Прочное и готовое прийти на помощь сообщество. Именно оно во многих ситуациях является важным фактором, привлекающим людей в организации, бренды или в определенные условия.

Естественно, для построения сообщества нет готовых рецептов. Аудитория всегда и везде немного разная. В данной статье мы решили сделать обзор на одну из самых успешных на данный момент попыток построить сообщество в индустрии и узнать рецепт вовлеченности пользователей.

ClickBank является одной из самых больших партнерских сетей с около 100 тыс. подписчиков на всех медиа каналах. Количество подписок постоянно продолжает расти. В 2020 году их Instagram-канал вырос с 0 до 23 тыс. подписчиков. За это же время число подписок на блог возросло на 16 тыс. Мы поговорили с сотрудниками ClickBank Сарой Розин и Тейлором Утт. Они способствовали росту сообщества ClickBank и направляли его. Сара и Тейлор хотят поделиться с вами своим бесценным опытом.

Определение общих целей и ценностей

Как бы вы описали сообщество ClickBank?

Сара: Сообщество ClickBank состоит из мощной смеси прогрессивных вендоров и высококвалифицированных партнеров. Их привлекают релевантные бизнес-идеи и материалы о предпринимательстве ClickBank.

Тейлор: Сообщество ClickBank — одна из самых неоднородных и самоотверженных групп, которые я когда-либо встречал. Здесь есть совершенно разные предприниматели: от искателей подработки, использующих для этого партнерский маркетинг, до гигантских офлайн-бизнесов с сотнями работников. Всех их связывает одна общая черта — уровень вовлеченности и самоотдачи. Эти люди имеют неутолимое желание учиться, расти и пробовать новое! Миф, что аффилиатный маркетинг «не требует постоянного контроля», быстро рассеивается, когда вы видите, как проходит их день.

Обучение и поддержка

Как вы обучаете ваших пользователей? Есть ли база знаний, куда они могут обратиться?

Сара: Мы предоставляем информативные образовательные материалы через все медиа каналы, а также через наш справочный центр. Но все же самые лучшие материалы находятся на нашей образовательной онлайн-платформе Spark. На ней можно найти курсы для вендоров и партнеров любого уровня и узнать все об эффективном использовании ClickBank. Разработчики Spark использовали на обучающей платформе стратегии геймификации (викторины, сертификаты и общественные группы) для дополнительной мотивации к серьезным успехам в обучении.

Тейлор: Мы использовали двусторонний подход к обучению. С одной стороны, база знаний и справочный центр. На них собран гигантский объем подробных учебных пособий, ответов на часто задаваемые вопросы и пошаговых руководств по извлечению максимальной выгоды из аккаунта ClickBank. С другой, наша образовательная платформа Spark. Она включает в себя 17 курсов и 68 уроков. Spark поможет новым партнерам и вендорам начать получать от ClickBank финансовую выгоду.

Удовлетворение реальных потребностей вашей аудитории

Какие материалы больше всего привлекают аудиторию?

Тейлор: Обычно партнеров и вендоров сильнее всего привлекает информация о том, что может помочь заработать больше. Звучит очевидно, но даже такие простые вещи как обзор самых лучших предложений по продвижению могут способствовать удвоению или даже утроению уровня вовлеченности по отношению к другим материалам. Люди хотят знать что работает СЕЙЧАС.

Сара: Популярные образовательные материалы, все связанное с трафиком и с тем, как его получить, всегда имеет большой спрос.

Мотивация и стимулирование развития

Как вы определяете достижения и развитие членов сообщества? Что значит быть членом сообщества ClickBank?

Сара: С ростом доходов и размеров бизнеса клиентов ClickBank, они со временем становится клиентами Platinum. Они имеют доступ к регулярным встречам, называемым Platinum Summit, и группу в Facebook. В ней они могут связываться с другими клиентами и с нашими экспертами. Нереально круто иметь столько успешных людей в одной беседе. В этой группе регулярно возникают партнерские деловые отношения. Участники очень вовлечены. Поэтому, команда ClickBank имеет возможность получить конструктивную обратную связь по продуктам.

Тейлор: Если дело касается электронной коммерции и партнерского маркетинга, определенно придется уделить время обучению. Быть членом сообщества ClickBank означает, что вам не придется учиться всему в одиночку. Есть очень много каналов поддержки для новичков и экспертов, из которых можно получать помощь и черпать вдохновение.

Коротко

Сплоченное сообщество друзей-предпринимателей непросто измерить в деньгах. Однако, оно по настоящему определяет идентичность бренда и его ценности. Если вы достаточно амбициозны для создания сообщества вокруг собственного бренда, рассмотрите формулу успеха, придуманную ClickBank:

Сфокусируйтесь на участниках, знайте главные движущие силы и мотивацию аудитории.

Совершенствуйте процесс обучения пользователей, развивайте и поддерживайте их.

Умейте видеть и праздновать успехи пользователей

Наконец, вы должны создать среду, в которой участники будут связаны и будут вдохновлять друг друга. Дайте им взаимодействовать не только с брендом, но и между собой.