Em 2023, a maioria dos anunciantes já conhece o potencial publicitário do Facebook. A publicidade nativa, por outro lado, oferece um alcance comparável de usuários da Internet, embora muitas vezes seja uma oportunidade negligenciada. Veja a MGID, por exemplo: nossa cobertura global atinge mais de 900 milhões de visitantes únicos mensalmente em mais de 32 mil sites de conteúdo.

Para entender qual é a melhor opção pra você, vamos começar entendendo o que é o Facebook e o que é a publicidade nativa. Depois, vamos nos aprofundar para explorar as principais diferenças entre os dois.

O que é um Anúncio no Facebook?

Quando mencionamos publicidade no Facebook, estamos nos referindo a anúncios exibidos na linha do tempo do Facebook, em oposição a postagens impulsionadas. As postagens impulsionadas são mais adequadas para fins de promoção de conteúdo quando você deseja obter mais curtidas, comentários e compartilhamentos. Para a grande maioria das campanhas de performance, quando você deseja gerar tráfego para seu site, leads e conversões, você deve usar os anúncios do Facebook.

O que é um Anúncio Nativo?

Os anúncios nativos são projetados para combinar perfeitamente com o conteúdo do site ou aplicativo em que aparecem. O formato cria uma experiência mais amigável para os usuários, evita bloqueadores de anúncios e captura a quantidade certa de atenção do usuário. Esse tipo de publicidade paga é eficiente tanto para tráfego quanto para campanhas de conversão.

Anúncio Nativo x Anúncio no Facebook

Agora, vamos detalhar um pouco mais quais são as diferenças sutis entre os dois formatos.

Abordagem mais sutil x Abordagem mais incisiva de vendas

Com os anúncios do Facebook, você precisa lutar pela atenção do usuário e lançar agressivamente seu produto. Se você deseja obter um CTR mais alto, os criativos precisam se destacar no feed de conteúdo e, ao mesmo tempo, gerar emoções positivas nos usuários.

Como alternativa, os anúncios nativos contam com uma abordagem de venda mais sutil e não intrusiva. O formato integra-se ao fluxo de consumo de conteúdos do usuário, permitindo às marcas fomentar um estilo de comunicação mais casual. Os anunciantes podem perguntar sobre problemas específicos que os usuários sofrem e oferecer uma solução com o seu produto.

Os Pontos Certos de Contato com o Público Certo

O Facebook oferece uma ampla gama de opções de segmentação para encontrar o público certo. Na plataforma deles, você pode criar públicos salvos, personalizados ou semelhantes. O primeiro tipo permite segmentar usuários com base em interesses, dados demográficos e locais. As audiências personalizadas permitem o redirecionamento de usuários que estavam anteriormente envolvidos com alguns de seus ativos digitais. Por fim, a segmentação semelhante visa alcançar usuários semelhantes à sua base de clientes existente.

Tornando-se nativo, você poderá segmentar as características sociodemográficas básicas dos usuários, mas, mais importante, poderá combinar o conteúdo promovido e o conteúdo do site, exibindo anúncios no ambiente mais adequado. Além disso, a plataforma MGID gerencia essas veiculações usando os dados próprios de anunciantes e parceiros diretos — publishers; portanto, as configurações de segmentação permanecerão presentes mesmo após o fim dos cookies na publicidade digital.

Simplificando, os anúncios do Facebook dependem mais do seu potencial em alcançar usuários específicos, enquanto os anúncios nativos se concentram em ambos, encontrando o contexto certo para anunciar e adaptando o conteúdo publicitário a um público específico.

A segmentação de usuários por interesse não captura totalmente todas as nuances contextuais sutis. Por exemplo, ser um membro do grupo do Facebook 'Memes antigos' não significa necessariamente que um usuário tenha um grande interesse em história antiga, e as configurações de segmentação disponíveis não permitem que você faça uma distinção adicional.

Por outro lado, usando segmentação contextual disponível na plataforma da MGID, os anunciantes podem garantir que os anúncios estejam integrados ao conteúdo mais relevante ao seu tema, enquanto é impossível controlar o conteúdo que está ao redor dos anúncios do Facebook. A classificação do conteúdo da web para segmentação contextual é obtida não apenas por palavras-chave, mas também por categorias de alto nível que levam em consideração componentes e atributos em nível de detalhe. Junte-se a nós para experimentar todas essas vantagens em primeira mão.

Redirecionando seu público-alvo em várias plataformas

Não é necessário dizer que campanhas de grande escala requerem mais de uma fonte de tráfego para poder interagir com – e redirecionar – mais usuários. Veicular anúncios do Facebook para públicos que nunca interagiram com seu produto pode ser difícil porque esses usuários não confiam nele ou não sabem que ele pode potencialmente resolver alguns de seus problemas.

É possível, no entanto, iniciar uma conversa com seus clientes em potencial por meio de editoriais e anúncios nativos e depois redirecioná-los para outras plataformas, como o Facebook. Usando os pixels da MGID, você pode importar facilmente seu público da MGID como público personalizado no Facebook e abordá-lo depois de criar o reconhecimento inicial. Por meio desse método, a questão da confiança pode ser bastante mitigada, tornando sua campanha no Facebook mais eficiente em comparação com o direcionamento do zero a públicos baseados em interesses.

Tabela de comparação entre anúncios nativos x anúncios no Facebook

Agora, vamos recapitular tudo o que foi dito acima sobre as especificidades do Facebook e dos anúncios nativos em formato de tabela.

Aspecto Anúncio Nativo Anúncio no Facebook Formato Projetado para combinar com a aparência da plataforma, combinando com o conteúdo Variedade de formatos, incluindo imagem, vídeo, carrossel, apresentação de slides e muito mais Posicionamento Pode ser colocado em sites, aplicativos ou plataformas de mídia social Exclusivamente na plataforma do Facebook e seus aplicativos afiliados Opções de segmentação Opções flexíveis de segmentação, incluindo segmentação contextual e conteúdo personalizado para um público específico Extensas opções de segmentação, incluindo públicos personalizados, públicos semelhantes, etc. Controle de posicionamento de anúncios Oferece controle sobre o posicionamento e o contexto do anúncio Fornece controle sobre a inserção de anúncios dentro da plataforma Transparência do anúncio Rotulado como "patrocinado" ou "anúncio" para divulgar sua natureza promocional Os anúncios são rotulados como "patrocinados" ou exibem o nome do anunciante Engajamento do anúncio Depende da qualidade e relevância do conteúdo para a plataforma Oferece várias opções de engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos, etc.) Métricas de desempenho de anúncios As métricas podem variar dependendo da plataforma, geralmente incluem impressões, cliques e taxas de engajamento Métricas de desempenho típicas: alcance, impressões, taxas de cliques, conversões e muito mais Preço do anúncio Os modelos de preços podem variar dependendo da plataforma e posicionamento do anúncio Determinado por meio de processos licitatórios, com base em audiência, concorrência e relevância Alcance de audiência Depende da plataforma e dos sites, aplicativos ou plataformas de mídia social específicos O Facebook tem uma vasta base de usuários, fornecendo acesso a uma grande audiência global Capacidades de redirecionamento Amplas opções de redirecionamento Capacidades robustas de redirecionamento Controle criativo de anúncios Oferece flexibilidade na criação de anúncios personalizáveis ​​visualmente atraentes Oferece algum controle criativo, mas limitado pelas diretrizes da plataforma Gestão de anúncios Pode exigir trabalhar com publishers individuais ou usar plataformas de anúncios nativas Feito através do Gerenciador de Anúncios do Facebook ou Gerenciador de Negócios

Benefícios dos anúncios no Facebook e dos anúncios nativos

Você pode ver que cada uma dessas soluções de publicidade tem seus próprios pontos fortes. Para sua conveniência, compilamos os benefícios da publicidade no Facebook e da publicidade nativa.

A publicidade no Facebook oferece vários benefícios exclusivos:

Extensa segmentação . O Facebook oferece uma ampla variedade de opções de segmentação, com base em dados demográficos, interesses, comportamentos e muito mais. Isso permite que você alcance segmentos de público específicos e adapte seus anúncios às preferências deles.

. O Facebook oferece uma ampla variedade de opções de segmentação, com base em dados demográficos, interesses, comportamentos e muito mais. Isso permite que você alcance segmentos de público específicos e adapte seus anúncios às preferências deles. Grande base de usuários . Com mais de 2,8 bilhões de usuários ativos mensais, o Facebook fornece acesso a um enorme público global, aumentando o alcance potencial de seus anúncios.

. Com mais de 2,8 bilhões de usuários ativos mensais, o Facebook fornece acesso a um enorme público global, aumentando o alcance potencial de seus anúncios. Diversos formatos de anúncios . O Facebook oferece uma variedade de formatos de anúncios: imagens, vídeos, carrosséis e apresentações de slides, para citar alguns. Essa flexibilidade permite que você mostre seus produtos ou serviços de maneiras criativas e envolventes.

. O Facebook oferece uma variedade de formatos de anúncios: imagens, vídeos, carrosséis e apresentações de slides, para citar alguns. Essa flexibilidade permite que você mostre seus produtos ou serviços de maneiras criativas e envolventes. Análise e otimização robustas . O Facebook fornece métricas de desempenho detalhadas, permitindo que você acompanhe a eficácia, o alcance, o engajamento e as conversões do anúncio. Você pode usar esses dados para otimizar suas campanhas e melhorar seu ROI.

. O Facebook fornece métricas de desempenho detalhadas, permitindo que você acompanhe a eficácia, o alcance, o engajamento e as conversões do anúncio. Você pode usar esses dados para otimizar suas campanhas e melhorar seu ROI. Recursos avançados de retargeting. As opções de redirecionamento do Facebook permitem que você alcance usuários que já interagiram com seu site, aplicativo ou página do Facebook. Isso aumenta as chances de conversão ao segmentar usuários que já demonstraram interesse em sua marca.

Por sua vez, a publicidade nativa tem suas próprias vantagens:

Integração perfeita . Os anúncios nativos são projetados para combinar com a aparência da plataforma ou do conteúdo em que são exibidos. Essa integração os torna menos intrusivos e mais propensos a serem vistos como parte da experiência do usuário, resultando em maior envolvimento e melhor experiência do usuário.

. Os anúncios nativos são projetados para combinar com a aparência da plataforma ou do conteúdo em que são exibidos. Essa integração os torna menos intrusivos e mais propensos a serem vistos como parte da experiência do usuário, resultando em maior envolvimento e melhor experiência do usuário. Maior relevância . Os anúncios nativos são contextualmente relevantes para a plataforma ou conteúdo, tornando-os mais eficazes. Ao se alinhar com o conteúdo que está ao seu redor no site, eles parecem mais naturais e ressoam melhor com o público-alvo.

. Os anúncios nativos são contextualmente relevantes para a plataforma ou conteúdo, tornando-os mais eficazes. Ao se alinhar com o conteúdo que está ao seu redor no site, eles parecem mais naturais e ressoam melhor com o público-alvo. Melhor resistência ao bloqueador de anúncios . Os anúncios nativos tendem a ser menos afetados pelos bloqueadores de anúncios em comparação com os anúncios tradicionais display. Como se misturam ao conteúdo, têm menos probabilidade de serem bloqueados, garantindo melhor visibilidade e alcance.

. Os anúncios nativos tendem a ser menos afetados pelos bloqueadores de anúncios em comparação com os anúncios tradicionais display. Como se misturam ao conteúdo, têm menos probabilidade de serem bloqueados, garantindo melhor visibilidade e alcance. Confiança aprimorada do usuário . Quando executados corretamente, os anúncios nativos podem gerar confiança com o público. Ao entregar conteúdo valioso e relevante, eles são percebidos como menos intrusivos e mais informativos, o que promove uma percepção positiva da marca.

. Quando executados corretamente, os anúncios nativos podem gerar confiança com o público. Ao entregar conteúdo valioso e relevante, eles são percebidos como menos intrusivos e mais informativos, o que promove uma percepção positiva da marca. Opções de posicionamento flexíveis. Os anúncios nativos podem ser inseridos em várias plataformas: sites, aplicativos e plataformas de mídia social. Essa flexibilidade permite que você alcance seu público-alvo em vários pontos de contato e selecione canais que se alinhem aos objetivos de sua campanha.

Conclusão

Desnecessário dizer que a escolha entre anúncios do Facebook e anúncios nativos depende inteiramente de seus objetivos específicos, público-alvo e estratégia de campanha. Muitas vezes, uma combinação de ambas as soluções de publicidade pode ser benéfica para maximizar o alcance e a eficácia de sua publicidade.

No entanto, ao selecionar uma plataforma de publicidade para suas campanhas, faça uma pergunta a si mesmo: qual é meu objetivo final. Seja o que for para você – maior ROI, escalabilidade ou segurança da marca – certifique-se de que suas fontes de tráfego são a resposta.