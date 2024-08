Nota do editor: esse artigo inclui exemplos reais de criativos e anúncios veiculados por marcas na MGID. Todos os direitos reservados.

Como você redige títulos criativos de anúncios para as suas campanhas publicitárias? Se você, como anunciante ou marca, está fazendo promessas que não poderá manter, nosso time de especialistas criativos e experts em compliance vai te ajudar a descobrir alternativas para criar títulos relevantes e que gerem cliques.

O que você irá encontrar neste artigo:

Entenda porque você deve resistir a fazer promessas exageradas nos títulos dos anúncios

Inspire-se com dicas sobre como criar títulos de anúncios

Veja exemplos reais de anúncios que convertem

O principal aqui é: nós iremos examinar as soluções criativas que podem realmente melhorar o CTR e levar a taxas mais altas de conversão.

Por que as Marcas devem Evitar Promessas Exageradas?

Você pode, às vezes, se encontrar criando títulos click-bait, polêmicos ou divertidos para a sua campanha de marketing. É natural que você queira que as pessoas cliquem nos seus anúncios. O problema é que essa estratégia, ao fazer promessas irreais, não vale a pena.

Afinal, o que você quer mesmo é obter vendas e conversões, não apenas cliques. Escrever promessas exageradas nos títulos dos seus anúncios pode prejudicar o seu negócio por meses enquanto corresponder às expectativas do consumidor irá gerar ROI positivo e resultados tangíveis.

Então a primeira coisa que você deve aprender com esse artigo é como manter o seu anúncio relevante.

Isso aumenta a confiança e credibilidade na sua marca. Sem relevância, você corre o risco de ser advertido ou até mesmo bloqueado pelos publishers. Além disso, os usuários podem questionar a integridade do anúncio e optarem por não serem impactados novamente com as campanhas da sua marca.

Aqui estão dois exemplos do que a gente quer dizer com títulos exagerados:

esses são exemplos reais de anúncios

O Impacto ao Exagerar nos Títulos dos Anúncios

Como já comentamos acima, há diversos impactos negativos que os títulos exagerados podem causar na marca.

Vamos nos aprofundar em alguns:

Perda da Confiança do Consumidor . Os consumidores percebem se a marca tem o hábito de exagerar nas promessas. Isso geralmente resulta na perda de confiança e faz com que esse usuário esteja menos propenso a engajar com a marca no futuro.

. Os consumidores percebem se a marca tem o hábito de exagerar nas promessas. Isso geralmente resulta na perda de confiança e faz com que esse usuário esteja menos propenso a engajar com a marca no futuro. Má Experiência do Usuário . Pode ser muito frustrante quando o consumidor chega à conclusão que o produto ou serviço não entrega o que promete no anúncio. Esse cliente pode se sentir enganado e estimulado a compartilhar a sua experiência negativa com outras pessoas, prejudicando a reputação da marca.

. Pode ser muito frustrante quando o consumidor chega à conclusão que o produto ou serviço não entrega o que promete no anúncio. Esse cliente pode se sentir enganado e estimulado a compartilhar a sua experiência negativa com outras pessoas, prejudicando a reputação da marca. Bloqueio de Anúncio . Títulos exagerados de anúncios tendem a gerar resultados negativos para as campanhas publicitárias, que podem ser bloqueadas ou denunciadas como spam. Isso pode levar a questões legais complicadas, então garanta que o seu anúncio esteja de acordo com o compliance da nossa plataforma. Nosso Departamento de Criação e Compliance da MGID é especialista nesse campo e pode auxiliar os anunciantes a obter mais relevância e eficácia em suas campanhas.

. Títulos exagerados de anúncios tendem a gerar resultados negativos para as campanhas publicitárias, que podem ser bloqueadas ou denunciadas como spam. Isso pode levar a questões legais complicadas, então garanta que o seu anúncio esteja de acordo com o compliance da nossa plataforma. Nosso Departamento de Criação e Compliance da MGID é especialista nesse campo e pode auxiliar os anunciantes a obter mais relevância e eficácia em suas campanhas. Lembrete sobre a Fadiga Publicitária. A saturação excessiva de anúncios com promessas exageradas pode levar à "fadiga publicitária", então fique atento aos seus títulos. Estamos em uma era em que as pessoas estão cada vez mais atentas ao conteúdo propagado pelas marcas.

Então, como eu evito esses efeitos negativos? Você precisa achar o balanço ideal entre escrever títulos atrativos e corresponder às expectativas dos clientes. O que nos leva à próxima sessão deste artigo...

Como Criar um Anúncio Atrativo e Relevante?

Você pode adotar várias táticas criativas para manter o seu anúncio relevante e - ainda assim - eficaz. Afaste-se dos maus hábitos de fazer promessas excessivas.

Aqui estão algumas maneiras de incentivar os usuários a clicar no seu conteúdo e proporciona-los uma experiência ainda melhor:

Use o Senso de Urgência

O bom uso do FOMO (fear of missing out) funciona realmente bem para criar um senso de urgência e despertar a curiosidade nos potenciais consumidores. Essa tática comprovada de marketing já salvou tantos negócios que é difícil não citá-la no topo da nossa lista com dicas criativas.

Palavras e frases como "corra", "não vai durar muito" e "por tempo limitado" podem parecer clichê para você, mas elas realmente funcionam.

Não há nada mais efetivo que estratégias de marketing baseadas simplesmente na psicologia humana.

Aguce a Curiosidade

O anúncio acima é um excelente exemplo de como estimular a curiosidade. Como você pode ver, ele é direto ao mesmo tempo em que tem um pouco de mistério. As pessoas são naturalmente curiosas, então se você der a elas uma dica sobre o que é o seu conteúdo, elas vão querer ver e saber mais.

Faça Perguntas

Os usuários respondem bem a perguntas nos títulos. Essa é uma técnica eficaz, mas é importante fazer a pergunta certa, ou seja, aquela que o leitor vai querer saber a resposta. Além disso, as pessoas gostam de se sentirem notadas e reconhecidas, então, quando você faz perguntas, elas se sentem importantes. Você também pode usar as perguntas para gerar identificação com os consumidores, para que eles sintam que a sua marca os entende e realmente se importa com a opinião deles.

Tire um tempo para pensar em uma pergunta que engaje como o criativo que mostramos acima.

Compartilhe Uma História

As histórias são uma maneira atemporal de se conectar emocionalmente com o seu ouvinte ou leitor. Conte a história do seu consumidor, não da sua marca. Faça do seu público-alvo o protagonista da história e mantenha a sua marca nos bastidores. Ilustre o seu produto como a solução que ajuda o seu cliente a superar questões problemáticas.

Considere o título do anúncio acima como um exemplo, uma frase é realmente suficiente para engajar as pessoas ou contar uma história.

Conecte-se às Tendências Atuais

Com um mundo que muda tão rapidamente, faz sentido a marca se manter relevante no marketing com o uso de tendências. Mas os assuntos que estão em alta também mudam freneticamente, então, para se destacar para os usuários, você terá que garantir que está conectando os interesses do público às tendências relevantes.

Dessa forma, eles sentem como se vocês estivessem falando a mesma língua: essa estratégia também pode ser aplicada em datas comemorativas e sazonais. Esses tópicos com certeza estarão em alta em certos períodos do ano, permitindo que os anunciantes disputem a atenção em um cenário relativamente competitivo.

Números em Cena

Os números tendem a se destacar em uma enxurrada de texto, assim, conseguem atrair a atenção dos leitores. Estatísticas, preços, fatos e números em si (algarismos, sem ser texto corrido) funcionam bem em capturar o interesse da audiência.

Inspire-se com o exemplo acima. A razão para ser tão eficaz é porque o anúncio entende os interesses dos usuários. Para a maioria dos consumidores, quando eles estão interessados em um produto, a primeira pergunta que eles fazem é "Quanto custa?". Esse título responde exatamente isso.

5 DOs & DONTs para Títulos de Anúncios

Lembre-se dessas boas práticas ao implementar as estratégias acima.

#1: Use Palavras Condicionais

Palavras como "pode" e "poderá" podem fazer o anúncio soar muito mais realista se comparado a uma promessa falsa com a palavra "irá" ou "vai". Dessa forma, você não está fazendo garantias que não poderá cumprir.

#2: Use Termos Genéricos ao Falar Sobre o Tempo de Ação do Produto

Se você usar um período específico de tempo no seu anúncio, o usuário irá esperar que os resultados do produto sejam entregues naquele prazo. Ao invés de divulgar os resultados do seu produto ou serviço com um número definitivo de dias de uso para ele ter efeito, use palavras mais genéricas como "mais rápido" ou "ação rápida".

#3: Não Prometa Milagres

Não prometa a lua. Por exemplo, evite usar as palavras "mágica" e "milagre" e opte por termos mais realistas. Expressões como "método" e "estratégia" são excelentes alternativas.

#4: Fale em Terceira Pessoa

O discurso indireto e a perspectiva em terceira pessoa dão a impressão de que o conteúdo é validado por outros usuários. Isso irá provocar um senso de pertencimento e curiosidade, encorajando o usuário a saber mais.

#5: Menos é Mais com Números

Obviamente, seja realista ao usar números nos seus títulos. Prometer a alguém que essa pessoa pode perder uma quantidade considerável de quilos sem mudanças na sua rotina é uma estratégia ultrapassada e desgastada que não funciona mais.

Algumas conclusões que chegamos aqui

É verdade que uma imagem atrativa é o que captura primeiramente a atenção do usuário, mas o título é o que leva o usuário a clicar. O público olha para o anúncio por aproximadamente apenas três segundos, e o título é o que define se ele vai tomar alguma ação.

Títulos bem elaborados representam um papel crucial no sucesso das campanhas de anúncios nativos e ajudam os anunciantes a alcançarem os seus objetivos de marketing.