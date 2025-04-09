A publicidade online deveria ser uma via de mão dupla: as marcas ganham visibilidade, e os publishers geram receita e os usuários descobrem produtos relevantes. Mas, em 2025, a realidade é um pouco diferente. O malvertising está em ascensão, e os publishers estão sentindo a pressão.

Malvertising, ou simplesmente anúncios fraudulentos, não apenas enganam os usuários — eles também prejudicam a reputação dos publishers e podem levar a perdas financeiras significativas. Enganosos, manipuladores e abertamente fraudulentos, esses anúncios corroem a confiança em todo o ecossistema publicitário. E este problema está crescendo… rápido. De acordo com o relatório da GeoEdge, que serve como fonte para todos os dados deste artigo, exceto pelos insights da plataforma da MGID:

Os níveis de malvertising aumentaram 10% em 2024, com redirecionamentos automáticos representando 45% de todos os ataques — um aumento de 25% em relação ao ano passado;

56% dos anúncios maliciosos têm como alvo usuários móveis, muitos dos quais levam a falsos suportes técnicos e páginas de phishing;

Os publishers muitas vezes não percebem esses golpes até que seja tarde demais, restando a eles lidar com usuários frustrados e quedas na pontuação de qualidade dos anúncios.

Então, a grande pergunta é: como os publishers podem proteger sua audiência e sua receita sem sacrificar o desempenho dos anúncios?

Neste artigo, vamos explicar como a MGID ajuda publishers a combater anúncios fraudulentos, garantindo segurança de marca, qualidade publicitária e uma experiência confiável para o usuário — tudo isso sem comprometer a monetização.

As Táticas Mais Comuns de Anúncios Fraudulentos

Sejam falsos endossos de celebridades, produtos fraudulentos para emagrecimento ou golpes de phishing, os anúncios fraudulentos online estão se tornando mais sofisticados, mais avançados e, infelizmente, mais comuns. Fraudadores estão usando conteúdo deepfake gerado por IA, técnicas de cloaking e redirecionamentos sofisticados para burlar os sistemas de verificação de anúncios. Trouxemos para você uma análise das maiores ameaças de anúncios fraudulentos que os publishers enfrentam atualmente.

1. Redirecionamentos Automáticos: A Maior Ameaça de Malvertising

Os redirecionamentos automáticos são o método nº 1 usado por golpistas, forçando os usuários a saírem de sites confiáveis de publishers para páginas maliciosas, que geralmente são golpes de phishing ou promoções falsas. Estes dados de 2024 falam por si:

81% de todos os anúncios maliciosos em outubro de 2024 eram redirecionamentos — o maior nível já registrado;

— o maior nível já registrado; As regiões mais afetadas foram os EUA e o Canadá , onde 55% de todo o malvertising envolveu redirecionamentos automáticos;

, onde 55% de todo o malvertising envolveu redirecionamentos automáticos; A UE e a região APAC tiveram níveis mais baixos (~30%) de redirecionamentos automáticos, mas ainda enfrentaram ameaças crescentes.

Esses ataques não apenas irritam os usuários — eles destroem a confiança construída. Um visitante que clica em um artigo de notícias e é redirecionado para um alerta de vírus falso ou uma oferta boa demais para ser verdade pode nunca mais voltar.

2. Falsos Endossos de Celebridades e Ofertas de Produtos Enganosas

Os golpistas dominaram a arte de fazer anúncios falsos parecerem reais. Usando conteúdo deepfake gerado por IA, imagens alteradas e marcas roubadas, eles criam artigos de notícias falsos e depoimentos com celebridades, influenciadores e até políticos.

Um exemplo são os golpes de emagrecimento: anúncios fraudulentos afirmam que atores famosos ou figuras políticas perderam peso usando um suplemento milagroso. Esses anúncios levam a um site de notícias falso ou uma landing page enganosa, induzindo os usuários a comprarem produtos falsificados.

Esses golpes são especialmente comuns nas categorias de nutracêuticos (como produtos de emagrecimento, antienvelhecimento ou suplementos de saúde), em que elementos falsos de confiança impulsionam as conversões.

3. Golpes com Cartões-Presente: Bom Demais para Ser Verdade

Ofertas de cartões-presente da Amazon, Walmart e Visa atraem usuários com promessas de recompensas gratuitas. No entanto, em vez de cartões-presente gratuitos, os dados do cartão de crédito, credenciais de login ou até dados pessoais são roubados. Esses golpes imitam sites oficiais com branding e design quase perfeitos. Os usuários são convidados a “verificar sua elegibilidade” inserindo dados de pagamento, que os fraudadores então exploram.

Como os cartões-presente são resgatáveis instantaneamente e difíceis de rastrear, os golpistas adoram usá-los em fraudes financeiras.

Golpes Financeiros Sensacionalistas: Variações Regionais

Embora os golpes financeiros não sejam tão dominantes globalmente, ainda representam um grande problema em determinadas regiões.

APAC: 23% de todos os incidentes de malvertising foram fraudes financeiras (oportunidades de investimento falsas, golpes com criptomoedas e esquemas de negociação estilo pirâmide).

23% de todos os incidentes de malvertising foram fraudes financeiras (oportunidades de investimento falsas, golpes com criptomoedas e esquemas de negociação estilo pirâmide). EUA: Apenas 4% dos incidentes de malvertising foram golpes financeiros, em grande parte devido a regulamentações mais rigorosas e maior conscientização dos consumidores.

Táticas de Ataque em Mobile vs. Desktop: Onde Há Mais Risco?

Os anúncios fraudulentos variam de acordo com o dispositivo: usuários de mobile são o principal alvo dos ataques por redirecionamento automático, enquanto usuários de desktop veem mais fraudes baseadas em clickbait.

56% dos anúncios maliciosos tiveram como alvo usuários mobile , com 68% dependendo de redirecionamentos (ex: alertas falsos de vírus ou instalações forçadas de apps).

, com (ex: alertas falsos de vírus ou instalações forçadas de apps). 79% dos anúncios fraudulentos em desktop foram baseados em clickbait, usando manchetes enganosas para atrair usuários a sites fraudulentos.

À medida que as táticas de fraude evoluem, os golpistas otimizam suas estratégias para diferentes dispositivos e plataformas, tornando ainda mais difícil para os publishers se manterem à frente.

Insights da MGID: Principais Categorias de Anúncios Fraudulentos em 2024

Nossa plataforma monitora e detecta continuamente campanhas fraudulentas. Em 2024, observamos três categorias principais de fraudes dominando o cenário publicitário.

Sites enganosos (728.719 detecções – 63,95%): Muitos anúncios fraudulentos inicialmente parecem legítimos, mas depois os golpistas alteram seu conteúdo, inserindo endossos falsos de celebridades, políticos ou profissionais médicos para enganar os usuários.

Muitos anúncios fraudulentos inicialmente parecem legítimos, mas depois os golpistas alteram seu conteúdo, inserindo endossos falsos de celebridades, políticos ou profissionais médicos para enganar os usuários. Alterações em páginas de destino (141.928 detecções – 13,17%): Fraudadores utilizam técnicas de cloaking, substituindo páginas de destino em conformidade com elementos enganosos após a aprovação. Essas alterações frequentemente incluem promoções não autorizadas de influenciadores e alegações de saúde enganosas.

Fraudadores utilizam técnicas de cloaking, substituindo páginas de destino em conformidade com elementos enganosos após a aprovação. Essas alterações frequentemente incluem promoções não autorizadas de influenciadores e alegações de saúde enganosas. URLs maliciosas pós-clique (122.637 detecções – 11,38%): Esses golpes envolvem tentativas de phishing, alertas falsos de vírus, notificações push forçadas e downloads de softwares maliciosos que podem comprometer os dados e a segurança dos usuários.

Uma vez detectados, nosso sistema bloqueia imediatamente essas campanhas fraudulentas, garantindo que não alcancem o público. Vamos explicar exatamente como fazemos isso um pouco mais adiante.

Como mencionamos, a atividade fraudulenta de anúncios varia por região, com alguns países enfrentando volumes significativamente mais altos de fraudes.

Estados Unidos & Canadá – Entre as regiões mais afetadas, esses países da América do Norte representam uma parte significativa do tráfego de anúncios enganosos, com uma alta concentração de golpes de redirecionamento automático.

– Entre as regiões mais afetadas, esses países da América do Norte representam uma parte significativa do tráfego de anúncios enganosos, com uma alta concentração de golpes de redirecionamento automático. Europa (Itália, Alemanha, Reino Unido) – A UE está atualmente vivenciando um aumento nos incidentes de fraude envolvendo esquemas financeiros falsos e ofertas de e-commerce enganosas. Somente a Itália registrou mais de 220.000 alertas de sites enganosos em 2024.

– A UE está atualmente vivenciando um aumento nos incidentes de fraude envolvendo esquemas financeiros falsos e ofertas de e-commerce enganosas. Somente a Itália registrou mais de 220.000 alertas de sites enganosos em 2024. APAC (Vietnã, Índia, Austrália) – Golpes financeiros são particularmente prevalentes na região APAC, com 23% dos anúncios fraudulentos relacionados a falsas oportunidades de investimento.

– Golpes financeiros são particularmente prevalentes na região APAC, com 23% dos anúncios fraudulentos relacionados a falsas oportunidades de investimento. América Latina & mercados menores – Países como Argentina, Armênia e Albânia estão enfrentando um aumento nos anúncios fraudulentos, muitas vezes disfarçados como golpes de suporte técnico ou promoções de brindes gratuitos.

Ao analisar continuamente os padrões globais de fraude, a MGID ajusta proativamente seus algoritmos de detecção e a aplicação de políticas para bloquear anúncios maliciosos antes que possam impactar os editores.

Como a MGID Detecta e Bloqueia Anúncios Fraudulentos

Parar os anúncios fraudulentos não é apenas uma questão de reagir: é sobre estar à frente dos golpistas. Na MGID, usamos uma abordagem em múltiplas camadas que combina automação impulsionada por IA, varredura em tempo real e supervisão humana para garantir que apenas anúncios de alta qualidade e confiáveis alcancem as plataformas dos editores.

Veja como fazemos isso.

1. Moderação de Anúncios Impulsionada por IA: Detecção de Fraudes Mais Inteligente

O aprendizado de máquina desempenha um papel crítico na identificação de anúncios enganosos antes de irem ao ar. Nosso sistema de moderação impulsionado por IA:

Escaneia o conteúdo dos anúncios em tempo real, detectando padrões de fraude, alegações enganosas e tentativas de cloaking;

em tempo real, detectando padrões de fraude, alegações enganosas e tentativas de cloaking; Aprende com tentativas de fraudes passadas , atualizando continuamente seu modelo de detecção para capturar novas táticas de golpes;

, atualizando continuamente seu modelo de detecção para capturar novas táticas de golpes; Previne que maus atores passem despercebidos ao analisar tanto a criatividade do anúncio quanto a página de destino.

Ao aproveitar a IA, detectamos táticas fraudulentas mais rápido do que os golpistas conseguem evoluir.

2. Integração com GeoEdge: Proteção em Tempo Real

A MGID há muito tempo é parceira da GeoEdge, um provedor líder de segurança de anúncios, para fortalecer não apenas a qualidade dos anúncios, mas também a segurança do usuário. Com um conjunto de recursos de segurança, nossa integração com a GeoEdge ajuda a garantir proteção em tempo real.

Varredura de anúncios em tempo real: A GeoEdge analisa sistematicamente as criatividades de anúncios e páginas de destino para detectar redirecionamentos automáticos, tentativas de phishing e anúncios ocultos antes de chegarem aos usuários.

A GeoEdge analisa sistematicamente as criatividades de anúncios e páginas de destino para detectar redirecionamentos automáticos, tentativas de phishing e anúncios ocultos antes de chegarem aos usuários. Detecção avançada de fraudes: Modelos impulsionados por IA identificam preventivamente táticas de anúncios proibidas, bloqueando campanhas fraudulentas já na fase de criação do conteúdo.

Modelos impulsionados por IA identificam preventivamente táticas de anúncios proibidas, bloqueando campanhas fraudulentas já na fase de criação do conteúdo. Verificação de anunciantes e conformidade: Todos os clientes da MGID devem passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) e Conheça Seu Negócio (KYB), prevenindo que anunciantes fraudulentos entrem no sistema.

Todos os clientes da MGID devem passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) e Conheça Seu Negócio (KYB), prevenindo que anunciantes fraudulentos entrem no sistema. Tolerância zero para malware e conteúdo malicioso: Qualquer indício de malware, phishing ou atividade fraudulenta é imediatamente bloqueado ou sinalizado para revisão antes de entrar na rede da MGID.

3. Supervisão Humana: A Verificação Final

Mesmo com IA e automação, a expertise humana continua sendo essencial no combate à fraude. Graças ao Departamento de Conformidade dedicado da MGID, podemos fornecer proteção abrangente contra fraudes por meio das seguintes medidas:

Revisão manual dos anúncios sinalizados, garantindo que nenhum conteúdo enganoso passe despercebido;

Atualizações regulares das políticas de anúncios para antecipar novas táticas fraudulentas;

Ação decisiva em alertas de fraude, bloqueando campanhas prejudiciais antes que impactem os usuários.

Este modelo híbrido garante máxima segurança de marca, protegendo tanto os editores quanto seus públicos de anúncios fraudulentos.

A Evolução da Fraude de Anúncios: Cuidando das Ameaças Emergentes

À medida que os editores e plataformas de anúncios reforçam seus sistemas de detecção, os golpistas encontram novas maneiras de burlar as medidas de segurança. Essas táticas tornam os anúncios fraudulentos mais difíceis de reconhecer e ainda mais difíceis de bloquear.

Os golpistas não estão mais apenas usando alegações enganosas de produtos: eles estão misturando informações reais com narrativas enganosas, criando uma falsa sensação de confiança. Aqui estão algumas das maiores tendências de fraude que vimos em 2025.

Cloaking Impulsionado por IA e Ciclos de Redirecionamento

Golpistas manipulam páginas de verificação, fazendo parecer que o anúncio está em conformidade. Uma vez aprovado, eles redirecionam os usuários para páginas fraudulentas com influenciadores deepfake, esquemas de investimento falsos e ofertas fraudulentas.

Elementos Falsos de Confiança e Imitação de Marcas

Golpistas copiam logotipos reais de marcas, cores e formatos de anúncios para legitimar suas campanhas enganosas. Eles usam avaliações falsas, emblemas falsificados e selos de confiança adulterados para manipular os usuários a clicarem.

Táticas de Fraude Baseadas em Localização e Navegador

Alguns golpistas utilizam golpes adaptativos, em que o conteúdo muda com base na localização, dispositivo ou tipo de navegador do usuário. Isso dificulta a detecção, pois as equipes de segurança veem uma versão diferente do anúncio em comparação com os usuários reais.

Golpes de Influenciadores e Endossos Falsos

Usando vozes geradas por IA e deepfakes de vídeo, golpistas criam falsas campanhas de endosso, em que figuras públicas parecem apoiar golpes dos quais nunca ouviram falar.

Como a MGID está Combatendo as Ameaças

Muitas dessas técnicas fraudulentas são projetadas para serem quase impossíveis de replicar, tornando os métodos tradicionais de detecção ineficazes. Para combater essas ameaças em rápida evolução, a MGID está continuamente aprimorando suas estratégias de prevenção de fraudes.

Políticas mais fortes e atualizações de conformidade: Nossa equipe revisa regularmente as diretrizes de anúncios para bloquear novas táticas de golpe antes que ganhem força.

Nossa equipe revisa regularmente as diretrizes de anúncios para bloquear novas táticas de golpe antes que ganhem força. Análise comportamental expandida e correspondência de infratores: Usamos rastreamento comportamental impulsionado por IA para detectar padrões de fraude, mesmo quando os golpistas alteram suas táticas.

Usamos rastreamento comportamental impulsionado por IA para detectar padrões de fraude, mesmo quando os golpistas alteram suas táticas. Verificação híbrida: Ao combinar detecção automatizada com supervisão manual, garantimos que até os golpes mais sofisticados não passem despercebidos.

Os golpistas podem continuar a evoluir, mas. na MGID, estamos sempre um passo à frente. Mantemos nossos editores protegidos, a qualidade dos anúncios alta e a confiança dos usuários intacta.'

Conclusão

O problema dos anúncios fraudulentos não pode ser simplesmente ignorado: eles destroem a confiança dos usuários, prejudicam a reputação dos editores e ameaçam a receita a longo prazo. À medida que os golpistas desenvolvem táticas cada vez mais sofisticadas, os editores precisam adotar medidas proativas para manter suas plataformas seguras.

Na MGID, entendemos que qualidade de anúncios e receita não devem ser um dilema. Por isso, desenvolvemos um sistema de prevenção de fraudes em múltiplas camadas que combina moderação impulsionada por IA, detecção de ameaças em tempo real e supervisão humana especializada. Ao aproveitar as ferramentas avançadas de segurança da GeoEdge, políticas rigorosas de conformidade e análise comportamental, garantimos que apenas anúncios legítimos e de alta qualidade apareçam nas plataformas dos editores.

Os editores parceiros da MGID têm acesso a medidas de segurança de anúncios de primeira linha, protegendo seu público e sua marca enquanto maximizam o desempenho dos anúncios. Pronto para proteger sua plataforma e aumentar a receita sem o risco de anúncios fraudulentos? Entre em contato com a MGID hoje mesmo, e descubra como podemos ajudar a tornar sua experiência publicitária mais segura e livre de fraudes.