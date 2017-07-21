Вы интересуетесь тем, как продвигать ваш сайт и привлекать пользователей? В данном полном руководстве по продвижению и повышению функциональности сайтов MGID определил ключевые тенденции и отраслевые тактики, которые позволят вам быстро стать более успешным рекламным и маркетинговым игроком. Вот 9 самых эффективных маркетинговых каналов, которые вы можете использовать, чтобы увеличить свое присутствие в Интернете и повысить удобство пользования сайтом.

Поисковая оптимизация

Одним из наиболее важных элементов, необходимых для продвижения трафика сайта, является поисковая оптимизация (SEO). Площадки могут извлекать выгоду при помощи SEO, определяя и используя во всем контенте сайта ключевые слова, относящиеся к конкретным темам обсуждения, а также слова, относящиеся к продуктам или отрасли в целом. Это включает в себя оптимизацию заголовков, общих мета описаний и подписей к любым изображениям с определенными ключевыми словами.

Платный трафик

Платная реклама стала одним из самых распространенных инструментов для эффективного увеличения посещаемости сайта. Существуют различные типы рекламных объявлений и платформ с платой за клик, которые можно использовать для увеличения посещаемости сайта. MGID, являющиеся авторами нововведения платного трафика через концепцию нативной рекламы, оптимизируют способность площадок увеличивать вовлеченность и монетизировать трафик веб-сайтов с помощью новейших нативных рекламных стратегий и технологий.

Контент-маркетинг

Контент-маркетинг является неотъемлемой частью стратегии любого разумного рекламодателя, которая позволяет добиться значительного продвижения сайта. Чтобы эффективно использовать контент-маркетинг, важно сосредоточиться на создании на постоянной основе ценного, релевантного контента, которым можно поделиться. В успешных планах контент-маркетинга могут быть использованы различные его типы, такие как социальные сети, маркетинг через электронную почту и ведение блогов, которые мы более подробно рассмотрим далее.

Маркетинг в социальных сетях

Независимо от того, используете ли вы бесплатные аспекты социальных сетей или платную рекламу, социальные сети - это главная тактика для увеличения трафика и активности вашего контента. Каждая платформа предлагает различные рекламные компоненты, которые могут быть использованы, исходя из вашего уникального контента.

Блоги

Нет более простого способа повысить посещаемость вашего сайта, чем увеличить количество постоянно публикуемого релевантного контента. Выбор соответствующих тем и оптимизированный для поисковых систем текст - ключевые элементы эффективного блога. Кроме того, удобство использования сайта так же важно для обеспечения простой навигации к контенту, который окажет на вашу аудиторию наибольшее влияние.

Рекламные рассылки

Хотя маркетинг через электронную почту уже давно используется в рекламном мире, он все еще остается проверенным, верным и эффективным методом, в современной индустрии. Часто упускаемые из виду рекламные и информационные рассылки, при правильном стратегическом использовании, могут стать мощным инструментом для увеличения трафика и привлечения потенциальных клиентов. Многие маркетологи не достигают поставленных целей, забрасывая свою аудиторию потоком неуместного, бестактного спама. Ключом к эффективному маркетингу через электронную почту является запоминающийся дизайн, простой и лаконичный текст, а также релевантные и продуманные сообщения.

Маркетинг через инфлюенсеров

С ростом социальных сетей и расширением доступа к публичным личностям и знаменитостям, потребители больше не зависят от компаний, они могут самостоятельно сообщить о себе или убедить в собственной законности или значимости. Аудитория может обратиться либо к своим сверстникам, которые могут быть экспертами по конкретным предметам, либо к знаменитостям, обладающим популярностью, необходимой для влияния на общественное мнение. С помощью маркетинга через инфлюенсеров, рекламодатели могут извлечь выгоду из продвижения такими социально влиятельными лицами веб-сайтов в социальных сетях, платных отзывов или рекомендаций знаменитостей. Самое главное – определить правильного ифнлюенсера, который может сработать на продвижение вашего бренда. Отзывы пользователей и обсуждение Самый лучшей обратной связью, которую можно использовать для улучшения трафика вашего сайта, будет обратная связь от пользователей, которые больше всего взаимодействуют с вашим сайтом, то есть - от вашей аудитории. Создание открытой линии общения с посетителями вашего сайта предоставит вам золотую жилу в виде честной обратной связи от том с каким контентом ваша целевая аудитория взаимодействует чаще всего, и на какие элементы сайта она реагируют положительно. Попробуйте создать открытый диалог, поощряя рекомендации, отзывы и обсуждения на форуме. Аналитика трафика Хотя все вышеперечисленные тактики являются отличными методами для продвижения сайта, отслеживание этих инструментов является основным ключом к улучшению трафика. Используя аналитическое программное обеспечение, такое как Alexa и Google Analytics, маркетологи могут оценить эффективность своих усилий и в полной мере понять, что работает, что не работает, и как лучше всего выполнить общий план по увеличению трафика.