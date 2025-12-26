Performance é o nosso tipo favorito de energia, aquela que mantém as ideias em movimento e os resultados em crescimento. Este ano, evoluímos nossas ferramentas, refinamos nossa IA e tornamos a otimização muito mais fluida.

CTR Guard

O que é

Um recurso de IA que detecta a fadiga de anúncios antecipadamente, cria novos criativos automaticamente e mantém as campanhas com alto desempenho.

O que faz

O CTR Guard monitora a performance, identifica o desgaste, envia alertas e gera automaticamente novos criativos de alta performance, garantindo que as campanhas continuem ativas mesmo quando faltam novos ativos.

Por que é excelente

Suas campanhas permanecem consistentes e cheias de energia enquanto a IA cuida do trabalho pesado, impulsionando os resultados com menos esforço manual.

CPA Tune

O que é

Uma estratégia de lances baseada em IA que muda a otimização de cliques para conversões reais, mantendo o modelo de pagamento por CPC.

O que faz

O CPA Tune analisa sinais em tempo real, ajusta os lances automaticamente e prioriza o tráfego com maior probabilidade de conversão, reduzindo o esforço manual e as suposições.

Por que é excelente

Você obtém mais conversões com custos estáveis, ciclos de aprendizado mais rápidos e uma escala mais fluida, tudo isso sem a necessidade de gerenciar lances manualmente ou ajustar campanhas constantemente.

Atualizações do dashboard

O que é

Um conjunto renovado de ferramentas que torna o dashboard da MGID mais rápido, mais claro e mais poderoso tanto para publishers quanto para anunciantes.

O que faz

As atualizações melhoram a configuração, aumentam o engajamento em dispositivos móveis, ampliam a visibilidade, simplificam o rastreamento e oferecem insights de pacing em tempo real para ajudar você a otimizar mais rápido e ganhar mais.

Por que é excelente

Você conta com fluxos de trabalho mais fluidos, resultados mais fortes e maior controle em todas as etapas da monetização e da gestão de campanhas.