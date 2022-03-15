В последние несколько лет мир потрясла серия трагических и душераздирающих событий. Пандемия и российское вторжение в Украину заставляют всех нас беспокоиться и задаваться вопросом, что будет дальше.

Размышляя об этих событиях и гибели людей, свидетелями чего мы стали за последние несколько лет, легко упустить из виду свою личную ответственность. Каждый из нас, от анонимного пользователя, публикующего сообщения на онлайн-форуме, до крупных рекламных агентств, обязан быть более избирательным в способах общения. Не все мы имеем одинаковые охваты и влияние, поэтому ответственность за то, что и где рекламируется, ложится на рекламные агентства и бренды.

Довольно неприятно видеть бренды, рекламирующие свою продукцию рядом со сценами разрушений и страданий. В конце концов, реклама — это создание положительной ментальной связи между продуктом и его рекламой. Следовательно, ответственность бренда в конечном итоге сводится к одному: фильтр мест, где отображается его реклама. Итак, как же добиться избирательности в размещении рекламы, не занося сайты в черный список?

Благодаря контекстной рекламе бренды могут избегать негативных коннотаций и образов при этом не теряя прибыльности.

Подходящая реклама

Итак, как контекстный таргетинг решает сложную проблему предотвращения негативного контента и размещения рекламы только там, где это безопасно?

Чтобы понять это, необходимо иметь базовое понимание контекстного таргетинга, хотя это довольно размытое понятие. "Размытое" оно потому, что даже маркетологи и владельцы СМИ не могут прийти к единому мнению о том, что представляет собой контекстный таргетинг.

Для некоторых контекстный таргетинг — это просто использование медиаконтента для тагретинга аудитории, в то время как другие видят в нем семантическое понимание контента. Другие говорят, что это нечто совершенно иное, включающее использование метаданных контента для таргетинга. Те, кто больше ориентирован на SEO, заявляют, что все дело в решениях, которые появляются на основе сигналов поиска или намерений пользователя по фрагменту контента.

Какое бы объяснение вы ни выбрали, основная цель контекстного таргетинга остается неизменной — понимание потребляемого контента, а не понимание человека, который его потребляет. Кроме того, большее внимание уделяется настроению контента, а именно тому, является ли оно положительным, нейтральным или отрицательным.

Контекстный таргетинг — это смена парадигмы и возврат к тому времени, когда еще не существовало таргетинга по стороннии файлам cookie. Естественно, это непосредственно связно с новыми законами о конфиденциальности пользователей и сокращением отслеживания данных, доступных для рекламодателей.

Сосредоточив внимание на самом контенте, а не на пользователе, контекстный таргетинг позволяет использовать более творческие методы оптимизации, лучше развивать аудиторию и, что наиболее важно, повышает безопасность бренда. Контекстный таргетинг использует контекст, то есть семантическое понимание языка, намерения и поиск на сайте, чтобы найти наиболее подходящее место для рекламы.

Если вы хотите избежать дезинформации или просто держаться подальше от новостей, которые могут нанести ущерб вашему бренду, контекстный таргетинг может помочь вам, определяя содержание страницы.

Он может сделать даже больше. С помощью инструментов контекстной аналитики MGID вы можете отфильтровывать противоречивый контент и исключать его из мест размещения рекламы. Исключая определенные темы, настроения или эмоциональные оттенки, вы будете уверены в безопасности бренда в долгосрочной перспективе, зная, что ваш меседж всегда подается в правильном контексте.

Будущие тенденции

Хотя актуальность контекстного таргетинга растет — и каждый его аспект (контекст, поиск, намерение) сейчас считается обязательным — он по-прежнему остается лишь одним из многих решений, существующих в экосистеме рекламных технологий. Сочетание понимания контекста, эффективных инструментов и технологий необходимо для успеха в развивающемся пространстве рекламных технологий.

Также возможно, что мы увидим всплеск самодостаточности со стороны продавца. Крупные и влиятельные поставщики технологий используют свое уникальное положение для посредничества и автоматизации покупки и продажи рекламы. Весьма вероятно, что владельцы СМИ решат отказаться от посредников и будут заниматься контентом и контекстом в качестве продавца.

В ходе поиска независимости от технических посредников также вероятно, что мы увидим всплеск сотрудничества между владельцами СМИ, что приведет к большему сотрудничеству и согласию соблюдать отраслевые стандарты. Если бы владельцы СМИ объединили безопасность бренда, контекстуальное планирование, понимание аудитории и оценку контента, они смогли бы конкурировать на рынке, где раньше доминировали крупные компании.

Из-за большего количества ограничений на файлы cookie и отслеживание данных становится все труднее ориентироваться на определенные группы аудитории. Пока не появится другое решение, бренды будут пытаться полностью охватить всю аудиторию через средства массовой информации или контент, который они потребляют, независимо от индивидуальных показателей, таких как возраст. Однако, когда пыль от запрета использования сторонних файлов cookie уляжется, весьма вероятно, что возникнет гибридная модель, которая будет сочетать в себе контекстный таргетинг и таргетинг на основе цифровых сигналов пользователей, таких как тип устройства или язык.

Заключительная мысль

Контекстный таргетинг — надежный способ сохранить безопасность бренда в наше неспокойное время. Изучая контекст страницы с помощью передовых инструментов контекстной аналитики, можно избежать нежелательных тем по вашему выбору и, по сути, вручную выбрать, где будет появляться ваша реклама.