Повествование в цифровом пространстве отличается от создания фильмов и других медиа. Здесь у вас не так много внимания пользователей и ресурсов для разработки полной сюжетной линии, но она должна быть не менее убедительной и интересной для аудитории.
Истории могут не только сделать вашу аудиторию более заинтересованной в самом продукте, но и позволить им лучше запомнить месседж вашего бренда. Согласно одному из исследований, проведенных Высшей школой бизнеса Стэнфордского университета, информация, преподнесенная в формате истории, запоминается в 22 раза лучше, чем отдельные факты.
В нативных рекламных кампаниях истории можно использовать как эффективный призыв к действию, особенно по сравнению с сообщением, транслируемым через авторитетную инстанцию. Давайте обсудим этот подход.
Что происходит в вашем повествовании?
Сторителлинг создает интересную интригу, показывая трансформации либо главного героя и его окружения, либо восприятия зрителей. В рекламе такой подход можно использовать несколькими способами:
- Истории успеха
Это самый популярный, но в то же время олдскульный формат повествования. Тем не менее, он очень эффективен, когда необходимо убедить пользователей стать клиентами. Кроме того, его гибкий формат можно использовать для любого вида услуг или продуктов.
- Решение проблемы
Рассказ о неудачах и демонстрация проблемы также могут принести солидные конверсии, но здесь легко ошибиться и забыть о трансформирующей части. Применяя эту стратегию, сосредоточьтесь на решении, а не на проблеме.
- Показать все положительные изменения
Вместо того, чтобы рассказывать историю успеха с главным героем, вы также можете продемонстрировать все положительные изменения, которые рекламируемый продукт приносит в отношении жизненного опыта, тела, карьеры и т. д. Чтобы полностью продемонстрировать его положительный эффект, вы должны четко понимать, что представляет собой ваш продукт, для чего он и какие проблемы помогает решать пользователям.
Добавьте детали и стремитесь к аутентичности
Глянцевые и выдуманные истории не смогут убедить пользователей. Чтобы заставить их поверить в рассказанное повествование, добавьте в него больше реалистичных деталей, локализуйте свою историю и помните о портрете вашего покупателя и его окружении.
Однако не пытайтесь сделать вашу историю слишком закрученной; более эффективным будет использование обычных вещей, которые могут касаться каждого. Например, если вы продаете телевизор в Италии, включите футбольный матч на экране и добавьте перед ним итальянское блюдо, чтобы было больше деталей.
Сделайте ваши объявления эмоционально запоминающимися
Передавать эмоции и говорить о вещах, которые действительно важны для вашей аудитории – это всегда лучший способ создать подлинную связь с вашим продуктом и, в конечном итоге, превратить потенциальных клиентов в реальных. Однако первый шаг - выяснить, какой эмоциональный триггер лучше всего подойдет для вашего рекламного месседжа.
Вы должны выяснить, что волнует ваших потребителей и почему. Например, вы можете говорить о деликатных вопросах, которые не будут обсуждаться с членами семьи, друзьями, врачами и т. д., но не забывайте об этической стороне вопроса в таких случаях.
Другой способ – задействовать подход «7 грехов». Применяя эту стратегию, вы должны выбрать одну эмоцию, к которой вам легче всего обратиться в своей сюжетной линии, и постараться заставить вашу аудиторию «почувствовать» эту эмоцию. Например, если вы выберете зависть, заставьте посетителей завидовать клиентам.
В заключение
Сторителлинг может повысить эффективность вашей кампании за счет построения более тесного взаимодействия с клиентами. Чтобы вам это удалось, необходимо создать сюжетное повествование или нарратив, добавить детали и адаптировать его для понимания вашей целевой аудиторией. Не забывайте, что хороший креатив эмоционально волнует пользователей и говорит о вещах, которые для них действительно важны.