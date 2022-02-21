Чтобы создать лендинг, который будет конвертировать посетителей, нужно всегда быть на шаг впереди конкурентов и превосходить их во всем. Новые стратегии дизайна помогут придать вашим лендингам свежий вид и продемонстрировать вашу способность к инновациям, что обязательно оценят пользователи.

Конечно, есть определенные «передовые практики», которые не меняются из года в год. Нет необходимости изобретать велосипед каждый раз, когда вы запускаете новую кампанию, но знание того, как улучшить и без того хороший лендинг, безусловно, принесет вам больше кликов. Вот несколько новых советов для создания дизайна крутых лендингов в 2022 году.

У лендинга всего одна цель

У лендингов есть четкая миссия и довольно простая цель. Им нужно конвертировать посетителей, а для этого они должны быть максимально сосредоточены на кампании, ее целях и задачах.

Поэтому лендинг — не то место, где можно экспериментировать с разными стилями и дизайнами. Все на этой странице должно работать на одну цель, не отвлекая пользователя ненужными и бессмысленными сообщениями или ярким дизайном.

Все гениальное просто, но это не значит, что не нужно проявлять творческий подход. Можно пробовать новые дизайны и идеи, если основная идея кампании остается ясной и неизменной.

Лучшие модные дизайны лендингов

Внимательно наблюдая за пользовательскими тенденциями и эволюцией лендингов, мы смогли определить, каких трендов можно ожидать в этом году.

Горизонтальная прокрутка

Мы слишком привыкли к тому, как работают страницы, и уже ожидаем увидеть определенное поведение еще до загрузки страницы. Одним из примеров, который кажется слишком естественным, является вертикальная прокрутка, на которую опирается большая часть Интернета.

Однако она не обязательно должна быть такой, и некоторые веб-сайты уже применили на практике идею горизонтальной прокрутки и определили некоторые плюсы и минусы такого подхода. Например, пользователи были не очень восприимчивы к горизонтальной прокрутке, когда она приводила к слишком большому объему контента. Им казалось, что это нарушает естественный поток страницы, негативно влияя на их пользовательский опыт и не позволяя им добраться туда, куда они хотели.

Целевые страницы бывают разные. На этих страницах не должно быть избытка контента и ссылок. В противном случа, вы что-то делаете не так. Это идеальное место для интеграции горизонтальной прокрутки, которая будет показывать карусель изображений, усиливать основной меседж рекламной кампании и показывать преимущества конверсии для пользователя.

Источник: GitHub

В приведенном выше примере целевой страницы горизонтальная прокрутка отправляет вас в обманчиво простое, но красивое путешествие по концепции, которое заканчивается идеально для целевой страницы — возможностью конвертации. Это прекрасный пример уникальности и привлекательности горизонтальной прокрутки.

Иллюстрации vs фотографии

Мы все видели лендинги с фотографиями людей или мест, которые, казалось бы, поддерживают основной посыл рекламной кампании. Но действительно ли они эффективны?

Чаще всего эти фотографии совершенно неуместны, так как показывают общие ситуации и эмоции, которые нам уже и так приелись. Размещение общих фотографий на всех ваших лендингах равносильно баннерной слепоте — посетители будут игнорировать эти фотографии; они уже видели их миллион раз. Это ужасно для вашей кампании, так как на лендинговой странице не должно быть элементов, которые кажутся излишними или бесполезными.

Один из способов, которым дизайнеры лендингов решили проблему избытка бессмысленных фотографий, — это использовать вместо них иллюстрации. Уникальные и креативные иллюстрации действительно привлекают внимание пользователя. Они придают странице стилизованный вид, который с большей вероятностью побудит пользователя совершить действие, а именно для этого и нужны лендинговые страницы.

Источник: TubikStudio

Вы также можете использовать фирменные иллюстрации на своих лендингах, используя стиль иллюстрации, характерный для вашего бренда и делающий его узнаваемым.

Анимированные GIF-файлы

Статические изображения уже не производят впечатление на вашу аудиторию, тогда как все конкуренты уже внедряют более динамичный подход к дизайну лендингов.

Но отнюдь не каждый элемент вашей страницы должен быть в движении. Анимации тоже может быть слишком много, и тогда она будет отвлекать пользователей от действия, которого вы от них ждете. Однако, если осторожно и преднамеренно размещаь анимацию на лендинге, вы сможете достичь своих целей, не отвлекая пользователей.

Чтобы избежать потери конверсий, используйте либо анимированные GIF-файлы, либо микроанимации. И то, и другое может обогатить ваш лендинг, не перегружая пользователей. Микроанимации можно использовать, чтобы выделить определенную часть страницы, к которой вы хотите привлечь внимание пользователей, например кнопку CTA. GIF-файлы могут использоваться так же и приносить вам признание (и конверсии) большой клиентской базы.

Источник: Dribbble

Видео на целевых страницах

Видео, безусловно, является одним из самых популярных способов рассказать историю бренда или продукта. Пользователям нравится видео контент — его легко потреблять, и он требует мало времени. Лендинг — не место для слишком длинных и пространственных видео.

Источник: Wave Video

Страница благодарности

Как только пользователь будет поражен вашим лендингом и решит действовать, уместно будет показать ему свою признательность. Страницы благодарности - не совсем новый тренд, но они все еще достаточно редко встречаются, поэтому это однозначно поможет вам выделиться. Это страница, которую вы показываете своим лидам после того, как они отправили форму или предприняли какое-либо другое действие. Это прекрасная возможность для развития дальнейших отношений с вашими потенциальными клиентами.

Источник: ConvertFlow

Заключение

На горизонте определенно появятся новые стратегии дизайна, которые сделают ваши лендинги по-настоящему выделяющимися. Пришло время внедрить новшества и улучшить эффективность кампании, создав крутой лендинг, который будут привлекать и конвертировать посетителей как никогда раньше.