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Защита данных
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Как не дать ботам-парсерам украсть ваш контент?
В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреб...
8 дек. 2021 г. • 5 мин чтения
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Руководство
1 мин чтения
Реклама и таргетинг без сторонних cookie
В 2022 г. сторонние cookie перестанут работать в большинстве браузеров. Изменение значительно ...
23 апр. 2021 г. • 1 мин чтения
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Боты в цифровом пространстве: что стоит знать паблишерам
Несмотря на потенциальные риски DDOS атак и других угроз безопасности, многие паблишеры боятся...
5 февр. 2021 г. • 5 мин чтения