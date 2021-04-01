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2414
5 мин чтения
Паблишеры
Как не дать ботам-парсерам украсть ваш контент?

В Интернете 1,8 млрд. веб-сайтов, и, кажется, человечество постоянно занято созданием и потреб...

8 дек. 2021 г. • 5 мин чтения
2900
Руководство
1 мин чтения
Руководства
Реклама и таргетинг без сторонних cookie

В 2022 г. сторонние cookie перестанут работать в большинстве браузеров. Изменение значительно ...

23 апр. 2021 г. • 1 мин чтения
2815
5 мин чтения
Паблишеры
Боты в цифровом пространстве: что стоит знать паблишерам

Несмотря на потенциальные риски DDOS атак и других угроз безопасности, многие паблишеры боятся...

5 февр. 2021 г. • 5 мин чтения

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