค้าแนะนำประจำเดือน” หรือ “3 ผลิตภัณฑ์ที่ฉันไม่แนะนำ” ด้วยความโปร่งใสระดับนี้ ผู้ติดตามของคุณจะภักดีและตั้งตารออีเมลทุกฉบับ
พอดแคสต์หรือการไลฟ์: การสนทนาที่แท้จริง
พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเทรนด์การตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ถูกโฆษณาเกินจริง หรือจิตวิทยาของผู้ซื้อ เมื่อผู้คนได้ยินความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณแบบเรียลไทม์ มันจะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและแบรนด์ของคุณ
โปรโมทเนื้อหาพันธมิตรที่แท้จริงผ่านโฆษณาเนทีฟ
หากการลดการใช้อิทธิพลของผู้อื่นคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา โฆษณาแบบเนทีฟก็คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งสองอย่างอาศัยความไว้วางใจ บริบท และคุณค่า
แพลตฟอร์มโฆษณาแบบเนทีฟของ MGID ช่วยให้พันธมิตรขยายเนื้อหาได้โดยไม่ลดทอนความรู้สึกที่แท้จริง แทนที่จะใช้แบนเนอร์ที่ฉูดฉาดหรือปุ่ม "ซื้อเลย" การวางตำแหน่งโฆษณาแบบเนทีฟจะผสมผสานเข้ากับฟีดบรรณาธิการของเว็บไซต์อย่างเป็นธรรมชาติ ตรงกับทั้งหัวข้อและความตั้งใจของผู้อ่าน
นี่คือวิธีที่ MGID สนับสนุนแคมเปญพันธมิตรแบบลดการใช้อิทธิพลของผู้อื่น
- การกำหนดเป้าหมายตามบริบท: AI ของ MGID จับคู่เนื้อหาของคุณกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในหัวข้อนั้นอยู่แล้ว ตัวอย่างของการกำหนดเป้าหมายตามบริบทคือ การแสดงโฆษณาที่เน้น "ทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณ" ให้กับผู้ใช้ที่กำลังอ่านรีวิวผลิตภัณฑ์หรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
- การผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบติดตามของพันธมิตร: ด้วยการติดตามโพสต์แบ็ค (S2S) และเทมเพลตแบบในตัวสำหรับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Voluum, Binom และ RedTrack เครือข่ายพันธมิตรจะสามารถวัดได้อย่างแม่นยำว่าตำแหน่งโฆษณาใดที่ขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าที่แท้จริงและอิงตามความน่าเชื่อถือ
- รูปลักษณ์ที่แท้จริง การมีส่วนร่วมที่แท้จริง: เนื่องจากโฆษณาแบบเนทีฟมีลักษณะเหมือนเนื้อหาทั่วไป ผู้ใช้จึงมีส่วนร่วมด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริง ทำให้เหมาะสำหรับแคมเปญลดการใช้อิทธิพลที่ความน่าเชื่อถือและบริบทมีความสำคัญมากกว่าการโฆษณาเกินจริง
- เหมาะสำหรับเนื้อหาแบบยาว: บทความอย่างเช่น “5 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มค่า (และทางเลือกที่ดีกว่า)” ได้รับความนิยมในเครือข่ายของ MGID และดึงดูดผู้อ่านที่กำลังมองหาคำแนะนำ
MGID มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรทั้งสองด้าน: ปริมาณการเข้าชมที่ปรับขนาดได้และรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือ ข้อความที่พยายามลดการใช้อิทธิพลจะประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์มนี้ เพราะแพลตฟอร์มนี้ให้รางวัลแก่การเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่การล่อให้คลิก
ตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับแคมเปญลดการใช้อิทธิพล
โดยพื้นฐานแล้ว การลดการใช้อิทธิพลให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมากกว่าตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ เมื่อเนื้อหาของคุณเน้นไปที่ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) แบบดั้งเดิม เช่น จำนวนการแสดงผลหรืออัตราการคลิก (CTR) จะไม่ให้ภาพรวมทั้งหมด แต่ให้ดูที่สัญญาณที่แสดงถึงอิทธิพลที่แท้จริง
- คุณภาพการมีส่วนร่วม: ความคิดเห็น การบันทึก และการแชร์มีความสำคัญมากกว่าการกดไลก์ หากผู้คนใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับโพสต์ของคุณ แท็กเพื่อน หรือบันทึกเนื้อหาของคุณไว้ดูภายหลัง นั่นหมายความว่าข้อความของคุณโดนใจ และนั่นคือการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
- คุณภาพการสร้างลูกค้า: การตลาดที่ซื่อสัตย์ดึงดูดผู้ซื้อที่ดีกว่า ติดตามตัวชี้วัดเช่น มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV) มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) และอัตราการคืนเงิน อัตราการคืนเงินที่ต่ำมักหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณไว้วางใจคำแนะนำของคุณและรู้สึกพึงพอใจกับการซื้อของพวกเขา
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: ให้ความสนใจกับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ผู้คนขอบคุณคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของคุณหรือไม่ พวกเขากำลังพูดว่า "ในที่สุดก็มีรีวิวของจริงซะที" หรือไม่ ก็หลักฐานเชิงคุณภาพในแง่ของของความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะนำไปสู่ศักยภาพในการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้ซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต
- การคลิกซ้ำและผู้ใช้ที่กลับมาซื้อซ้ำ: หากผู้ใช้กลับมาดูคำแนะนำของคุณซ้ำ ๆ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความน่าเชื่อถือของคุณกำลังเติบโต พร้อมกับศักยภาพในการเป็นพันธมิตรในระยะยาว
- สัญญาณความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม: อัลกอริทึมบน YouTube, TikTok และแม้แต่เครือข่ายดั้งเดิม จะให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เมื่อเนื้อหาของคุณได้รับความคิดเห็นเชิงบวกและการบันทึก เนื้อหานั้นจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นโดยธรรมชาติ
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาทางด้านจริยธรรม
การลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์อาจฟังดูง่าย แต่เมื่อมีรายได้จากเครือข่ายพันธมิตรเข้ามาเกี่ยวข้อง การรักษาสมดุลระหว่างความโปร่งใสและการสร้างรายได้อาจเป็นเรื่องที่ยาก นี่คือความท้าทายบางประการที่ควรคำนึงถึงหากคุณกำลังสร้างกลยุทธ์แบบพันธมิตรที่เน้นความน่าเชื่อถือเป็นหลัก
1. การสร้างสมดุลระหว่างความซื่อสัตย์กับเป้าหมายการสร้างรายได้
มันง่ายที่จะพูดว่า “ฉันโปรโมทเฉพาะสิ่งที่ฉันเชื่อ” จนกว่าจะมีข้อเสนอที่ให้ค่าตอบแทนสูงเข้ามาในกล่องจดหมายของคุณ การเลือกสรรอย่างรอบคอบอาจหมายถึงการยอมเสียผลกำไรระยะสั้นเพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือในระยะยาว อย่างไรก็ตาม มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า
2. การรักษาความน่าเชื่อถือขณะใช้ลิงก์พันธมิตร
ใช่ คุณสามารถสร้างความโปร่งใสและไปพร้อมกับรับรายได้ได้เสมอ กุญแจสำคัญคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน: บอกผู้ชมของคุณอย่างชัดเจนว่าลิงก์พันธมิตรทำงานอย่างไรและทำไมคุณถึงเลือกผลิตภัณฑ์บางอย่าง เมื่อผู้คนรู้สึกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วน พวกเขาก็จะไม่ว่าอะไรที่คุณได้รับค่าคอมมิชชั่น
3. หลีกเลี่ยงการเสแสร้งแสดงความจริงใจ
การ "แสดงความจริงใจ" แบบฝืน ๆ นั้นสังเกตเห็นได้ง่าย หากการลดอิทธิพลกลายเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดอีกอย่างหนึ่ง (ความเสียใจที่เกินจริง การบ่นแบบเสแสร้ง) ผู้ชมจะมองออกได้อย่างรวดเร็ว ความจริงใจจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อมันเป็นของแท้เท่านั้น
4. กับดัก "การต่อต้านรีวิว"
การวิจารณ์กระตุ้นการคลิก แต่การวิจารณ์ในแง่ลบมากเกินไปหรือการใช้หัวเรื่องแบบล่อให้คลิก ("ผลิตภัณฑ์นี้ห่วยแตก!") อาจส่งผลเสีย การลดการใช้อิทธิพลมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับแบรนด์ที่ดีกว่า ไม่ใช่ทำลายแบรนด์เหล่านั้น
5. ความสม่ำเสมอ
เมื่อคุณวางตัวเป็นผู้ที่พูดความจริงแล้ว ทุกโพสต์ในอนาคตจะต้องมีโทนเสียงที่สอดคล้องกับความจริงใจนั้น ความไม่สม่ำเสมอ เช่น การโปรโมทสินค้าคุณภาพต่ำอย่างเห็นได้ชัด อาจทำลายความน่าเชื่อถือที่สร้างมาหลายเดือนได้ในชั่วข้ามคืน
มุมมองในอนาคต: ความเป็นตัวตนที่แท้จริงคือตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่
ยุคต่อไปของการตลาดแบบพันธมิตรจะถูกกำหนดด้วยความไว้วางใจและความโปร่งใส เมื่อผู้ชมเริ่มสงสัยในอินฟลูเอนเซอร์ที่ปรุงแต่งเนื้อหาจนเกินพอดีและให้คำแนะนำแบบเหมารวม ความจริงใจที่เป็นสิ่งที่ควรมีจะกลายมาเป็นข้อได้เปรียบในการเติบโตอย่างแท้จริง
เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว: ครีเอเตอร์รายย่อยและนักรีวิวเฉพาะกลุ่มกำลังทำผลงานได้ดีกว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ๆ เพราะผู้ติดตามของพวกเขาไว้วางใจพวกเขา พวกเขามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นมากพอ ๆ กับที่พวกเขามีอิทธิพลต่อการซื้อ
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราคาดว่าจะได้เห็น:
- ชุมชนขนาดเล็กที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน
- การผสานรวมเนื้อหาพันธมิตรกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC): ผู้คนจริง ๆ ที่แบ่งปันประสบการณ์ที่ซื่อสัตย์
- แบรนด์ให้รางวัลแก่ความโปร่งใส เพราะความน่าเชื่อถือขับเคลื่อนการสร้างลูกค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น
- การปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยงเสียงที่แท้จริงกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม โดยขับเคลื่อนด้วยการระบุแหล่งที่มาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและการติดตามจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
อนาคตเป็นของเครือข่ายพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจพวกเขา การลดการใช้อิทธิพลจะนำการตลาดกลับมาสู่สิ่งที่สำคัญ: การเคารพกลุ่มเป้าหมาย
คำถามที่พบบ่อย
การลดการใช้อิทธิพลในการตลาดคืออะไร
การลดการใช้อิทธิพลในการตลาดนั้นตรงกันข้ามกับการใช้อิทธิพลแบบดั้งเดิม: โดยจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคคิดอย่างมีวิจารณญาณและหลีกเลี่ยงการซื้อที่ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่จำเป็น
เครือข่ายพันธมิตรสามารถใช้การลดการใช้อิทธิพลในการตลาดได้อย่างไร
ด้วยการสร้างเนื้อหาที่ซื่อสัตย์ที่เป็นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ยอมรับข้อเสีย และแนะนำทางเลือกที่ดีกว่า เครือข่ายพันธมิตรจะสามารถสร้างความไว้วางใจและความภักดีในระยะยาวได้
การลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลเสียต่อยอดขายของเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่
ไม่เลย จริง ๆ แล้วสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ เพราะผู้ชมมีแนวโน้มที่จะซื้อจากแหล่งที่พวกเขาเชื่อถือมากกว่า
เนื้อหาประเภทไหนที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับการลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์
รีวิวที่ซื่อสัตย์ การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การรีวิว TikTok/YouTube และบทความ "สิ่งที่ไม่ควรซื้อ" ได้ผลดี
สามารถโปรโมทการลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ผ่านโฆษณาได้หรือไม่
ได้ เครือข่ายโฆษณาแบบเนทีฟอย่าง MGID จะช่วยกระจายเนื้อหาที่แท้จริงในรูปแบบรีวิวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความโปร่งใสและคุณค่า
กลยุทธ์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง: เปลี่ยนความซื่อสัตย์ให้เป็นยอดขาย
ในยุคที่ทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยการโฆษณาเกินจริง ความซื่อสัตย์จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่กล้าหาญที่สุด การลดการใช้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ได้กลายเป็นนิยามใหม่ของการตลาดแบบพันธมิตรในยุคแห่งความซื่อสัตย์ เมื่อคุณหยุดผลักดันและเริ่มชี้นำ ผู้ชมของคุณจะหยุดเลื่อนผ่านและเริ่มให้ความไว้วางใจกลับมา ความไว้วางใจนั้นเองที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับยอดขายในระยะยาว ผู้ติดตามที่ภักดี และอิทธิพลที่แท้จริง
แทนที่จะถามว่า “ฉันจะขายให้มากขึ้นได้อย่างไร” ให้เริ่มถามว่า “ฉันจะช่วยคุณได้ดีขึ้นได้อย่างไร” ความสำเร็จของการตลาดแบบพันธมิตรไม่ได้อยู่ที่การมีส่วนลดมากที่สุดหรือแคมเปญที่ฉูดฉาดที่สุดอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างความไว้วางใจ ความไว้วางใจที่ทำให้ผู้คนรับฟัง ลงมือทำ และกลับมาอีกครั้ง ในท้ายที่สุด ข้อเสนอต่าง ๆ จะหมดอายุไป แต่ความไว้วางใจนั้นไม่มีวันหมดอายุ