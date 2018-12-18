Уже доказано, что контент – это король рекламы, это мощный инструмент, который имеет качественные и количественные преимущества. Маркетологи не плывут просто по течению, а контент не терпит хаотичного подхода. Стратегия контент-маркетинга – это не классный бонус или фишка, а обязательное условие и требование. Выбор стратегии контент-маркетинга определяет то, как целевая аудитория видит бренд и в конечном итоге реагирует на него – взаимодействует с ним или проходит мимо.

Когда мы о чем-то говорим, мы предпочитаем подкреплять свои мысли фактами и цифрами. Институт контент-маркетинга опубликовал подробное исследование о привычках успешных контент-маркетологов, в частности, о том, как они оценивают важность стратегии контент-маркетинга. Около 80% маркетологов сосредоточены на формировании аудитории, создании одной или нескольких баз подписчиков. 74% организаций ценят творчество и мастерство в создании и производстве контента. Более 65% программ контент-маркетинга сегодня более успешны, чем год назад. Лучшие маркетологи – это те, кто имеет документированную стратегию контент-маркетинга, занимается им серьезно и сознательно и реалистично оценивает результаты, которые он может принести.

Стратегия контент-маркетинга: значение

Если контент – это «что», то стратегия контент-маркетинга – это «как и почему». Концепция относится к процессу управления любой выбранной формой контента, будь то письменный, загружаемый, визуальный и т. п. контент. Стратегия является неотъемлемой частью маркетингового плана, определяющего бренд и его компетенцию в отрасли. Само собой разумеется, что контент-маркетинг важен для укрепления доверия и, в конечном итоге, для роста бизнеса. Теперь пришло время детально прояснить роль стратегии контент-маркетинга.

При разработке стратегии контент-маркетинга, маркетологу необходимо ответить на ряд ключевых вопросов. В первую очередь – кем являются потребители контента: целевая аудитория, количество аудиторий. Естественно, бизнес может иметь несколько типов клиентов, поэтому контент может иметь несколько типов потребителей. Совмещение различных типов контента и каналов помогает охватить широкую область.

Предположим, что бизнес работает в сфере электронной коммерции.В настоящее время эта среда очень насыщена и очень конкурентоспособна. У конкурентов может быть похожий продукт или услуга, поэтому рассматриваемый бизнес должен убедить аудиторию, что он лучше других, и что их продукт или услуга выделяются из общей массы. Это момент, когда на сцену выходит контент. Бренд доказывает, что его стоит слушать, что, в свою очередь, доказывает, что его стоит покупать.

Стратегия контент-маркетинга показывает направление. Помимо формы контента и каналов продвижения, она определяет, как именно бизнес управляет созданием и публикацией контента. Что ж, задача, без сомнения, может выглядеть довольно пугающе. Маркетолог может сделать все гораздо проще, если просто будет знать, кто что создает. В ​​наши дни управление контентом с точки зрения темы является обычной практикой, которая помогает предотвратить беспорядок и визуализацию месседжа, сообщаемого брендом.

Зачем создавать маркетинговую стратегию?

Разработка стратегии контент-маркетинга является прочной основой для планирования надежных и экономически эффективных источников лидов и трафика. Если компания создает, например, пост в блоге, предоставляя стабильные объемы органического трафика, встроенная ссылка на бесплатный инструмент гарантирует стабильную генерацию лидов в будущем. В этом случае бренд должен подумать об изучении стратегии ведения блога.

Если вечнозеленый контент является источником постоянного трафика и лидов, то бренд имеет определенную степень гибкости и может работать с другими маркетинговыми тактиками для увеличения доходов. Помимо привлечения лидов, контент служит для образовательных целей, расширяя перспективы работы с целевой аудиторией, а также для создания узнаваемости бренда. Стратегия контент-маркетинга приносит бизнесу материальные и нематериальные выгоды, и успешные маркетологи осознают свои возможности и важность работы со стратегией. Кроме того, успешный маркетолог знает, как сделать все правильно.

Как создать маркетинговую стратегию?

Контент различается в зависимости от вида бизнеса, а также от стратегии. Конечно, нет единого шаблона или стандартного подхода – каждый бренд демонстрирует свою индивидуальность, свой месседж и выполняет свои цели. Однако механизм создания стратегии контент-маркетинга имеет несколько ключевых этапов, которые являются верными и обязательными во всех случаях. Давайте их рассмотрим.

Определение цели

Для начала нужно задаться вопросом: какова наша цель по созданию плана контент-маркетинга? Когда маркетолог имеет ответ на этот вопрос, определить, что лучше всего сработает для стратегии, гораздо проще

Анализ личности покупателя

Если у бизнеса есть только обобщенное и расплывчатое представление о своей аудитории, контент бесполезен. Знание о типаже покупателя жизненно важно. По сути, бизнес рисует точный и четкий портрет своего клиента, описывая все: возраст, статус, положение, желания, потребности, страхи и ожидания. Зная это, бизнес определяет, какой контент является актуальным и ценным. Примечание: личность покупателя требует систематического анализа, а растущая аудитория требует проведения ежегодных маркетинговых исследований для сверки параметров.

Например, если на Facebook есть бизнес-страница, можно использовать отчеты Facebook Insights и Google Analytics Audience, которые дают исчерпывающие и надежные данные по демографии и психографии.

Мозговой штурм

Теперь настало время для генерации идей для контента. Существуют различные инструменты, которые помогают придумывать идеи в тех контекстах, которые привлекают вашу аудиторию. Сервис BlogAbout - это уникальный генератор идей контента, он отображает общие форматы заголовков, которые могут быть использованы. Feedly анализирует наиболее популярные темы в рассматриваемой отрасли и помогает одновременно находить идеи для контента.

Выберите тип контента

Их много: подкасты, практические кейсы, блоги, социальные сети, видео, электронные книги, инфографика и т. Д. Каждый из этих типов подразумевает ряд законов, особенностей, характеристик, и каждый из них требует погружения в теорию. Также очень важно быть в курсе текущих тенденций.

Размещение и управление

Маркетинговый план это далеко не только о том, как создавать контент, это также о том, как им управлять и организовывать. Этот аспект предполагает использование редакторского календаря. Некоторые темы вечны, то есть через шесть месяцев, они будут актуальны так же, как и сегодня. Тем не менее, важно учитывать, что некоторый контент чувствителен ко времени. Редакционный календарь помогает отслеживать все и должен быть разнообразным. Sprout, например, включает функции мониторинга и размещения. Сервисные функции дают возможность отслеживать, распространение контента и знать, когда требуется повторная публикация контента.

Да, мы знаем, что для новичков информации достаточно много. Но это только начало. Главное в стратегии контент-маркетинга – это организация, безупречное управление, целеустремленность и терпение. Эта работа сложна, но, как вы могли заметить, результаты стоят усилий.