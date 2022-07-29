MGID всегда ищет способы упростить создание контента для рекламных кампаний. На этот раз мы представляем вам новую функцию, которая сканирует вашу лендинг страницу и автоматически предлагает заголовки для рекламных креативов.

Нажмет ли пользователь на вашу рекламу или проигнорирует её? Это вопрос, который вечно мучает рекламодателей, и с такой большой конкуренцией ваш заголовок должен быть действительно интересным, чтобы привлечь внимание пользователей. Автоматические заголовки - новейшая функция MGID для создания рекламы, которая экономит ваше время и энергию, а также дает возможность рассмотреть различные варианты заголовков.

Инструмент Anyword’s AI Copywriting легко интегрируется в панель инструментов MGID. Инструмент сканирует содержимое вашего лендинга и предлагает наилучшую версию текста, что дает преимущество в создании рекламы, на которую хочется кликать.

Теперь вы можете создавать заголовки ИИ одним щелчком мыши и сортировать их по прогнозируемой эффективности. Скоро увидим, как это работает!

Новейшая функция в вашей панели инструментов

Когда вы добавляете новый рекламный креатив, вы вводите URL лендинга. В этот момент кнопка Auto Titles станет активной.

Как только вы нажмете «Показать автоматические заголовки», инструмент AI просканирует лендинг страницу и предложит варианты заголовков. Затем вам будет представлен раскрывающийся список заголовков, созданных искусственным интеллектом.

Инструмент Auto Titles в действии

Здесь вы можете выбрать один из заголовков, сгенерированных ИИ в готовом виде, настроить его или создать совершенно новый заголовок.

Как использовать автоматические заголовки

Теперь вам не нужно полагаться только на свои творческие способности, чтобы придумывать броские, кликабельные заголовки для вашей рекламы! Сила искусственного интеллекта сделает тяжелую работу за вас и предложит вам достойные варианты.

Вы можете выбрать любой вариант из предложенного списка. Однако использование одного из автоматических заголовков не гарантирует того, что он соответствует правилам и пройдет модерацию. Выбранный заголовок должен подходить для рекламируемого продукта и соответствовать нашим правилам модерации.

Предлагаемые ИИ варианты — отличный первый шаг для создания собственного заголовка. И если вы учтете эти советы по копирайтингу, вы добьетесь еще большего успеха.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.