Повествование в цифровом пространстве отличается от создания фильмов и других медиа. Здесь у вас не так много внимания пользователей и ресурсов для разработки полной сюжетной линии, но она должна быть не менее убедительной и интересной для аудитории.

Истории могут не только сделать вашу аудиторию более заинтересованной в самом продукте, но и позволить им лучше запомнить месседж вашего бренда. Согласно одному из исследований, проведенных Высшей школой бизнеса Стэнфордского университета, информация, преподнесенная в формате истории, запоминается в 22 раза лучше, чем отдельные факты.

В нативных рекламных кампаниях истории можно использовать как эффективный призыв к действию, особенно по сравнению с сообщением, транслируемым через авторитетную инстанцию. Давайте обсудим этот подход.

Что происходит в вашем повествовании?

Сторителлинг создает интересную интригу, показывая трансформации либо главного героя и его окружения, либо восприятия зрителей. В рекламе такой подход можно использовать несколькими способами:

  • Истории успеха

Это самый популярный, но в то же время олдскульный формат повествования. Тем не менее, он очень эффективен, когда необходимо убедить пользователей стать клиентами. Кроме того, его гибкий формат можно использовать для любого вида услуг или продуктов.

  • Решение проблемы

Рассказ о неудачах и демонстрация проблемы также могут принести солидные конверсии, но здесь легко ошибиться и забыть о трансформирующей части. Применяя эту стратегию, сосредоточьтесь на решении, а не на проблеме.

  • Показать все положительные изменения

Вместо того, чтобы рассказывать историю успеха с главным героем, вы также можете продемонстрировать все положительные изменения, которые рекламируемый продукт приносит в отношении жизненного опыта, тела, карьеры и т. д. Чтобы полностью продемонстрировать его положительный эффект, вы должны четко понимать, что представляет собой ваш продукт, для чего он и какие проблемы помогает решать пользователям.

Добавьте детали и стремитесь к аутентичности

Глянцевые и выдуманные истории не смогут убедить пользователей. Чтобы заставить их поверить в рассказанное повествование, добавьте в него больше реалистичных деталей, локализуйте свою историю и помните о портрете вашего покупателя и его окружении.

Однако не пытайтесь сделать вашу историю слишком закрученной; более эффективным будет использование обычных вещей, которые могут касаться каждого. Например, если вы продаете телевизор в Италии, включите футбольный матч на экране и добавьте перед ним итальянское блюдо, чтобы было больше деталей.

Сделайте ваши объявления эмоционально запоминающимися

Передавать эмоции и говорить о вещах, которые действительно важны для вашей аудитории – это всегда лучший способ создать подлинную связь с вашим продуктом и, в конечном итоге, превратить потенциальных клиентов в реальных. Однако первый шаг - выяснить, какой эмоциональный триггер лучше всего подойдет для вашего рекламного месседжа.

Вы должны выяснить, что волнует ваших потребителей и почему. Например, вы можете говорить о деликатных вопросах, которые не будут обсуждаться с членами семьи, друзьями, врачами и т. д., но не забывайте об этической стороне вопроса в таких случаях.

Другой способ – задействовать подход «7 грехов». Применяя эту стратегию, вы должны выбрать одну эмоцию, к которой вам легче всего обратиться в своей сюжетной линии, и постараться заставить вашу аудиторию «почувствовать» эту эмоцию. Например, если вы выберете зависть, заставьте посетителей завидовать клиентам.

В заключение

Сторителлинг может повысить эффективность вашей кампании за счет построения более тесного взаимодействия с клиентами. Чтобы вам это удалось, необходимо создать сюжетное повествование или нарратив, добавить детали и адаптировать его для понимания вашей целевой аудиторией. Не забывайте, что хороший креатив эмоционально волнует пользователей и говорит о вещах, которые для них действительно важны.

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Карина Клименко
Карина Клименко — креативный директор MGID с более чем восьмилетним опытом создания рекламных материалов. Карина курирует креативные команды MGID в Европе, США и APAC и обеспечивает локализацию всех креативных объявлений для разных регионов. Карина всегда в курсе последних тенденций в поведении и привычках потребителей, а также успешно применяет психологические приемы и методы в рекламе.