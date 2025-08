Autor

Alex Chaban é Chefe de Vendas da MGID e é responsável pela aquisição de clientes em todas as áreas geográficas. Antes de ingressar na MGID, Alex obteve um Ph.D. em Ciências da Engenharia e agora utiliza suas habilidades analíticas no desenvolvimento de estratégias de negócios e aperfeiçoamento de modelos operacionais. Ele está entusiasmado em articular os benefícios de novas soluções digitais e a criação de relações comerciais; ele acredita que, nos negócios, tudo começa com as pessoas.