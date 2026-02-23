Se o Google é o seu principal parceiro de monetização, você provavelmente já se deparou com espaços publicitários vazios. O posicionamento carrega, mas nenhum anúncio aparece. Isso ocorre quando o Google retorna uma resposta de no-fill. Mesmo uma pequena porcentagem de no-fill em páginas de alto tráfego pode reduzir visivelmente a receita total. Muitas vezes, esse problema passa despercebido, e isso leva a implicações significativas de monetização para os publishers.

O MGID Backfill Shield ajuda você a monetizar essas impressões sem substituir sua estratégia de monetização. Quando o Google não serve um anúncio, a MGID preenche automaticamente o posicionamento com uma demanda selecionada. Quando o Google serve um anúncio, nada muda.

Neste artigo, explicaremos como o Backfill Shield funciona e o que ele pode agregar à sua estratégia de monetização.

Como o MGID Backfill Shield Funciona

A lógica é simples: você mantém seus posicionamentos e formatos atuais do Google exatamente como estão.

Quando um posicionamento do Google não retorna um anúncio, o MGID Backfill Shield é ativado e serve demanda sobre o posicionamento em branco. Se o Google preencher o espaço, o Backfill Shield permanece inativo.

O processo ocorre automaticamente em segundo plano. Sua configuração principal permanece inalterada e o Google continua sendo sua principal fonte de demanda.

O Que Isso Significa para Sua Receita

O Backfill Shield permite que você monetize impressões que, de outra forma, gerariam receita zero.

Em vez de um posicionamento vazio, você:

serve demanda da MGID;

captura receita adicional;

aumenta o rendimento total por página.

Isso significa que você recebe uma renda incremental do tráfego que já possui.

Além disso, a MGID oferece o Internal Exchange por meio de posicionamentos de backfill, o que pode ajudar a aumentar a profundidade da sessão, gerar mais visualizações de página e criar ações monetizáveis adicionais em visitas de múltiplas páginas.

Para publishers focados no crescimento de audiência, essa opção adiciona outra camada de potencial de monetização a longo prazo. Os publishers também podem habilitar o Passage Ads para gerar receita entre as visualizações de artigos.

Formatos do Google Suportados

O Backfill Shield funciona com tipos comuns de posicionamento do Google, incluindo:

Banners de display in-article

Anúncios fixos de rodapé (anchor ads)

Posicionamentos fixos de topo

Formatos intersticiais e de vinheta

A MGID projetou o Backfill Shield para se alinhar a uma variedade de tipos de posicionamento do Google. Dessa forma, a experiência do usuário permanece consistente com o seu layout.

Opções Flexíveis de Ativação

Você pode habilitar o backfill de uma forma que se ajuste à sua configuração.

1. Ativação Automática em Posicionamentos Qualificados

Esta opção permite que a MGID monitore e preencha automaticamente posicionamentos suportados em todo o seu site.

Funciona bem se:

você deseja uma ativação rápida;

seu site possui múltiplos posicionamentos;

você prefere escalar o backfill para todo o site.

Uma vez ativado, as impressões de no-fill qualificadas são monetizadas automaticamente.

2. Ativação para Posicionamentos Selecionados

Se preferir mais controle, você pode habilitar o backfill para posicionamentos individuais.

Esta opção é útil se:

você deseja testar o desempenho primeiro;

certas páginas ou segmentos de tráfego têm taxas de no-fill mais altas;

você realiza experimentos e prefere uma implementação gradual.

Quem Deve Considerar o Backfill Shield

Este recurso é especialmente relevante se:

sua principal fonte de monetização é o Google;

você observa taxas mensuráveis de no-fill;

você deseja receita adicional sem substituir o Google;

você deseja melhorar o rendimento utilizando o tráfego existente.

No geral, se você enfrenta respostas ocasionais de no-fill, o Backfill Shield ajuda a transformar essas impressões perdidas em receita.

Ativação Simples com Configuração Mínima

O Backfill Shield não requer alterações na sua configuração existente do Google. Se a MGID já estiver implementada em seu site, a ativação é direta e acontece do lado da MGID. Você simplesmente confirma quais posicionamentos devem ser conectados ao Backfill Shield.

Nossa equipe cuida de tudo: a configuração e a ativação. Uma vez ativado, o sistema funciona automaticamente e não requer ajustes manuais contínuos.

Considerações Finais

Impressões de no-fill são uma parte normal de qualquer configuração de monetização baseada no Google. A questão principal é se você deseja que essas impressões permaneçam vazias ou gerem receita.

O MGID Backfill Shield ajuda você a capturar valor adicional do seu tráfego existente enquanto mantém o Google como seu principal parceiro de demanda.

Se você deseja ativar o Backfill Shield, entre em contato com seu gerente da MGID para começar.