Qual é a diferença entre crescimento e performance? Esses termos são frequentemente usados em estratégias de marketing — e, à primeira vista, podem parecer sinônimos. Mas acredite, eles não são a mesma coisa! O marketing de crescimento e o marketing de performance têm funções relacionadas, mas distintas, dentro de uma campanha. Se você quer entender melhor como cada um funciona, continue a leitura.

Ao final do artigo, você terá uma compreensão completa sobre marketing de crescimento e marketing de performance. Mais importante ainda: você saberá quando focar em cada um e estará preparado para enfrentar os desafios que surgirem pelo caminho.

Claro! Aqui está a tradução adaptada do trecho, preservando integralmente o conteúdo e a estrutura:

Marketing de Crescimento vs. Marketing de Performance: Entendendo o Primeiro

O marketing de crescimento é uma abordagem completa do funil de vendas com foco em crescimento. Enquanto o marketing de performance está mais voltado para conversão, o marketing de crescimento vai muito além disso. Aqui, a proposta é dar um passo atrás e observar o panorama mais amplo da sua marca — para além das vendas imediatas.

Embora tanto o marketing de crescimento quanto o de performance tenham como objetivo alcançar resultados mensuráveis, apenas o primeiro costuma considerar o que acontece depois da venda, como retenção e indicações. Veja abaixo uma explicação mais detalhada.

Princípios e Objetivos Centrais

O marketing de crescimento adota uma abordagem mais abrangente, que inclui:

Manter seus clientes atuais engajados e fiéis à marca;

Testar e aprimorar continuamente suas estratégias;

Criar conteúdos que entreguem valor para todos os segmentos do público;

Transformar clientes em promotores da marca, incentivando indicações.

No marketing de crescimento, o trabalho não termina na conversão. Como o foco está no crescimento a longo prazo, a ideia é extrair cada vez mais valor dos ativos existentes, ou seja, dos clientes.

Principais Métricas e Indicadores

As métricas mais comuns associadas ao marketing de crescimento incluem:

Valor do tempo de vida do cliente (LTV): receita total que um cliente gera durante seu relacionamento com a marca;

receita total que um cliente gera durante seu relacionamento com a marca; Taxa de churn: percentual de clientes que deixaram de comprar ou usar um produto ou serviço;

percentual de clientes que deixaram de comprar ou usar um produto ou serviço; Taxa de retenção: percentual de clientes que continuam utilizando seus serviços ou comprando seus produtos;

percentual de clientes que continuam utilizando seus serviços ou comprando seus produtos; Net Promoter Score (NPS): mede a satisfação do cliente e a probabilidade de ele recomendar a empresa;

mede a satisfação do cliente e a probabilidade de ele recomendar a empresa; Custo de aquisição de cliente (CAC): quanto você precisa investir para conquistar um novo cliente;

quanto você precisa investir para conquistar um novo cliente; Taxa de conversão: percentual de usuários que realizaram a ação desejada, como se cadastrar ou comprar.

Algumas dessas métricas podem ser utilizadas tanto no marketing de crescimento quanto no de performance. No entanto, no segundo caso, elas não têm o mesmo alcance estratégico, já que o foco está apenas na conversão.

Exemplos Reais de Marketing de Crescimento em Ação

O marketing de crescimento pode gerar resultados mais sustentáveis. Veja alguns exemplos:

Conteúdo gerado por usuários no Airbnb: a plataforma incentiva os usuários a compartilharem fotos e avaliações, aumentando a confiança na marca.

a plataforma incentiva os usuários a compartilharem fotos e avaliações, aumentando a confiança na marca. Playlists personalizadas do Spotify: as playlists são criadas com base no histórico de audições do usuário, oferecendo uma experiência realmente personalizada. Isso ajuda a reduzir a taxa de churn, já que o conteúdo alinhado ao gosto do usuário está sempre acessível.

Como se pode perceber, não se trata apenas de converter — trata-se de manter o interesse na empresa e em suas ofertas.

Marketing de Crescimento vs. Marketing de Performance: Entendendo o Segundo

Normalmente, o marketing de performance é uma vertente de curto prazo com foco em conversão, embora também possa ser integrado a uma estratégia mais ampla de marketing de crescimento. Se esse for o caso, você pode estar se perguntando por que ainda estamos comparando os dois. Acontece que os termos muitas vezes são usados como sinônimos, e já é hora de esclarecer essa confusão!

O marketing de performance é projetado para gerar resultados imediatos. Embora existam pontos em comum entre marketing de crescimento e de performance, esperamos que as distinções a seguir deixem as diferenças mais claras.

Princípios e Objetivos Centrais

Ao comparar marketing de crescimento com marketing de performance, este último se concentra mais em ações imediatas e mensuráveis, como cliques, leads e vendas. Com o marketing de performance, o objetivo é obter retorno direto e rápido do investimento em mídia. Em outras palavras, o foco está em extrair o máximo (seja em cliques, vendas ou outro resultado mensurável) do seu orçamento.

É claro que os dois tipos de marketing buscam aumentar os resultados a partir dos recursos investidos. Mas, aqui, esse retorno precisa ser rapidamente visível e facilmente atribuído aos seus esforços.

Principais Métricas e Indicadores

Abaixo estão algumas das métricas mais usadas para avaliar o sucesso no marketing de performance:

Taxa de clique (CTR): percentual de usuários que clicaram no anúncio após visualizá-lo;

percentual de usuários que clicaram no anúncio após visualizá-lo; Custo por clique (CPC): quanto está sendo gasto por clique;

quanto está sendo gasto por clique; Taxa de conversão e custo de aquisição de cliente (CAC): também são métricas importantes no marketing de performance.

Como já vimos, algumas métricas são relevantes tanto para o marketing de crescimento quanto para o de performance. O CAC, por exemplo, importa tanto para conversões imediatas quanto para o crescimento de longo prazo.

Exemplos Reais de Marketing de Performance

Temos orgulho de contribuir com o sucesso de diversas marcas em estratégias de marketing de crescimento e de performance. A seguir, destacamos alguns dos nossos estudos de caso preferidos no campo da performance:

Betnacional: Criamos anúncios em mídia interativa para gerar leads, alcançando uma taxa de clique (CTR) de 0,50%.

Criamos anúncios em mídia interativa para gerar leads, alcançando uma taxa de clique (CTR) de 0,50%. FCA: Oferecemos um bônus por tempo limitado para quem visitasse a concessionária da FCA e conseguimos atingir um CPC médio de US$ 0,14.

Oferecemos um bônus por tempo limitado para quem visitasse a concessionária da FCA e conseguimos atingir um CPC médio de US$ 0,14. HSBC: Para atrair leads para os cartões de crédito do HSBC, associamos o desejo de um futuro confortável à oferta. O resultado foi um CPC de US$ 0,06 e uma taxa de conversão de 1,5%.

Esses casos mostram elementos tanto do marketing de crescimento quanto do marketing de performance. Acesse nossa página de estudos de caso para ver como podemos gerar resultados imediatos para você.

Analisando as Diferenças-Chave

Agora que já discutimos os dois separadamente, você provavelmente percebeu várias semelhanças. Ambos consideram características mensuráveis, por exemplo. No entanto, eles também diferem em vários aspectos. Para definir melhor o marketing de crescimento e o de performance, vamos focar nas diferenças entre eles.

Escopo

Marketing de crescimento e marketing de performance se complementam naturalmente, já que ambos contribuem para metas relacionadas ao sucesso de uma empresa. Enquanto os esforços do marketing de performance se encerram assim que o usuário se torna cliente, o marketing de crescimento tem um escopo mais amplo, que leva em conta retenção e indicação de clientes.

O marketing de crescimento se preocupa não só em conquistar novos clientes, mas também em aproveitar melhor os que você já tem e otimizar todo o ciclo de vida do cliente.

Abordagem em Comum

Outra diferença clara entre os dois está na maneira como eles buscam resultados. Com base no que observamos, estas são as principais distinções:

O marketing de crescimento constrói relacionamentos duradouros com o cliente por meio da combinação de estratégias orgânicas e pagas, como postagens em redes sociais, manutenção de listas de e-mail ou melhorias de SEO on-page.

por meio da combinação de estratégias orgânicas e pagas, como postagens em redes sociais, manutenção de listas de e-mail ou melhorias de SEO on-page. O marketing de performance mira públicos específicos com resultados mensuráveis para gerar conversões imediatas (ou seja, você paga por anúncios para obter visualizações e, idealmente, ações rápidas).

Embora ambas as estratégias contribuam para a receita, o marketing de performance está diretamente ligado às conversões em vendas, enquanto o marketing de crescimento trabalha o valor de longo prazo e a fidelização dos clientes.

Métricas Utilizadas

As métricas também diferem, como é de se esperar considerando o escopo de cada um. Tanto o marketing de crescimento quanto o de performance utilizam muitas medidas quantitativas. Mas, no caso do marketing de crescimento, as métricas priorizam dados de longo prazo. Você quer acompanhar todo o ciclo: do primeiro contato até compras recorrentes e indicações.

Já no marketing de performance, as métricas costumam estar ligadas a campanhas específicas. Ou seja, não acompanham necessariamente o engajamento do cliente no longo prazo.

Estratégias de Integração: Como Unir Marketing de Crescimento e Marketing de Performance

Embora o marketing de crescimento e o marketing de performance atuem com prazos diferentes, integrá-los em uma estratégia abrangente traz muitos benefícios. Pense assim: uma performance consistente e bem-sucedida leva naturalmente ao crescimento. Ao unir os dois, você garante que cada ação contribua para os seus objetivos, e, com isso, evita o desperdício do orçamento com publicidade. Mas como integrar o marketing de crescimento e o de performance na sua estratégia de campanha?

Tome Decisões com Base em Dados

Se você já usa dados para orientar sua estratégia, provavelmente já está integrando marketing de crescimento e de performance. Veja como isso acontece:

O marketing de crescimento analisa dados de longo prazo para definir onde o marketing de performance deve concentrar seus esforços.

A partir daí, são lançadas campanhas de performance, que geram novos dados.

Os dados resultantes alimentam novamente o marketing de crescimento, que analisa os resultados passados e atuais para obter novos insights.

Esse ciclo é contínuo entre marketing de crescimento e de performance. Ambos os tipos de campanha são aprimorados o tempo todo com base nos dados gerados.

Aproveite Tecnologias de Automação

Focar exclusivamente em marketing de crescimento ou de performance pode ser desafiador, especialmente diante do ritmo acelerado do ambiente digital. Para integrar melhor os dois, vale a pena criar fluxos de trabalho automatizados com foco no crescimento. Com ferramentas de automação, você pode agilizar a segmentação de público e a personalização de mensagens.

Depois de atrair o público para a fase de consciência da marca, é possível ativar uma campanha de performance. Como essas pessoas já conhecem a marca, fica mais fácil levá-las do topo ao meio do funil.

Use Estratégias Multiplataforma

Seus esforços de marketing de crescimento e de performance devem manter consistência em todas as plataformas. Pensando nisso, aqui vão algumas estratégias multiplataforma que você pode adotar:

Criar um anúncio e uma landing page oferecendo uma amostra grátis: Isso aproxima o usuário da compra e fortalece a imagem da marca.

Isso aproxima o usuário da compra e fortalece a imagem da marca. Produzir conteúdos perenes que apresentem seus produtos/serviços como soluções: Com essa integração, você aumenta a autoridade da marca e ainda incentiva a experimentação ou a compra.

Com essa integração, você aumenta a autoridade da marca e ainda incentiva a experimentação ou a compra. Fazer retargeting de clientes antigos: Se houver uma nova oferta, você pode aumentar o valor do ciclo de vida do cliente ao incentivá-lo a comprar novamente.

Ferramentas e Técnicas para Medir o Sucesso

Se você trabalha com publicidade no mundo digital, sabe que só a sua experiência não basta para criar, gerenciar e melhorar campanhas. Tanto no marketing de crescimento quanto no marketing de performance, você vai precisar de ferramentas.

As ferramentas de marketing ajudam a evitar tarefas repetitivas, permitem processar dados com mais agilidade e liberam seu tempo para focar em ações que geram melhores resultados. Vamos conhecer, então, as ferramentas mais úteis para medir o sucesso no marketing de crescimento e no marketing de performance. Para aproveitar ao máximo essas ferramentas, também vamos apresentar técnicas já testadas e aprovadas para mensurar os dois tipos de estratégia.

Ferramentas para Marketing de Crescimento e de Performance

Quais plataformas você utiliza nas suas estratégias de marketing? Só isso já vai limitar, mas ao mesmo tempo orientar, quais ferramentas de medição você pode usar. Com base no que temos visto, estas são as mais úteis:

Google Analytics: Para acompanhar o comportamento dos usuários no site, como visualizações de páginas e conversões;

Para acompanhar o comportamento dos usuários no site, como visualizações de páginas e conversões; Hotjar: Para gravar mapas de calor e sessões de usuários, entendendo melhor a experiência de navegação;

Para gravar mapas de calor e sessões de usuários, entendendo melhor a experiência de navegação; Ahrefs: Para acompanhar o ranqueamento de palavras-chave e o tráfego orgânico (mais utilizado no marketing de crescimento);

Para acompanhar o ranqueamento de palavras-chave e o tráfego orgânico (mais utilizado no marketing de crescimento); Ferramentas nativas das redes sociais: Como Meta Business Suite e TikTok Creator Analytics.

Todas essas ferramentas são úteis tanto para o marketing de crescimento quanto para o de performance. A escolha vai depender das plataformas mais relevantes para a sua estratégia.

Técnicas para Medir o Sucesso no Marketing de Crescimento e de Performance

Como estamos lidando com horizontes de tempo bem diferentes, não é uma boa ideia usar exatamente as mesmas técnicas para medir o sucesso do marketing de crescimento e do marketing de performance. Por isso, vamos abordar métodos específicos para cada um deles, explicando como aplicá-los nas suas campanhas. Use essas sugestões como ponto de partida, há muitas formas de avaliar suas ações de marketing.

Para marketing de crescimento, pense em métricas de longo prazo, como valor do tempo de vida do cliente (LTV), taxa de retenção e NPS. Avalie como os usuários evoluem no funil com o tempo e quais ações geram mais engajamento contínuo.

Já no marketing de performance, foque em resultados imediatos e rastreáveis, como taxa de cliques, custo por aquisição e retorno sobre o investimento (ROI). A ideia aqui é entender quais canais, anúncios e criativos estão convertendo melhor no curto prazo.

Marketing de Crescimento

No marketing de crescimento, o foco deve estar em uma perspectiva mais ampla. Veja algumas técnicas de medição que podem ser úteis:

Análise de funil: Identifique em que etapa do funil os usuários estão desistindo, para saber onde otimizar;

Identifique em que etapa do funil os usuários estão desistindo, para saber onde otimizar; Análise da curva de retenção: Avalie se os clientes convertidos continuam engajados ou abandonam rapidamente;

Avalie se os clientes convertidos continuam engajados ou abandonam rapidamente; Análise de coorte: Acompanhe diferentes segmentos de público com base em suas interações, comportamentos e outras informações relevantes ao longo do tempo.

Todas essas ferramentas ajudam a identificar problemas ou pontos fracos no marketing de crescimento que podem ser otimizados.

Marketing de Performance

Como o foco aqui é de curto prazo, as medições no marketing de performance devem gerar resultados rapidamente a partir dos dados:

Retorno sobre o investimento em anúncios (ROAS): Compara o retorno financeiro com o valor investido em anúncios, seja por campanha ou plataforma;

Compara o retorno financeiro com o valor investido em anúncios, seja por campanha ou plataforma; Taxa de conversão: Porcentagem de visitantes que realizaram uma ação desejada;

Porcentagem de visitantes que realizaram uma ação desejada; Taxa de engajamento: Porcentagem de usuários que interagiram (curtidas, comentários etc.) em relação ao total que visualizou o anúncio.

Entre o marketing de crescimento e o de performance, essas métricas costumam exigir um processamento adicional, mas também podem ser analisadas diretamente, como estão.

Marketing de Crescimento vs. Marketing de Performance: Desafios e Cuidados

Ambas as estratégias oferecem caminhos potentes para gerar resultados positivos de curto e longo prazo para a marca e o negócio. Mas também trazem alguns desafios. Antes de investir em marketing de crescimento ou de performance, é importante conhecer os possíveis obstáculos. Assim, você poderá tomar decisões mais inteligentes para a sua campanha. Ah, e não se preocupe: na próxima seção, vamos mostrar como superar esses desafios nas suas estratégias de marketing de crescimento e de performance.

Investimento Alto em Promoções

Sabemos que está cada vez mais caro anunciar. A concorrência está crescendo em todos os setores, o que significa mais gente disputando os mesmos espaços publicitários. O que isso representa para suas campanhas de marketing de crescimento e de performance?

Você pode precisar gastar mais para alcançar os resultados desejados;

O retorno financeiro tende a ser menor, já que grande parte é consumida pelo orçamento de mídia;

Pode ser necessário encurtar a campanha se o orçamento for limitado — isso costuma afetar mais o marketing de performance.

Esses problemas são ainda mais comuns em plataformas com alta demanda, como Google e Meta.

Retornos Decrescentes

Mesmo com um orçamento generoso, nem tudo será perfeito nas campanhas de marketing de crescimento e de performance. É possível enfrentar retornos decrescentes, como:

Fadiga de anúncios: O público se cansa de ver o mesmo conteúdo repetidamente;

O público se cansa de ver o mesmo conteúdo repetidamente; Saturação da audiência: Você já alcançou todo o público possível;

Você já alcançou todo o público possível; Queda nas taxas de engajamento: Mesmo sem alterar nada, as taxas de engajamento podem diminuir com o tempo.

Esses fatores se relacionam com a lei dos rendimentos marginais decrescentes: quanto mais você repete uma mesma ação, menor tende a ser o retorno. Isso pode ser evitado com testes A/B, renovação de criativos e desenvolvimento de novas estratégias de segmentação.

Dependência de Mídias Específicas

Campanhas de marketing de crescimento e de performance geralmente se concentram nas grandes plataformas. Mas depender exclusivamente delas pode gerar riscos, como:

Ter o alcance impactado por mudanças de algoritmo;

Precisar acompanhar constantes atualizações nas regras da plataforma;

Ver o sucesso ou fracasso da sua campanha ser determinado por um único serviço.

Reflita sobre as principais fontes de leads e vendas da sua empresa. O que aconteceria se elas desaparecessem amanhã? Como isso afetaria suas campanhas? Se a resposta for "seria necessário recomeçar", talvez seja a hora de diversificar os canais usados, tanto no marketing de crescimento quanto no de performance.

Regulamentações e Restrições sobre Dados

A internet não é um espaço físico, mas suas campanhas de marketing de crescimento e de performance estão sujeitas às leis de vários países, onde o debate sobre privacidade de dados está cada vez mais presente.

Se você depende de cookies de terceiros, regulamentações mais rígidas podem dificultar a execução das campanhas. A União Europeia, por exemplo, aplica o GDPR, com exigências severas sobre coleta de dados. Não são apenas leis: até o navegador Safari da Apple já bloqueia totalmente cookies de terceiros. A saída é investir na coleta de dados primários, como listas de e-mails, CRMs e interações diretas com clientes.

Falta de Transparência

Não estamos dizendo que você vai operar no escuro. Mas é importante saber que os dados exibidos no painel de análise — como CTR ou CPC — são apenas os resultados finais. Já se perguntou o que acontece entre o clique e a conversão?

Nas campanhas de marketing de crescimento e de performance, você nem sempre sabe em quais sites seu anúncio apareceu. Tampouco tem controle sobre o contexto em que ele foi exibido ou sobre o comportamento do usuário antes do clique. Sem esses dados qualitativos, fica mais difícil tomar decisões realmente estratégicas. Para melhorar a transparência, vale usar ferramentas como modelos de atribuição, análises pós-clique e soluções de análise baseadas em IA.

Dicas para Conquistar Resultados de Curto e Longo Prazo

Para nós, os desafios fazem parte do jogo! Como vimos na seção anterior, alguns fatores podem afetar a eficácia do marketing de crescimento e do marketing de performance. Mas isso não significa que você deve simplesmente aceitar essas perdas. Com as dicas a seguir, é possível driblar os problemas mais comuns e aproveitar ao máximo seus esforços.

Invista Também em Estratégias de Baixo Custo

Tanto o marketing de crescimento quanto o de performance exigem algum tipo de investimento financeiro. Mas, no geral, o primeiro tende a ser mais barato. Apesar de envolver ações pagas, ele prioriza estratégias orgânicas e mais econômicas.

Isso é importante porque estratégias orgânicas podem gerar resultados de longo prazo sem exigir grandes orçamentos. Com custos mais baixos, você tem liberdade para testar abordagens diferentes até encontrar a ideal. O segredo está em equilibrar as ações de crescimento com as de performance.

Mantenha o Conteúdo Sempre Atualizado

Existe uma ideia comum no marketing de que uma pessoa precisa ver a marca ao menos sete vezes antes de comprar. Essa não é uma regra fixa, mas pense pelo lado do consumidor: pode ser irritante ver sempre o mesmo conteúdo. Por isso, mantenha suas campanhas de marketing de crescimento e de performance sempre atualizadas. Assim, você consegue:

Reduzir as chances de fadiga publicitária;

Realizar testes A/B com diferentes versões dos anúncios;

Atender a preferências variadas do público.

Na MGID, por exemplo, usamos anúncios dinâmicos que se adaptam automaticamente com base na localização ou no histórico de navegação da pessoa. Isso ajuda a manter a comunicação relevante e eficaz.

Diversifique Suas Ações

Você já ouviu a expressão "não aposte tudo numa única cartada"? Ela vale também para o marketing de crescimento e de performance. Diversifique suas ações, com as seguintes ideias:

Use diferentes plataformas de anúncio;

Experimente vários formatos criativos;

Adapte campanhas a diferentes perfis de público.

Ao distribuir seu orçamento e sua energia entre várias frentes, você reduz o impacto de imprevistos. Por exemplo: se uma plataforma deixar de performar bem, você ainda terá outras fontes de resultados.

Aposte na Coleta de Dados Próprios

Muitas das estratégias de marketing de crescimento e de performance dependem da regulamentação vigente. Ferramentas que você usa hoje para coletar dados podem não estar disponíveis amanhã. Por isso, é cada vez mais importante investir em dados próprios, os chamados dados de primeira parte.

O ideal é criar seus próprios canais de coleta de informação. Algumas ideias:

Incentivar o cadastro em newsletters ou materiais gratuitos;

Criar pesquisas e quizzes interativos;

Monitorar padrões de compra;

Criar programas de fidelidade;

Usar o feedback direto dos clientes.

Colete os dados aos poucos, ao longo das interações com seu público.

Escolha Plataformas Confiáveis para Anunciar

Você sabe se todo o dinheiro investido em marketing de crescimento e de performance está sendo bem utilizado? Mesmo sem ter acesso a todos os detalhes, é essencial escolher plataformas com boa reputação, relatórios transparentes, medidas de segurança e opções avançadas de segmentação.

Se optar por publicidade nativa, contar com a MGID ajuda a garantir que seus anúncios sejam exibidos para pessoas realmente interessadas e propensas a agir. Trabalhamos com mais de 32 mil sites parceiros, o que nos permite encontrar sempre o ambiente ideal para a sua campanha.

Combinar as Técnicas = Resultados Mensuráveis e Sustentáveis

Muitas vezes, o melhor é dividir uma grande meta em objetivos menores e mais alcançáveis. Essa é basicamente a diferença entre Marketing de Crescimento e Marketing de Performance. Enquanto o primeiro define o rumo para onde você quer levar o negócio, o outro oferece os recursos financeiros para chegar lá.

Em ambos, a publicidade nativa pode ser extremamente eficaz. Especialistas como nós podem ajudar você a potencializar o retorno do seu investimento em anúncios. É só se cadastrar no MGID para ter acesso às melhores ferramentas e recursos (incluindo um gerente pessoal!) para garantir seu sucesso, independentemente do foco. Vamos juntos fazer acontecer!