26 de dez. de 2025 • 13 leitura mínima

Energia de crescimento: os destaques de 2025

O ano de 2025 se desenrolou como uma reação em cadeia de mudanças, cada acontecimento mais intenso e impactante do que o anterior.

Uma nova liderança trouxe um novo impulso, os avanços em IA adicionaram mais precisão e inovações de produto levaram a MGID ainda mais longe. Juntos, esses momentos definiram um ano de crescimento e transformação para a MGID.

Confira mais de perto as energias que nos moveram ao longo do ano.

Capítulo 1

Energia de inovação: principais marcos de 2025

2025 definitivamente não foi um ano monótono. Experimentamos coisas novas, evoluímos nossas ferramentas e celebramos marcos dos quais nos orgulhamos. Aqui estão os destaques que fizeram essa jornada valer a pena.

Fevereiro: causando impacto na Índia

A Pixalate nomeou a MGID como uma das principais SSPs na Índia, reforçando nossa confiança. Na MGID Índia, crescemos ao lado de parceiros confiáveis, apoiando publishers com monetização transparente e construindo sucesso em um dos nossos mercados mais fortes.

Março: combatendo a fadiga de anúncios com IA

Em março, a MGID lançou o CTR Guard, uma ferramenta de IA que identifica a fadiga de anúncios antecipadamente e mantém os criativos sempre atualizados. É como ter um designer criativo pessoal, sempre pronto com novas ideias para manter as campanhas fortes antes que o desempenho comece a cair.

Abril: uma parceria estratégica na Alemanha

Firmamos uma parceria exclusiva com o finanzen.net, o maior portal financeiro da Alemanha, levando anúncios nativos mais inteligentes a milhões de usuários e apoiando o crescimento do publisher. A parceria fortalece nossa presença na Alemanha e abre novas oportunidades em todo o mercado europeu.

Maio: bronze com brilho de ouro

O CTR Guard conquistou um Bronze Stevie Award na categoria Inovação, uma prova de que tecnologias criativas inteligentes e inspiradoras são reconhecidas. O prêmio destaca como nossa IA mantém as campanhas sempre renovadas e prontas para o futuro.

Junho: cliques mais inteligentes, resultados reais

Em junho, apresentamos o CPA Tune, uma ferramenta de IA que ajusta automaticamente os lances de CPC para gerar mais conversões reais. Com base em sinais de desempenho em tempo real e históricos, ela prioriza tráfego de alta qualidade e ajuda os anunciantes a atingirem suas metas de CPA mais rapidamente.

Outubro: novos rostos, motores mais fortes

Em outubro, a MGID deu as boas-vindas a Ivan Doruda como CEO e Sergii Denysenko como Chairman, uma mudança de liderança que definiu um rumo claro para o futuro. Nossas ferramentas também evoluíram: o CPA Tune foi expandido com o Search Feed e o CTR Guard ganhou ainda mais flexibilidade criativa.

Novembro: liberando o verdadeiro engajamento

Lançamos as Engagement Metrics para acompanhar melhor o que acontece após o clique. Agora é possível ver como os usuários exploram seu site, quanto tempo permanecem nele e o valor real de cada visita, possibilitando decisões mais inteligentes.

Capítulo 2

Energia de performance: impulsionando o setor

Performance é o nosso tipo favorito de energia, aquela que mantém as ideias em movimento e os resultados em crescimento. Este ano, evoluímos nossas ferramentas, refinamos nossa IA e tornamos a otimização muito mais fluida.

CTR Guard

O que é

Um recurso de IA que detecta a fadiga de anúncios antecipadamente, cria novos criativos automaticamente e mantém as campanhas com alto desempenho.

O que faz

O CTR Guard monitora a performance, identifica o desgaste, envia alertas e gera automaticamente novos criativos de alta performance, garantindo que as campanhas continuem ativas mesmo quando faltam novos ativos.

Por que é excelente

Suas campanhas permanecem consistentes e cheias de energia enquanto a IA cuida do trabalho pesado, impulsionando os resultados com menos esforço manual.

CPA Tune

O que é

Uma estratégia de lances baseada em IA que muda a otimização de cliques para conversões reais, mantendo o modelo de pagamento por CPC.

O que faz

O CPA Tune analisa sinais em tempo real, ajusta os lances automaticamente e prioriza o tráfego com maior probabilidade de conversão, reduzindo o esforço manual e as suposições.

Por que é excelente

Você obtém mais conversões com custos estáveis, ciclos de aprendizado mais rápidos e uma escala mais fluida, tudo isso sem a necessidade de gerenciar lances manualmente ou ajustar campanhas constantemente.

Atualizações do dashboard

O que é

Um conjunto renovado de ferramentas que torna o dashboard da MGID mais rápido, mais claro e mais poderoso tanto para publishers quanto para anunciantes.

O que faz

As atualizações melhoram a configuração, aumentam o engajamento em dispositivos móveis, ampliam a visibilidade, simplificam o rastreamento e oferecem insights de pacing em tempo real para ajudar você a otimizar mais rápido e ganhar mais.

Por que é excelente

Você conta com fluxos de trabalho mais fluidos, resultados mais fortes e maior controle em todas as etapas da monetização e da gestão de campanhas.

Capítulo 3

Energia das pessoas: liderança e cultura

Coisas boas acontecem quando as pessoas certas trazem a energia certa. Neste ano, demos as boas-vindas a novos líderes com ideias renovadas e continuamos a construir uma cultura em que todos contribuem para que o time inteiro brilhe.

Ivan Doruda, CEO

2025 foi um ano de conquistas significativas para a MGID — desde inovações de produto até parcerias mais fortes em todo o setor. É uma honra assumir o cargo de CEO em um momento tão decisivo e dar continuidade à base sólida que a equipe construiu. Em 2026, nosso foco é claro: entregar crescimento sustentável, orientado por dados, e um ROI significativo para cada parceiro. Obrigado pela confiança e colaboração ao longo deste ano. Desejo a todos um período de festas tranquilo e um ano novo repleto de sucesso!

Capítulo 4

Energia do conhecimento: leituras imperdíveis de 2025

Acreditamos muito no poder da educação. Neste ano, lançamos novos guias, análises afiadas e conteúdos aprofundados que ajudaram nossos leitores a se manterem atualizados e inspirados. Estes foram os artigos que você não parou de acessar.

Narrativas criativas que definirão os anúncios de 2025

Sobre Para Valor
As histórias, formatos e ideias que ganharam destaque em 2025 Marcas e criadores que estão refinando suas estratégias Insights claros para construir a partir do que realmente gerou impacto

O que é segmentação psicográfica? Um guia completo para profissionais de marketing

Sobre Para Valor
Os insights psicográficos que moldaram uma segmentação mais inteligente em 2025 Profissionais de marketing que desejam entender o público além dos dados demográficos Uma nova perspectiva para criar mensagens que geram conexão e impulsionam comportamentos reais

O que é AdTech? Um guia completo sobre tecnologia de publicidade

Sobre Para Valor
Uma visão clara dos fundamentos de AdTech que definiram a publicidade digital em 2025 Profissionais de marketing e equipes que querem fortalecer seu entendimento do ecossistema Uma base sólida de conhecimento que capacita as equipes a decodificar o ecossistema de publicidade digital e tomar decisões mais rápidas e assertivas

Análise preditiva em marketing: técnicas, aplicações e estratégias de sucesso

Sobre Para Valor
Um panorama da análise preditiva e de como ela impulsionou decisões de marketing mais inteligentes Profissionais de marketing que buscam uma visão mais profunda sobre comportamento, performance e oportunidades futuras de campanha Um roteiro para antecipar resultados com mais rapidez e criar estratégias vencedoras antes mesmo do lançamento

Brandformance: uma nova perspectiva sobre o debate entre marca e performance

Sobre Para Valor
A abordagem híbrida que une branding e performance em storytelling mensurável Profissionais de marketing que desejam criar campanhas emocionais que também gerem conversões Um framework criativo para desenvolver histórias que geram conexão e entregam resultados mensuráveis

Curadoria em AdTech: transformando a publicidade programática em 2025

Sobre Para Valor
Como a curadoria remodelou a publicidade programática ao priorizar qualidade, relevância e transparência Profissionais de marketing que buscam escolhas de inventário mais inteligentes e ambientes de campanha seguros para a marca e compatíveis com privacidade Um kit de decisão para escolher caminhos de supply de maior valor e reduzir investimentos que não geram retorno

Como os publishers podem detectar anúncios maliciosos e proteger sua reputação com a MGID

Sobre Para Valor
Como os anúncios fraudulentos cresceram em 2025 e por que os publishers precisam reagir Publishers que buscam uma monetização mais segura e maior proteção contra táticas de fraude em evolução Uma estratégia de defesa para proteger a audiência, preservar a confiança e manter uma receita sustentável

Felizes para sempre ou um pacto com o diabo? Por que contratos de AdTech de dez anos criam um precedente perigoso

Sobre Para Valor
Por que contratos de AdTech de longo prazo limitam a liberdade dos publishers e trazem riscos significativos Publishers cautelosos com acordos de exclusividade que dificultam a adaptação em um mercado em rápida mudança Uma mudança de perspectiva para ajudar publishers a se manterem ágeis, negociarem melhor e evitarem restrições de longo prazo

Com IA, todo canal pode ser um canal de performance (sim, até a CTV)

Sobre Para Valor
Como a IA transforma todos os canais, inclusive a CTV, em oportunidades mensuráveis de performance Profissionais de marketing que exploram atribuição baseada em IA, otimização e insights de performance multicanal Um guia para desbloquear sinais de performance em canais antes considerados opacos

Com a desaceleração do tráfego de referência, publishers precisam melhorar a forma como se promovem

Sobre Para Valor
Por que a redução do tráfego de referência leva os publishers a investir estrategicamente em autopromoção Publishers que estão reconstruindo a lealdade por meio de promoção mais inteligente, receita diversificada e audiências próprias Um conjunto de táticas para transformar visitas passageiras em leitores recorrentes, com base em dados e experimentação

Capítulo 5

Energia do futuro: tendências para 2026 e além

É possível sentir: o que 2026 reserva já está a caminho. A IA está mais precisa, a criatividade mais livre e a transparência finalmente ocupa o centro do palco. Veja o que está logo ali na curva.

Para anunciantes: a era da inteligência mensurável

1. Performance é o novo branding

Os orçamentos de marketing estão mais restritos, e cada investimento precisa provar seu valor. Os anunciantes estão migrando de impressões para resultados, avaliando parceiros com base em ROI, transparência e resultados verificados, não em promessas ou cliques. A compra de mídia orientada a resultados e a otimização baseada em IA estão substituindo campanhas tradicionais de branding como motores de crescimento.

2. Confiança como a métrica definitiva

Com o crescimento de sites MFA e tráfego opaco, brand safety e integridade da mídia estão sob os holofotes. Os anunciantes exigirão visibilidade clara sobre fontes de dados, posicionamentos e lógica algorítmica, especialmente em mercados rigorosos como a Alemanha, onde transparência e conformidade não são negociáveis.

3. Adoção de IA com cautela

O interesse por IA é alto, assim como o ceticismo. Os anunciantes vão testar automação, IA agentiva e análises preditivas, mas esperarão soluções éticas, explicáveis e compatíveis com privacidade. Parcerias baseadas em clareza vencerão promessas de performance em caixa-preta.

4. Além da automação: estratégia humana potencializada

A IA pode prever, otimizar e personalizar, mas a estratégia ainda exige inteligência humana. Os anunciantes que combinarem machine learning com inteligência criativa superarão aqueles focados apenas em eficiência.

💡 Em 2026, o marketing de performance evolui para inteligência de performance: mensurável, ética e centrada no humano.

Para publishers: reinvenção na era algorítmica

1. De tráfego para valor

Busca orientada por IA e experiências de zero-clique estão drenando fontes tradicionais de tráfego. À medida que grandes modelos de linguagem se tornam gatekeepers, os publishers precisam otimizar a visibilidade para IA, garantindo que seu conteúdo seja representado corretamente em mecanismos de resposta e assistentes.

2. Qualidade acima de quantidade

Cliques deixaram de ser moeda; contexto é o novo valor. Publishers que priorizam eficiência de CPM, relevância contextual e qualidade da audiência permanecerão competitivos, mesmo com alcance total menor.

3. Diversificação de receita

Para se manter sustentáveis, os publishers estão indo além do programático. Commerce de conteúdo, retail media e ecossistemas de assinatura tornam-se pilares de independência, todos recompensando o engajamento.

4. Não competição com IA, mas colaboração

As equipes editoriais vão experimentar IA para geração de conteúdo e automação de fluxos de trabalho, mas os vencedores serão aqueles que combinarem tecnologia com julgamento editorial, mantendo autenticidade e confiança no centro.

💡 Em 2026, publishers que tratarem a IA como colaboradora redefinirão o que significa mídia sustentável.

Forças transversais do ecossistema para acompanhar em 2026

Tema Anunciantes Publishers
Transformação por IA Automação e fluxos de trabalho agentivos irão remodelar o planejamento e a otimização de campanhas, transformando a IA em um parceiro central de marketing. Em 2026, haverá uma mudança de foco para visibilidade em IA e eficiência editorial, garantindo que o conteúdo tenha destaque nos resultados de IA enquanto a produção é simplificada.
Mensuração Prevemos uma mudança de cliques para performance orientada a resultados e acompanhamento transparente de ROI. Em 2026, haverá uma transição para métricas contextuais e orientadas por engajamento que reflitam o verdadeiro valor do leitor.
Ética e confiança 2026 exigirá transparência, controle de dados e ambientes brand-safe. Os publishers darão ênfase a conteúdo confiável, de alta qualidade e a contextos publicitários seguros.
Monetização Segmentação mais inteligente e estratégias com dados próprios substituirão modelos baseados em cookies. Receita diversificada por meio de commerce de conteúdo, retail media e parcerias premium irá predominar.
Equilíbrio humano e máquina A IA irá potencializar a estratégia, mas a criatividade e o insight humano continuarão sendo parte essencial do sucesso. A IA apoiará eficiência e autenticidade, enquanto o julgamento editorial sustentará a confiança.

Capítulo 6

Pulso final: conclusões

2025 recarregou nossa visão, fortaleceu nossas parcerias e preparou o terreno para o que vem a seguir. Aos nossos clientes, publishers e à nossa equipe, obrigado por fazerem parte desta jornada. A energia que construímos juntos é apenas o começo.

Obrigado por impulsionar 2025 conosco: o melhor ainda está por vir.

Guias
