Новая функция на платформе MGID позволяет настраивать таргетинг рекламных кампаний на основе стоимости мобильного телефона пользователя.

Для рекламодателя крайне важно иметь в своем распоряжении разнообразные варианты таргетинга и инструменты оптимизации кампаний. Наш новейший таргетинг позволяет рекламодателям точно определять стоимость модели смартфона пользователя в своих мобильных кампаниях.

Как функция таргетинга по цене телефона отображается на панели инструментов

С помощью этой недавно запущенной функции вы можете включать или исключать определенные диапазоны цен на телефоны из своей кампании. См. ниже сетку таргетинга, доступную на платформе MGID.

Функция таргетинга

После того, как вы выбрали желаемую ценовую категорию телефона, сохраните настройки, нажав на кнопку «Подтвердить».

Обратите внимание, что этот вариант таргетинга недоступен для трафика с компьютеров, планшетов и телевизоров Smart TV.

Чтобы получить максимальный доход от своих кампаний, важно следить за эффективностью различных ценовых диапазонов. Для анализа данных и оптимизации кампаний на основе цен на телефоны необходимо включить настраиваемые пользовательские теги отслеживания, установить тег {price_range} и сохранить кампанию.

Настраиваемое отслеживание

После установки настраиваемого пользовательского тега отслеживания вы увидите вкладку «Диапазоны цен на телефоны» в разделе «Подробная статистика», вы также можете использовать эти диапазоны в качестве параметров в отчетах «Статистика конверсий». Таким образом, вы можете оценить реальную эффективность различных ценовых категорий.

Чем может быть полезен таргетинг по цене телефона

Эта расширенная функция таргетинга особенно полезна, когда вы хотите охватить сегменты аудитории с разной покупательской способностью. Теперь рекламодатели могут соотносить цену телефона пользователя с его готовностью покупать другие продукты, а также с другими социальными и демографическими критериями личности покупателя.

Нет необходимости изобретать велосипед или делать слишком сложные предположения. Если вы продвигаете продукт или услугу в высокой ценовой категории, пользователь с более дорогой моделью телефона с большей вероятностью конвертируется. И наоборот, товары со скидкой и доступные товары с большей вероятностью привлекут пользователей с более дешевыми телефонами.

Однако примите во внимание, что ценовая чувствительность варьируется в зависимости от страны. Например, в одних регионах ваш продукт может быть интересен пользователям с дорогими и средними по цене телефонами, а в других только пользователи с самыми дорогими моделями телефонов представляют самую конвертируемую аудиторию.

Вам также следует учитывать размер экрана и разрешение телефона. Более дорогие телефоны, как правило, имеют большие экраны и более высокое разрешение экрана, а это означает, что рекламные объявления могут быть немного более подробными и сложными. Напротив, устройства с низким разрешением выиграют от более упрощенных визуальных эффектов. Всегда рекомендуется настраивать рекламные креативы не только для разных типов трафика (мобильный vs. компьютер), но и для разных ценовых категорий телефонов.

Подытоживая сказанное, MGID продолжает разрабатывать и запускать новые функции и варианты таргетинга. Хотя каждый вариант таргетинга является независимым фактором, их можно комбинировать по мере необходимости, чтобы обеспечить детальный охват наиболее конвертируемой аудитории. Недавно добавленный таргетинг по цене телефона позволяет рекламодателям использовать цены телефона в качестве приблизительного индикатора платежеспособности пользователей и корректировать рекламу для разных типов мобильного трафика.