Karina Klymenko
Karina Klymenko é a Diretora de Criação da MGID, com mais de oito anos de experiência na criação de anúncios inteligentes e de sucesso. Karina supervisiona os escritórios da MGID na Europa, nos EUA e na APAC; ela trabalha consistentemente com equipes estrangeiras para garantir que todos os anúncios criativos sejam localizados em diferentes regiões. Além de ser apaixonada por aprender e aplicar truques e dicas psicológicas em um ecossistema de publicidade, Karina também monitora as tendências do consumidor de perto para entender a indústria em constante crescimento.
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