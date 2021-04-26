Criar uma conta
Key Performance Indicators
Nickolas Rekeda
KPI em marketing: medindo o que importa

No marketing, estabelecer metas alcançáveis e medir o progresso em relação a elas é fundamental para...

20 de mar. de 2025 • 1 leitura mínima
1 leitura mínima
What is AdTech
MGID
O que é AdTech? Um guia completo sobre t...

Você consegue imaginar comprar ou vender espaços publicitários manualmente hoje? Se não, consi...

12 de mar. de 2025 • 1 leitura mínima
1 leitura mínima
Sources Optimization Use Cases
Oleksii Borysov
Otimização de Fontes da MGID: Mais Contr...

Gerenciar campanhas publicitárias de forma eficaz precisa de mais do que um conjunto de dados ...

11 de fev. de 2025 • 1 leitura mínima
2 leitura mínima
MGID
Ho-Ho-Holiday: Estratégias Vencedoras pa...

Sua estratégia de marketing para o feriado está pronta para brilhar? Embora ainda esteja quent...

30 de set. de 2024 • 2 leitura mínima
1 leitura mínima
Karina Klymenko
Como Tirar o Máximo Proveito de Seus Cri...

Com a chegada de 2023, estamos nos encontrando em uma nova era da publicidade: uma era que - s...

16 de fev. de 2024 • 1 leitura mínima
2 leitura mínima
MGID
Liberando a Criatividade: Explorando os ...

Em um mundo onde a criatividade reina absoluta, o aproveitamento do poder da IA se tornou um d...

15 de fev. de 2024 • 2 leitura mínima
1 leitura mínima
MGID
Como melhorar a parte técnica do site: C...

No cenário digital em constante evolução, ter um site otimizado é essencial para publishers qu...

10 de jul. de 2023 • 1 leitura mínima
1 leitura mínima
MGID
Vencendo a economia da atenção: como pre...

Com tanta publicidade agora lançada on-line e off-line, a fadiga da publicidade era inevitável...

29 de jun. de 2022 • 1 leitura mínima
1 leitura mínima
MGID
Marketing para o fim de ano 2021: Estrat...

Esta temporada de festas vai bater todos os recordes.

De acordo com a Adobe, que tem monitora...

15 de nov. de 2021 • 1 leitura mínima

