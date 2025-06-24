Autor

Karina Klymenko

Diretora de Criação

Karina Klymenko é a Diretora de Criação da MGID, com mais de oito anos de experiência na criação de anúncios inteligentes e de sucesso. Karina supervisiona os escritórios da MGID na Europa, nos EUA e na APAC; ela trabalha consistentemente com equipes estrangeiras para garantir que todos os anúncios criativos sejam localizados em diferentes regiões. Além de ser apaixonada por aprender e aplicar truques e dicas psicológicas em um ecossistema de publicidade, Karina também monitora as tendências do consumidor de perto para entender a indústria em constante crescimento.