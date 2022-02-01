GIF - это неотъемлемая часть современного интернет-ландшафта, формат, который существует уже достаточно давно, о чем многие люди даже не подозревают или просто не задумываются. Он старше даже самого Интернета, по крайней мере, в том виде, в котором он нам известен, поскольку этот формат появился еще в автономных сетях.

Мы все используем GIF файлы ежедневно, но что мы на самом деле знаем об этом формате? Ведь мы даже не можем договориться о правильном произношении этого термина (а произносится он как «гиф», а не «джиф»). Так что можно с уверенностью предположить, что вы скоро узнаете много нового о самом широко распространенном формате в сети Интернет за всю его историю.

Раннее интернет-изобретение

15 июня 1987 года Стив Уилхайт создал самый ценный формат для всех будущих обитателей Интернета. GIF (англ. Graphics Interchange Format «формат для обмена изображениями») появился потому, что CompuServe, работодатель Уилхайта, нуждался в небольшом графическом файле, который можно было бы легко передавать, сохраняя при этом тот же уровень качества изображения.

Используя протокол Lempel-Ziv-Welch, Уилхайт обеспечил сжатие файлов изображений без потерь, уменьшив их размер и сохранив изначальное качество. В 1989 году он обновил формат, добавив задержку анимации и один прозрачный цвет. По сути, это означало, что GIF-файлы теперь не обязательно должны быть прямоугольными, поскольку прозрачность допускала существование различных форм и контуров.

Вот первый GIF файл в истории.

Несмотря на всю их современную культурную актуальность, GIF-файлы не пользовались особой популярностью в 80-х. CompuServe и Уилхайт сделали этот формат более доступным для пользователей, предоставив загружаемые утилиты для создания гифок, но только с появлением Интернета в 90-х годах и веб-браузера Netscape 2.0 в 1995 году файлы GIF стали действительно популярными.

Netscape 2.0 был первым браузером, в котором можно было использовать анимированные GIF-файлы и зацикливать их. Кроме того, это был первый браузер, поддерживающий JavaScript, что оказало большое влияние и сделало Интернет таким, каким мы его знаем сегодня.

К сожалению, история GIF омрачена проблемами с патентами и борьбой за владение форматом. Как оказалось, компания Unysis запатентовала протокол сжатия Lempel-Ziv-Welch, на котором основывались GIF-файлы. Никто не знал об этом, поскольку GIF-файлы уже использовались повсюду в Интернете. Компания Unysis пыталась взимать плату с компаний и разработчиков, использующих GIF, что вызвало всеобщее возмущение.

Интересно, что именно так появился формат PNG. Некоторые разработчики просто решили создать собственный формат, чтобы обойти железную хватку, которой Unysis держала GIF-файлы. Формат PNG, первоначально известный как PING, сокращение от «Ping is not GIF», был почти идентичным, за несколькими исключениями.

Другие не проявили такой же изобретательности в своем возмущении патентными претензиями, что привело к печально известному движению «Сжечь все GIF» в 1999 году. Достаточно сказать, что GIF-файлы пережили эту попытку их уничтожения, и в 2004 году компания Unysis потеряла свои права на протокол сжатия, и GIF-файлы снова стали частью общественного достояния.

Эволюция формата

Строго говоря, формат GIF не сильно изменился с момента своего появления в 1987 году. Последнее крупное обновление формата было в 1989 году, когда была введена задержка анимации и прозрачность. С тех пор формат оставался более или менее прежним. Однако его значение в Интернете то увеличивалось, то уменьшалось с появлением других технологических разработок.

На рубеже тысячелетий появились новые и более совершенные форматы изображений, такие как JPEG. JPEG и PNG используют более продвинутые схемы сжатия, и позволяют использовать гораздо больше 256 цветов базовой палитры, которая была у GIF. И это только некоторые из улучшений.

Формат Flash тоже в свое время наделал много шума, поскольку предлагал более продвинутый способ создания видео более высокого качества. Однако Flash оказался достаточно ресурсоемким и сопровождался очень длительной загрузкой. Это оказалась совсем не та революция, которой ждали, и Интернет с готовностью отказался от этого формата.

В конце концов, возрождение GIFS произошло по двум причинам: социальные сети и смартфоны, и это также способствовало следующему и самому важному этапу его эволюции. Появление социальных сетей, таких как Facebook и Reddit, наряду с появлением смартфонов, сделало Flash устаревшим и предоставило GIF-файлам возможность снова стать культурно значимыми. YouTube, Google, Tumblr и Wikipedia также внесли свой вклад в этот процесс. Никто из будущих технологических гигантов не хотел иметь дело с медлительным Flash. Гифки вернулись, готовые снова стать базовыми элементами интернет-культуры.

Отправь мне GIF

GIF-файлы дали пользователям все, чего не могли дать обычные текстовые сообщения. В то время смски уже превратились в сплошные сокращения типа «лол» и «рофл» и перестали быть средством осмысленного общения. GIF-файлы изменили все это, позволив пользователям общаться более интересным способом.

GIF-файлы стали идеальным способом персонализировать ответ и обогатить его подтекстом, который они так эффективно передают. Вдобавок ко всему, их невероятно легко создавать и делиться ими в социальных сетях, что делает их лучшим инструментом для общения, доступным онлайн-массам.

После запуска Tumblr в 2007 году GIF-файлы также стали инструментом мощного художественного самовыражения. Поскольку Tumblr позволял использовать пакеты до 10 GIF-файлов (так называемые наборы GIF), они стали отличным инструментом для сторителлинга, способным передавать невероятно сложные месседжи и мысли. GIF файлы стали идеальным инструментом для самовыражения творческих людей.

Однако пользователи Tumblr были не единственными, кто прибег к помощи GIF-файлов ради искусства. Оля Лялина самовыражается с помощью GIF-файлов с 1997 года, создавая глубокие и интерактивные произведения искусства, такие как «Война» и «Полночь».

Другие творческие личности, такие как Чак Пойнтер и Роджер фон Бирсборн, также известны благодаря своему оригинальному художественному самовыражению с использованием GIF-файлов.

Уже много лет GIF-файлы используются в основном для того, чтобы реагировать на сообщения и контент других людей. Любой GIF-файл может стать подходящей реакцией на контент, если использовать его в правильном контексте. Как и мемы, GIF-файлы обладают сверхъестественной способностью менять значение и адаптироваться к различным контекстам, что делает их незаменимым социальным инструментом.

Неотъемлемый компонент современного маркетинга

Сегодня бренды изо всех сил пытаются привлечь внимание аудитории, которую постоянно бомбардируют рекламой. Большинство людей уже разработали механизмы выживания в интернет пространстве и научились игнорировать рекламу и баннеры. Статическая реклама и изображения уже не работают, тем более, что теперь есть гораздо лучший способ привлечь новых покупателей.

GIF-файлы оказались одним из самых мощных инструментов в распоряжении любого маркетолога. Они представляют собой идеальную золотую середину между изображениями и видео, передают больше информации, чем изображения, но занимают столько же пространства, при этом они более краткие, чем видео.

Кроме того, уже доказано, что динамические изображения привлекают и удерживают внимание пользователей гораздо эффективнее, чем статические.

Вот как The North Face рекламировала свое снаряжение для занятий спортом на открытом воздухе с помощью GIF.

Однако это не единственный крупный бренд, использующий GIF. Nike также быстро оценил культурную значимость и рекламную эффективность этого формата.

Дело в том, что GIF-файлы вызвали настоящую революцию в мире цифровой рекламы. Они обеспечивают больше конверсий, чем большинство других форматов рекламы, и поэтому они вряд ли куда-то денутся в ближайшем будущем. А значит, пора найти им хорошее применение.

Заключительная мысль

История GIF почти такая же длинная, как и история самого Интернета. На своем веку они повидали множество различных Интернет технологий, и даже пережили некоторые из них, такие как Flash. GIF-файлы не только стали важной частью нашей культуры, но и важными аспектами цифрового маркетинга. Их эволюция была довольно впечатляющей и, скорее всего, она все еще продолжается, так что нам остается только следить за новыми возможностями использования GIF. А пока добавляйте их в свои рекламные кампании, чтобы сделать их более интересными и динамичными, и ваша аудитория обязательно это заметит.