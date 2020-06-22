Повествование в цифровом пространстве отличается от создания фильмов и других медиа. Здесь у вас не так много внимания пользователей и ресурсов для разработки полной сюжетной линии, но она должна быть не менее убедительной и интересной для аудитории.

Истории могут не только сделать вашу аудиторию более заинтересованной в самом продукте, но и позволить им лучше запомнить месседж вашего бренда. Согласно одному из исследований, проведенных Высшей школой бизнеса Стэнфордского университета, информация, преподнесенная в формате истории, запоминается в 22 раза лучше, чем отдельные факты.

В нативных рекламных кампаниях истории можно использовать как эффективный призыв к действию, особенно по сравнению с сообщением, транслируемым через авторитетную инстанцию. Давайте обсудим этот подход.

Что происходит в вашем повествовании?

Сторителлинг создает интересную интригу, показывая трансформации либо главного героя и его окружения, либо восприятия зрителей. В рекламе такой подход можно использовать несколькими способами:

Истории успеха

Это самый популярный, но в то же время олдскульный формат повествования. Тем не менее, он очень эффективен, когда необходимо убедить пользователей стать клиентами. Кроме того, его гибкий формат можно использовать для любого вида услуг или продуктов.

Решение проблемы

Рассказ о неудачах и демонстрация проблемы также могут принести солидные конверсии, но здесь легко ошибиться и забыть о трансформирующей части. Применяя эту стратегию, сосредоточьтесь на решении, а не на проблеме.

Показать все положительные изменения

Вместо того, чтобы рассказывать историю успеха с главным героем, вы также можете продемонстрировать все положительные изменения, которые рекламируемый продукт приносит в отношении жизненного опыта, тела, карьеры и т. д. Чтобы полностью продемонстрировать его положительный эффект, вы должны четко понимать, что представляет собой ваш продукт, для чего он и какие проблемы помогает решать пользователям.

Добавьте детали и стремитесь к аутентичности

Глянцевые и выдуманные истории не смогут убедить пользователей. Чтобы заставить их поверить в рассказанное повествование, добавьте в него больше реалистичных деталей, локализуйте свою историю и помните о портрете вашего покупателя и его окружении.

Однако не пытайтесь сделать вашу историю слишком закрученной; более эффективным будет использование обычных вещей, которые могут касаться каждого. Например, если вы продаете телевизор в Италии, включите футбольный матч на экране и добавьте перед ним итальянское блюдо, чтобы было больше деталей.

Сделайте ваши объявления эмоционально запоминающимися

Передавать эмоции и говорить о вещах, которые действительно важны для вашей аудитории – это всегда лучший способ создать подлинную связь с вашим продуктом и, в конечном итоге, превратить потенциальных клиентов в реальных. Однако первый шаг - выяснить, какой эмоциональный триггер лучше всего подойдет для вашего рекламного месседжа.

Вы должны выяснить, что волнует ваших потребителей и почему. Например, вы можете говорить о деликатных вопросах, которые не будут обсуждаться с членами семьи, друзьями, врачами и т. д., но не забывайте об этической стороне вопроса в таких случаях.

Другой способ – задействовать подход «7 грехов». Применяя эту стратегию, вы должны выбрать одну эмоцию, к которой вам легче всего обратиться в своей сюжетной линии, и постараться заставить вашу аудиторию «почувствовать» эту эмоцию. Например, если вы выберете зависть, заставьте посетителей завидовать клиентам.

В заключение

Сторителлинг может повысить эффективность вашей кампании за счет построения более тесного взаимодействия с клиентами. Чтобы вам это удалось, необходимо создать сюжетное повествование или нарратив, добавить детали и адаптировать его для понимания вашей целевой аудиторией. Не забывайте, что хороший креатив эмоционально волнует пользователей и говорит о вещах, которые для них действительно важны.