Energia de crescimento: os destaques de 2025
O ano de 2025 se desenrolou como uma reação em cadeia de mudanças, cada acontecimento mais intenso e impactante do que o anterior.
Uma nova liderança trouxe um novo impulso, os avanços em IA adicionaram mais precisão e inovações de produto levaram a MGID ainda mais longe. Juntos, esses momentos definiram um ano de crescimento e transformação para a MGID.
Confira mais de perto as energias que nos moveram ao longo do ano.
Capítulo 1
Energia de inovação: principais marcos de 2025
2025 definitivamente não foi um ano monótono. Experimentamos coisas novas, evoluímos nossas ferramentas e celebramos marcos dos quais nos orgulhamos. Aqui estão os destaques que fizeram essa jornada valer a pena.
Fevereiro: causando impacto na Índia
A Pixalate nomeou a MGID como uma das principais SSPs na Índia, reforçando nossa confiança. Na MGID Índia, crescemos ao lado de parceiros confiáveis, apoiando publishers com monetização transparente e construindo sucesso em um dos nossos mercados mais fortes.
Março: combatendo a fadiga de anúncios com IA
Em março, a MGID lançou o CTR Guard, uma ferramenta de IA que identifica a fadiga de anúncios antecipadamente e mantém os criativos sempre atualizados. É como ter um designer criativo pessoal, sempre pronto com novas ideias para manter as campanhas fortes antes que o desempenho comece a cair.
Abril: uma parceria estratégica na Alemanha
Firmamos uma parceria exclusiva com o finanzen.net, o maior portal financeiro da Alemanha, levando anúncios nativos mais inteligentes a milhões de usuários e apoiando o crescimento do publisher. A parceria fortalece nossa presença na Alemanha e abre novas oportunidades em todo o mercado europeu.
Maio: bronze com brilho de ouro
O CTR Guard conquistou um Bronze Stevie Award na categoria Inovação, uma prova de que tecnologias criativas inteligentes e inspiradoras são reconhecidas. O prêmio destaca como nossa IA mantém as campanhas sempre renovadas e prontas para o futuro.
Junho: cliques mais inteligentes, resultados reais
Em junho, apresentamos o CPA Tune, uma ferramenta de IA que ajusta automaticamente os lances de CPC para gerar mais conversões reais. Com base em sinais de desempenho em tempo real e históricos, ela prioriza tráfego de alta qualidade e ajuda os anunciantes a atingirem suas metas de CPA mais rapidamente.
Outubro: novos rostos, motores mais fortes
Em outubro, a MGID deu as boas-vindas a Ivan Doruda como CEO e Sergii Denysenko como Chairman, uma mudança de liderança que definiu um rumo claro para o futuro. Nossas ferramentas também evoluíram: o CPA Tune foi expandido com o Search Feed e o CTR Guard ganhou ainda mais flexibilidade criativa.
Novembro: liberando o verdadeiro engajamento
Lançamos as Engagement Metrics para acompanhar melhor o que acontece após o clique. Agora é possível ver como os usuários exploram seu site, quanto tempo permanecem nele e o valor real de cada visita, possibilitando decisões mais inteligentes.
Capítulo 2
Energia de performance: impulsionando o setor
Performance é o nosso tipo favorito de energia, aquela que mantém as ideias em movimento e os resultados em crescimento. Este ano, evoluímos nossas ferramentas, refinamos nossa IA e tornamos a otimização muito mais fluida.
CTR Guard
O que é
Um recurso de IA que detecta a fadiga de anúncios antecipadamente, cria novos criativos automaticamente e mantém as campanhas com alto desempenho.
O que faz
O CTR Guard monitora a performance, identifica o desgaste, envia alertas e gera automaticamente novos criativos de alta performance, garantindo que as campanhas continuem ativas mesmo quando faltam novos ativos.
Por que é excelente
Suas campanhas permanecem consistentes e cheias de energia enquanto a IA cuida do trabalho pesado, impulsionando os resultados com menos esforço manual.
CPA Tune
O que é
Uma estratégia de lances baseada em IA que muda a otimização de cliques para conversões reais, mantendo o modelo de pagamento por CPC.
O que faz
O CPA Tune analisa sinais em tempo real, ajusta os lances automaticamente e prioriza o tráfego com maior probabilidade de conversão, reduzindo o esforço manual e as suposições.
Por que é excelente
Você obtém mais conversões com custos estáveis, ciclos de aprendizado mais rápidos e uma escala mais fluida, tudo isso sem a necessidade de gerenciar lances manualmente ou ajustar campanhas constantemente.
Atualizações do dashboard
O que é
Um conjunto renovado de ferramentas que torna o dashboard da MGID mais rápido, mais claro e mais poderoso tanto para publishers quanto para anunciantes.
O que faz
As atualizações melhoram a configuração, aumentam o engajamento em dispositivos móveis, ampliam a visibilidade, simplificam o rastreamento e oferecem insights de pacing em tempo real para ajudar você a otimizar mais rápido e ganhar mais.
Por que é excelente
Você conta com fluxos de trabalho mais fluidos, resultados mais fortes e maior controle em todas as etapas da monetização e da gestão de campanhas.
Capítulo 3
Energia das pessoas: liderança e cultura
Coisas boas acontecem quando as pessoas certas trazem a energia certa. Neste ano, demos as boas-vindas a novos líderes com ideias renovadas e continuamos a construir uma cultura em que todos contribuem para que o time inteiro brilhe.
Ivan Doruda, CEO
2025 foi um ano de conquistas significativas para a MGID — desde inovações de produto até parcerias mais fortes em todo o setor. É uma honra assumir o cargo de CEO em um momento tão decisivo e dar continuidade à base sólida que a equipe construiu. Em 2026, nosso foco é claro: entregar crescimento sustentável, orientado por dados, e um ROI significativo para cada parceiro. Obrigado pela confiança e colaboração ao longo deste ano. Desejo a todos um período de festas tranquilo e um ano novo repleto de sucesso!
Capítulo 4
Energia do conhecimento: leituras imperdíveis de 2025
Acreditamos muito no poder da educação. Neste ano, lançamos novos guias, análises afiadas e conteúdos aprofundados que ajudaram nossos leitores a se manterem atualizados e inspirados. Estes foram os artigos que você não parou de acessar.
Capítulo 5
Energia do futuro: tendências para 2026 e além
É possível sentir: o que 2026 reserva já está a caminho. A IA está mais precisa, a criatividade mais livre e a transparência finalmente ocupa o centro do palco. Veja o que está logo ali na curva.
Para anunciantes: a era da inteligência mensurável
1. Performance é o novo branding
Os orçamentos de marketing estão mais restritos, e cada investimento precisa provar seu valor. Os anunciantes estão migrando de impressões para resultados, avaliando parceiros com base em ROI, transparência e resultados verificados, não em promessas ou cliques. A compra de mídia orientada a resultados e a otimização baseada em IA estão substituindo campanhas tradicionais de branding como motores de crescimento.
2. Confiança como a métrica definitiva
Com o crescimento de sites MFA e tráfego opaco, brand safety e integridade da mídia estão sob os holofotes. Os anunciantes exigirão visibilidade clara sobre fontes de dados, posicionamentos e lógica algorítmica, especialmente em mercados rigorosos como a Alemanha, onde transparência e conformidade não são negociáveis.
3. Adoção de IA com cautela
O interesse por IA é alto, assim como o ceticismo. Os anunciantes vão testar automação, IA agentiva e análises preditivas, mas esperarão soluções éticas, explicáveis e compatíveis com privacidade. Parcerias baseadas em clareza vencerão promessas de performance em caixa-preta.
4. Além da automação: estratégia humana potencializada
A IA pode prever, otimizar e personalizar, mas a estratégia ainda exige inteligência humana. Os anunciantes que combinarem machine learning com inteligência criativa superarão aqueles focados apenas em eficiência.
Para publishers: reinvenção na era algorítmica
1. De tráfego para valor
Busca orientada por IA e experiências de zero-clique estão drenando fontes tradicionais de tráfego. À medida que grandes modelos de linguagem se tornam gatekeepers, os publishers precisam otimizar a visibilidade para IA, garantindo que seu conteúdo seja representado corretamente em mecanismos de resposta e assistentes.
2. Qualidade acima de quantidade
Cliques deixaram de ser moeda; contexto é o novo valor. Publishers que priorizam eficiência de CPM, relevância contextual e qualidade da audiência permanecerão competitivos, mesmo com alcance total menor.
3. Diversificação de receita
Para se manter sustentáveis, os publishers estão indo além do programático. Commerce de conteúdo, retail media e ecossistemas de assinatura tornam-se pilares de independência, todos recompensando o engajamento.
4. Não competição com IA, mas colaboração
As equipes editoriais vão experimentar IA para geração de conteúdo e automação de fluxos de trabalho, mas os vencedores serão aqueles que combinarem tecnologia com julgamento editorial, mantendo autenticidade e confiança no centro.
Forças transversais do ecossistema para acompanhar em 2026
|Tema
|Anunciantes
|Publishers
|Transformação por IA
|Automação e fluxos de trabalho agentivos irão remodelar o planejamento e a otimização de campanhas, transformando a IA em um parceiro central de marketing.
|Em 2026, haverá uma mudança de foco para visibilidade em IA e eficiência editorial, garantindo que o conteúdo tenha destaque nos resultados de IA enquanto a produção é simplificada.
|Mensuração
|Prevemos uma mudança de cliques para performance orientada a resultados e acompanhamento transparente de ROI.
|Em 2026, haverá uma transição para métricas contextuais e orientadas por engajamento que reflitam o verdadeiro valor do leitor.
|Ética e confiança
|2026 exigirá transparência, controle de dados e ambientes brand-safe.
|Os publishers darão ênfase a conteúdo confiável, de alta qualidade e a contextos publicitários seguros.
|Monetização
|Segmentação mais inteligente e estratégias com dados próprios substituirão modelos baseados em cookies.
|Receita diversificada por meio de commerce de conteúdo, retail media e parcerias premium irá predominar.
|Equilíbrio humano e máquina
|A IA irá potencializar a estratégia, mas a criatividade e o insight humano continuarão sendo parte essencial do sucesso.
|A IA apoiará eficiência e autenticidade, enquanto o julgamento editorial sustentará a confiança.
Capítulo 6
Pulso final: conclusões
2025 recarregou nossa visão, fortaleceu nossas parcerias e preparou o terreno para o que vem a seguir. Aos nossos clientes, publishers e à nossa equipe, obrigado por fazerem parte desta jornada. A energia que construímos juntos é apenas o começo.
Obrigado por impulsionar 2025 conosco: o melhor ainda está por vir.