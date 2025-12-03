ที่ MGID เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดตัว Engagement Metrics ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้นักโฆษณาเข้าใจจริง ๆ ว่าผู้ใช้ทำอะไร หลังจาก คลิกโฆษณา
คลิกและคอนเวอร์ชันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น Engagement Metrics เจาะลึกลงไปอีกขั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร ผู้ใช้อยู่ในหน้านานเท่าไร มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และความสนใจนั้นมีมูลค่ามากแค่ไหน
Engagement Metrics คืออะไร
Engagement Metrics ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมจริงของผู้ใช้ทันทีที่พวกเขามาถึงเว็บไซต์ของคุณ ฟีเจอร์นี้ไม่ได้วัดเพียงปริมาณทราฟฟิกเท่านั้น แต่ยังวัด คุณภาพของการมีส่วนร่วม
คุณจะมองเห็นข้อมูลต่อไปนี้:
- Visits (เซสชัน) นับหนึ่ง visit ทุกครั้งเมื่อผู้ใช้เข้ามายังหน้าแลนดิ้งเพจหลังจากคลิกโฆษณา MGID แต่ละ visit คือเซสชันจริงที่แสดงจำนวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงที่แคมเปญของคุณสร้างขึ้น
- Time on site แสดงเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณโดยเฉลี่ย โดยจะนับเฉพาะเวลาที่หน้าเว็บอยู่ในสถานะ active เท่านั้น
- CPV (Cost per visit) ช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพด้านต้นทุน คุณจ่ายเท่าไรโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละ visit ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีเอทีฟ แหล่งทราฟฟิก หรือกลุ่มผู้ชมได้ง่าย
- Landing rate แสดงเปอร์เซ็นต์ของคลิกที่โหลดหน้าเว็บไซต์ได้สำเร็จ หากอัตราต่ำอาจบ่งชี้ปัญหาทางเทคนิค หน้าโหลดช้า หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ตรง
ทำไม Engagement Metrics ถึงสำคัญ
Engagement Metrics เติมเต็มช่องว่างระหว่างคลิกและคอนเวอร์ชัน พร้อมช่วยตอบโจทย์หลายด้าน:
- ความเข้าใจผู้ใช้ที่ลึกขึ้น: ดูได้ว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเนื้อหาของคุณอย่างไรจริง ๆ
- การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญที่ชาญฉลาดขึ้น: Insight ลึกขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและ ROI ที่สูงขึ้น
- ข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับแคมเปญแบรนด์: วัด awareness และประสิทธิภาพของเนื้อหาได้ดีเยี่ยม
Engagement Metrics ทำงานอย่างไร
MGID Pixel ได้รับการพัฒนาให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น เมื่อวาง Pixel ในทุกหน้าของเว็บไซต์ ระบบจะติดตามการมีส่วนร่วมอัตโนมัติ
กระบวนการทำงาน:
- เมื่อผู้ใช้คลิกโฆษณา MGID: ระบบจะเริ่มเซสชันใหม่
- Pixel จะติดตามเวลาใช้งานจริง: เฉพาะเมื่อหน้าอยู่ในโฟกัส
- หากผู้ใช้เปลี่ยนหน้า: เซสชันยังคงดำเนินต่อ
- หากไม่มีการใช้งาน 30 นาที หรือมีคลิกใหม่: ระบบจะเริ่มเซสชันใหม่
- ข้อมูลทั้งหมด: time on site visits landing rate CPV จะถูกส่งกลับไปยัง MGID อัตโนมัติ
คุณสามารถดูข้อมูล Engagement Metrics ได้ใน Campaigns Ads Sources และ Reports สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม เพิ่มคอลัมน์ หรือเปรียบเทียบแหล่งทราฟฟิกและครีเอทีฟต่าง ๆ ได้ง่าย
วิธีเปิดใช้งาน Engagement Metrics
ทำได้ง่ายมาก:
1. ไปที่หน้าตั้งค่าหรือแก้ไขแคมเปญ
2. เปิดแท็บ Tracking แล้วคลิก Get Pixel Code
3. คัดลอกโค้ดและติดตั้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ แนะนำให้ใส่ใน หรือผ่าน Google Tag Manager
4. กลับไปที่แดชบอร์ดและเพิ่มคอลัมน์ Visits Time on Site Landing Rate หรือ CPV
Pixel จะเริ่มเก็บข้อมูลทันทีหลังจากติดตั้ง ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
เริ่มวัดผลสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
คลิกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น Engagement Metrics ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเว็บไซต์ของคุณ วัดความสนใจ ความลึกของการโต้ตอบ และประสิทธิภาพของคอนเทนต์
Engagement Metrics พร้อมใช้งานแล้วในแดชบอร์ด MGID เพิ่มลงในรายงานของคุณวันนี้และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่มากกว่าแค่คลิกเดียว