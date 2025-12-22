เมื่อมองแบบผิวเผินการตลาดแบบพันธมิตรดูเหมือนจะง่าย เลือกข้อเสนอ เปิดแคมเปญ และรอรับค่าคอมมิชชั่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดนี้มีการแข่งขันสูง เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และไม่ได้ง่าย แม้แต่นักการตลาดที่มีประสบการณ์เองก็ยังพลาดพลั้งติดกับดักที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้งบประมาณหมดไปและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ลดลง
ตั้งแต่การข้ามขั้นตอนการทดสอบไปจนถึงการเพิกเฉยต่อสัญญาณประสิทธิภาพในช่วงแรก เราจะมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของแผนการตลาดแบบพันธมิตรที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งมักฉุดรั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและเครือข่ายพันธมิตรเอาไว้ เราจะมาดูด้วยว่าทำไมการแข่งขันทางการตลาดแบบพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันจึงทำให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้มีราคาแพงกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ข้อผิดพลาดที่ 1: ไม่ทดสอบข้อเสนอก่อนขยายขนาด
เครือข่ายพันธมิตรจำนวนมากยังคงรีบขยายขนาดข้อเสนอทันทีที่ดูเหมือนจะน่าพอใจ อาจเป็นเพราะหน้าแลนดิ้งเพจที่ดูสะอาดตา การจ่ายเงินน่าดึงดูด หรือมีคนในแชทบอกว่าข้อเสนอนั้นได้ผลดี แต่จนกว่าคุณจะทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเอง คุณก็แค่เดา และการเดามักจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง
พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ข้อเสนอที่ได้ผลดีเยี่ยมสำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชมแหล่งหนึ่ง อาจล้มเหลวสำหรับอีกแหล่งหนึ่ง หากไม่มีการทดสอบเล็ก ๆ อย่างเป็นระบบ คุณจะไม่เห็นข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่น ๆ เช่น การคลิกที่ไม่นำไปสู่การดำเนินการใด ๆ ผู้ชมที่เลื่อนผ่านโฆษณา หรือประเภทอุปกรณ์ที่ทำงานแตกต่างไปจากที่คาดไว้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการข้ามขั้นตอนการทดสอบจึงยังคงเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดคลาสสิกของการตลาดแบบพันธมิตรที่ผู้คนทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปี
หากคุณสงสัยว่าข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตรมีอะไรบ้าง ข้อผิดพลาดนี้ควรอยู่ในอันดับต้น ๆ การทดสอบในช่วงเวลาสั้น ๆ แม้เพียงไม่กี่วัน ก็ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะเข้าใจว่าข้อเสนอนั้นคุ้มค่าที่จะขยายขนาดหรือควรปล่อยไว้ดีกว่า การเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่น ๆ นั้นถูกกว่าการแก้ไขแคมเปญที่ขยายขนาดเร็วเกินไปมาก
เพื่อให้ขั้นตอนนี้นั้นง่ายขึ้น MGID จึงมี CPA Tune เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการคลิกไปสู่การแปลงที่แท้จริง แทนที่จะเสียเวลาปรับราคาประมูลหรือพยายามเดาว่าการเข้าชมแบบไหนจะได้ผล ระบบจะเรียนรู้จากพฤติกรรมแคมเปญจริงและเลือกแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มที่จะสร้างลูกค้าได้ดีกว่าในทางปฏิบัติ หมายความว่าคุณสามารถทดสอบเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเองมากนัก และหลีกเลี่ยงการขยายแคมเปญที่ยังไม่พร้อม
ข้อผิดพลาดที่ 2: การละเลย CTR และสัญญาณประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้น
นักการตลาดแบบพันธมิตรหลายคนมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขสุดท้าย เช่น การสร้างลูกค้า, CPA และรายได้ และมองข้ามสัญญาณในช่วงเริ่มต้นที่สามารถทำนายได้ว่าแคมเปญจะประสบความสำเร็จหรือไม่ไป ตัวชี้วัดความสำเร็จที่พบบ่อยที่สุดคือ CTR หากผู้คนไม่หยุดคลิก สิ่งอื่น ๆ ในช่องทางก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเลย
CTR ที่ต่ำมักหมายความว่าโฆษณาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โฆษณาไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือตำแหน่งการวางไม่แข็งแกร่งพอ และเมื่อนักการตลาดแบบพันธมิตรเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้ พวกเขาก็จะผลักดันแคมเปญที่ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเลย ในสภาพแวดล้อมการตลาดแบบพันธมิตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดทางการตลาดแบบพันธมิตรที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอน
ด้วยการแข่งขันด้านการตลาดแบบพันธมิตรที่เพิ่มสูงขึ้น คุณไม่สามารถรอหลายๆ วันโดยหวังว่าอัตราการคลิก (CTR) จะดีขึ้นเองได้ แคมเปญที่แข็งแกร่งจะแสดงสัญญาณให้เห็นอย่างรวดเร็ว ส่วนแคมเปญที่อ่อนแอจะแสดงสัญญาณได้เร็วยิ่งกว่า ยิ่งคุณตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านั้นเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นเท่านั้น และการขยายแคมเปญที่ประสบความสำเร็จก็จะง่ายขึ้นด้วย
เครื่องมือ CTR Guard ของ MGID ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างตรงจุด แทนที่จะรอจนกว่าประสิทธิภาพจะลดลง เครื่องมือนี้จะคอยตรวจสอบพฤติกรรมของโฆษณาของคุณและตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของอาการเบื่อหน่ายโฆษณาที่มักถูกมองข้าม เมื่อ CTR เริ่มลดลง CTR Guard จะแจ้งเตือนและนำเสนอโฆษณาใหม่ที่สร้างโดย AI ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้ทันที นี่เป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการตอบสนองได้เร็วขึ้นและป้องกันไม่ให้แคมเปญสูญเสียโมเมนตัมเมื่อสัญญาณเตือนแรกปรากฏขึ้น
ข้อผิดพลาดที่ 3: การพึ่งพาแหล่งที่มาหรือรูปแบบการเข้าชมเพียงแหล่งเดียว
นักการตลาดแบบพันธมิตรหลายคนยึดติดกับแหล่งที่มาของการเข้าชมเพียงแหล่งเดียว เพราะรู้สึกว่าปลอดภัยและคาดเดาได้ แต่สักวันหนึ่งสิ่งที่เคยได้ผลสำหรับพวกเขาอาจหยุดได้ผล อัลกอริทึมเปลี่ยนแปลง การแข่งขันเพิ่มขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น และแคมเปญทั้งหมดอาจล่มสลายในชั่วข้ามคืนเพราะไม่มีแผนสำรอง เมื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาเพียงแหล่งเดียว แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อรายได้ของคุณ
เช่นเดียวกันกับการพึ่งพารูปแบบโฆษณาเพียงรูปแบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบเนทีฟ พุช ดิสเพลย์ หรือวิดีโอ แต่ละแพลตฟอร์มก็มีวิธีการคิดที่แตกต่างกัน บางครั้งมุมมองที่ได้ผลอาจซ่อนอยู่ในรูปแบบที่คุณยังไม่ได้ลอง การจำกัดตัวเองทำให้การทดสอบช้าลง การขยายขนาดทำได้ยากขึ้น และผลลัพธ์ไม่เสถียรเมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดคลาสสิกของการตลาดพันธมิตรที่ทำให้การเติบโตช้าลง
หากคุณกำลังคิดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตร การใส่การเข้าชมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน การกระจายความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกระจายงบประมาณไปทุกทาง แต่หมายถึงการปกป้องแคมเปญของคุณจากความผันผวน และให้โอกาสข้อเสนอที่แข็งแกร่งได้โดดเด่นมากขึ้น
ข้อผิดพลาดที่ 4: ใช้โฆษณาเดิมซ้ำ ๆ นานเกินไป
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้แคมเปญพันธมิตรของคุณสูญเสียจังหวะที่ดี คือการปล่อยให้โฆษณาของคุณแสดงต่อไปนานหลังจากที่ผู้ชมหยุดตอบสนองแล้ว แม้แต่กลยุทธ์ที่ได้ผลดีที่สุดก็อาจถูกใช้งานมากเกินไปจนน่าเบื่อได้ ผู้ใช้จะเลื่อนผ่านไป อัตราการคลิกจะลดลง และแคมเปญจะค่อย ๆ สูญเสียเงินไปโดยไม่มีสัญญาณใด ๆ มาเตือนคุณ
นี่คือหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดแบบพันธมิตร เพราะความเบื่อโฆษณาจะค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบ ๆ เครือข่ายพันธมิตรมักคิดว่าโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงจะรักษาประสิทธิภาพเช่นนั้นไปได้หลายสัปดาห์ แต่ตลาดที่มีการแข่งขันสูงเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป ยิ่งฟีดอิ่มตัวมากเท่าไหร่ อายุการใช้งานของโฆษณาก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น
หากคุณพยายามทำความเข้าใจข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตร การละเลยวงจรการอัปเดตโฆษณาควรอยู่ในเรดาร์ของคุณอย่างแน่นอน การอัปเดตมุมมอง ภาพ และข้อความดึงดูดความสนใจทุก ๆ สองสามวัน (หรือเร็วกว่านั้นในตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง) จะช่วยให้แคมเปญของคุณยังคงมองเห็นได้และป้องกันประสิทธิภาพที่ลดลง โฆษณาใหม่ ๆ สามารถฟื้นฟูข้อเสนอได้ทันที และบางครั้งก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการเปลี่ยนราคาเสนอหรือกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจาก CTR Guard คอยตรวจสอบสัญญาณประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงช่วยลดความเบื่อโฆษณาได้ด้วย เมื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเริ่มสูญเสียจังหวะ เครื่องมือนี้สามารถแนะนำเวอร์ชันใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นโดย AI ได้หลายแบบ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงไม่ต้องรีบสร้างโฆษณาใหม่ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Motion Ad Generation ที่เปลี่ยนภาพนิ่งธรรมดาให้เป็นโฆษณาเคลื่อนไหวขนาดเล็กได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แม้แต่การอัปเดตโฆษณาเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้กลับมาและรักษา CTR ให้คงที่ก่อนที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดได้
ข้อผิดพลาดที่ 5: ไม่ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย (และโทษขั้นตอนที่ผิด)
แคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรจำนวนมากทำงานได้ไม่ดี ไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดี แต่เป็นเพราะเครือข่ายพันธมิตรดูแค่เพียงส่วนเดียวของกระบวนการขายเท่านั้น บางทีอัตราการคลิกอาจดูดี แต่หน้าแลนดิ้งเพจอาจสูญเสียผู้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ในทางกลับกัน หน้าแลนดิ้งเพจอาจสามารถสร้างลูกค้าได้ แต่ขั้นตอนการชำระเงินช้า เมื่อคุณติดตามเฉพาะการดำเนินการสุดท้าย มันง่ายที่จะโทษองค์ประกอบที่ผิดและ "แก้ไข" สิ่งที่ไม่ได้เสีย
นี่คือหนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปของการตลาดแบบพันธมิตรที่ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่สามารถทำให้การปรับแต่งหลายสัปดาห์ล้มเหลวได้ หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนของแต่ละขั้นตอน: การคลิก ความลึกของการเลื่อน เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ การเพิ่มลงในตะกร้า การกรอกแบบฟอร์ม คุณจะไม่รู้ว่าผู้คนหยุดอยู่ที่ขั้นตอนใด และเมื่อคุณไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน การปรับแต่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นการเดา หากคุณเคยสงสัยว่าอะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตร การมองข้ามสัญญาณเล็ก ๆ เหล่านี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ ช่องทางการโฆษณาของคุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ และการอ่านช่องทางนั้นอย่างถูกต้องจะช่วยให้การตัดสินใจเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นอย่างมาก
ข้อผิดพลาดที่ 6: ส่งการเข้าชมที่ไม่ตรงเป้าหมายและหวังว่าการปรับแต่งจะช่วยแก้ไขได้
นักการตลาดแบบพันธมิตรหลายคนติดอยู่ในกับดักความคิดที่ว่าการเข้าชมที่มากขึ้นหมายถึงการสร้างลูกค้าที่มากขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเข้าชมไม่สอดคล้องกับข้อเสนอ เช่น กลุ่มอายุที่ไม่ถูกต้อง ความตั้งใจที่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือความคิดที่ไม่ถูกต้อง การปรับแต่งใด ๆ ก็ไม่สามารถช่วยแคมเปญได้ คุณจะเสียเงินไปกับการคลิกจากคนที่ไม่ได้ต้องการเป็นลูกค้าเลยตั้งแต่แรก
นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการตลาดแบบพันธมิตร เพราะถ้าดูผิวเผิน ตัวเลขอาจยังดูดี คุณเห็นการแสดงผล การคลิก และอาจมีการสร้างลูกค้าบ้าง แต่ต้นทุนต่อการดำเนินการกลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่คุณจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงไปนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
หากคุณพยายามทำความเข้าใจข้อผิดพลาดในการตลาดแบบพันธมิตรที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ ให้เริ่มต้นที่นี่: ความเกี่ยวข้องสำคัญกว่าปริมาณ การกำหนดเป้าหมายให้แม่นยำขึ้น การปรับปรุงหน้าก่อนถึงการเข้าชมเว็บไซต์ และการจับคู่เนื้อหาโฆษณากับความตั้งใจของผู้ใช้ มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเพิ่มการเข้าชมเพียงอย่างเดียว การกำหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดช่วยลดความสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แคมเปญล้มเหลวเร็วที่สุด!
ข้อผิดพลาดที่ 7: ไม่ตรวจสอบคู่แข่งและสัญญาณตลาด
เครื่อข่ายพันธมิตรจำนวนมากทำงานอย่างโดดเดี่ยว โดยมุ่งเน้นไปที่แคมเปญของตนเอง ปรับราคาเสนอ ทดสอบกลยุทธ์ และหวังว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นในที่สุด แต่ตลาดไม่ได้ทำงานในสูญญากาศ แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอใหม่ ๆ หลั่งไหลเข้ามา รายได้ที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เมื่อคุณไม่ติดตามรูปแบบเหล่านี้ คุณอาจเข้าใจผิดว่าทำไมตัวเลขของคุณจึงลดลง
การเพิกเฉยต่อคู่แข่งก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ในบางกลุ่มธุรกิจ เครือข่ายพันธมิตรใหม่ ๆ หลายสิบรายอาจปรากฏขึ้นในชั่วข้ามคืน ผลักดันโฆษณาที่มีรูปแบบคล้าย ๆ กันและทำให้ฟีดเต็มไปด้วยโฆษณาลักษณะนี้ หากคุณไม่ดูว่าคนอื่นกำลังเปิดตัวอะไร คุณก็จะตอบสนองช้าเกินไป ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจาก CPM พุ่งสูงขึ้นหรือ CTR ของคุณลดลง นี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครือข่ายพันธมิตรที่ไม่รู้สึกว่าเป็นข้อผิดพลาดจนกว่ารายได้จะเริ่มลดลง
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำความเข้าใจการแข่งขันในการตลาดแบบพันธมิตรจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ คุณไม่ได้ลอกเลียนแบบ แต่แค่กำลังอ่านสถานการณ์: มุมมองไหนที่กำลังได้รับความนิยม รูปแบบไหนที่กำลังมาแรง และความสนใจของผู้ใช้กำลังเปลี่ยนไปที่ไหน เครือข่ายพันธมิตรที่คอยติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ มักจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เร็วกว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และขยายธุรกิจได้นานกว่า
ข้อผิดพลาดที่ 8: การจัดการการตลาดแบบพันธมิตรเหมือนระบบตั้งค่าแล้วปล่อยทิ้งไว้
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ผู้เริ่มต้นคือการเชื่อว่าแคมเปญพันธมิตรสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ คุณเปิดตัวข้อเสนอ สถิติดูดี และสามารถถอยออกมาได้อย่างง่าย ๆ และคิดว่าแพลตฟอร์มจะจัดการส่วนที่เหลือเอง อย่างไรก็ตาม การตลาดแบบพันธมิตรไม่ได้ทำงานแบบนั้น การตลาดแบบพันธมิตรเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป: พฤติกรรมของผู้ใช้เปลี่ยนไป ตำแหน่งโฆษณาหมุนเวียน ราคาประมูลผันผวน และคู่แข่งผลักดันมุมมองใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในทันที
ความคิดแบบตั้งค่าแล้วปล่อยทิ้งไปเลยนี้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดแบบพันธมิตร เพราะการตอบสนองที่ช้าจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการปรับเปลี่ยนในเชิงรุกเสมอ แคมเปญที่ดูเหมือนจะมีกำไรในวันนี้ อาจกลายเป็นขาดทุนในวันพรุ่งนี้ หากคุณไม่ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวจบ แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
หากคุณกำลังคิดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตร ข้อผิดพลาดนี้พบได้บ่อยอย่างน่าประหลาดใจ แม้แต่พันธมิตรที่มีประสบการณ์ก็ยังลืมไปว่าโหมดการบำรุงรักษาไม่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรมนี้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็คือการปรับแต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวัน การอัปเดตความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว และการติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามกลายเป็นความสูญเสียที่แท้จริง
สรุป: แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะทำให้คุณเสียเงิน
สิ่งที่น่าขำเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตรก็คือ ปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงออกมาพร้อมสัญญาณเตือนและไฟกระพริบ มันค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบ ๆ สัปดาห์หนึ่งแคมเปญดูแข็งแกร่ง อีกสัปดาห์หนึ่งก็มีบางอย่างผิดปกติ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ที่ง่ายที่จะมองข้ามไปเมื่อคุณยุ่งอยู่กับงานอื่น ๆ อีกสิบอย่าง นั่นคือวิธีที่เงินมักจะหายไป ไม่ใช่ในความล้มเหลวครั้งใหญ่ แต่ในชั่วขณะเล็ก ๆ ที่คุณไม่ได้ใส่ใจ
หากคุณคอยจับตาดูข้อผิดพลาดในการตลาดแบบพันธมิตรที่ควรหลีกเลี่ยง ช่วงเวลาเหล่านั้นก็จะจับได้ง่ายขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือหมกมุ่นกับทุกตัวชี้วัด ความสำเร็จนั้นง่ายเพียงแค่ใส่ใจและสังเกตเห็นรูปแบบ เชื่อสัญชาตญาณของคุณเมื่อตัวเลขดูผิดปกติ และเข้าไปแก้ไขก่อนที่แคมเปญจะออกนอกเส้นทางไปไกลเกินไป การแก้ไขส่วนใหญ่ก็เล็กน้อยอยู่แล้ว เช่น การลงโฆษณาใหม่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แคบลง หรือการปรับหน้าแลนดิ้งเพจให้ดูสะอาดตาขึ้น
และเอาจริ งๆ แล้ว ทุกคนในวงการนี้ต่างก็ทำผิดพลาดกันมาบ้าง ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม นักการตลาดแบบพันธมิตรที่ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดคือผู้ที่เข้าใจว่าอะไรคือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการตลาดแบบพันธมิตร และไม่ปล่อยให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นค้างคาอยู่นาน พวกเขาปรับตัว ก้าวต่อไป และมีความยืดหยุ่น นั่นมักจะเพียงพอที่จะรักษาประสิทธิภาพให้ดีอยู่เสมอ แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนก็ตาม