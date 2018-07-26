Быть вебмастером наши дни непросто... Граница между пользовательским опытом и получением дохода продолжает сокращаться, и по мере того, как площадки пытаются найти баланс между тем и другим, сетевая конкуренция в рекламной сфере постоянно увеличивается в связи с инновациями и вступлением новичков в гонку на рынке.

Самый мощный показатель долгосрочной стабильности и роста для ресурса - это доверие и лояльность читателей. Создание среды, в которой пользователи потребляют контент сегодня и возвращаются завтра за следующей порцией – это верный рецепт успеха. Аудитория, которая постоянно возвращается, вносит стабильный вклад в конечный доход и обеспечивает более высокую прибыль в течение более длительного периода, в отличие от другого подхода, когда ваша страница наполняется рекламой до тех пор, пока пользователи не начнут уносить с нее ноги быстрее, чем вы успеете моргнуть.

Тем не менее, за последние несколько лет в отрасли произошел сдвиг в сторону того, чтобы больше фокусироваться на краткосрочном извлечении прибыли за посещение, в то время как таким платформам, как Facebook и Twitter, было вверено управлять вовлечением читателей и их лояльностью. Это может показаться разумным подходом для площадок, которым не хватает ресурсов для инвестирования в улучшение пользовательского опыта, однако этот фокус привел к быстрому падению на дно из-за появления сделок с гарантированным доходом с рекламными партнерами.

Хотя такие схемы гарантированного дохода могут обеспечить спокойствие вебмастерам, когда дело доходит до стабилизации прибыли, это происходит в ущерб некоторым вещам, которые можно считать жизненно важными для успешных долгосрочных отношений площадки и рекламной сети. Рассматривая вопрос о том, подходит ли вам партнерство с гарантированным доходом, помните следующее:

Медленное согласование и юридические издержки увеличивают время размещения, сокращая возможности получения прибыли. Кроме того, постоянное соблюдение требований создает бремя в виде необходимости мониторинга, координации между внутренними группами и делает партнерские отношения напряженными. По иронии судьбы, большинство гарантированных сделок, в конечном итоге, с течением времени переходят к партнерству с распределением прибыли из-за того, что соблюдение требований является столь обременительным.

Прошли времена, когда вебмастеров просили сохранить статический формат веб-страницы или предоставить определенное количество платных мест для размещения. Тестирование и оптимизация жизненно важны для успеха площадки. Гарантии уменьшают гибкость, ограничивая типы изменений, которые вебмастер может вносить в формат страницы, дизайн и размещение рекламы. Без такой гибкости площадки рискуют упустить возможность улучшить пользовательский опыт и монетизацию сайта.

Зачастую для того, чтобы рекламные сети предоставляли гарантии, они вынуждены раздвигать границы по качеству рекламы. Иногда это может привести к разрыву между редакционным и финансовым отделом и ухудшить общий пользовательский опыт среди вашей аудитории. Это краткосрочный выигрыш, достигнутый ценой доверия пользователей. Хотя в определенных случаях гарантии могут быть выгодны, чаще всего они не являются оптимальным и долгосрочным решением для площадок, поскольку подрывают лояльность читателей. Кроме того, отсутствие гибкости и высокие требования могут отвлечь внимание от более ценных и стратегически важных аспектов взаимоотношений между площадкой и рекламной сетью. На практике, те площадки, которые прибегают к партнерству с разделением доходов, зачастую получают больше прибыли.

Последние тенденции показывают, что вебмастеры начинают осознавать преимущества настоящих партнерских отношений с распределением доходов, вследствие чего и площадки и рекламные сети более вовлечены в процесс, что помогает улучшить бизнес и увеличить доходы более органичным образом. В этом отличие данного подхода от односторонних сделок, ориентированных на получение дохода, цель которых просто извлечь максимально возможную RPM (прибыль за тысячу показов). Эти сделки будут продолжать существовать из-за наличия конкуренции в этом мире, но хотелось бы надеяться, что со временем отрасль будет все больше осознавать, насколько взаимовыгодно партнерство с распределением доходов.