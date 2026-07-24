กลยุทธ์การโฆษณาในช่วงเปิดเทอมแบบเดิม ๆ นั้นใช้ไม่ได้ผลแล้ว ทุก ๆ เดือนสิงหาคม แบรนด์ต่าง ๆ จะใช้ภาพที่ซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมทุกครั้ง: รถโรงเรียนสีเหลืองสดใส เสื้อผ้าที่รีดเรียบอย่างสมบูรณ์แบบ และนักเรียนที่ยิ้มแย้มถือสมุดเล่มใหม่เอี่ยม
แล้วความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นหายไปไหนแล้ว คนรุ่น Gen Z เลื่อนผ่านไปเฉย ๆ พวกเขาเติบโตมากับการเลื่อนผ่านโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย ดังนั้นหากภาพโฆษณาดูเหมือนภาพถ่ายจากสตูดิโอของบริษัท พวกเขาจะไม่สนใจข้อความเลยด้วยซ้ำ
การชนะใจคนรุ่น Gen Z ในช่วงเปิดเทอมนี้ ต้องใช้ภาษาภาพที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง คุณต้องละทิ้งภาพลักษณ์แบบสตูดิโอที่ดูเนี้ยบ และเริ่มสะท้อนสภาพแวดล้อมดิจิทัลและอารมณ์ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของคุณ หากคุณต้องการหยุดการสิ้นเปลืองงบประมาณโฆษณาในเดือนสิงหาคมนี้ ให้รื้อแม่แบบโฆษณาเปิดเทอมแบบเดิม ๆ และสร้างแคมเปญของคุณโดยใช้เทรนด์การออกแบบดิบ ๆ สี่อย่างนี้
ตัวอักษรขนาดใหญ่และดูพอง ๆ
แบบอักษรที่เรียบง่ายและสะอาดตาแบบบริษัท ไม่ได้ผลเสมอไปสำหรับกลุ่มประชากรนี้ ในตอนนี้ สไตล์ตัวอักษรที่โดดเด่นคือตัวอักษรขนาดใหญ่และดูพอง ๆ
สไตล์ตัวอักษรยอดนิยมนี้พบเห็นได้ทั่วไปในโลกของ Gen Z มันครอบคลุมถึงสติ๊กเกอร์ติดแล็ปท็อป ขวดน้ำ และเครื่องเขียนของพวกเขา เมื่อคุณใช้ตัวอักษรแบบนูน ๆ สไตล์ฟองสบู่ มันจะให้ความรู้สึกคุ้นเคยและสอดคล้องกับสุนทรียภาพส่วนตัวของพวกเขามากกว่ากราฟิกเชิงพาณิชย์แบบมาตรฐาน มันเชื่อมช่องว่างระหว่างการโฆษณาแบบดั้งเดิมและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
วิธีการนำเสนอในแคมเปญ: ลองนึกถึงโฆษณาสื่อสมบูรณ์แบบโต้ตอบได้
- แนวคิด A: โฆษณาหูฟังไร้สายในจินตนาการ พื้นหลังเป็นสีสดใสตัดกัน ตัวอักษรใช้ตัวอักษร 3 มิติขนาดใหญ่แบบนูน ๆ ที่โดดเด่นบนหน้าจอ กระเด้งเล็กน้อยเมื่อผู้ใช้เลื่อนดู ดูเหมือนชุดสติ๊กเกอร์ดิจิทัล
- แนวคิด B: แคมเปญสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังหรือขนมขบเคี้ยวสำหรับอ่านหนังสือ ตัวอักษรนูนสีนีออนตัวหนาซ้อนทับบนตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้กรอบดูแน่นขนัดเหมือนวัยรุ่นติดสติ๊กเกอร์บนฝาแล็ปท็อป
สุนทรียภาพแบบสมุดภาพ (ความหนาแน่นของภาพ)
เลิกใช้ภาพสินค้าที่ดูสะอาดตาเพียงภาพเดียวบนพื้นหลังสีขาว สุนทรียภาพในปัจจุบันต้องการความหนาแน่นของภาพ คุณต้องซ้อนองค์ประกอบที่แตกต่างกันสามหรือสี่อย่างลงในเฟรมเดียวเพื่อสร้างเอฟเฟกต์สมุดภาพ ผสมผสานภาพสินค้าสไตล์โพลารอยด์ที่ดูมีเกรนเล็กน้อยเข้ากับคำบรรยายภาพด้วยแบบอักษรลายมือ ติดสติ๊กเกอร์กระดาษฉีกเป็นชิ้น ๆ ทับลงบนมุมเพื่อแสดงราคาหรือส่วนลด วาดลูกศรดิจิทัลแบบไม่เป็นระเบียบชี้ไปที่สินค้า การซ้อนทับแบบไม่เป็นระเบียบนี้จะเปลี่ยนการแสดงสินค้าแบบธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่ดูเป็นส่วนตัวและเข้ากับฟีดได้อย่างลึกซึ้ง
วิธีนำไปใช้ในแคมเปญ: ลองนึกภาพโฆษณาแบบภาพนิ่งที่สร้างขึ้นจากแนวคิด "อะไรอยู่ในกระเป๋าของฉัน" เรามองลงไปที่กระเป๋าผ้าใบหรือกระเป๋าสะพายข้างที่เปิดอยู่ ภายในนั้น การออกแบบใช้แนวทางแบบสมุดภาพ: ภาพถ่ายสไตล์โพลารอยด์ของสินค้าในจินตนาการ ผสมผสานกับรูปทรงที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ไม่มีโลโก้แบรนด์ที่เห็นได้ชัดเจน ชื่อผู้โฆษณาบนภาพโพลารอยด์จะเบลอเล็กน้อย ดูเหมือนบอร์ดแสดงอารมณ์ดิจิทัล ไม่ใช่การโฆษณาขายสินค้า
"จุดจบของยุคสมัย" ที่แฝงด้วยความประชดประชัน
ความรู้สึกคิดถึงอดีตกำลังเปลี่ยนไป คนรุ่นนี้ไม่รอสิบปีถึงจะรู้สึกคิดถึงอดีต พวกเขารู้สึกคิดถึงมันก่อนล่วงหน้า พวกเขาคิดถึงฤดูร้อนในขณะที่มันยังคงเกิดขึ้นอยู่
วลี "จุดจบของยุคสมัย" กลายเป็นเรื่องตลกที่แพร่หลาย คนรุ่น Gen Z จะนำไปใช้กับเรื่องธรรมดา ๆ อย่างเช่นการไปเที่ยวทะเลในวันอังคารแบบสุ่ม ๆ มันเป็นการแสดงออกที่เกินจริงอย่างจงใจ ทุกคนที่โพสต์รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลก และผู้ชมก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลก
โฆษณาของคุณต้องใช้ประโยชน์จากตรงนั้น โดยผสมผสานอารมณ์ที่แท้จริงเข้ากับการล้อเลียนตัวเอง หากโฆษณาของคุณพยายามเล่นมุม "สิ้นสุดฤดูร้อน" แบบดราม่ามากเกินไปและดูจงใจ มันจะหยุดให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติในทันที และอาจดูฝืนธรรมชาติได้ง่าย ๆ คุณต้องทำให้ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้จริงจังกับแนวคิดนี้มากเกินไป
วิธีการนำเสนอในแคมเปญ: ลองนึกถึงโฆษณาบริการเช่ารถ ภาพเป็นภาพชายหาดที่เบลอเล็กน้อยในช่วงเวลาที่มีแสงสีทองส่องลงมา แสดงถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายของฤดูกาล หัวเรื่องเขียนว่า: "กำลังเอาของมาเก็บบนรถทั้ง ๆ ที่ยังมีทรายติดอยู่ในรองเท้า" หรือ "พระอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าห้องพักในหอพัก" มันจับภาพความเศร้าโศกที่เกินจริงของการสิ้นสุดฤดูร้อนได้อย่างลงตัว โดยใช้ความประชดประชันเพื่อดึงดูดให้คลิกดู
ความวุ่นวายที่แท้จริง: การสิ้นสุดของภาพจัดวางแบบหรูหรา
มุม 90 องศา การจัดวางด้วยมุมที่สมมาตร และแสงไฟวงแหวนที่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว ผู้ชมปรับตัวแล้ว พวกเขาสามารถมองออกว่าภาพหรูหราที่จัดวางอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นโฆษณาที่เสนอขายของได้ภายในครึ่งวินาที ทำให้เกิดการข้ามแบนเนอร์ไปทันที แทนที่จะเป็นตารางที่แสดงข้อมูลอย่างดี คุณต้องแสดงช่วงเวลาที่แท้จริงที่ไม่ได้ปรุงแต่ง
แสดงสภาพแวดล้อมจริง ๆ สิ่งของที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นห้องนอนก่อนการย้ายบ้านครั้งใหญ่ ของที่แพ็คยังไม่เสร็จพร้อมรายการสิ่งของที่ถูกขีดฆ่า กระเป๋าเดินทางที่แน่นจนปิดไม่ลง เมื่อคุณแสดงความเป็นจริง มันจะสร้างความไว้วางใจและสะท้อนสภาวะทางอารมณ์ที่แท้จริงของผู้ใช้ นอกจากนี้ การแสดงความวุ่นวายยังช่วยลดแรงกดดันในการมีสุนทรียภาพที่สมบูรณ์แบบและส่งสัญญาณให้ผู้ชมว่า "นี่เป็นเรื่องปกติ ห้องของทุกคนก็มีสภาพแบบนี้"
ผลิตภัณฑ์ไม่ควรเป็นจุดโฟกัสหลักด้วยซ้ำ มันควรถูกวางไว้อย่างเป็นธรรมชาติท่ามกลางสิ่งของในชีวิตประจำวัน
วิธีการนำเสนอในแคมเปญ: โฆษณาแบบภาพนิ่งที่แสดงแบรนด์กระเป๋าเดินทางสมมติ มีหัวเรื่องบอกเพียงว่า: "วิว: 2 ชั่วโมงก่อนไปมหาวิทยาลัย" กล้องมองลงไปในกระเป๋าเดินทางตรง ๆ ที่เปิดครึ่งหนึ่งหรือกล่องกระดาษสำหรับขนของ เสื้อผ้าและสิ่งของต่าง ๆ ถูกโยนลงไปในมุมที่แปลก ๆ และน่าหงุดหงิด ตัวสินค้าเอง (กระเป๋าเดินทาง) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความยุ่งเหยิง ข้าง ๆ กันนั้นมีกาแฟเย็นที่ดื่มไปครึ่งแก้วและที่ชาร์จโทรศัพท์ที่ลืมไว้ โฆษณานี้จับภาพความเป็นจริงของช่วงเวลาที่เครียดและตรงไปตรงมา
บทสรุป: หยุดขาย เริ่มสร้างบรรยากาศที่เข้ากับสถานการณ์
ฤดูกาลเปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งความเครียด ความวุ่นวาย และอารมณ์ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และโฆษณาของคุณควรสะท้อนสิ่งนั้น หากคุณยังคงนำเสนอโฆษณาที่ดูสวยงามเกินไป เช่น แอปเปิ้ลสีแดงสดใสและโต๊ะเรียนที่สะอาดหมดจด คุณอาจพลาดเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 นี้
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม Gen Z ได้อย่างแท้จริงในเดือนสิงหาคมนี้ คุณต้องใช้ภาษาภาพของพวกเขา ลดความเข้มงวดของแนวทางแบรนด์ลง ใช้ลูกเล่นที่สนุกสนาน จัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนสมุดภาพส่วนตัว และปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ท่ามกลางความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของพวกเขา
กลุ่มเป้าหมายของคุณฉลาดพอที่จะรู้ว่าพวกเขากำลังดูโฆษณา คุณไม่จำเป็นต้องปิดบัง คุณแค่ต้องเน้นความจริงใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบที่จัดฉากไว้ เมื่อโฆษณาของคุณดูเป็นธรรมชาติเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของฟีดของพวกเขา การมีส่วนร่วมก็จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน