Atualmente, espera-se que quase todas as marcas e empresas criem conteúdo. No entanto, muitas delas têm dificuldade em justificar tal investimento. Entre o marketing de conteúdo e o marketing de performance, apenas o último traz retornos financeiros imediatos. Se você trabalha com um orçamento limitado, pode pensar: por que não investir mais em estratégias que podem gerar receita rapidamente? Contudo, não se pode negligenciar um em detrimento do outro: ambas as estratégias de marketing são fundamentais para o crescimento sustentável a longo prazo.

Portanto, se você se preocupa com restrições orçamentárias ou simplesmente não quer sacrificar retornos imediatos em prol do crescimento a longo prazo (ou vice-versa), um bom meio-termo é o Marketing de Conteúdo de Performance. Para ajudá-lo a implementar o Marketing de Conteúdo de Performance para sua marca, discutiremos as métricas, as ferramentas, as técnicas e as melhores práticas.

O que é Marketing de Conteúdo de Performance?

Como o próprio nome sugere, o Marketing de Conteúdo de Performance é um híbrido do marketing de conteúdo com o marketing de performance, combinando elementos cruciais de ambos em uma única campanha ou estratégia.

Isso significa que, com o Marketing de Conteúdo de Performance, seu objetivo é atrair atenção para a marca e gerar conversões mensuráveis por meio do próprio conteúdo. Nesse caso, seu conteúdo deve não apenas aumentar a conscientização da marca, mas também impulsionar as vendas. Devido a isso, os ativos de Marketing de Conteúdo de Performance são altamente estratégicos, fazendo mais do que simplesmente manter sua presença por meio de publicações agendadas em seu calendário.

Principais Componentes do Marketing de Conteúdo de Performance

Para aumentar a probabilidade de sucesso, cada um destes componentes deve estar presente em sua campanha de Marketing de Conteúdo de Performance.

Conteúdo de alta qualidade: Você precisa de material relevante que agregue valor ao seu público-alvo e que leve em conta o potencial de conversão.

Você precisa de material relevante que agregue valor ao seu público-alvo e que leve em conta o potencial de conversão. Plataformas cuidadosamente selecionadas: Seu conteúdo deve ser veiculado onde seu público-alvo estará.

Seu conteúdo deve ser veiculado onde seu público-alvo estará. Ferramentas para Marketing de Conteúdo de Performance: Para monitorar seus KPIs, avaliar resultados e modificar seu conteúdo existente facilmente, você precisa das ferramentas certas.

Acima de tudo, seus talentos são seu recurso mais valioso. Você é responsável por garantir que todos os componentes trabalhem juntos para gerar tanto engajamento quanto conversão.

Desempenho de Conteúdo: KPIs e Métricas

Como o conteúdo pode ser um elemento do marketing de performance, existem três métricas principais para determinar a eficácia da estratégia, e, em termos de Marketing de Conteúdo de Performance, os KPIs que você usa para avaliar os resultados também serão aplicáveis aqui.

No entanto, a distinção é que esta abordagem não avalia apenas as atividades de conversão. A mensuração do sucesso da performance do marketing de conteúdo também envolve analisar números que não necessariamente estão relacionados a fazer os prospects avançarem no funil dentro da mesma interação. Quer aprender como medir a performance do marketing de conteúdo? Comece analisando métricas de engajamento, conversão e tráfego.

Métricas de Engajamento: Visualizações, Compartilhamentos e Comentários

As métricas de engajamento são indicadores de como os usuários interagem com o seu trabalho. Saber como medir o desempenho dos seus esforços de marketing de conteúdo para atrair o público-alvo ao topo do funil envolve monitorar o seguinte:

Visualizações: O número de pessoas que viram o conteúdo;

O número de pessoas que viram o conteúdo; Compartilhamentos: O número de vezes que o conteúdo foi compartilhado em diferentes plataformas — especialmente relevante para o marketing boca a boca;

O número de vezes que o conteúdo foi compartilhado em diferentes plataformas — especialmente relevante para o marketing boca a boca; Comentários: O número de comentários em uma peça específica de conteúdo — um bom indicador do que ressoa com o mercado-alvo.

Entre o marketing de performance e o marketing de conteúdo, essas métricas geralmente se aplicarão a este último.

Métricas de Conversão: Leads, Vendas e ROI

As métricas de conversão avaliam a capacidade do conteúdo de impulsionar a lucratividade do negócio. Se você tem curiosidade sobre como medir o desempenho para melhorar os resultados do seu marketing de conteúdo, entender a importância de leads, vendas e ROI é apenas o começo. Existem muitas métricas relevantes e relacionadas que você deve avaliar. Para ter uma ideia de quão lucrativa é a sua campanha, aprenda a medir os dados de Marketing de Conteúdo de Performance.

Leads

Leads são métricas importantes pelo que representam: um público engajado que é mais fácil de converter. Para determinar a eficácia do seu Marketing de Conteúdo de Performance na geração de leads, você deve considerar o seguinte:

O número de leads: A quantidade de leads gerados pela campanha;

A quantidade de leads gerados pela campanha; Taxa de conversão de leads: A porcentagem de leads que se convertem em clientes pagantes;

A porcentagem de leads que se convertem em clientes pagantes; Custo por lead: O gasto com anúncios dividido pelo número de leads;

O gasto com anúncios dividido pelo número de leads; Pontuação de qualidade do lead: Um valor numérico atribuído com base na probabilidade de conversão; quanto maior, melhor.

Essas métricas de desempenho do marketing de conteúdo devem ser analisadas com muita atenção tanto para o topo quanto para o meio do funil.

Vendas

Como as conversões são sobre entregar resultados lucrativos, as métricas de Marketing de Conteúdo de Performance relacionadas a vendas devem ser consideradas. Aqui estão algumas métricas às quais você deve prestar atenção:

Valor médio do pedido: A receita média gerada por transação;

A receita média gerada por transação; Taxa de conversão de vendas: A porcentagem de leads que realizam uma compra;

A porcentagem de leads que realizam uma compra; Atribuição de receita por tipo de conteúdo: Rastreamento do desempenho do marketing de conteúdo, com base no tipo de material.

Ao monitorar essas métricas, você pode refinar sua estratégia para aumentar suas conversões.

ROI

O Retorno sobre o Investimento (ROI) refere-se à lucratividade direta. Aqui, você quer descobrir se seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance estão gerando receita suficiente. Com essas métricas, você também pode determinar onde precisa otimizar sua estratégia:

ROI: A porcentagem de lucro gerado em relação ao custo total de uma campanha de Marketing de Conteúdo de Performance: [(Receita - Custo) / Custo] × 100;

A porcentagem de lucro gerado em relação ao custo total de uma campanha de Marketing de Conteúdo de Performance: [(Receita - Custo) / Custo] × 100; Valor do Tempo de Vida do Cliente (CLV): A receita total projetada que um cliente gerará ao longo de seu relacionamento com a marca;

A receita total projetada que um cliente gerará ao longo de seu relacionamento com a marca; Custo por Aquisição (CPA): O total de despesas de marketing e vendas necessário para conquistar um novo cliente pagante.

Com essas métricas de Marketing de Conteúdo de Performance, você poderá analisar a eficácia dos seus esforços sob várias perspectivas.

Analisando o Tráfego: Taxa de Rejeição, Tempo na Página e Comportamento do Usuário

Com o Marketing de Conteúdo de Performance, há uma chance significativa de que você use seu próprio site para atrair visitantes para seus materiais. Portanto, você também deve monitorar estas métricas:

Taxa de rejeição: Porcentagem de visitantes que acessaram a página e saíram sem realizar nenhuma outra ação;

Porcentagem de visitantes que acessaram a página e saíram sem realizar nenhuma outra ação; Tempo na página: Quanto tempo um usuário permanece após acessar a página;

Quanto tempo um usuário permanece após acessar a página; Comportamento do usuário: O que o usuário fez enquanto estava no site, como quais páginas visitou.

O Marketing de Conteúdo de Performance não estaria completo sem a análise de tráfego. Afinal, de que adianta uma página otimizada se não há ninguém para converter?

Elevando as Médias de Performance do Seu Marketing de Conteúdo: Como Otimizar Seus Esforços

Se o público-alvo nunca ouviu falar da sua marca antes, seu conteúdo pode ter apenas uma chance de causar uma boa impressão. Para levar seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance adiante, você deve procurar maneiras de otimizar seus materiais. Gostamos de ressaltar que suas decisões de Marketing de Conteúdo de Performance devem ser baseadas em dados. No entanto, você pode usar essas informações como ponto de partida para ver como ajustes podem impactar as taxas de engajamento e conversão.

Criando Títulos Atraentes e CTAs

Com o Marketing de Conteúdo de Performance, você não precisa fazer uma reformulação completa toda vez que quiser comparar os resultados de duas versões de uma mensagem. Por que não focar apenas nestes dois itens?

Título: O título é a primeira e, possivelmente a única coisa que seu público verá. Certifique-se de que ele represente honestamente o conteúdo do texto, ao mesmo tempo em que seja atraente.

O título é a primeira e, possivelmente a única coisa que seu público verá. Certifique-se de que ele represente honestamente o conteúdo do texto, ao mesmo tempo em que seja atraente. Chamadas para Ação (CTAs): O que você quer que o leitor faça após consumir o material? Isso deve ser claramente declarado.

Essas duas considerações têm o maior impacto nas conversões. Portanto, embora existam muitos outros elementos que você pode ajustar, recomendamos cuidar primeiro do título e da CTA.

Personalização e Estratégias de Conteúdo Direcionado

A personalização é muito importante no Marketing de Conteúdo de Performance porque permite que você alcance o público certo para seus materiais. Aqui estão algumas ideias de direcionamento que você pode experimentar:

Segmente seus alvos de Marketing de Conteúdo de Performance com base no comportamento;

Use informações demográficas para criar segmentos;

Use análise preditiva para promover conteúdo relevante com base no comportamento passado.

O público para seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance não deve ser encarado como um grande grupo homogêneo. Dadas as opções de personalização e direcionamento disponíveis, gerar engajamento pode ser relativamente simples.

Utilizando Plataformas Pagas para Melhorar o Desempenho do Marketing de Conteúdo

Quando pensamos em Marketing de Conteúdo de Performance, sites e plataformas de mídia social geralmente vêm em mente. No entanto, existem outros canais a serem considerados. Lembre-se, estamos buscando impulsionar ações diretas e imediatas. Então, assim como você gasta dinheiro para veicular anúncios, você também pode investir na melhoria da visibilidade dos seus ativos de Marketing de Conteúdo de Performance. Isso é possível por meio da publicidade nativa. Vamos explorar os benefícios.

Visão Geral da Publicidade Nativa e Conteúdo Patrocinado

Com a publicidade nativa, o objetivo é incorporar a publicidade de forma natural à experiência de navegação. Isso é muito útil para o Marketing de Conteúdo de Performance porque, embora você busque converter, também quer que o público se engaje. Ao se mesclar à experiência de navegação dos usuários, seu Marketing de Conteúdo de Performance tem mais chances de causar impacto. Pela nossa experiência, o conteúdo patrocinado é o que melhor se encaixa aqui. A marca pode tomar emprestado não apenas o público do publisher, mas também sua credibilidade.

Ampliando o Alcance e o Engajamento com a MGID

A MGID é uma plataforma de publicidade nativa que ajuda as marcas a expandir seu alcance, veiculando anúncios e conteúdo em sites relevantes. Isso permite que você direcione ao público certo. Ao aplicar a distribuição alimentada por IA, a MGID garante que seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance gerem maior engajamento, tráfego de qualidade e conversões. Veja como tornamos isso possível:

Trabalhando com publishers de alta qualidade em todos os nichos;

Usando IA e direcionamento comportamental para determinar quem tem maior probabilidade de responder ao seu Marketing de Conteúdo de Performance;

Suportando diversos formatos de anúncio para funcionar com uma variedade de campanhas.

Com nosso suporte, você não precisa depender apenas dos seus ativos digitais atuais para obter resultados com seu conteúdo.

Técnicas e Ferramentas: Medindo os Resultados do Marketing de Conteúdo de Performance e Realizando Análises

Você não precisa estar totalmente com a mão na massa gerenciar suas campanhas. Para a maioria das promoções online, você usará ferramentas para automatizar algumas de suas tarefas. Essa expectativa também se estende ao Marketing de Conteúdo de Performance.

A questão é: quais ferramentas você deve usar para o Marketing de Conteúdo de Performance? Entre outras coisas, isso dependerá das plataformas que você está usando para seus esforços. Discutiremos as ferramentas mais úteis, juntamente com algumas técnicas para medição precisa, nas subseções seguintes.

Software e Ferramentas de Análise de Desempenho do Marketing de Conteúdo

Estas são algumas das ferramentas que recomendamos:

MGID: Uma plataforma de publicidade nativa que também auxilia no acompanhamento de engajamento, direcionamento de usuários, otimização de desempenho, públicos semelhantes e outras funções relacionadas;

Uma plataforma de publicidade nativa que também auxilia no acompanhamento de engajamento, direcionamento de usuários, otimização de desempenho, públicos semelhantes e outras funções relacionadas; Google Analytics: Útil para identificar conteúdo de alto desempenho por meio de insights sobre taxa de rejeição, tráfego de referência e duração da sessão;

Útil para identificar conteúdo de alto desempenho por meio de insights sobre taxa de rejeição, tráfego de referência e duração da sessão; Ahrefs: Uma ferramenta de acompanhamento de palavras-chave que pode ajudá-lo a implementar uma estratégia de SEO mais eficaz para aumentar o alcance orgânico.

Além disso, se seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance envolvem mídias sociais, recomendamos fortemente o uso de ferramentas específicas da plataforma.

Técnicas para Implementar como Parte da Sua Estratégia

Quão confiante você está de que está usando a melhor versão dos seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance? A única maneira de saber é por meio de medição e análise. Abaixo estão algumas técnicas importantes para você incorporar.

Teste A/B: Esta técnica avalia o impacto mensurável de duas versões de conteúdo para ajudá-lo a decidir qual usar.

Esta técnica avalia o impacto mensurável de duas versões de conteúdo para ajudá-lo a decidir qual usar. Ranking de SEO e de desempenho de palavras-chave: Aqui, você avalia a capacidade da sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance de alcançar o público certo organicamente.

Aqui, você avalia a capacidade da sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance de alcançar o público certo organicamente. Análise de comportamento do usuário: Isso pode envolver o uso de mapas de calor para ver como o usuário está interagindo com a página.

Todas essas técnicas ajudam você a obter insights valiosos sobre sua estratégia para que possa fazer as alterações necessárias.

Melhores Práticas para uma Boa Estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance

Dado o custo crescente do mercado, você precisa de uma maneira econômica para impulsionar as conversões. É aqui que entra o Marketing de Conteúdo de Performance. No entanto, material promocional gratuito não surge automaticamente. Tenha em mente estas melhores práticas para aumentar as chances de sucesso dos seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance.

Conheça Seu Público

Isso pode parecer básico, mas é surpreendente notar quantas empresas criam conteúdo apenas por criar. Embora tudo o que você publica possa ajudar a melhorar sua visibilidade online, apenas uma estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance bem elaborada e pensada para o seu público pode fazer as pessoas se interessarem genuinamente pelo que você tem a dizer. Para determinar o público com maior probabilidade de agir, você deve:

Criar uma persona do cliente abrangente para guiar seu processo de criação de conteúdo;

Usar os dados disponíveis para identificar e priorizar os segmentos de público com maior probabilidade de se engajar e agir;

Identificar e aprender mais sobre novos públicos que possam estar interessados na marca e no conteúdo.

O Marketing de Conteúdo de Performance não será eficaz se você não tiver certeza com quem está falando. Ao se comunicar com um grupo menor, você permanecerá focado no que diz e em como diz.

Não Subestime o Valor do Engajamento na Performance do Marketing de Conteúdo

É sempre tentador focar na melhoria das métricas relacionadas à geração de lucro. No entanto, lembre-se de que sua mensagem forma a base a partir da qual você converterá clientes. Portanto, o Marketing de Conteúdo de Performance também deve atrair engajamento. Fazer isso corretamente significa:

Ter mais oportunidades para experimentar com a segmentação;

Gerar mais leads e vendas, em igualdade de condições;

Criar valor para a marca, tornando mais fácil atrair atenção.

Portanto, para impulsionar seus resultados gerais de Marketing de Conteúdo de Performance, você também deve investir em material pelo qual seu público se sentirá atraído.

Use Múltiplos Canais para Promover o Mesmo Conteúdo

Com o Marketing de Conteúdo de Performance, você não precisa ter ideias originais para cada plataforma. Na verdade, isso não é aconselhável, pois, ao fazê-lo, você está perdendo a oportunidade de reforçar sua mensagem. Ao se esforçar para que o Marketing de Conteúdo de Performance seja sentidos em todos os lugares que seu público-alvo frequenta, você poderá fazer retargeting de forma natural para indivíduos interessados. De fato, com uma abordagem multicanal, você terá muitas oportunidades de apresentar informações da maneira que funciona melhor para seu mercado-alvo.

Mantenha uma Programação Regular

Em seu calendário de conteúdo, certifique-se de se comprometer com uma programação regular de publicação para o Marketing de Conteúdo de Performance. Seu público espera consistência, então você deve entregá-la. Aqui, recomendamos que você considere os seguintes fatores:

O horário em que seu público usa as plataformas selecionadas para o Marketing de Conteúdo de Performance;

Uma frequência de publicação sustentável e realista;

Diferenças de fuso horário, se você tiver um público global.

Felizmente, você não precisa esperar até o horário escolhido para publicar seu conteúdo. Existem ferramentas de automação para o Marketing de Conteúdo de Performance que você pode usar para agendar tudo com antecedência.

Crie Conteúdo de Alta Intenção

Se você fornece SaaS (Software como Serviço), ninguém o impedirá de falar sobre os recursos genéricos que oferece. Mas como incluir isso em seu plano de Marketing de Conteúdo de Performance o ajudaria a converter? Uma dica rápida: não vai!

Focar em conteúdo de alta intenção permite que você capture a atenção de usuários que estão prontos para agir. Por exemplo, não descreva por que as pessoas precisam de um CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) nem inclua isso em seu calendário de Marketing de Conteúdo de Performance. Em vez disso, fale sobre as melhores plataformas de CRM. Se você administra um site de marketing de afiliados, isso lhe dará mais oportunidades de ganhar comissão.

Use IA em Seu Processo

Mesmo que você esteja conduzindo uma campanha de Marketing de Conteúdo de Performance totalmente orgânica, ainda há espaço para usar IA. Por exemplo, você poderia usá-la para gerar uma lista de ideias ou criar um esboço do seu calendário de Marketing de Conteúdo de Performance. E, se estiver usando opções de publicação paga, a IA pode ajudá-lo a implementar a otimização dinâmica de conteúdo. Isso permite personalizar o que o usuário vê com base em seu comportamento. Claro, não tome essas sugestões ao pé da letra. Sinta-se à vontade para refiná-las ou apenas usá-las como inspiração.

Desafios e Soluções no Marketing de Conteúdo de Performance

Embora o Marketing de Conteúdo de Performance seja uma ótima maneira de capturar a atenção e converter o público, você pode enfrentar alguns desafios pelo caminho. Para garantir que seus esforços sejam eficazes, você precisa estar ciente dos possíveis problemas. Ao dedicar tempo para aprender sobre os possíveis impedimentos que podem surgir, você estará mais bem preparado para eles. Deixe-nos ajudá-lo a limitar os possíveis contratempos com o Marketing de Conteúdo de Performance, explorando como enfrentá-los.

Desafio nº 1: Criar Conteúdo de Alta Qualidade

É relativamente fácil criar uma ótima peça de conteúdo. Para muitos, o problema reside em manter consistentemente o mesmo nível de qualidade. Muitos profissionais da área citam o seguinte como razões para a qualidade inconsistente ou em declínio:

Falta de inspiração e ideias;

Cansaço por ter que cumprir um cronograma;

Mudança de tendências e preferências.

Esses pontos podem impedi-lo de realizar o verdadeiro potencial da sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance. Se suas habilidades residem na escrita, você pode se destacar em termos de texto, mas deixar a desejar em todo o resto.

Soluções Potenciais

A maneira como você lida com os problemas dependerá do motivo pelo qual está tendo dificuldades com o Marketing de Conteúdo de Performance. Dependendo dos seus problemas específicos, aqui estão algumas coisas que você pode fazer.

Observe o que seus concorrentes estão fazendo: Pegue as ideias deles e implemente-as melhor!

Pegue as ideias deles e implemente-as melhor! Priorize plataformas de sucesso: Para sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance, aloque seus recursos onde eles terão o maior impacto.

Para sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance, aloque seus recursos onde eles terão o maior impacto. Traga outros talentos para ajudar na criação de conteúdo: Dessa forma, você pode concentrar sua energia onde ela é mais eficaz e produzir resultados de alta qualidade.

Para manter sua estratégia de Marketing de Conteúdo de Performance interessante, tente incorporar tendências quando apropriado.

Desafio nº 2: Mudanças de Algoritmo

Se você usa seu próprio site ou plataformas de mídia social para o Marketing de Conteúdo de Performance, é provável que seja afetado por mudanças de algoritmo. Como resultado, você pode observar:

Um declínio repentino na visibilidade;

A necessidade de recalibrar sua estratégia com mais frequência;

Flutuações no tráfego.

Com isso, pode ser desafiador avaliar a eficácia dos seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance. Infelizmente, isso é algo que você terá que enfrentar. Os algoritmos dos mecanismos de busca sempre serão atualizados para refletir melhor o que as pessoas estão procurando.

Soluções Potenciais

Se você está criando os melhores ativos possíveis de Marketing de Conteúdo de Performance, já está no caminho certo. Ainda assim, precisa cuidar dos detalhes técnicos, incluindo o seguinte:

Aderir ao EEAT ao criar conteúdo;

Otimizar material antigo para aderir ao algoritmo atual;

Diversificar sua seleção de plataformas de Marketing de Conteúdo de Performance.

Usar conteúdo patrocinado também é uma ótima ideia se você estiver no processo de incorporar as mudanças recentes em sua estratégia. Isso permite que você alcance seu público e potencialmente o converta.

Desafio nº 3: Alta Concorrência e Saturação de Conteúdo

Empresas e marcas de todos os nichos enfrentam atualmente o desafio de se destacar. Por exemplo, no TikTok, 16.000 vídeos curtos são carregados a cada minuto. Agora, imagine o quanto é publicado em outros lugares na internet! Muitos anunciantes estão achando difícil deixar sua marca com os esforços de Marketing de Conteúdo de Performance porque a concorrência é simplesmente muito alta. Como tantas interações acontecem online hoje em dia, mais empresas buscam fortalecer sua presença online. Você precisa elevar o nível do seu Marketing de Conteúdo de Performance para causar a impressão certa.

Soluções Possíveis

Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para enfrentar este desafio:

Concentre-se em segmentos de público específicos: Direcione a maior parte dos seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance para eles e crie mensagens específicas para cada um.

Direcione a maior parte dos seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance para eles e crie mensagens específicas para cada um. Use formatos de conteúdo interativo: Facilite o engajamento do seu público-alvo usando quizzes, enquetes e outros formatos que incentivem a interação.

Facilite o engajamento do seu público-alvo usando quizzes, enquetes e outros formatos que incentivem a interação. Use insights do público: Plataformas como a MGID facilitam a identificação de onde seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance poderiam ter mais impacto.

Para preservar a autoridade da sua marca, recomendamos ficar longe de estratégias duvidosas e caça-cliques.

Engaje e Converta com o Marketing de Conteúdo de Performance

Quem disse que você não pode ter o melhor dos dois mundos? Criar anúncios não é a única maneira de conduzir o público pelo funil. Com uma estratégia forte de Marketing de Conteúdo de Performance, você pode fortalecer a marca e contribuir para a lucratividade ao mesmo tempo. Como vimos, a publicidade nativa é valiosa aqui porque o Marketing de Conteúdo de Performance é projetado para entregar valor ao mercado-alvo.

Ao fazer parceria com especialistas como a MGID, você terá acesso a ferramentas de alto nível, especialistas criativos e um gerente pessoal que pode ajudar a tornar seus esforços de Marketing de Conteúdo de Performance eficazes. Inscreva-se hoje e deixe-nos te ajudar a construir sua marca e lucratividade.